Zelenski afirmă că Trump exercită presiuni nejustificate asupra sa, iar poporul ucrainean nu-i va permite să cedeze teritorii Rusiei
News.ro, 18 februarie 2026 03:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic acordat Axios, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune nejustificată asupra sa în încercarea de a găsi o soluţie la războiul ce durează de aproape patru ani între Kiev şi Moscova. El a mai spus că orice plan care ar impune Ucrainei să renunţe la teritoriile pe care Rusia nu le-a capturat în regiunea Donbas din estul ţării ar fi respins de ucraineni, dacă va fi supus unui referendum.
Acum 2 ore
03:30
Acum 4 ore
02:00
Parlamentul din Peru a votat destituirea preşedintelui interimar José Jeri, la numai patru luni după ce a fost instalat în funcţie. El este al şaptelea preşedinte pe care ţara l-a avut în decurs de 10 ani şi al treilea la rând care este demis # News.ro
Parlamentul peruan a votat marţi, în cadrul unei sesiuni extraordinare, destituirea preşedintelui interimar José Jeri, vizat de două anchete pentru presupus trafic de influenţă, la patru luni de la instalarea sa în funcţie, care a avut loc în octombrie, în aşteptarea alegerilor prezidenţiale programate în 12 aprilie, relatează AFP.
01:20
Dosarele Epstein. Poliţia britanică „examinează” zborurile charter către Londra ale infractorului sexual # News.ro
Poliţia britanică a anunţat marţi că examinează acuzaţiile care au apărut în dosarele Epstein, potrivit cărora femei ar fi fost trimise în Regatul Unit cu avioane private ale infractorului sexual american, în urma apelurilor de a verifica implicarea fostului prinţ Andrew în aceste zboruri, relatează AFP.
01:00
Discuţii „foarte tensionate” marţi, la Geneva, între ruşi şi ucraineni. Negocierile mediate de SUA continuă miercuri. La Geneva sunt prezenţi şi „consilieri” din patru ţări europene # News.ro
Discuţiile de marţi de la Geneva între ucraineni şi ruşi, mediate de SUA, în vederea găsirii unei soluţii după patru ani de lupte în Ucraina, au fost „foarte tensionate”, dar vor continua miercuri, a declarat o sursă apropiată delegaţiei ruse, citată de AFP.
Acum 6 ore
00:20
Liga Campionilor: Real Madrid şi-a luat revanşa, 1-0 cu Benfica, la Lisabona / Meciul, întrerupt aproape 10 minute după ce Vinicius a acuzat insulte rasiste # News.ro
Echipa spaniolă Real Madrid a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea portugheză Benfica Lisabona, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Campionilor.
00:10
UPDATE - Cod portocaliu - Efecte în 21 de localităţi din 14 judeţe şi în Bucureşti / 7 curse aeriene reţinute la sol pe Aeroportul Henri Coandă / Situaţia traficului – FOTO / VIDEO # News.ro
Autorităţile din Bucureşti anunţă că vor interveni întreaga noapte pentru îndepărtarea efectelor codului portocaliu de vreme rea, dar şi pentru a pune la adăpost toate persoanele de pe străzi. Se intervine pentru deszăpezire atât pe şosele, cât şi pe pistele aeroporturilor. IGSU a transmis că, până la ora 23.30, s-au înregistrat efecte ale vremii în 21 de localităţi din 14 judeţe şi în Bucureşti.
00:10
În timp ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Iranul şi Statele Unite au convenit asupra „unui set de principii directoare” care ar putea deschide calea către un eventual acord, vicepreşedintele american JD Vance a declarat în cele din urmă, marţi seara, că Teheranul nu acceptă anumite „linii roşii” ale lui Donald Trump, relatează AFP.
00:00
Tyson Fury nu va avea antrenor sau nutriţionist la revenirea sa în ring: Am un doctorat în box # News.ro
Pugilistul Tyson Fury susţine că nu va avea antrenor pentru meciul său de revenire împotriva lui Arslanbek Makhmudov.
17 februarie 2026
23:50
Cod portocaliu în Bucureşti - Se intervine pentru deszăpezire, dar şi pentru ducerea la adăpost a tuturor persoanelor de pe străzi / Intervenţii şi pe pistele aeroporturilor – FOTO / VIDEO # News.ro
Autorităţile din Bucureşti anunţă că vor interveni întreaga noapte pentru îndepărtarea efectelor codului portocaliu de vreme rea, dar şi pentru a pune la adăpost toate persoanele de pe străzi. Se intervine pentru deszăpezire atât pe şosele, cât şi pe pistele aeroporturilor.
