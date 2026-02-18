Măsurile de reformă dau roade: În România, inflația ar putea scădea la 4% până la finalul anului, estimează premierul Bolojan

16:00

Rusia avertizează: „Navele noastre nu sunt de negociat!”. Un oficial al Kremlinului a ridicat miza conflictului dintre Rusia și Occident la un nou nivel. Moscova amenință că va folosi forțele sale militare maritime pentru a împiedica puterile europene să sechestreze nave rusești și ar putea lua măsuri de represalii împotriva navigației europene dacă acestea sunt […]