Cod roșu de ninsori: Drumuri și autostrăzi închise, avioane deviate, trafic feroviar paralizat / Prefectul Bucureștiului: Planurile de deszăpezire sunt prea vechi, trebuie reevaluate ca să fim mai bine pregătiți / Mesajele autorităților
Este cod roșu de ninsori în Capitală, Ilfov și alte județe, miercuri dimineață. Într-o intervenție telefonică la Antena 3, prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a transmis că planurile de deszăpezire sunt prea vechi: ”Când ne liniștim, trebuie reevaluate ca să fie mai bine pregătiți”, susține acesta. Nistor a transmis și că este de preferat ca bucureștenii […] © G4Media.ro.
Unu din cinci europeni consideră că, în anumite situații, o dictatură este preferabilă democrației, potrivit unui sondaj pus la dispoziția publicației POLITICO și citat de Rador. O minoritate puternică la nivelul continentului are opinii anti-parlamentare și nu consideră extrema dreaptă o amenințare la adresa democrației, relevă sondajul realizat de institutul de cercetare AboutPeople și comandat […] © G4Media.ro.
Cine face parte din Consiliul pentru Gaza, inventat de Donald Trump și unde președintele Nicușor Dan participă ca observator # G4Media
Analiză a agenției ANSA (Italia), via Rador: Consiliul pentru Pace este un organism internațional prezidat de Donald Trump. Inițial, a fost creat pentru a supraveghea procesul de pace din Fâșia Gaza, însă domeniul său de aplicare a fost extins la rezolvarea altor conflicte globale. Chiar dacă se ştie că cel puțin cele 20 de națiuni care […] © G4Media.ro.
Acuzații de cenzură la CBS / Un interviu al unui democrat prezent la ”The Late Show” nu va mai fi difuzat / Televiziunea vorbește de „consiliere juridică” # G4Media
Prezentatorul emisiunii The Late Show, Stephen Colbert, acuză CBS că a refuzat să difuzeze interviul său cu un politician democrat din cauza temerilor de represalii din partea Comisiei Federale de Comunicații (FCC), anunță BBC. CBS, rețeaua care difuzează programul, neagă că ar fi „interzis” difuzarea interviului, afirmând că a oferit doar „consiliere juridică”. În emisiunea […] © G4Media.ro.
JD Vance despre relația cu Marco Rubio: Presa încearcă să creeze acest conflict / ”Vom continua să lucrăm împreună” # G4Media
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat că nu există niciun conflict între el și Secretarul de Stat Marco Rubio. Vance a subliniat că tensiunile sunt create artificial de presă, în condițiile în care ambii sunt vehiculați drept posibili candidați la alegerile prezidențiale din 2028, anunță Mediafax, care citează Le Figaro. JD Vance a făcut […] © G4Media.ro.
Circulația autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor din București, afectată serios de zăpadă # G4Media
Circulația autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor din București este afectată serios miercuri dimineață de zăpada căzută abundent în Capitală, potrivit unui comunicat STB. Reporterii G4Media au avut dificultăți miercuri la prima când când au încercat să circule cu tramvaiul 21 în zona Colentina. Muncitorii STB erau de la prima oră pe traseu și curățau refugiile și […] © G4Media.ro.
Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate miercuri dimineață de pe Aeroportul Otopeni din cauza zăpezii abundente care a căzut peste București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat. Astfel, au fost anulate cursele LOT 634/644 Varșovia – București – Varșovia, Tarom RO 201 Chișinău – București și Tarom 81- Suceava – București. Ninsoarea abundentă […] © G4Media.ro.
McLaren semnează prelungirea contractului cu unul dintre cei mai importanți parteneri din F1 # G4Media
McLaren a anunțat prelungirea contractului cu Dell, partener cheie al campioanei din Formula 1, transmite Racingnews365.com. McLaren introduce un afișaj revoluționar pe volan pentru gestionarea energiei în F1 2026 McLaren a prelungit contractul cu Dell Technologies Echipa „papaya” a reușit să păstreze un partener extrem de important și pentru sezonul 2026 din Formula 1. Dell […] © G4Media.ro.
