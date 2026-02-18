IGSU: 67 de localităţi din 21 de judeţe şi Bucureşti, afectate de ninsori şi viscol/ Au fost deblocate din zăpadă 29 de autovehicule/ Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale, închise/ 13 curse aeriene afectate/ Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală
News.ro, 18 februarie 2026 08:50
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol. Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii. Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale sunt închise din cauza ninsorilor, fiind afectate 13 curse aeriene. Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală, iar manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
09:20
UPDATE - IGSU: Localităţi din 21 de judeţe şi Bucureşti, afectate de ninsori şi viscol/ 29 de maşini, deblocate din zăpadă/ Autostrăzi şi drumuri naţionale, închise/ 13 curse aeriene afectate/ Circulaţia a 20 de trenuri, suspendată - VIDEO # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol. Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii. Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale sunt închise din cauza ninsorilor, fiind afectate 13 curse aeriene. Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală, iar manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina. Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată.
Acum 15 minute
09:10
Circulaţia a 20 de trenuri, suspendată din cauza ninsorilor şi a viscolului/ Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi # News.ro
Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.
Acum 30 minute
09:00
IGSU: 67 de localităţi din 21 de judeţe şi Bucureşti, afectate de ninsori şi viscol/ Au fost deblocate din zăpadă 29 de autovehicule/ Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale, închise/ 13 curse aeriene afectate/ Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol. Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii. Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale sunt închise din cauza ninsorilor, fiind afectate 13 curse aeriene. Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală, iar manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina.
09:00
Buzău: Intervenţie pentru recuperarea unor persoane blocate în zăpadă/ Un microbuz cu 14 pasageri a derapat/ Mai multe localităţi au rămas fără curent # News.ro
Mai multe persoane au rămas blocate în zăpadă, miercuri, în judeţul Buzău, iar un microbuz cu 14 pasageri a derapat în afara carosabilului, în contextul ninsorilor abundente şi al viscolului, potrivit informaţiilor transmise de Prefectura Buzău.
Acum o oră
08:50
IGSU: 67 de localităţi din 21 de judeţe şi Bucureşti, afectate de ninsori şi viscol/ Au fost deblocate din zăpadă 29 de autovehicule/ Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale, închise/ 13 curse aeriene afectate/ Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol. Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii. Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale sunt închise din cauza ninsorilor, fiind afectate 13 curse aeriene. Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală, iar manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina.
08:50
Brăila: Microbuz răsturnat pe DN 21, între Viziru şi Însurăţei/ Cinci persoane, surprinse în autovehicul # News.ro
Un microbuz s-a răsturnat, miercuri, în afara carosabilului, pe DN 21, între localităţile Viziru şi Însurăţei, în judeţul Brăila. Cinci persoane se aflau în autovehicul, fiind preluate de o autospecială a ISU Suceava şi duse în localitatea Însurăţei.
08:50
Europa îşi înăspreşte poziţia faţă de marile companii de tehnologie, riscând tensiuni cu Washingtonul # News.ro
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, pe fondul îngrijorărilor legate de siguranţa copiilor, într-o mişcare care riscă să provoace reacţii negative din partea Statelor Unite, unde îşi au sediul giganţi precum Meta şi platforma X, deţinută de Elon Musk, transmite Reuters.
08:40
Scăderea imigraţiei neautorizate încetineşte creşterea ocupării forţei de muncă, arată un studiu al Fed # News.ro
Reducerea recentă a imigraţiei neautorizate în Statele Unite a încetinit creşterea numărului de locuri de muncă, în special în sectoarele construcţiilor şi producţiei industriale, iar această tendinţă este probabil să continue, potrivit unui studiu publicat marţi de Rezerva Federală din San Francisco, transmite Reuters.
08:30
JO de iarnă: Sportivii români concurează miercuri la schi fond şi schi alpin. Programul probelor # News.ro
Sportivii tricolori participanţi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina vor concura miercuri la schi fond şi la schi alpin.
08:30
Licitaţia unei părţi a Colecţiei Darius Vâlcov, adjudecare 100% şi 791.450 de euro, în trei ore - VIDEO # News.ro
Toate cele 34 de lucrări din „Licitaţia unei părţi a Colecţiei Darius Vâlcov”, organizată de Casa de Licitaţii A10 by Artmark marţi, la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală, au fost adjudecate pentru 791.450 de mii de euro.