23:40
1 din 5 europeni consideră că dictatura ar putea fi preferabilă, potrivit unui sondaj făcut în cinci ţări, printre care şi România. Nemulţumirea se referă la modul în care funcţionează democraţia în practică şi la partidele politice tradiţionale # News.ro
Un european din cinci consideră că, în anumite cazuri, dictatura este preferabilă democraţiei, potrivit unui sondaj comunicat POLITICO. Un procentaj semnificativ din populaţia continentului are opinii antiparlamentare şi nu consideră extrema dreaptă o ameninţare la adresa democraţiei, relevă sondajul realizat de institutul de sondaje AboutPeople şi comandat de think tank-ul Progressive Lab în cinci ţări: Grecia, Franţa, Suedia, Marea Britanie şi România.
23:30
JO de iarnă: Preşedintele clubului Şahtior Doneţk donează 200.000 de dolari sportivului ucrainean Vladsilav Heraskevich, descalificat din cauza căştii sale # News.ro
La cinci zile după descalificarea ucraineanului Vladislav Heraskevich de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, din cauza căştii sale care omagia mai mulţi coechipieri ucişi în conflictul cu Rusia, preşedintele clubului Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, a făcut o donaţie de 200.000 de dolari sportivului de la skeleton.
23:30
Nazare explică cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: Nu înseamnă o criză / Ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat / Reflectă acumularea unor deficite foarte mari în anii anteriori # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, explică, marţi seară, că România a ajuns lao datorie publică de peste 60% din PIB din cauza faptului că, ani de zile, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferenţa s-a finanţat prin împrumuturi care s-au adunat. ”Nu înseamnă o criză”, susţine ministrul.
23:20
UPDATE - Rezultat extraordinar pentru România la JO de la Milano-Cortina: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob două persoane # News.ro
Mihai Tentea şi George Iordache au obţinut un rezultat extraordinar pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano: locul 5 la bob două persoane.
23:20
JO de iarnă: Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic # News.ro
Julia Sauter s-a calificat pentru programul liber în proba feminină de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
23:20
Premierul: Cel mai simplu este să pui etichete, să critici ceva / Eu mi-am asumat această răspundere şi, la fel cum alţi oameni în alte vremuri au făcut lucruri care au fost necesare pentru comunităţile lor şi pentru ţara noastră, asta trebuie să fac şi e # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că cel mai simplu este să pui etichete sau să critici, însă a fost singurul dispus să-şi asume conducerea Guvernului în această perioadă. ”Eu mi-am asumat această răspundere şi, la fel cum alţi oameni în alte vremuri au făcut lucruri care au fost necesare pentru comunităţile lor şi pentru ţara noastră, asta trebuie să fac şi eu”, a trannsmis Bolojan.
23:10
Ilie Bolojan: Este anormal ca taxele locale plătite de cetăţeni, în loc să se ducă drept co-finanţare pentru investiţii, se duc pentru cheltuielile de personal exagerate / Cetăţenii există pentru că cei din primărie să-şi ia salariile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este anormal ca taxele locale pe care cetăţenii le-au plătit să meargă pentru cheltuielile de personal exagerate şi nu către co-finanţarea investiţiilor din localitate. El a explicat că, în aceste condiţii, cetăţenii există pentru ca cei din primărie să îşi ia salariile, în loc ca primăriile să ofere servicii mai bune oamenilor.
23:00
23:00
Bolojan, despre contrele din coaliţie: Am evitat să răspund la şirul de acuze gratuite / Orice propunere, oricât ar suna de bine, la un moment dat trebuie acoperită financiar / Nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare nu va fi acceptată # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că a evitat să răspundă partenerilor de coaliţie la şirul de ”acuze gratuite” care i-au fost aduse şi susţine că orice propunere adusă de partide pentru buget poate fi luată în calcul, atîta timp cât vine cu sursa de finanţare. [Nicio propunere care nu are o soluţie de finanţare nu va fi acceptată[m, a afirmat premierul.
