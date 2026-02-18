Măsurile de reformă dau roade: În România, inflația ar putea scădea la 4% până la finalul anului, estimează premierul Bolojan
Aktual24, 18 februarie 2026 08:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că inflația în România ar putea ajunge la 4% până la sfârșitul anului, pe baza prognozelor furnizate de Banca Națională a României (BNR). Deși datele BNR indică un indice de 3,7%, Bolojan avertizează, într-un interviu acordat TVR1, că măsurile economice și bugetare adoptate în primele luni ale anului vor contribui […]
Școlile din Galați, Vrancea, Brăila și Giurgiu au fost închise miercuri din cauza viscolului puternic – cursurile se vor face online # Aktual24
Din cauza condițiilor meteorologice extreme — ninsori abundente, viscol puternic și rafale de vânt — autoritățile din mai multe județe din sud‑estul României au decis miercuri, 18 februarie 2026, suspendarea cursurilor cu prezență fizică în școli, trecând temporar la învățământul online. Măsura a fost luată în contextul avertizării de Cod portocaliu de ninsori și viscol, […]
Judecătorii CCR se întâlnesc din nou miercuri, pe tema pensiilor magistraților, dar prezența judecătorului „Giani” Stan, numit de PSD, rămâne incertă # Aktual24
Curtea Constituțională a României (CCR) se reunește miercuri, 18 februarie 2026, pentru a șasea oară, pentru a lua o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, după cinci amânări consecutive. În centrul discuțiilor se află atât constituționalitatea reformei asumate de guvernul condus de Ilie Bolojan, cât și posibila sesizare a Curtea de Justiție a […]
România sub cod portocaliu de ninsoare și viscol: IGSU acționează în 14 județe. Sunt copaci căzuți, mașini avariate, întreruperi de energie elctrică # Aktual24
Capitala și 12 județe din Muntenia și Moldova se află sub cod portocaliu de ninsoare abundentă, viscol și intensificări puternice ale vântului, cu strat de zăpadă care poate ajunge local până la 50 de centimetri. Fenomenele meteo severe au produs deja pagube Autoritățile sunt mobilizate pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo severe. Până miercuri dimineață, în […]
Măsurile de reformă dau roade: În România, inflația ar putea scădea la 4% până la finalul anului, estimează premierul Bolojan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că inflația în România ar putea ajunge la 4% până la sfârșitul anului, pe baza prognozelor furnizate de Banca Națională a României (BNR). Deși datele BNR indică un indice de 3,7%, Bolojan avertizează, într-un interviu acordat TVR1, că măsurile economice și bugetare adoptate în primele luni ale anului vor contribui […]
ANAF a recuperat aproape 800 000 de euro după vânzarea a doar o parte dintre tablourile ascunse în pereții casei lui Darius Vâlcov # Aktual24
O parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, au fost vândute marți seară, în cadrul unei licitații organizate la București. Evenimentul, intitulat „Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov”, a avut loc la Palatul Cesianu-Racoviță și a fost organizat de A10 by Artmark. Toate cele 34 de loturi scoase la […]
Canada lansează un amplu plan de înarmare și apărare, pentru a-și reduce dependența față de Statele Unite # Aktual24
Canada a anunțat lansarea unui vast plan de apărare, în valoare de miliarde de dolari, menit să consolideze capacitățile militare naționale și să reducă dependența față de Statele Unite ale Americii. Strategia a fost prezentată de premierul Mark Carney în cadrul unei vizite la sediul companiei CAE, specializată în tehnologii de simulare pentru aviație și […]
Austeritate în sediul central al PSD. ”Economie” la folosirea curentului la toaleta partidului # Aktual24
În timp ce la nivel declarativ combat violent ”politica de austeritate”, liderii PSD le cer celor care ajung în sediul central al partidului să facă ”economie” la utilizarea curentului electric la toaleta partidului. Astfel, întrerupătorul de la toaleta bărbaților din sediul central al PSD (de pe șoseaua Kiseleff) a fost fișat mesajul ”Economie”. După cum […]