Autostrăzile A1 și A7 sunt închise circulației miercuri dimineață din cauza viscolului puternic și a zăpezii căzute din abundență toată noaptea, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Astfel, circulația autovehiculelor este închisă pe autostrada A1, pe sectorul cuprins între km 10+500- km 116+000, Calea 2 (Pitești-București), din cauza precipitațiilor abundente, a anunțat CNAIR. Direcția […] © G4Media.ro.
Prefectul Bucureștiului, în cod roșu de ninsori: Planurile de deszăpezire sunt foarte vechi, când ne liniștim vor trebui reevaluate ca să fim mai bine pregătiți / Bucureștenii să lase mașinile și să circule cu transportul în comun # G4Media
Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a declarat pentru Antena 3, miercuri dimineață, că este de preferat ca bucureștenii să lase mașinile acasă, să se deplaseze cu mijlocul de transport în comun, pe jos sau cu metroul. Prefectul a subliniat că este cod roșu de ninsori și că planurile de deszăpezire ”sunt foarte vechi” astfel că, „după […] © G4Media.ro.
Bucureștenii, iritați în social media că au fost treziți la 4 dimineața de un mesaj RO-Alert care anunța că a nins # G4Media
Bucureștenii au acuzat, miercuri dimineață, pe rețele de socalizare, că au fost treziți în jurul orei 04:00 de un mesaj RO-Alert care anunța că în Capitală a nins abundent. Locuitorii din Capitală se arată deranjați în special de faptul că mesajul a fost trimis în toiul dimineții, la ore la care dorm în mod normal. […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Cum au ridicat banii europeni, turismul din regiunea de Nord-Est a României. Sute de milioane de euro pentru zeci de proiecte în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui # G4Media
Zeci de proiecte din domeniul patrimoniului și turismului au fost finanțate în regiunea Nord-Est din fonduri europene, atât în perioada 2014–2020, cât și în actualul exercițiu financiar 2021–2027. Sumele alocate în această perioadă depășesc 222 de milioane de euro în total. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) acoperă șase județe din regiunea istorică a […] © G4Media.ro.
Lider în Serie A, Interul antrenat de Cristian Chivu va disputa miercuri manșa tur a play-off-ului optimilor din Champions League contra celor de la Bodo/Glimt. Reacție dură în presa italiană la adresa lui Cristi Chivu: „Este un antrenor ipocrit la fel ca toți ceilalți” Duelul din Norvegia se va juca la o temperatură scăzută și […] © G4Media.ro.
Manifestație pro-Georgescu eșuată la Constanța, pe scările arhiepiscopiei lui Teodosie, în fieful fostului candidat pro-rus, cu discurs legionar / Teodosie nu s-a dezis de protest, ca în cazul AUR-Simion # G4Media
Doar un grup restrâns de persoane s-a strâns, marți, pe scările Arhiepiscopiei Tomisului, pentru a-l susține pe Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus de la alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024, trimis în judecată pentru legionarism și acțiuni contra ordinii constituționale. Protestatarii s-au strâns în număr foarte mic, deși Dobrogea a fost fieful lui Călin Georgescu […] © G4Media.ro.
Vinicius, actor principal în Benfica vs. Real Madrid, scor 0-1 / Toate rezultatele din play-off-ul Ligii Campionilor # G4Media
Real Madrid a câștigat primul meci din dubla manșă a play-off-ului Ligii Campionilor cu Benfica Lisabona, pe Estadio da Luz, scor 1-0, marți seară. În prima repriză oaspeții au fost mai periculoși: Vinicius o dată și Mbappe în două rânduri au avut șansa de a deschide scorul, dar le-a lipsit inspirația în fața porții. Golul […] © G4Media.ro.
România, prima clasare în top 5 după mai bine de jumătate de secol de participări la JO de iarnă. Performanță stabilită de echipajul Tetea/Iordache la bob # G4Media
Echipajul României în proba de bob-2 a încheiat pe o surprinzătoare poziție a cincea, marți seară, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano-Cortina, moment pe care tricolorii nu-l mai bifaseră de 54 de ani. Mihai Tentea și George Iordache au terminat pe un nesperat loc 5 după ultimele două manșe (a treia și a patra), […] © G4Media.ro.
