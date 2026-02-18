Vor determina turbulențele globale Suedia să adopte moneda euro?
Euractiv.ro, 18 februarie 2026 07:50
O schimbare de poziție a Suediei ar constitui un pas important pentru UE și ar consolida credibilitatea monedei euro, într-un context în care imprevizibilitatea lui Donald Trump subminează încrederea în dolar, notează „L'Express” (Franța).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
08:20
Revenirea lui Trump la Casa Albă în 2025 a schimbat totul: a unit liderii europeni și accelerează reformele pe care inerția istorică le amânase, scrie Joaquim Coll, istoric și publicist, într-un editorial publicat în „20 Minutos” (Spania).
Acum 30 minute
08:00
Consiliul Uniunii Europene a aprobat 16 planuri naționale SAfE, între care și al României # Euractiv.ro
Consiliul Uniunii Europene a dat „undă verde” pentru 16 dintr-un total de 19 planuri naționale în cadrul noului instrument de creditare SAfE (Security Action for Europe) pentru consolidarea apărării europene, notează „Kathimerini” (Grecia).
07:50
O schimbare de poziție a Suediei ar constitui un pas important pentru UE și ar consolida credibilitatea monedei euro, într-un context în care imprevizibilitatea lui Donald Trump subminează încrederea în dolar, notează „L'Express” (Franța).
Acum o oră
07:40
Raportul privind responsabilitatea noastră referitoare la prima Strategie a Uniunii Europene pentru Combaterea Sărăciei a fost aprobat cu o largă majoritate în Parlamentul European, scrie „Diario de Noticias” (Portugalia).
07:30
Fost ministru de externe despre Consiliul pentru Pace: Bulgaria s-a făcut de râs în fața lui Trump # Euractiv.ro
„Bulgaria a ales una dintre cele mai greșite modalități cu privire la cererea sa de a adera la Consiliul pentru Pace”, comentează Milen Keremedciev, fost ministru adjunct de externe al Bulgariei, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
Acum 2 ore
07:20
Consiliul pentru Pace este un organism internațional prezidat de Donald Trump. Inițial, a fost creat pentru a supraveghea procesul de pace din Fâșia Gaza, însă domeniul său de aplicare a fost extins la rezolvarea altor conflicte globale.
07:10
„Într-unul dintre discursurile sale recente, președintele american a spus că timp de 47 de ani America nu a reușit să distrugă Republica Islamică... Vă spun: nici voi nu veți reuși”, a declarat Ali Khamenei, relatează „Le Figaro” (Franța).
Acum 12 ore
22:00
Președintele Poloniei va fi reprezentat de un consilier de rang înalt la prima reuniune a Consiliului pentru Pace condus de SUA, care va avea loc la Washington în această săptămână, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Karol Nawrocki.
21:40
Soluția lui Bolojan la scăderea populației: Să reducem cheltuielile, să creștem veniturile # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți seară, la TVR1, când se va ocupa statul de problema migrației și a ratei natalității din România, aflate la cote dezastruoase.
Acum 24 ore
17:50
Peste o treime din copii din Ucraina – 2.589.900 – rămân strămutați, în vreme ce războiul din Ucraina intră în cel de al cincilea an.
17:20
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Cipru.
17:20
Ministrul Apărării, Radu Miruță a discutat marți cu membrii Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților despre prioritățile Armatei Române în anul 2026 și a precizat că se opune tăierii normei de hrană pentru militari și pentru angajații MApN.
15:50
Pană de curent în Rusia după un atac cu drone: „Cel mai mare atac ucrainean din regiune” # Euractiv.ro
Regiunea Briansk din vestul Rusiei s-a confruntat cu pene parțiale de curent duminică seara, în urma unui atac cu drone pe care autoritățile locale l-au atribuit Ucrainei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
15:40
Consolidarea „parteneriatului strategic”, achiziționarea de avioane de vânătoare Rafale, inteligență artificială, legăturile cu Rusia… Președintele francez efectuează a patra vizită oficială în India. Nu duce lipsă de subiecte de discutat.
15:10
Nicio bilaterală cu Trump, doar speranțe pentru întărirea reluării relației cu SUA după alegeri # Euractiv.ro
Unul dintre motivele participării la Consiliul pentru Pace, este întărirea reluării relației cu SUA după alegeri, a susținut Nicușor Dan, deși nu are nicio bilaterală cu președinte Donald Trump, iar discuțiile vor fi despre reconstrucția din Gaza.