Peste 80 de state membre ale ONU au condamnat noile măsuri ale Israelului de extindere în Cisiordania # Aktual24
Un grup format din 85 de state membre ale Organizația Națiunilor Unite a condamnat ferm, marți, într-o declarație comună prezentată la New York, noile măsuri adoptate de Israel privind Cisiordania ocupată. Țările semnatare și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce au descris drept o „extindere a prezenței ilegale” a Israelului în teritoriul palestinian și au […]
Din cauza ninsorii și viscolului, traficul aerian a fost perturbat pe aeroporturile din București, mai multe zboruri fiind anulate # Aktual24
Traficul aerian pe cele două aeroporturi ale Capitalei – Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu – este serios afectat din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic care au lovit zona în cursul dimineții. Mai multe zboruri au fost anulate, iar alte aeronave au fost redirecționate către aeroporturi din țară și din […]
„Nu există niciun conflict între mine și Marco Rubio”, afirmă JD Vance. Cu ani în urmă, vicepreședintele SUA afirma că nu va fi niciodată „omul lui Trump” # Aktual24
Vicepreședintele american JD Vance a respins marți speculațiile privind o posibilă rivalitate cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, în contextul în care ambii sunt menționați drept potențiali candidați la alegerile prezidențiale din 2028. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News, unde Vance a insistat că relația dintre cei doi este una profesională […]
Cod roșu de ninsori în Capitală: Meteorologii au emis la 4 dimineața un mesaj RO-ALERT pentru București și Ilfov # Aktual24
Un val neobișnuit de intens de ninsori a determinat autoritățile să emită, miercuri dimineață, un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din București și din Ilfov. Avertizarea de tip cod roșu a vizat un interval de câteva ore, timp în care s-au anunțat precipitații abundente, depuneri consistente de zăpadă și vizibilitate redusă. Mesajul transmis populației a recomandat […]
SUA: Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, părăsește administrația Trump # Aktual24
Unul dintre cei mai vocali apărători ai represiunii agresive împotriva imigrației a administrației Trump pleacă, pe măsură ce opinia publică se înrăutățește față de abordarea dură, potrivit a doi oficiali ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) familiarizați cu această mișcare. Tricia McLaughlin, purtătoarea de cuvânt a secretarului Departamentului pentru Securitate Internă, (DHS) Kristi Noem, urmează […]
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că speră ca judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) să ia o decizie privind reforma pensiilor magistraților, avertizând că o nouă amânare ar putea conduce la pierderea unor fonduri europene în valoare de 231 de milioane de euro. „Ceea ce pot să spun este că acest proiect a […]
Bolojan îi scoate în stradă pe polițiștii locali și pe jandarmi: ”Mai puține dispecerate în fiecare județ” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că reforma administrației va viza eficientizarea structurilor din domeniul ordinii publice, inclusiv prin reorganizarea activității în cadrul Poliției Locale și al Jandarmeriei, astfel încât mai mult personal să fie direcționat către activitatea operativă. Într-o emisiune la TVR 1, șeful Executivului a subliniat că măsurile nu presupun reduceri uniforme […]
Vaticanul nu va participa la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump # Aktual24
Secretarul de Stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a declarat, marți, că Sfântul Scaun este surprins de participarea Italiei ca observator la Consiliul pentru Pace al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit ANSA. Părăsind Palazzo Borromeo după întâlnirea sa bilaterală cu președintele italian Sergio Mattarella și prim-ministrul Giorgia Meloni cu ocazia aniversării Tratatului de la […]