Acum 2 ore
08:10
„Cultul climei” a fragilizat economia europeană, afirmă secretarul american al energiei. El susţine că SUA se comportă faţă de Europa cu o „fermitate afectuoasă” şi dă asigurări că nu a existat niciodată posibilitatea să invadeze Groenlanda # News.ro
„Cultul climei” a fragilizat economia europeană, a declarat marţi secretarul american al energiei, Chris Wright, într-un interviu acordat AFP, calificând drept „fermitate afectuoasă” modul în care Statele Unite privesc relaţia cu Europa, descrisă ca „un aliat solid”.
08:10
Noi citaţii emise în cadrul anchetei privind răspunsul la interferenţa Rusiei în alegerile din 2016 - surse AP # News.ro
Departamentul de Justiţie a emis noi citaţii în cadrul unei anchete din Florida privind adversarii percepuţi ai preşedintelui Donald Trump şi răspunsul guvernului SUA la interferenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016, potrivit mai multor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de AP.
08:10
Google a anunţat data de organizare a evenimentului I/O 2026, unde compania este aşteptată să prezinte cele mai importante noutăţi din acest an.
08:00
UPDATE - Cursuri online şi în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, din cauza ninsorilor abundente # News.ro
Autorităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente. Ulterior, şi autorităţile din Brăila au anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în şcolile din judeţl cu excepţia celor din municipiul Brăila. Astfel, numărul judeţelor în care şcolile sunt închise a ajuns la patru, după ce Giurgiu a anunţat o decizie similară încă de marţi.
08:00
Comisia Europeană a aprobat miercuri o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, produs de Novo Nordisk, oferind pacienţilor şi medicilor o opţiune care ar putea susţine o scădere în greutate mai accentuată, transmite Reuters.
07:50
Vaticanul nu va participa la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump denumită ”Consiliul Păcii”, a declarat, marţi, cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, adăugând că eforturile de gestionare a situaţiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizaţia Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.
07:30
UPDATE - Trafic feroviar perturbat pe raza Regionalei Bucureşti, Magistrala 300, din cauza copacilor căzuţi/ Întârzieri ale trenurilor în Gara de Nord/ Şase curse aeriene anulate şi cinci deviate/ Patru autostrăzi şi patru DN, închise/ Cursuri online # News.ro
Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute. Totodată, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului este perturbat traficul aerian pe cele două aeroporturi din Bucureşti, şase curse aeriene fiind anulate, iar alte cinci fiind deviate spre alte aeroporturi. Pompierii au avut peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi şi a unor elemente de construcţie desprinse. Circulaţia rutieră este închisă pe autostrăzile A1, A3, A7 şi A0 şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B, DN 23B şi pe Centura Capitalei. Cursurile şcolare se desfăşoară online în judeţele Vrancea, Galaţi şi Giurgiu.
07:30
Bayer propune un plan de 10,25 miliarde de dolari pentru soluţionarea tuturor proceselor din SUA privind erbicidul Roundup # News.ro
Bayer a anunţat marţi că divizia sa Monsanto a depus în Statele Unite o propunere de acord colectiv în valoare de până la 7,25 miliarde de dolari, menită să soluţioneze actualele şi viitoarele reclamaţii potrivit cărora erbicidul Roundup ar fi cauzat limfom non-Hodgkin transmite Reuters.
07:30
Autorităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente. Astfel, numărul judeţelor în care şcolile sunt închise a ajuns la trei, după ce Giurgiu a anunţat o decizie similară încă de marţi.
Acum 4 ore
07:20
Traficul rutier, închis pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumuri naţionale din Buzău, Brăila, Ilfov şi Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului/ Restricţii de tonaj # News.ro
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.
07:10
UPDATE - Peste 100 de intervenţii ale ISU în Bucureşti şi Ilfov, pentru îndepărtarea unor copaci doborâţi şi a unor elemente de construcţii desprinse/ 40 de maşini avariate/ Traficul aerian, îngreunat/ Şase curse aeriene, anulate şi alte cinci, deviate - # News.ro
Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme. Din cauza ninsorii şi a viscolului, traficul aerian este perturbat pe aeroporturile ”Henri Coandă” şi ”Aurel Vlaicu”, fiind anulate şase curse aeriene, iar alte cinci aeronave au fost deviate spre aeroporturi din Varna, Sofia, Cluj-Napoca, Craiova şi Atena.