Ministrul de Externe: România este un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii NATO / ”România nu este doar un beneficiar de securitate” # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi, la întâlnirea cu coordonatorul special NATO pentru ameninţări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, că „România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii Alianţe”, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Afacerilor Externe, Asistentul Secretarului […] © G4Media.ro.
Vaticanul nu va lua parte la ‘Consiliul pentru pace’ al lui Donald Trump pentru Gaza, a declarat marţi secretarul său de stat, cardinalul Pietro Parolin, transmite France Presse, transmite Agerpres. ”Vaticanul nu va participa la ‘Consiliul pentru pace’, dată fiind natura sa particulară care nu este evident cea a altor state”, a explicat cardinalul Parolin […] © G4Media.ro.
FOTO Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit într-un castel din Covasna / „Membrii familiei au cerut ca pe pereți să fie pictate cele mai importante scene din ascensiunea socială și politică” / Ritualul ”scaunelor vorbitoare” # G4Media
Știți cum arăta Facebook-ul acum 400 de ani? Puteți afla vizitând castelul Daniel din localitatea covăsneană Tălișoara, unde o serie de fresce murale găsite în timpul lucrărilor de restaurare ne dezvăluie detalii din viața aristocrației de atunci, scrie Agerpres într-un reportaj în Covasna. Aceste picturi sunt, practic, ”rețeaua socială” a vremurilor trecute, modul în care […] © G4Media.ro.
Sindicatele din penitenciare amenință că vor bloca sistemul dacă Guvernul va elimina norma de hrană / ”Am demonstrat că putem bloca penitenciarele, o vom mai face în câteva zile” # G4Media
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), a reacționat, marți, la declarațiile făcute de Kelemen Hunor privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiști de penitenciare, angajați din subordinea MapN, anunță Mediafax. „Discuția din coaliția de guvernare privind tăierea acestui drept de natură bănească este o eroare gravă de evaluare a […] © G4Media.ro.
Aeroportul din Vilnius, închis din nou din cauza unor baloane meteorologice venite dinspre Belarus # G4Media
Operaţiunile pe aeroportul din Vilnius au fost oprite marţi, la ora 18:30 GMT, din cauza unor baloane meteorologice intrate dinspre spaţiul aerian belarus, a anunţat Centrul de criză creat la nivelul guvernului lituanian, potrivit Reuters, transmite Agerpres. Aeroportul din Vilnius, situat la circa 30 de kilometri de frontiera cu Belarus, a fost deja închis de […] © G4Media.ro.
OVES Enterprise a prezentat oficial, la București, proiectul Sahara Autonomous System, descris drept prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului militar, membri ai corpului diplomatic și companii internaționale din industria de apărare. Anunțat încă din noiembrie 2025, proiectul a ajuns într-o etapă […] © G4Media.ro.
Peste 640 de apartamente închiriate turiştilor în regim hotelier identificate de Primăria Oradea / Un număr echivalent cu trei hoteluri / Multe dintre ele sunt „la negru” # G4Media
Primăria Oradea a identificat, consultând mai multe baze de date, peste 640 de apartamente închiriate pe platformele Airbnb, Booking şi altele, echivalentul a trei hoteluri mari, anunță Bihoreanul. Reprezentanţii municipalităţii au făcut un apel la proprietarii apartamentelor scoase la închiriere în regim hotelier să le declare, până la 31 martie, ca fiind clădiri în care […] © G4Media.ro.
O femeie de 90 de ani din Cluj e cea mai vârstnică studentă din România / Amalia Tușa studiază teologia ortodoxă la Universitatea Babeș-Bolyai # G4Media
Amalia-Susana Tușa, studentă a Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a împlinit recent 90 de ani, fiind în prezent cea mai vârstnică studentă a universității și, potrivit datelor publice, cea mai vârstnică studentă din România, anunță Cluj24. Înscrisă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la specializarea Teologie Didactică, Amalia, alintată Lia de cei apropiați, demonstrează că […] © G4Media.ro.
BREAKING Factura la gaze de la 1 aprilie. Cum va fi reglementat prețul? Consumatorii vor plăti prețul cel mai mic dintre 2 opțiuni / Preț reglementat la producător, marjă de furnizare fixă la furnizori # G4Media
Ministerul Energiei a publicat proiectul prin care stabilește cum va fi reglementat prețul la gaze naturale de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027. Proiectul de ordonanță Nota de fundamentare Anexa Prin acest proiect, statul vrea să mai țină sub control prețurile la gaze pentru populație încă un an, dar în același timp să […] © G4Media.ro.