Bolojan, replică pentru Grindeanu: „Este un joc incorect să faci propuneri fără acoperire/ Nu voi accepta propuneri fără sursă de finanțare” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat TVR, că presiunile politice legate de introducerea unor măsuri în buget, inclusiv avertismentele privind retragerea sprijinului guvernamental, reprezintă „un joc incorect”, subliniind că orice propunere trebuie să aibă o sursă clară de finanțare. Declarațiile vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că partidul ar putea […]
Zeci de personalități din industria cinematografică au condamnat „tăcerea” Festivalului de Film de la Berlin privind Gaza # Aktual24
Peste 80 de personalități din industria cinematografică, inclusiv actorii Javier Bardem și Tilda Swinton, au emis o declarație, publicată marți, în care critică „tăcerea” Festivalului de Film de la Berlin cu privire la Gaza, potrivit The Times of Israel și royanews. Semnatarii scrisorii deschise spun că sunt „consternați de tăcerea instituțională a Berlinalei” pe această temă, […]
Armata SUA spune că a ucis 11 persoane în urma unor lovituri asupra a trei nave suspectate că transportau droguri # Aktual24
Armata americană a atacat luni seară trei presupuse ambarcațiuni implicate în trafic de droguri în Pacificul de Est și Caraibe, ucigând toate cele 11 persoane aflate la bord, a declarat marți Comandamentul Sudic al SUA, potrivit CNN. „Serviciile de informații au confirmat că navele tranzitau pe rute cunoscute de trafic de narcotice și erau angajate […]
UE a recomandat țărilor membre să se pregătească pentru riscurile unei încălziri globale de aproximativ 3 grade până la sfârșitul secolului # Aktual24
Uniunea Europeană nu este pregătită pentru o agravare suplimentară a schimbărilor climatice și trebuie să mărească urgent investițiile pentru a proteja oamenii și infrastructura de inundații, incendii de pădure și valuri de căldură severă. Aceasta a fost recomndarea Consiliului consultativ științific european privind schimbările climatice, relatează Reuters. Pierderile economice suferite de infrastructura și clădirile europene […]
Cerealele integrale nu sunt recomandate copiilor mai mici de cinci ani deoarece sistemul lor digestiv este încă imatur și nu poate procesa eficient cantitățile mari de fibre conținute de aceste alimente. Deși sunt promovate intens ca fiind extrem de sănătoase pentru adulți, în cazul copiilor mici pot provoca disconfort abdominal, balonare, sațietate precoce și chiar […]
Franța a eliberat petrolierul Grinch suspectat că face parte din „flota din umbra” a Rusiei după ce proprietarul a plătit o amendă # Aktual24
Franța a eliberat petrolierul suspectat că face parte din „flota din umbră” a Rusiei, care a încălcat sancțiunile, după ce proprietarul său a plătit o amendă. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarant, marți, că nava Grinch „părăsește apele franceze” după ce a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”, potrivit BBC. Petrolierul […]
Iranul a anunțat marți închiderea temporară a Strâmtorii Ormuz pentru exerciții militare intense, într-o rară demonstrație de forță, în timp ce negociatorii săi au purtat o nouă rundă de discuții indirecte cu Statele Unite pe marginea programului nuclear disputat. A fost prima dată când Iranul a anunțat închiderea principalei căi navigabile internaționale, prin care trece […]
JO: Un comentator sportiv elvețian a petrecut întreaga cursă de bob a echipei israeliene menționând declarațiile pro-genocid ale unuia dintre sportivi. Postul a eliminat clipul # Aktual24
Postul public de radio și televiziune elvețian RTS a eliminat de pe site-ul său un clip de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce comentariul unui jurnalist din timpul unei curse a echipei israeliene de bob a fost criticat, potrivit Associated Press. RTS este rețeaua publică locală pentru orașul de origine al CIO, Lausanne. Comentatorul […]
Care este diferența dintre intoleranța alimentară și alergia alimentară și care sunt manifestările fiecăreia # Aktual24
Diferența dintre intoleranța și alergia alimentară este mai importantă decât pare, deoarece modul în care organismul reacționează la anumite alimente poate avea consecințe foarte diferite. În timp ce alergiile implică un răspuns imun rapid și, uneori, periculos, intoleranțele apar treptat și afectează în special digestia. Înțelegerea acestor mecanisme nu doar că ne protejează sănătatea, ci […]