07:00
SUA: Intervenţii pentru salvarea a 6 schiori prinşi într-o avalanşă, în California/ Alţi zece schiori, dispăruţi # News.ro
Echipele de salvare pe schiuri şi snowmobile încearcă, în condiţii de viscol, să ajungă la şase schiori din zona rurală, încă în viaţă, dar prinşi marţi după o avalanşă în munţii accidentaţi din nordul Californiei. Alţi zece schiori sunt daţi dispăruţi, în timp ce pericolul de noi avalanşe rămâne ridicat, scrie AP.
06:50
Ford mizează pe tehnologia electrică de 48V, inspirată de Tesla, pentru o nouă generaţie de camionete electrice # News.ro
Ford Motor a anunţat că noua sa generaţie de vehicule electrice, în care investeşte aproximativ 5 miliarde de dolari până în 2027, va integra o arhitectură electrică de 48 de volţi, tehnologie popularizată în SUA de Tesla prin modelul Cybertruck, transmite CNBC.
06:40
UPDATE - Trafic feroviar perturbat pe raza Regionalei Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi/ Întârzieri ale trenurilor în Gara de Nord/ E perturbat şi traficul aerian: patru curse anulate şi patru deviate # News.ro
Traficul feroviar este perturbat miercuri dimineaţă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute. Totodată, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului este perturbat traficul aerian pe cele două aeroporturi din Bucureşti, patru curse aeriene fiind anulate, iar alte patru fiind deviate spre alte aeroporturi. Pompierii au avut peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi şi a unor elemente de construcţie desprinse.
06:30
Peste 100 de intervenţii ale ISU în Bucureşti şi Ilfov, pentru îndepărtarea unor copaci doborâţi şi a unor elemente de construcţii desprinse/ Au fost avariate 40 de maşini/ Traficul aerian, îngreunat/ Patru curse aeriene, anulate şi alte patru, deviate # News.ro
Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme. Din cauza ninsorii şi a viscolului, traficul aerian este perturbat pe aeroporturile ”Henri Coandă” şi ”Aurel Vlaicu”, fiind anulate patru curse aeriene, iar alte patru aeronave au fost deviate spre aeroporturi din Varna, Sofia, Cluj-Napoca şi Craiova.
06:30
Netflix acordă Warner Bros. Discovery o derogare de şapte zile pentru reluarea discuţiilor cu Paramount Skydance # News.ro
Netflix a acordat Warner Bros. Discovery o derogare limitată, de şapte zile, pentru a relua discuţiile cu Paramount Skydance, în vederea clarificării unor ”deficienţe” din oferta lansată de aceasta pentru preluarea integrală a WBD, relatează CNBC.
06:20
Trafic feroviar perturbat pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact/ Întârzieri ale trenurilor în Gara de Nord # News.ro
Traficul feroviar este perturbat miercuri dimineaţă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de peste o oră.
06:20
Reuters: Trimişii SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, jonglează simultan cu două runde de negocieri de criză, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la şansele lor de succes # News.ro
Chiar şi pentru un preşedinte american obsedat de încheierea de acorduri, misiunea lui Donald Trump de a-şi trimite trimişii preferaţi să jongleze cu două seturi de negocieri - impasul nuclear iranian şi războiul Rusiei în Ucraina - într-o singură zi, la Geneva, i-a lăsat pe mulţi din lumea politicii externe cu semne de întrebare, comentează Reuters.
06:10
Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii, spun experţi ONU # News.ro
Milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein, sugerează existenţa unei „reţele criminale globale” care a comis fapte care îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate crime împotriva umanităţii, au declarat experţi independenţi numiţi de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, conform The Guardian.
06:10
A şasea şedinţă a CCR, pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor/ Săptămâna trecută, Înalta Curte a cerut sesizarea Curţii europene de Justiţie/ Prezenţa judecătorului Gheorghe Stan, din nou incertă # News.ro
Judecătorii Curţii Constituţionale se întrunesc, miercuri, în a şasea şedinţă pe tema pensiilor de serviciu ale magistraţilor, după ce au amânat deja de cinci ori să pronunţe o decizie în urma sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ). La termenul precedent, CCR a întrerupt deliberările pentru studierea unor noi documente depuse de ICCJ, judecătorii instanţei supreme solicitând magistraţilor constituţionali să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pe motiv că legea ar trata „discriminatoriu” magistraţii şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”. Deşi în 11 februarie au existat temeri privind lipsa de cvorum din cauza judecătorului Gheorghe Stan, aflat în concediu paternal, acesta a venit la şedinţă. Prezenţa sa miercuri este însă din nou incertă, în condiţiile în care acesta nu şi-ar fi încheiat concediul.