22:50
Bolojan: Nu voi permite să facem un buget care se bazează pe nişte premise nerealiste / Problemele nu pot fi rezolvate prin postări pe Facebook sau TikTok / Deciziile au fost luate împreună / E nevoie de o minimă solidaritate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că nu va permite construirea unui buget pe premise nerealiste, explicând că, în trecut, România a pirdut încrederea pieţelor şi a partenerilor pentru că, între datele bugetului de la început de an şi cele de la jumătatea anului sau de la final de an erau nişte diferenţe foarte mari. El a precizat că problemele nu pot fi rezolvate prin postări pe Facebook sau TikTok, ci prin măsuri care să asigure echilibre şi care să pună economia pe baza reale. În plus, el a reiterat ideea că, deşi doar el este criticat în spaţiul public, deciziile s-au luat de către ăntreaga coaliţie. ”Pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă, e nevoie de o minimă solidaritate şi de o minimă responsabilitate”, a transmis premierul.
Acum 8 ore
22:40
Ilie Bolojan consideră că Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională: Eu sper că în al 12-lea ceas să se ia o decizie / Un anunţ oficial cu privire la pierderea a 231 de milioane de euro, la finalul lunii februarie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seară, că speră ca, în al 12-lea ceas, Curtea Constituţională a României să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor. Prim-ministrul a subliniat că, din punctul său de vedere, acest proiect este unul constituţional.
22:40
Reacţii la moartea liderului american pentru drepturile civile Jesse Jackson. Ce au spus Donald Trump şi ceilalţi preşedinţi americani # News.ro
Liderul mişcării pentru drepturile civile din SUA Jesse Jackson, un pastor baptist din sudul segregat al ţării, care a devenit un colaborator apropiat al lui Martin Luther King Jr şi a candidat de două ori la nominalizarea democrată pentru preşedinţie, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa. Jackson a dus o viaţă de luptă în Statele Unite şi în străinătate, pledând pentru cei săraci şi subreprezentaţi în probleme precum dreptul de vot, oportunităţile de angajare, educaţia şi îngrijirea medicală.
22:30
JO de iarnă - Postul elveţian de televiziune RTS îşi dezaprobă comentatorul care a amintit de sprijinul acordat de un sportiv israelian acţiunii militare a Israelului din Gaza # News.ro
Stefan Renna, comentator al postului public de televiziune elveţian RTS, a fost criticat de superiorii săi după ce a făcut un comentariu „factual, dar inadecvat din cauza lungimii sale” cu privire la un sportiv israelian de la bob la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
22:30
Cătălin Predoiu, întâlnire cu directorul şi adjunctul FBI - S-a discutat despre cooperarea operativă pentru combaterea traficului de droguri, a migraţiei ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalităţii şi a terorismului # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, aflat în vizită în SUA, a avut, marţi, o întâlnire cu conducerea FBI, în cadrul căreia s-a discutat despre dezvoltarea concretă a modalităţilor de cooperare operativă în cadrul unor echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI privind combaterea grupurilor de criminalitate internaţională organizată, a traficului de droguri, combaterea migraţiei ilegale, a traficului de persoane, a cybercriminalităţii şi a terorismului.
22:20
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, despre donatorii care şi-au dat acordul în timpul vieţii: E loc de mai bine/ Sunt undeva sub 600 de oameni / Trebuie să schimbăm legea şi trebuie să actualizăm acel registru # News.ro
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că sunt aproximativ 600 de oameni care şi-au dat acordul încă din timpul vieţii să li se preleveze organele după deces. Au făcut acest lucru printr-o procură notarială. Medicul atrage atenţia că legea ar trebui schimbată, iar registrul donatorilor, actualizat.
22:20
Bolojan: Inflaţia ar trebui să scadă treptat în acest an / Pentru că nu mai avem pusee inflaţioniste, spre sfârşitul anului ar trebui să ajungem la o inflaţie care să se apropie de 4% # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că inflaţia ar trebui să scadă treptat în acest an şi a menţionat că spre finalul lui 2026 ar trebui să ajungem la o inflaţie apropiată de 4% deoarece nu mai avem pusee inflaţioniste.
22:10
Ilie Bolojan anunţă pregătirea bugetului până la finalul săptămânii viitoare / Pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică, la începutul săptămânii viitoare / Ce s-a mai discutat la Cotroceni # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că, în cadrul întâlnirii avute la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan şi şefii partidelor din coaliţie, au fost discutate problemele care ţin de pregătirea bugetului, aspectele cuprinse în pachetul de reformă în administraţie, dar şi despre coordonarea poziţiilor în politica externă a României. Prim-ministrul a precizat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare, iar la începutul acelei săptămâni se va adopta pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică.