Lipsa accesului la internet este una dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI, afectând milioane de oameni din întreaga lume și izolând comunități întregi de oportunități de educație, muncă și comunicare. În această eră digitală, Starlink, sistemul de sateliți dezvoltat de miliardarul american Elon Musk, promite să spargă aceste bariere și să aducă internet […]
Guvernul începe lupta cu cei care au luat certificate de dizabilitate pe nedrept: ”Vom sesiza procurorii” # Aktual24
Persoanele care au obținut pe nedrept certificate de dizabilitate sau au fraudat sistemul vor pierde beneficiile acordate de stat, iar în cazurile în care sunt identificate fraude intenționate vor fi sesizate organele de urmărire penală, a anunțat marți ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole. „De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am […]
Polițiștii din cadrul Serviciului Arme au efectuat descinderi la locuințele unui septuagenar pe 16 februarie. Acțiunea a vizat un dosar de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor. Mandatele au fost puse în executare simultan în municipiul Piatra-Neamț și în comuna Sagna, iar vizată a fost locuința unui bărbat în vârstă de 75 de ani. Arme […]
Zbor de nouă ore spre Geneva, in loc de trei ore. Avionul cu delegația Rusiei a trebuit sa ocolească mai multe țări care nu i-au permis să le survoleze spațiul aerian # Aktual24
Aeronava care a transportat delegația Federației Ruse la negocierile internaționale de la Geneva a efectuat un zbor de aproximativ nouă ore pe o rută ocolitoare, evitând spațiile aeriene ale statelor care au restricționat accesul aeronavelor ruse după declanșarea războiului din Ucraina, potrivit informațiilor din presa internațională și agențiile de presă. Potrivit relatărilor media (Pravda), avionul […]
Un nou pas major: agenții AI dau sarcini de muncă oamenilor. 500.000 de oameni s-au înscris să lucreze pentru boți # Aktual24
La începutul acestei luni, a fost lansată discret RentAHuman, o platformă care permite agenților de inteligență artificială (IA) să externalizeze sarcini din lumea reală către oameni. Relatările sugerează că peste 500.000 de utilizatori s-au înscris deja pentru a-și oferi serviciile, poziționându-se efectiv ca lucrători la cerere pentru solicitări bazate pe inteligență artificială. Conceptul reinterpretează o […]
Reprezentanții Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă au anunţat marţi că există risc mare de avalanşă în Munţii Făgăraş şi în Munţii Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine. Este semnalat risc 4 – mare în Carpaţii Meridionali – Munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 1.800 metri. Stratul nou de zăpadă va măsura 10 – 15 […]
Cod galben în București. A fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției # Aktual24
Autoritățile au decis marți activarea Centrului de Coordonare și Conducere a Intervenției București – Ilfov, care va avea rolul de a gestiona situațiile de urgență generate de fenomenele meteo prognozate în Capitală și județul Ilfov, potrivit ISU București – Ilfov. Pe durata codului galben, în intervalul orar 10:00 – 18:00, în București au fost gestionate […]
Mai multe instalații nucleare secrete din China au fost extinse și modernizate în ultimii ani, semnalând o transformare strategică majoră care poate redefini echilibrul puterii la nivel global. Această dezvoltare complică negocierile internaționale privind controlul armelor nucleare și ridică întrebări serioase despre viitorul securității mondiale. Extinderea arsenalului nuclear chinezesc Analiza imaginilor din satelit dezvăluie că […]
Propaganda combinată RTV – Realitatea nu și-a atins încă scopul. În continuare, majoritatea românilor consideră că Rusia este vinovată de războiul din Ucraina # Aktual24
Aproape 55% dintre români consideră că Rusia este responsabilă pentru declanșarea războiului din Ucraina, în scădere semnificativă față de nivelul înregistrat în mai 2022, potrivit studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center. Datele au fost colectate în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, iar rezultatele […]
