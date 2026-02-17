Paramount are la dispoziţie şapte zile pentru a face oferta cea mai bună şi finală de preluare a Warner Brothers
Rador, 17 februarie 2026 16:40
Compania Warner Brothers a oferit Paramount un termen de şapte zile pentru a face oferta cea mai bună şi finală de preluare a sa. De asemenea, conducerea Warner Brothers a anunţat că va organiza pe 20 martie şi un vot privind oferta din partea Netflix, pe care o preferă. Paramount intenţionează să preia întreaga reţea […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
16:50
TasteAtlas: Salata bulgărească „Albă ca zăpada” devansează tzatziki-ul grecesc și cacik-ul turcesc # Rador
Populara salată bulgărească „Snejanka”/ „Albă ca zăpada” se clasează pe primul loc printre cele mai apreciate preparate cu castraveți din lume într-un clasament realizat de platforma gastronomică globală TasteAtlas, devansând tzatziki-ul grecesc și cacik-ul turcesc. „Snejanka”, preparată cu iaurt strecurat, castraveți, usturoi, mărar, ulei și sare, primește o notă de 4,3 în clasamentul actualizat al […]
Acum 30 minute
16:40
Paramount are la dispoziţie şapte zile pentru a face oferta cea mai bună şi finală de preluare a Warner Brothers # Rador
Compania Warner Brothers a oferit Paramount un termen de şapte zile pentru a face oferta cea mai bună şi finală de preluare a sa. De asemenea, conducerea Warner Brothers a anunţat că va organiza pe 20 martie şi un vot privind oferta din partea Netflix, pe care o preferă. Paramount intenţionează să preia întreaga reţea […]
16:30
Miniștrii de finanțe din ţările membre ale Uniunii Europene au adăugat Insulele Turk și Caicos și Vietnam pe lista UE a paradisurilor fiscale și au eliminat de acolo Fiji, Samoa și Trinidad și Tobago, se precizează într-un comunicat emis marți. În urma modificărilor, UE listează acum zece țări drept paradisuri fiscale: Samoa Americană, Anguilla, Guam, […]
16:30
Președintele Nicuşor Dan discută la această oră, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare. Într-un interviu la Radio România Actualități, șeful statului a declarat că pe agendă se află mai multe subiecte de politică internă, printre care se numără adoptarea bugetului pentru acest an, precum și mai multe inițiative legislative. Reuniunea are loc după […]
16:30
Uniunea Europeană a declanşat o anchetă oficială vizând retailerul online chinez Shein, pe fondul comercializării de către acesta a unor produse ilegale şi al îngrijorărilor privind designul care provoacă dependenţă al platformei. Acţiunea a fost declanşată după ce autorităţile franceze au cerut executivului UE, în luna noiembrie, să interzică păpuşile sexuale cu aspect de copii […]
Acum o oră
16:20
Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu înseamnă privatizarea sistemului # Rador
Spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu înseamnă privatizarea sistemului, a declarat astăzi ministrul Alexandru Rogobete. Precizarea vine după ce președintele Casei a atenționat acum două zile că transferul Fondului Social de Asigurări de Sănătate către administrare privată, ar transmite un semnal periculos, și anume, acela că statul nu mai este capabil să […]
16:20
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an # Rador
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Totodată, dobânda pentru facilitatea de creditare rămâne la 7,5%, iar cea pentru depozite la 5,5%. De asemenea, conform raportului aprobat de BNR, rata anuală a inflației își va prelungi scăderea lentă în primul trimestru din 2026, transmite […]
Acum 2 ore
Acum 4 ore
14:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacul combinat lansat de Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie a fost calculat în mod special pentru a provoca pagube maxime infrastructurii energetice a țării. „Continuă lucrările de salvare și reparații în multe dintre regiunile noastre, după atacul masiv rusesc. Lovitura a fost combinată, calculată special pentru […]
