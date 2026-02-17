Ştiri Radio Ujgorod – 17 februarie

07:30

Apa din reţea de la Curtea de Argeş este în continuare nepotabilă – fără bacterii, dar cu concentraţii mari de fier şi clor şi turbiditate. Aşa că apa poate fi folosită în scop menajer şi pentru igiena corporală, dar nu poate fi băută. Municipiul se confruntă de ceva vreme cu aceste probleme din cauza unor […]