Viața de zi cu zi pare să se fi oprit brusc în Cuba, în timp ce administrația Trump exercită presiuni asupra țării caraibiene prin accelerarea eforturilor de a întrerupe aprovizionarea cu petrol a insulei. Unul dintre cele mai vizibile efecte ale crizei energetice iminente este gunoiul care a început să se adune la colțurile străzilor, […]
De ce donează miliarde de dolari MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos. Împrumutul care i-a schimbat destinul # Aktual24
Povestea lui MacKenzie Scott este dovada vie că generozitatea nu se naște din abundență, ci din recunoștință. Fosta soție a fondatorului Jeff Bezos și una dintre cele mai bogate femei din lume, Scott a transformat o experiență personală din anii de facultate într-o adevărată filozofie de viață. Un împrumut de 1.000 de dolari primit într-un […]
Întâlnirea de la Cotroceni s-a încheiat. Ce a discutat președintele Dan cu liderii coaliției de guvernare # Aktual24
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare, desfășurată marți la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ trei ore. Principalele teme de discuție au vizat măsurile bugetare convenite la nivelul coaliției și agenda externă a șefului statului, mai ales vizita programată în Statele Unite, au precizat surse oficiale pentru aktual24.ro. Reuniunea a fost convocată […]
Vacanțe de vis transformate în coșmar. Escrocherie de 40.000 de euro pusă la cale de o agenție de turism din București # Aktual24
O femeie de 38 de ani a fost reținută astăzi în București pentru înșelăciune. Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au efectuat trei percheziții domiciliare la administratorul unei firme, acuzat că a vândut pachete turistice fictive în destinații exotice, cu un prejudiciu total care se ridică la suma de 40.000 de euro, conform Mediafax. Capcana […]
Donald Trump răspunde acuzațiilor legate de dosarele Epstein și o atacă pe Hillary Clinton # Aktual24
Președintele american, Donald Trump, a declarat luni că nu are „nimic de ascuns” în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, subliniind că este diferit de fostul președinte Bill Clinton și de „mulți alți democrați”. Această afirmație a venit după ce fostul secretar de stat Hillary Clinton a acuzat administrația Trump că ar fi „mușamalizat” […]
Instanţa supremă a admis marţi un recurs în casaţie formulat de Dan Şova şi i-a anulat fostului senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris. În iunie 2018, Dan Şova a fost condamnat la trei ani închisoare cu executare, însă el a fost […]
Poliția Rutieră avertizează. Amenzi usturătoare și certificate reținute pentru șoferii neechipați sub cod portocaliu # Aktual24
Polițiștii Brigăzii Rutiere anunță măsuri speciale începând din această seară, de la ora 20:00. Codul portocaliu impune o prezență masivă a forțelor de ordine pe toate arterele principale din București, iar agenții vor acționa pentru fluidizarea traficului și prevenirea oricăror blocaje cauzate de viscolul puternic. Poliția îndeamnă la evitarea deplasărilor neesențiale Poliția Rutieră solicită ferm […]
Încă trei ambasadori au fost rechemați acasă. Președintele anunță schimbări substanțiale în diplomație: ”În cursul lunii martie vom avea 40 – 50 de rechemări și de numiri totodată” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretele privind rechemarea ambasadorilor României în Liban, Filipine și Turcia, a informat marți Administrația Prezidențială. Șeful statului a anunțat totodată că în perioada următoare va avea loc un amplu proces de rotație în corpul diplomatic, care va include zeci de rechemări și numiri. Trei ambasadori, rechemați din funcție Potrivit […]
Trump exercită presiuni asupra Ucrainei pentru a „încheia rapid negocierile”. Noi discuții cu Rusia au loc la Geneva # Aktual24
Președintele american Donald Trump a lansat un apel urgent pentru negocieri rapide în Ucraina, în timp ce tensiunile cresc și amenințările Rusiei asupra infrastructurii energetice devin tot mai serioase. În această atmosferă tensionată, delegațiile de negocieri se pregătesc să se întâlnească la Geneva, într-un efort internațional de a găsi o soluție pașnică, relatează Sky News. […]