15:00
Germania consideră eforturile Franței în materie de cheltuieli pentru apărare „insuficiente” # Euractiv.ro
Germania consideră eforturile Franței de a crește cheltuielile pentru apărare și de a consolida suveranitatea europeană „insuficiente”, a declarat luni ministrul german de externe, citat de „La Libre Belgique” (Belgia).
14:30
„Datorită bunelor relații personale dintre președintele american Donald Trump și premierul Viktor Orbán, nu este o exagerare să spunem că trăim în prezent o epocă de aur a relațiilor ungaro-americane”.
14:30
Dan: Anumite decizii luate de Consiliul pentru Parce pot să nu fie puse în practică de observatori # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți la RRA că, deși Carta Consiliului pentru Pace contravine unor obligații internaționale, România poate participa ca observator ca să aibă "un cuvânt de spus acolo".
13:40
În urma avarierii conductei Drujba, cele două țări doresc ca petrolul rusesc să fie livrat prin conducta Adriatică. Orban nu a primit de la Rubio un răspuns privind derogarea de la sancțiunile americane pentru importul de gaz rusesc de către Ungaria.
13:00
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Cipru.
12:20
Soldații ucraineni au mai multă experiență în combaterea dronelor și în integrarea rapidă a tehnologiilor moderne de comandă, a explicat un purtător de cuvânt al armatei germane.
11:00
Grindeanu a cerut în coaliție să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă # Euractiv.ro
Președintele social-democrat Sorin Grindeanu spune că a cerut socoteală miniștrilor, în ședința Coaliției de guvernare, cu privire la acordurile la care guvernul se angajează în numele României.
10:00
Jurnaliști de la „El Mundo” (Spania) au vizitat un loc unde dronele sunt modificate și dezvoltate pentru testare pe frontul de luptă din apropiere, vizită concretizată într-un reportaj semnat de Alberto Rojas.
09:50
Pană de curent în Rusia după un atac cu drone: „Cel mai mare atac ucrainean din regiune” # Euractiv.ro
Regiunea Briansk din vestul Rusiei s-a confruntat cu pene parțiale de curent duminică seara, în urma unui atac cu drone pe care autoritățile locale l-au atribuit Ucrainei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
09:40
Consolidarea „parteneriatului strategic”, achiziționarea de avioane de vânătoare Rafale, inteligență artificială, legăturile cu Rusia… Președintele francez efectuează a patra vizită oficială în India. Nu duce lipsă de subiecte de discutat.
09:40
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, de la ora 15:00, cu liderii Coaliției de guvernare.
09:40
În perioada 19–21 februarie, între orele 09:00 și 19:00, curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) găzduiește un eveniment dedicat sărbătorii Dragobetelui.
09:30
Într-un interviu pentru „El País” (Spania), președintele Letonia, Edgars Rinkēvičs, spune că Rusia rămâne „foarte puternică”, iar Europa trebuie să crească presiunea și investițiile în apărare.
09:10
Atacurile comise împotriva companiilor de către unele state membre UE sunt mai elocvente decât vorbele liderilor la o reuniune care a avut loc „într-un castel de secol 16”, scrie „The Washington Post” (SUA).
09:00
Liderii militari ai Germaniei și Marii Britanii avertizează împreună europenii și îi îndeamnă să se înarmeze pentru un posibil atac rusesc, relatează „La Repubblica” (Italia).
08:50
Germania consideră eforturile Franței în materie de cheltuieli pentru apărare „insuficiente” # Euractiv.ro
Germania consideră eforturile Franței de a crește cheltuielile pentru apărare și de a consolida suveranitatea europeană „insuficiente”, a declarat luni ministrul german de externe, citat de „La Libre Belgique” (Belgia).
08:40
Lumea intră într-o nouă și periculoasă eră nucleară. În această lună, Noul START, tratatul dintre Statele Unite și Rusia – ultima înțelegere majoră cu privire la cele mai mari arsenale nucleare din lume – a expirat, scrie „The New York Times” (SUA).
Ieri
08:20
„Datorită bunelor relații personale dintre președintele american Donald Trump și premierul Viktor Orbán, nu este o exagerare să spunem că trăim în prezent o epocă de aur a relațiilor ungaro-americane”.