22:10
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: A dezvolta un centru de transplant pulmonar de la zero, noi neavând o tradiţie în domeniu, este extrem de provocator/ Protocol cu Grecia pentru pacienţii români care au nevoie de tranplant pulmonar # News.ro
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că dezvoltarea unui centru de tranplant pulmonar în România a fost o adevărată provocare, mai ales că noi nu avem tradiţie în acest domeniu. Medicul a precizat că România are un protocol cu Grecia pentru pacienţii români care au nevoie de transplant pulmonar şi care se află pe listele de aşteptare.
22:00
Bolojan: Elementele de bază pentru reforma administraţiei au fost convenite/ Au fost luate în calcul şi alte aspecte care ţin de realizarea unor economii, ca să existe spaţii fiscale pentru investiţii/ Nu se va acţiona asupra normei de hrană # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că elementele de bază ale pachetului pentru reforma administraţiei au fost convenite în coaliţie şi a explicat că au fost luate în calcul şi alte aspecte care ţin de realizarea unor economii la cheltuielile de bază, în aşa fel încât să existe spaţii fiscale pentru a susţine investiţiile în 2026, dar unele nu vor fi puse în aplicare, cum ar fi, de exemplu, reducerea normei de hrană.
21:50
Irineu Darău: Am actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, pentru că regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor / Se finanţează ecoturismul, infrastructura de agrement care prelungeşte sezonul turistic, dar şi în bazale de tratament # News.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, anunţă, marţi seară, că a fost actualizat Masterplanul investiţiilor în turism, ”pentru că realitatea din teren s-a schimbat, iar regulile vechi nu mai răspund tuturor nevoilor”. Noutatea este că se finanţează ecoturismul, infrastructura de agrement care prelungeşte sezonul turistic, dar şi în bazale de tratament.
21:50
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: Avem 14 prelevări până în momentul de faţă, în 2026/ 40 plus pacienţi transplantaţi # News.ro
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că numai în acest an s-au făcut 14 prelevări de organe şi au fost salvaţi astfel peste 40 de oameni cu boli grave.
21:50
Formaţia Galatasaray a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Juventus Torino, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.
21:40
21:30
Ministerul Energiei a publicat proiectul OUG privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 / Preţuri reglementate: 110 lei/MWh la producători # News.ro
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, proiectul Ordonanţei de urgenţă care prevede măsurile aplicabile în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.
21:30
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: Avem nevoie de transport aerian de urgenţă / Weekendul acesta, dintr-un singur donator, s-au putut salva 5 vieţi # News.ro
Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, dr. Guenadiy Vatachki, a declarat, marţi seară, că, în weekendul trecut, au fost salvate cinci vieţi dintr-un singur donator, o femeie. El a atras atenţia asupra nevoii pe care România o are privind transportul aerian de urgenţă.
21:20
Surf: Kurt Van Dyke a fost ucis în locuinţa sa din Costa Rica. El era o legendă în rândul surferilor din întreaga lume # News.ro
Surferii din California şi Costa Rica sunt în doliu, deoarece Kurt Van Dyke a fost găsit mort în casa sa, strangulat şi înjunghiat. Crima ar fi avut loc în apartamentul său din Cahuita, situat pe coasta de est a Costa Ricăi.
21:10
20:50
Armata SUA anunţă că a ucis 11 persoane în atacuri asupra a trei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri. Totalul presupuşilor traficanţi eliminaţi a ajuns la cel puţin 135 # News.ro
Armata SUA a lovit luni seara trei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Pacificului şi în Caraibe, eliminând toate cele 11 persoane aflate la bord, a anunţat marţi Comandamentul Sudic al SUA, relatează CNN.
20:50
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a anunţat suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru ziua de miercuri, în şapte unităţi de învăţământ din judeţ, ca urmare a condiţiilor meteorologice severe.
20:50
Trafic restricţionat pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, din cauza vremii # News.ro
Centrul Infotrafic anunţă, marţi seară restricţionarea circulaţiei pentru maşinile mai mari de 7,5 tone, pe DN1, sectorul Nistoreşti – Azuga, judeţul Pragova, din cauza vremii.
Acum 12 ore
20:40
Ialomiţa: Două persoane au murit într-un accident pe DN 2A, după ce maşina în care se aflau a intrat pe contrasens şi a lovit un TIR/ Un copil de 10 ani a fost şi el în stop cardio-respirator, dar a fost resuscitat/ El şi un bărbat, transportaţi la spital # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, marţi seară, pe DN2A, în localitatea Ion Roată, judeţul Ialomiţa. Un bărbat şi o femeie au murit, după ce maşina în care se aflau a intrat pe contrasens şi a lovit un TIR. Un copil de 10 ani a fost şi el în stop cardio-respirator, dar a fost resuscitat. El şi un bărbat, transportaţi la spital.