14:00
Introducere Anul 2026 a devenit un punct central al dezbaterilor globale despre viitor, despre natura relațiilor transatlantice și despre modul în care ordinea internațională va fi modelată în deceniile ce urmează. Anual organizată în Germania încă din 1963, conferința reunește lideri de stat, miniștri, experți în securitate și factori de decizie din peste 115 țări, […]
13:50
Comerțul cu snus și dilemele prețurilor mari în Suedia și Finlanda: implicații pentru reforma europeană a tutunului # Rador
Introducere Snus este un produs tradițional suedez din tutun pentru uz oral, plasat sub buza superioară și consumat fără ardere. Produsul este legal și larg consumat în Suedia, iar istoric a contribuit la reducerea ratei consumului de țigări prin oferirea unei alternative senzației de nicotină fără fumat. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană (UE), snusul […]
13:40
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Iarna revine în forţă mai ales în sud-estul ţării – meterologii au revizuit prognoza, iar din această seară de la ora 20:00 codul galben se va transforma în portocaliu pentru această zonă, care cuprinde şi capitala. Astfel ninsorile vor fi abundente, stratul de zăpadă consistent, iar viscolul puternic. […]
13:30
Nu, trecerea la euro nu a generat scumpiri majore în Bulgaria, inflația lunară în ianuarie a fost de 0,6% # Rador
”Creșteri record”, chiar ”dublări ale prețurilor la produsele de bază” au fost expresiile vedetă în relatările din presa din România despre efectul trecerii la euro în Bulgaria, creând impresia unui adevărat dezastru pentru cetățeni. A fost, într-adevăr, așa? Datele centralizate din prima lună de la introducerea monedei unice europene contrazic aceste titluri alarmiste. CONTEXT Bulgaria […]
13:30
Non, le passage à l’euro n’a pas entraîné de hausses majeures des prix en Bulgarie, l’inflation mensuelle en janvier a été de 0,6 % # Rador
Des « hausses record », voire des « doubles augmentations des prix des produits de base » ont été les expressions vedettes dans les reportages de la presse roumaine sur l’effet du passage à l’euro en Bulgarie, créant l’impression d’un véritable désastre pour les citoyens. En a-t-il réellement été ainsi ? Les données centralisées du […]
Acum 6 ore
12:10
Geneva găzduiește, marţi şi miercuri, o nouă rundă de negocieri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia. Întâlnirea are loc pe fondul declarațiilor preşedintelui american, Donald Trump, despre necesitatea ca Ucraina „să se așeze cât mai repede la masa negocierilor” și după un atac nocturn masiv al Rusiei asupra teritoriului ucrainean, în noaptea de 16 spre […]
12:00
Introducere De la primele ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă din Chamonix 1924, competiția sportivă a fost mai mult decât o simplă celebrare a performanței atletice: un loc unde națiunile își afirmă statutul, își negociază imaginea și, uneori, își rezolvă conflictele simbolic. Relațiile internaționale au influențat constant dinamica acestor jocuri, de la boicoturi și propagandă […]
11:50
La microfon, Elvira Chilaru
11:40
Pentru colecționarii de mărci poștale și pentru amatorii de previziuni ale destinelor personale, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 17 februarie a.c., o emisiune filatelică tradițională, Zodiacul chinezesc. Anul Calului de foc, având în componență o marcă poștală cu valoarea de 25 lei, un plic „prima zi” și o carte poștală maximă pentru […]
11:20
Radio România salută recunoașterea profesională acordată jurnaliștilor săi în cadrul Galei „Excelența în jurnalism”, desfășurată în 16 februarie 2026, la București, eveniment organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR). Florin Brușten, secretar general al rețelei de studiouri regionale din cadrul Radio România, a fost distins cu Premiul pentru Management de presă. Mario H. Balint, corespondent […]
11:20
Ediția în limba suedeză a romanului Theodoros de Mircea Cărtărescu va fi lansată la Stockholm în prezența autorului # Rador