08:00
UE va participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace” al lui Trump, fără va deveni membru # Euractiv.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, dar UE nu se va alătura organismului, a anunțat luni Bruxelles-ul, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
16 februarie 2026
22:20
Ministrul apărării, Radu Miruță, a primit luni vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea democrată Jeanne Shaheen.
18:00
Serbia este stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană din 2012 și negociază formal din 2014.
17:20
Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, au decis luni liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minoritășilor naționale.
14:30
Salvați Copiii: România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii # Euractiv.ro
Dezinformarea din social media, desființarea vaccinării în școli și izolarea din rural duc la situații dramaticeprivind rujeola: mai puțin de jumătate dintre copii erau vaccinați cu prima doză, în 2025, avertizează Salvați Copiii.
13:20
Președintele Nawrocki cere Poloniei să „înceapă să lucreze” la propria apărare nucleară # Euractiv.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că Polonia ar trebui să „înceapă să lucreze” la dezvoltarea propriei apărări nucleare pentru a contracara amenințarea „agresivă” a Rusiei.
13:00
Scandalul Centurii Cluj: acuzații de lipsă de transparență și risc de denunțare a contractului # Euractiv.ro
Primarul Emil Boc a fost criticat luni pentru lipsă de transparență în cazul Centurii Metropolitane, după ce „în patru luni de zile nu ni s-a spus nimic”, un consilier local reproșându-i faptul că cetățenii n-au aflat despre problemele proiectului.
11:40
Federația Sindicatelor Silva se opune concedierii angajaților din cele 22 de direcții silvice # Euractiv.ro
Federația Sindicatelor Silva îi transmite ministrei Diana Buzoianu, într-o scrisoare deschisă, că nu e de acord cu concedierea angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate prin proiectul de reorganizare a RNP.
10:40
„Sarajevo Safari”: martori vorbesc despre o femeie din România printre „turiști-lunetiști” # Euractiv.ro
Un reportaj publicat sâmbătă de „The Times” (Marea Britanie) readuce în atenție acuzații vechi despre „sniper tourism” în timpul asediului Sarajevo: străini bogați ar fi plătit ca să tragă în civili. În relatări apare și o „femeie din România”.
08:50
Andrea Stroppa, referentul italian al lui Elon Musk, cercetat pentru un accident mortal la Roma # Euractiv.ro
Șoferul mașinii Smart, care l-a accidentat și l-a ucis pe Mirco Garofano în cartierul Collatino din Roma, în seara zilei de 31 ianuarie, are un nume cunoscut. Este Andrea Stroppa, un informatician, contactul italian al lui Elon Musk.
08:40
„Îl vom doborî” pe Papa Francisc, a scris Steve Bannon, pe atunci numit de puțin timp consilier al lui Trump la Casa Albă, în mai multe e-mailuri către Jeffrey Epstein, printre miile de mesaje făcute publice de Departamentul de Justiție.
08:30
Grupul italian ENI se numără printre cele cinci companii autorizate de Administrația Trump să exploateze și să rafineze petrolul și gazele din Venezuela, precum și să furnizeze bunuri, servicii sau tehnologii uzinelor care le gestionează.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că o schimbare de putere în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, în timp ce Administrația sa analizează dacă să întreprindă o acțiune militară împotriva Teheranului.
07:50
Fostul ministru ucrainean al Energiei Herman Galușcenko a fost arestat în baza unui mandat emis de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și de Procuratura Anticorupție (Sapo) în timpul unei tentative de trecere a frontierei cu trenul.
07:40
Atacurile rusești au avariat toate centralele electrice ale Ucrainei, însă sistemul energetic continuă să funcționeze datorită eforturilor energeticienilor, protecției fizice a obiectivelor și sprijinului partenerilor în domeniul apărării antiaeriene
07:30
Acordurile comerciale nu înlocuiesc reformele interne, doar fac mai vizibile costurile amânării acestora. Aceste acorduri plasează Portugalia în fața unei vechi dileme: adaptarea sau pierderea terenului, scrie „Jornal Economico” (Portugalia).
07:20
Secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a continuat duminică turneul european, vizitând Slovacia înainte de a se îndrepta spre Ungaria, țări conduse de apropiați ai lui Donald Trump, notează „France 24” (Franța).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.