06:00
Documentele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii, spun experţi ONU # News.ro
Milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein, sugerează existenţa unei „reţele criminale globale” care a comis fapte care îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate crime împotriva umanităţii, au declarat experţi independenţi numiţi de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, conform The Guardian.
05:50
Micile afaceri din Ucraina se luptă să supravieţuiască, pe fondul întreruperilor de curent provocate de atacurile ruseşti # News.ro
Micii antreprenori ucraineni se luptă să supravieţuiască unei ierni marcate de pene frecvente de electricitate, apă şi încălzire, după ce atacurile aeriene ruseşti au vizat infrastructura energetică a ţării. În oraşul Irpin, lângă Kiev, Natalia Bilostotska a fost nevoită să închidă temporar salonul său de înfrumuseţare, după ce temperatura din interior a coborât aproape de nivelul de îngheţ, relatează Reuters.
05:40
Carrefour priveşte cu încredere spre 2026, dar profitul operaţional din 2025 este afectat de achiziţia Cora şi Match # News.ro
Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunţat marţi că abordează anul 2026 cu încredere, după ce profitul operaţional din 2025 a fost afectat de costurile de integrare legate de preluarea magazinelor Cora şi Match în Franţa, transmite Reuters.
05:30
Sondaj - Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele Trump drept „corupt”, „rasist” şi „crud” # News.ro
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele Trump drept „corupt”, „rasist” şi „crud”, potrivit unui nou sondaj care conţine numeroase semne de avertizare pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, notează Axios.
Acum 6 ore
05:10
Lira sterlină a scăzut marţi, după ce şomajul din Marea Britanie a atins cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani # News.ro
Lira sterlină s-a depreciat miercuri, iar randamentele obligaţiunilor guvernamentale britanice au scăzut marţi, după publicarea unor date care arată că rata şomajului din Regatul Unit a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, în timp ce ritmul de creştere a salariilor a încetinit, relatează CNBC.
03:30
Zelenski afirmă că Trump exercită presiuni nejustificate asupra sa, iar poporul ucrainean nu-i va permite să cedeze teritorii Rusiei # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic acordat Axios, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune nejustificată asupra sa în încercarea de a găsi o soluţie la războiul ce durează de aproape patru ani între Kiev şi Moscova. El a mai spus că orice plan care ar impune Ucrainei să renunţe la teritoriile pe care Rusia nu le-a capturat în regiunea Donbas din estul ţării ar fi respins de ucraineni, dacă va fi supus unui referendum.
Acum 8 ore
02:00
Parlamentul din Peru a votat destituirea preşedintelui interimar José Jeri, la numai patru luni după ce a fost instalat în funcţie. El este al şaptelea preşedinte pe care ţara l-a avut în decurs de 10 ani şi al treilea la rând care este demis # News.ro
Parlamentul peruan a votat marţi, în cadrul unei sesiuni extraordinare, destituirea preşedintelui interimar José Jeri, vizat de două anchete pentru presupus trafic de influenţă, la patru luni de la instalarea sa în funcţie, care a avut loc în octombrie, în aşteptarea alegerilor prezidenţiale programate în 12 aprilie, relatează AFP.
Acum 12 ore
01:20
Dosarele Epstein. Poliţia britanică „examinează” zborurile charter către Londra ale infractorului sexual # News.ro
Poliţia britanică a anunţat marţi că examinează acuzaţiile care au apărut în dosarele Epstein, potrivit cărora femei ar fi fost trimise în Regatul Unit cu avioane private ale infractorului sexual american, în urma apelurilor de a verifica implicarea fostului prinţ Andrew în aceste zboruri, relatează AFP.
01:00
Discuţii „foarte tensionate” marţi, la Geneva, între ruşi şi ucraineni. Negocierile mediate de SUA continuă miercuri. La Geneva sunt prezenţi şi „consilieri” din patru ţări europene # News.ro
Discuţiile de marţi de la Geneva între ucraineni şi ruşi, mediate de SUA, în vederea găsirii unei soluţii după patru ani de lupte în Ucraina, au fost „foarte tensionate”, dar vor continua miercuri, a declarat o sursă apropiată delegaţiei ruse, citată de AFP.
00:20
Liga Campionilor: Real Madrid şi-a luat revanşa, 1-0 cu Benfica, la Lisabona / Meciul, întrerupt aproape 10 minute după ce Vinicius a acuzat insulte rasiste # News.ro
Echipa spaniolă Real Madrid a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea portugheză Benfica Lisabona, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Campionilor.