Mircea Cărtărescu își va prezenta cartea la „Scena Internațională a Scriitorilor“ a Kulturhuset și la ICR Stockholm Scriitorul Mircea Cărtărescu va participa la Stockholm, pe 19 și 20 februarie 2026, la două evenimente de lansare a volumului Theodoros, publicat în limba suedeză, în traducerea lui Inger Johansson, de prestigioasa editură Albert Bonniers Förlag. Volumul în […]
11:00
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – De la această oră intră în vigoare codul galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol. Sunt vizate de atenționare Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Raul Ilea, meteorolog: Răcirea de vreme deja s-a făcut resimțită în jumătatea de nord a țării, iar astăzi […]
Acum 8 ore
09:30
În Munţii Bucegi şi Făgăraş riscul de producere de avalanşe a crescut la gradul 4 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri. Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste doi metri, iar în zona crestelor sunt formate cornişe, unele de mari dimensiuni. În următoarele zile sunt aşteptate ninsori abundente, […]
09:20
Actorul Robert Duvall, câștigător al Premiului Oscar, cunoscut în întreaga lume pentru rolurile sale din „Nașul” şi din „Apocalypse Now” și pentru alte zeci de roluri în alte filme, a murit în Statele Unite, la vârsta de 95 de ani. O declarație cu acest anunţ a fost emisă în numele soției lui Duvall, Luciana, în […]
09:20
Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu liderii coaliției de guvernare, la Palatul Cotroceni # Rador
Președintele Nicușor Dan se va întâlni astăzi cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea este programată la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială. Întâlnirea șefului statului cu liderii coaliției de guvernare are loc la o zi după ce aceștia au stabilit mai multe măsuri bugetare. Reforma administrației publice și pachetul de relansare economică au […]
Acum 12 ore
08:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se află în India pentru o vizită de trei zile axată pe inteligență artificială și vânzări de armament. Odată cu perturbarea acordurilor comerciale globale de către Donald Trump, Franța și India caută să își diversifice partenerii comerciali. Luna trecută, India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb considerat […]
08:40
Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru conducerea marilor parchete # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru şefia marilor parchete. Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – DIICOT. Interviurile vor începe peste aproximativ o săptămână cu cei care aspiră […]
08:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Traficul rutier pe Drumul Naţional 7C – Transfăgărăşan va fi închis, în anumite intervale orare, de astăzi, pe tot parcursul săptămânii, în zona barajului Vidraru. Restricţiile sunt impuse pentru siguranţă, deoarece există riscul căderilor de pietre, iar staţionarea este permisă doar în zone special amenajate. Astăzi, mâine şi joi circulaţia este […]
08:30
Spunem NU jefuirii țării, imperiului de la Bruxelles, aderării Ucrainei, războiului (Viktor Orbán) # Rador
„De mâine nu vor mai exista scuze, pretexte, stagnare”, a declarat luni, liderul FIDESZ, Viktor Orbán, la prezentarea listei naționale a alianţei FIDESZ-KDNP (Partidul Popular Creştin Democrat), adăugând: „Vom câștiga într-o alianță largă. Vom continua ceea ce am început, ceea ce am asumat, am făcut și aşa va fi şi în următorii patru ani”. Premierul […]
08:30
Premierii britanic și canadian au emis o declarație comună în care afirmă că alianța militară NATO ar trebui să fie mai europeană. Keir Starmer și Mark Carney au reiterat necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare, un lucru susținut și de președintele Trump. Un purtător de cuvânt de la Downing Street a spus că cei doi lideri […]
08:20
