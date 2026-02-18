Sector 1 | Linii telefonice pentru deszăpezire, urgențe sociale și asistență medicală la domiciliu

18:00

Poliția Locală a Municipiului București le reamintește șoferilor care sunt regulile pentru folosirea gratuită a locurilor de parcare ale PMB destinate pentru persoanele cu dizabilități. Oamenii legii anunță că fac zilnic controale și îi sancționează pe cei care nu respectă legea. Unde pot parca gratuit persoanele cu dizabilități Șoferii cu dizabilități din Capitală au dreptul […]