Parchetul naţional antiterorist francez (PNAT) prevede că 35 de deţinuţi pentru terorism islamist vor ieşi din închisoare în 2026, a indicat marţi şeful PNAT, Olivier Christen, în cotidianul francez Le Monde, transmite Agerpres. În total, 339 de deţinuţi pentru terorism islamist au ieşit din închisoare începând din 2021, potrivit PNAT. În 2025, au ieşit 46 […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan, interviu la TVR Info începând cu ora 21:00 / Joi ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență reforma administrației și pachetul de relansare convenite de coaliție # G4Media
Premierul Ilie Bolojan face declarații, marți seara, în cadrul unui interviu oferit TVR Info începând cu ora 21:00, în contextul în care coaliția a convenit, luni, reforma administrației și pachetul de relansare. Cele două ar urma să fie adoptate joi, prin ordonanțe de urgență, conform informațiilor G4Media. Reforma administrației a născut unele dintre cele mai […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii cere creșterea salariului minim: „Dacă nu-ți ajung banii de chirie și de mâncare, nu ești un lucrător, ești un om exploatat / Vine exact în sprijinul combaterii și prevenirii răspândirii extremismului” # G4Media
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a atras atenția asupra realităților salariului minim din România, subliniind că persoanele care nu reușesc să-și acopere nevoile de bază sunt, de fapt, exploatate, transmite Mediafax. Discursul său a fost făcut în cadrul unui podcast organizat de Salvați Copiii, unde a explicat și motivele pentru care susține creșterea salariului minim. […] © G4Media.ro.
Mii de pompieri, gata să intervină în contextul avertizărilor meteo în 9 județe / Cod portocaliu pentru fenomene meteo periculoase # G4Media
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat, marți, că peste 4.000 de pompieri, dar și 3.000 de mijloace au fost pregătite să intervină în sprijinul populației și al autorităților locale, pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața, anunță Mediafax. „În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor COD PORTOCALIU […] © G4Media.ro.
Statele Unite vor reîncepe procesele de îmbogăţire a uraniului pe propriul lor teritoriu, a anunţat marţi secretarul american al energiei, Chris Wright, într-o conferinţă la Paris, transmite Reuters, citată de Agerpres. SUA vor colabora în acest scop cu parteneri din Franţa, a precizat el. Luna trecută, grupul francez Orano din domeniul combustibililor nucleari a obţinut […] © G4Media.ro.
Imnul Rusiei se va putea auzi la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina / Suspendarea a fost ridicată / Sportivii din Rusia și Belarus vor fi „tratați ca cei din orice altă țară” # G4Media
Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) a decis ca la Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina 2026, șase sportivi ruși și patru sportivi din Belarus vor putea concura sub propriile steaguri naționale și nu vor mai fi „neutri”, anunță Corriere della Sera. După ce au fost excluși în urma invaziei Ucrainei în 2022 și readmiși parțial fără […] © G4Media.ro.
Atribuțiile serviciului de informaţii rus FSB, extinse din nou: Poate întrerupe internetul şi comunicaţiile mobile din Rusia # G4Media
Parlamentul Rusiei a adoptat marţi în procedură de urgenţă o lege care permite serviciului de informaţii interne FSB să ordone companiilor furnizoare întreruperea conexiunilor de internet şi mobile, informează dpa, transmite Agerpres. Duma de Stat, camera inferioară a legislativului Federaţiei Ruse, a trecut rapid prin a doua şi a treia lectură a amendamentului respectiv la […] © G4Media.ro.
Ancheta penală în scandalul laptelui praf pentru sugari / Retrageri raportate în peste 60 de țări / Sunt implicate brandurile Nestlé, Danone, Lactalis, Babybio și La Marque en Moins / Posibilă contaminare toxina cereulida # G4Media
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează mai mulți mari producători de formule pentru sugari, în contextul retragerilor succesive de produse posibil contaminate. Investigația îi include pe giganții industriei lactatelor Nestlé, Danone și Lactalis, dar și brandurile mai mici Babybio și La Marque en Moins, anunță Agenția de presă Rador. Ancheta este […] © G4Media.ro.