Oraşul ucrainean Odesa a fost vizat de noi bombardamente ruseşti, în noaptea de 16 spre 17 februarie. Şeful Administraţiei Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a raportat că ruşii au lovit oraşul cu drone de atac. Potrivit acestuia, dronele zburau la o altitudine foarte joasă, iar primele explozii s-au auzit înainte ca alarma aeriană să fie […]
08:10
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, avertizează Organizația „Salvați Copiii” România # Rador
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, în special din cauza lipsei de informare, a dezinformării din social media, birocrației excesive, lipsei de resurselor materiale și transportului și desfințării vaccinării în școli, avertizează Organizația „Salvați Copiii” România. Potrivit unui studiu publicat ieri, rata de acoperire vaccinală pentru rujeolă, oreion, […]
08:00
În Spania, a fost descoperită prima posibilă dovadă a faptului că, în antichitate, generalul Hannibal a folosit elefanţi în luptă # Rador
O echipă de arheologi a declarat că un os de picior de elefant descoperit în sudul Spaniei ar putea fi prima dovadă concretă că generalul cartaginez antic Hannibal a folosit elefanți de război în Europa. Echipa susţine că osul a fost găsit într-un sit din Epoca Fierului, lângă Córdoba. Desenele războiului purtat de Hannibal împotriva […]
08:00
Până la data de 16 februarie 2026, procesul de retragere a bancnotelor şi monedelor în leva şi de punere în circulaţie a bancnotelor şi monedelor în euro se desfăşoară conform cadrului normativ în vigoare şi planurilor operaţionale aprobate, informează Biroul de presă al Băncii Naţionale a Bulgariei. La data raportului, în afara depozitelor Băncii Naţionale […]
07:50
Ministrul energiei, chemat la audieri în Camera Deputaților pentru explicații privind situația apei din reţeaua de la Curtea de Argeş # Rador
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a fost chemat ieri la Camera Deputaților de parlamentarii USR pentru explicații privind situația apei din reţeaua de la Curtea de Argeş. El a spus că nu Ministerul Energiei se ocupă de furnizarea de apă într-o localitate sau alta din România, că lucrările la […]
07:50
Preşedintele Macron a încercat să îşi liniştească vecinii după ce NBA a afişat o hartă veche a Franţei # Rador
Președintele Emmanuel Macron a încercat să-și liniștească vecinii europeni după ce NBA a afișat o hartă veche a Franței în timpul prezentării baschetbalistului francez Victor Wembanyama la un meci demonstrativ de duminică. Imaginea sugera că Franța ar fi anexat unele dintre țările vecine, inclusiv Belgia. Într-o postare pe rețelele sociale, domnul Macron a glumit că […]
07:40
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 14:30 – Şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – la sala 4044 – Senat * Dezbaterea cu tema „Portul Constanţa – de la blocaje la oportunităţi” organizată de senatorul USR […]
07:30
Apa din reţea de la Curtea de Argeş este în continuare nepotabilă – fără bacterii, dar cu concentraţii mari de fier şi clor şi turbiditate. Aşa că apa poate fi folosită în scop menajer şi pentru igiena corporală, dar nu poate fi băută. Municipiul se confruntă de ceva vreme cu aceste probleme din cauza unor […]
Acum 24 ore
00:10
„Trump este extrem de interesat de succesul dvs.” – declarația aparține secretarului de stat american, Marco Rubio, și îi este adresată lui Viktor Orbán, premierul Ungariei. Și, potrivit ziarului britanic The Guardian, laudele lui Rubio la adresa premierului ungar au continuat: “Nu ar trebui să fie vreun mister pentru nimeni din cei de aici sentimentele pe […]
16 februarie 2026
19:00
Contul curent al balanței de plăți a României a înregistrat anul trecut un deficit de peste 30 de miliarde de euro # Rador
Contul curent al balanței de plăți a României a înregistrat anul trecut un deficit de peste 30 de miliarde de euro, mai mare cu aproape 1,3 miliarde de euro față de 2024, a anunțat Banca Națională. Indicatorul reflectă valoarea tranzacțiilor economice internaționale, iar un deficit persistent în această privință crește dependența de împrumuturi externe, spun […]