20:30
Iuliana Demetrescu, delegată la partida retur Real Madrid – Paris FC din play-off-ul UEFA Women’s Champions League # News.ro
Iuliana Demetrescu a fost delegată de către UEFA la centru pentru duelul dintre Real Madrid (Spania) şi Paris FC (Franţa), returul play-off-ului UEFA Women’s Champions League.
20:10
JO de iarnă: Echipa României a ocupat locul 20, ultimul, la ştafetă masculină 4 x 7,5 km la biatlon # News.ro
Echipa României a ocupat locul 20, ultimul, în proba masculină de ştafetă 4 x 7,5 km la biatlon, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
20:00
Cluj: Zeci de cadavre de animale - bizoni, căprioare şi cerbi, găsite pe câmp la Recea Cristur / Autorităţile au deschis anchete # News.ro
Şaptezeci de cadavre de animale - bizoni, căprioare şi cerbi – au fost găsite pe câmp, la ferma de bizoni din Recea Cristur, judeţul Cluj, Prefectura dispunând deplasarea la faţa locului a reprezentanţilor mai multor instituţii.
19:30
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România, teme centrale azi la ECOFIN / Vom introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropen # News.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă marţi că viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România au fost teme centrale azi la ECOFIN. Ministrul spune că a susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), prin care se va introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropen.
19:20
Ministrul Transporturilor, şedinţă cu responsabilii fiecărui mod de transport – rutier, feroviar, aerian şi naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare # News.ro
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban a avut, marţi, discuţii cu responsabilii fiecărui mod de transport – rutier, feroviar, aerian şi naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare. CNAIR a transmis că în zonele afectate de codurile meteorologice sunt mobilizate 1.571 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi, care vor acţiona pentru a menţine drumurile deschise circulaţiei, în condiţii de siguranţă.
19:20
Consilierul Kremlinului Nikolai Patruşev ameninţă europenii care confiscă nave ruseşti: Rusia şi-ar putea desfăşura marina militară şi ar putea riposta împotriva blocadei # News.ro
Rusia ar putea să-şi desfăşoare marina militară pentru a împiedica puterile europene să-i confişte navele şi ar putea riposta împotriva transportului maritim european dacă navele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, unul dintre principalii susţinători ai liniei dure de la Kremlin, relatează Reuters.
19:20
Directorul sportiv al Juventus, Damien Comolli, suspendat o lună şi jumătate pentru „comportament agresiv” şi „grav intimidant” faţă de arbitrul meciul cu Inter # News.ro
La trei zile după victoria Interului împotriva echipei Juventus (3-2) într-un derby italian marcat de critici vehemente la adresa arbitrajului după cartonaşul roşu nejustificat acordat lui Pierre Kalulu, clubul din Torino a fost sancţionat de Liga Italiană de Fotbal.
19:10
Cristian Pistol: Interes crescut pentru Drumul Expres Suceava – Siret / Au fost depuse 8 oferte pentru Lotul 3 / Drumul strategic de mare viteză, în valoare totală de 5,74 miliarde lei este finanţat prin SAFE # News.ro
Directorul general al CNAIR, Cirstian Pistol, anunţă, marţi, un interes crescut pentru Drumul Expres Suceava – Siret, fiind depuse 8 oferte pentru Lotul 3, după ce, pentru loturile 1 şi 2, s-au depus 12 oferte. Drumul strategic de mare viteză, în valoare totală de 5,74 miliarde lei este finanţat prin SAFE.
19:10
Prahova: Intervenţie a jandarmilor montani în sprijinul a doi schiori care, din cauza ceţii, s-au rătăcit pe munte # News.ro
Jandarmii montani prahoveni au intervenit, marţi după-amiază, în sprijinul a doi schiori care au cerut ajutor, după ce au constatat că, din cauza ceţii, nu ştiu dacă se mai află pe pârtia omologată pe care intraseră, în zona staţiunii Sinaia, sau au ieşit în afara acesteia. Cei doi au fost coborâţi în siguranţă de pe munte.
19:00
Perechea Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-a calificat, marţi, în sferturile probei de dublu, de la turneul de categorie WTA 1000, de la Dubai.