Programul Masă Caldă, aplicat ani de zile în școli cu zero abandon școlar, deși obiectivul declarat era reducerea abandonului – raport extern al Băncii Mondiale # G4Media
Programul pilot prin care se acordă suport alimentar în școli are nevoie de o „revizuire aprofundată a obiectivelor”, este una dintre concluziile unui raport al Băncii Mondiale privind efectele și rezultatele Programului pilot de acordare a unui suport alimentar din România în perioada 2016 – 2023, postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Documentul de 117 […] © G4Media.ro.
Verificări la RAR după incendiul mortal al unui vehicul electric mic / Modelul implicat, Arora S2, a fost retras de la vânzare # G4Media
Autoritățile au declanșat controale după tragedia petrecută săptămâna trecută în Capitală, unde o mașină electrică de mici dimensiuni a luat foc în mers. O femeie aflată pe bancheta din spate a murit, iar soțul ei a suferit arsuri grave, reușind să se salveze în ultimul moment, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București […] © G4Media.ro.
Guvernul bulgar confirmă că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace de la Washington ca observator # G4Media
Guvernul bulgar a confirmat marţi că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, ce va avea loc joi la Washington, la invitaţia preşedintelui american Donald Trump, transmite EFE, citată de Agerpres. Decizia a fost luată marţi, în cadrul unei reuniuni a guvernului interimar bulgar, condus de conservatorul Rosen Jeliazkov, […] © G4Media.ro.
Mecanic prins băut în timpul serviciului după tamponarea a două locomotive, în Portul Constanța / Anchetă pentru a se stabili pagubele # G4Media
Un mecanic de locomotivă sub influența alcoolului a fost depistat după producerea unui incident feroviar în Portul Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Conform clubferoviar.ro incidentul s-a produs luni dimineață, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, în stația CF Constanța Port, la manevra de scoatere a două locomotive. Cele două locomotive […] © G4Media.ro.
Ambulanțele noi, cumpărate cu fonduri europene, nu încap la unitățile de primiri urgențe din Piatra Neamț și Roman / „Trebuie să modificăm calea de acces, este în lucru. Avem nevoie de proiect, avem nevoie de autorizații și ulterior, după ce le avem, să vedem cât costă și să o facem” # G4Media
Situație neobișnuită la unitățile de primiri urgențe din Piatra Neamț și Roman, unde noile ambulanțe nu pot ajunge până la intrarea în spitale. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a primit 13 autospeciale noi, achiziționate din fonduri europene, dintre care zece sunt folosite de Serviciul Județean de Ambulanță și trei de echipajele SMURD. Ambulanțele, de […] © G4Media.ro.
Zeci de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi descoperite la ferma din comuna clujeană Recea Cristur / Animalele ar fi murit din cauza subnutriției # G4Media
Autoritățile clujene sunt în alertă, în urma situației înregistrate în comuna Recea Cristur, unde au fost descoperite la o fermă mai multe zeci de cadavre de bizoni, căprioare și cerbi, transmite Radio Cluj preluat de Rador. În cursul zilei de marți, 17 februarie, echipe dispuse de Prefectura Cluj s-au deplasat la Recea Cristur pentru a […] © G4Media.ro.
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington # G4Media
Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu asupra unor „linii directoare” în cadrul celei de-a doua runde de negocieri nucleare Iran-SUA, desfășurate indirect la Geneva, potrivit Mediafax. Cu toate acestea, Teheranul avertizează că un acord final nu este iminent, în contextul tensiunilor regionale și al presiunilor militare exercitate de Washington, scrie […] © G4Media.ro.
Croația a respins cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Refuzul stârnește noi tensiuni în interiorul UE. Ungaria și Slovacia se alimentează cu petrol din Rusia, dar transportul a fost întrerupt după ce un atac rusesc a avariat o conductă din Ucraina, scrie Mediafax. Ungaria și Slovacia au solicitat ajutorul Croației pentru […] © G4Media.ro.