00:10
UPDATE - Cod portocaliu - Efecte în 21 de localităţi din 14 judeţe şi în Bucureşti / 7 curse aeriene reţinute la sol pe Aeroportul Henri Coandă / Situaţia traficului – FOTO / VIDEO # News.ro
Autorităţile din Bucureşti anunţă că vor interveni întreaga noapte pentru îndepărtarea efectelor codului portocaliu de vreme rea, dar şi pentru a pune la adăpost toate persoanele de pe străzi. Se intervine pentru deszăpezire atât pe şosele, cât şi pe pistele aeroporturilor. IGSU a transmis că, până la ora 23.30, s-au înregistrat efecte ale vremii în 21 de localităţi din 14 judeţe şi în Bucureşti.
00:10
În timp ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Iranul şi Statele Unite au convenit asupra „unui set de principii directoare” care ar putea deschide calea către un eventual acord, vicepreşedintele american JD Vance a declarat în cele din urmă, marţi seara, că Teheranul nu acceptă anumite „linii roşii” ale lui Donald Trump, relatează AFP.
00:00
Tyson Fury nu va avea antrenor sau nutriţionist la revenirea sa în ring: Am un doctorat în box # News.ro
Pugilistul Tyson Fury susţine că nu va avea antrenor pentru meciul său de revenire împotriva lui Arslanbek Makhmudov.
17 februarie 2026
23:50
Cod portocaliu în Bucureşti - Se intervine pentru deszăpezire, dar şi pentru ducerea la adăpost a tuturor persoanelor de pe străzi / Intervenţii şi pe pistele aeroporturilor – FOTO / VIDEO # News.ro
Autorităţile din Bucureşti anunţă că vor interveni întreaga noapte pentru îndepărtarea efectelor codului portocaliu de vreme rea, dar şi pentru a pune la adăpost toate persoanele de pe străzi. Se intervine pentru deszăpezire atât pe şosele, cât şi pe pistele aeroporturilor.
23:40
1 din 5 europeni consideră că dictatura ar putea fi preferabilă, potrivit unui sondaj făcut în cinci ţări, printre care şi România. Nemulţumirea se referă la modul în care funcţionează democraţia în practică şi la partidele politice tradiţionale # News.ro
Un european din cinci consideră că, în anumite cazuri, dictatura este preferabilă democraţiei, potrivit unui sondaj comunicat POLITICO. Un procentaj semnificativ din populaţia continentului are opinii antiparlamentare şi nu consideră extrema dreaptă o ameninţare la adresa democraţiei, relevă sondajul realizat de institutul de sondaje AboutPeople şi comandat de think tank-ul Progressive Lab în cinci ţări: Grecia, Franţa, Suedia, Marea Britanie şi România.
23:30
JO de iarnă: Preşedintele clubului Şahtior Doneţk donează 200.000 de dolari sportivului ucrainean Vladsilav Heraskevich, descalificat din cauza căştii sale # News.ro
La cinci zile după descalificarea ucraineanului Vladislav Heraskevich de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, din cauza căştii sale care omagia mai mulţi coechipieri ucişi în conflictul cu Rusia, preşedintele clubului Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, a făcut o donaţie de 200.000 de dolari sportivului de la skeleton.
23:30
Nazare explică cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: Nu înseamnă o criză / Ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat / Reflectă acumularea unor deficite foarte mari în anii anteriori # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, explică, marţi seară, că România a ajuns lao datorie publică de peste 60% din PIB din cauza faptului că, ani de zile, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferenţa s-a finanţat prin împrumuturi care s-au adunat. ”Nu înseamnă o criză”, susţine ministrul.
23:20
UPDATE - Rezultat extraordinar pentru România la JO de la Milano-Cortina: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob două persoane # News.ro
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
23:20
JO de iarnă: Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic # News.ro
Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
23:20
Premierul: Cel mai simplu este să pui etichete, să critici ceva / Eu mi-am asumat această răspundere şi, la fel cum alţi oameni în alte vremuri au făcut lucruri care au fost necesare pentru comunităţile lor şi pentru ţara noastră, asta trebuie să fac şi e # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că cel mai simplu este să pui etichete sau să critici, însă a fost singurul dispus să-şi asume conducerea Guvernului în această perioadă. ”Eu mi-am asumat această răspundere şi, la fel cum alţi oameni în alte vremuri au făcut lucruri care au fost necesare pentru comunităţile lor şi pentru ţara noastră, asta trebuie să fac şi eu”, a trannsmis Bolojan.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.