19:00
Ploi torenţiale şi ninsori în munţii Alpi au provocat mai multe avalanşe. Doi snowboarderi au fost ucişi în provincia Tirol, din nordul Austriei, iar doi schiori au murit duminică în Italia. În Elveţia, o avalanşă a provocat deraierea unui tren. Cinci persoane au fost rănite, iar zăpada a blocat un tunel de pe o rută […]
18:50
Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență # Rador
Reforma administrației și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, dar cu câteva amendamente care privesc instituțiile din mai multe domenii. Este vorba despre ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, care vor realiza economiile prin metode care […]
17:40
Inundații istorice în vestul Franței după precipitațiile abundente din ultima perioadă, numeroase localități au rămas izolate între ape, iar situația are puține șanse să revină prea repede la normal. Corespondenta RRA, Daniela Coman, are detalii. Reporter: Meteorologii vorbesc de o situație excepțională. În weekend au fost alerte meteo de ploi și inundații în aproape toată […]
17:20
La microfon, Angelica Dan
17:10
Medicii din Spania sunt de astăzi în grevă generală. Protestul ar urma să țină până vineri și va afecta toate serviciile medicale în afară de urgențe. Principalele revendicări vizează programul de lucru. Relatează corespondentul RRA Alin Petrică. Reporter: Sunt 176.000 de medici care participă la această grevă, însă acest număr este teoretic, pentru că fiecare […]
Ieri
16:50
La Palatul Victoria continuă şedinţa coaliţiei de guvernare. Întâlnirea are loc în contextul tensiunilor care au marcat în ultimele săptămâni relaţiile dintre partenerii politici. Discuţiile se concentrează pe proiectul de buget pentru acest an, de calculele căruia depind însă şi alte decizii ce ar trebui luate în perioada imediat următoare. Avem detalii în direct de […]
16:30
În luna februarie, platforma eteatru.ro propune publicului colecția specială „Povești de dragoste”, dedicată celebrării lunii iubirii prin intermediul teatrului radiofonic. Colecția reunește spectacole clasice și moderne, în interpretări de referință și montări contemporane, oferind ascultătorilor o selecție diversă de titluri reprezentative pentru tema iubirii în dramaturgia românească și universală. Capul de afiș al colecției este […]
16:20
În India se desfăşoară unul dintre cele mai mari summituri privind Inteligenţa Artificială – IA – din lume, prima astfel de reuniune care are loc în Sudul Global. La aceasta participă reprezentanţi din peste 45 de ţări, între care lideri mondiali, moguli ai tehnologiei şi fondatori de IA, ca şi investitori din domeniu. India se […]
15:50
Euro digital: ce este, cum funcționează și cum ar putea reduce dependența UE de Visa și Mastercard # Rador
Introducere Euro digital este un proiect de monedă digitală emisă de Banca Centrală Europeană (BCE), o versiune electronică a monedei euro care ar putea fi folosită de cetățeni și companii pentru plăți cotidiene, atât online, cât și offline. Diferența față de banii tradiționali sau conturile bancare este că euro digital ar fi monedă de bancă […]
15:20
Sesizarea privind reforma pensiilor magistraţilor ajunge din nou în dezbaterea Curţii Constituţionale, la următoarea şedinţă de miercuri, după cinci amânări ale unei decizii. Săptămâna trecută, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a contestat noile prevederi, a solicitat CCR sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care să verifice dacă modificările propuse de Guvern respectă […]
15:00
Secretarul american de stat, Marco Rubio, s-a întâlnit la Budapesta cu premierul ungar, Viktor Orban. Vorbind ulterior într-o conferinţă de presă comună, dl Rubio a exprimat sprijinul SUA pentru oficialul ungar, a cărui formaţiune politică se situează pe locul al doilea în sondajele de opinie premergătoare alegerilor din aprilie: „Nu este exagerat să spunem că […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.