Sorana Cîrstea, parcurs fantastic la WTA Dubai: În optimi, după o victorie categorică cu a zecea favorită # G4Media
Sorana Cîrstea s-a calificat marți în optimile turneului WTA de la Dubai, sportiva din România eliminând-o pe a zecea favorită a întrecerii, Linda Noskova. După doar 69 de minute, Sorana a obținut victoria în două seturi, scor 6-1, 6-4. WTA Dubai are loc în perioada 15-21 februarie, pe hard, face parte din categoria WTA 1000 […] © G4Media.ro.
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video # G4Media
După Discord, OpenAI a anunțat marți introducerea verificării vârstei pentru toți utilizatorii ChatGPT, instrumentul său de referință în domeniul inteligenței artificiale (AI). Pentru țările din Uniunea Europeană, măsura ar trebui să intre în vigoare în următoarele săptămâni. „Vom începe să utilizăm predicția vârstei în toate serviciile noastre pentru a oferi adolescenților experiențe mai sigure și […] © G4Media.ro.
Peste 11% dintre persoanele cu handicap dintr-un eșantion de 27.000 și-au pierdut certificatul după reevaluare. Ministrul Muncii anunță că va sesiza Parchetul General # G4Media
3.194 de persoane dintr-un eșantion de 27.658 și-au pierdut certificatul după reevaluare, a anunțat marți ministerul Muncii, Florin Manole (PSD). El a declarat că va face plângeri penale în cazul certificatelor obținute prin fraudă. E vorba așadar de un procent de 11,5% din eșantion. Pe de altă parte, 5.484 de persoane au obţinut grad inferior […] © G4Media.ro.
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică # G4Media
Polonia pregătește o cerere de despăgubiri împotriva Rusiei pentru atrocitățile comise în perioada dominației sovietice, după modelul solicitării de 1,3 trilioane de euro adresate Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, scrie Mediafax. Bartosz Gondek, directorul unui institut creat la cererea premierului Donald Tusk pentru investigarea crimelor istorice rusești, spune că ancheta va fi […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Crize la barajele Vidraru și Paltinu în decurs de mai puțin de jumătate de an. Paralelă între întreținere programată și avarie descoperită în timpul manevrelor tehnice. Două contexte diferite, același test al guvernanței instituționale # G4Media
În mai puțin de jumătate de an, în România au avut loc două crize majore legate de alimentarea cu apă, ambele asociate unor baraje strategice. Prima a început la Paltinu, în Prahova și Dâmbovița, în 17–18 iunie 2025, când în timpul unor manevre tehnice de verificare a fost descoperită avaria la golirea de fund GF2, […] © G4Media.ro.
Escrocherie cu vacanțe: familii cu copii, evacuate din hotel în Turcia după ce au plătit 40.000 euro # G4Media
O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăți, este acuzată că a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a pachetelor turistice. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 40.000 de euro, scrie Mediafax. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus marți în executare trei mandate de percheziție […] © G4Media.ro.
BREAKING Încă un mare condamnat a fost scăpat de închisoare. Înalta Curte a anulat condamnarea primită de fostul ministru PSD Dan Şova pe motiv că faptele s-au prescris # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă Lia Savonea, a admis marţi un recurs în casaţie formulat de fostul ministru PSD Dan Şova şi i-a anulat condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris, potrivit Agerpres. Înalta Curte a anulat în ultimii ani pe bandă […] © G4Media.ro.
Specialiştii observă o creştere „înfricoşătoare” a incidenţei cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani / Cauzele sunt încă necunoscute # G4Media
„Decesul actorului american James Van Der Beek a readus în prim-plan creşterea semnificativă a numărului cazurilor de cancer colorectal, observată în ultimii ani la persoanele cu vârsta sub 50 de ani. Cauzele acestui tip de cancer sunt încă necunoscute şi fac obiectul a numeroase cercetări, transmite marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Protagonistul […] © G4Media.ro.
Ucraina obține cea mai mare recucerire de teritoriu din ultimii doi ani. Rol decisiv jucat de Elon Musk # G4Media
Armata Rusiei avansează lent de luni de zile în Ucraina. Trupele ucrainene au recucerit, în doar câteva zile, peste 200 de kilometri pătrați. Se pare că acest lucru a fost posibil și datorită lui Elon Musk, arată o analiză Deutsche Welle. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) arată că forțele Kievului nu au mai recuperat atât […] © G4Media.ro.