Apărarea Europei, ”toți pentru unul”. Un general irlandez anunță că există ceva mai puternic decât articolului 5 al NATO # Aktual24
Clauza de apărare reciprocă a UE este formulată mai ferm decât articolul 5 al NATO, dar este în general considerată ca fiind mai slabă, deoarece aliații din alianța militară s-au bazat până acum pe descurajarea oferită de SUA. Lucrările de operaționalizare a clauzei de apărare reciprocă a Uniunii Europene ar trebui să se concentreze asupra […]
Giurgiu, sub asediu de teama viscolului. Primele şcoli închise și măsuri de urgență sub cod portocaliu # Aktual24
Județul Giurgiu se pregătește pentru o noapte albă sub avertizare de cod portocaliu, deoarece autoritățile locale au adoptat deja măsuri speciale pentru a gestiona ninsorile abundente și viscolul. Cursurile școlare cu prezență fizică au fost suspendate oficial în tot județul, iar elevii vor învăța exclusiv în sistem online pe data de 18 februarie 2026. Școli […]
Uniunea Europeană își temperează criticile la adresa lui Viktor Orbán pentru a nu fi acuzată de implicare în procesul electoral # Aktual24
Comisia Europeană pare să își tempereze tonul în raport cu guvernul condus de Viktor Orbán, într-un moment politic extrem de sensibil pentru Ungaria, unde alegerile din 12 aprilie ar putea marca sfârșitul unei ere. În spatele unei prudențe calculate, Bruxellesul încearcă să evite orice gest care ar putea fi interpretat drept ingerință electorală, în timp […]
Referendumul din Justiție, președintele nu a uitat. Ce întrebări vor fi puse: ”Lucrăm, trebuie să nu existe dubiu pentru faptul că această consultare e reală” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că instituția prezidențială lucrează la organizarea unei consultări a magistraților, subliniind că procesul va fi realizat printr-un sistem electronic care să garanteze confidențialitatea răspunsurilor. Șeful statului a arătat că demersul vine după sesizările transmise la Administrația Prezidențială de unii magistrați, care au formulat acuzații considerate „foarte grave”, dar […]
Cinci nume pe ”lista scurtă” a președintelui Dan privind noii șefi ai serviciilor secrete: ”Toate numele apărute în spațiul public sunt speculații” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marti că desemnarea conducerii serviciilor de informații este o decizie care implică atât Președinția, cât și Parlamentul, iar procesul va fi finalizat „relativ curând”, subliniind necesitatea unui dialog prealabil pentru a evita respingerea propunerilor în Legislativ. Șeful statului a explicat, într-o intervenție la postul public de radio, că numirile […]
Eurodeputații, interzis să mai folosească AI pe dispozitive mobile. Ce au constatat serviciile de securitate # Aktual24
Funcțiile de inteligență artificială de pe dispozitivele utilizate în Parlamentul European au fost dezactivate, generând îngrijorări privind securitatea datelor și protecția informațiilor sensibile. Decizia surprinzătoare a fost luată după ce serviciile IT ale instituției au constatat că unele funcții AI transmit date către cloud, ceea ce ar putea pune în pericol confidențialitatea comunicărilor și documentelor […]
Patrușev avertizează că Rusia va ataca navele europene dacă vapoarele din „flota fantomă” a Rusiei vor fi în continuare confiscate # Aktual24
Rusia avertizează: „Navele noastre nu sunt de negociat!”. Un oficial al Kremlinului a ridicat miza conflictului dintre Rusia și Occident la un nou nivel. Moscova amenință că va folosi forțele sale militare maritime pentru a împiedica puterile europene să sechestreze nave rusești și ar putea lua măsuri de represalii împotriva navigației europene dacă acestea sunt […]
CFR Călători anunță că traficul feroviar se desfășoară normal pe toate magistralele principale ale țării, iar reglementările specifice sezonului rece sunt aplicate ca la carte pentru a garanta siguranța deplină a pasagerilor. Autoritățile feroviare monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteorologice extreme din această perioadă, cod portocaliu de viscol. Nicio linie feroviară închisă în ciuda codului portocaliu […]
