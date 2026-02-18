Un român a fost condamnat în Italia la 17 ani de închisoare / A fost prins cu 15 kilograme de cocaină pe un feribot / Drogurile trebuiau să ajungă în Malta

20:10

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat, marți, că peste 4.000 de pompieri, dar și 3.000 de mijloace au fost pregătite să intervină în sprijinul populației și al autorităților locale, pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața, anunță Mediafax. „În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor COD PORTOCALIU […] © G4Media.ro.