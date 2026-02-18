Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul

07:30

Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute. Totodată, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului este perturbat traficul aerian pe cele două aeroporturi din Bucureşti, şase curse aeriene fiind anulate, iar alte cinci fiind deviate spre alte aeroporturi. Pompierii au avut peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi şi a unor elemente de construcţie desprinse. Circulaţia rutieră este închisă pe autostrăzile A1, A3, A7 şi A0 şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B, DN 23B şi pe Centura Capitalei. Cursurile şcolare se desfăşoară online în judeţele Vrancea, Galaţi şi Giurgiu.