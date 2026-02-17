Cod portocaliu de ninsori și viscol în București și Ilfov. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de centimetri

22:00

Neculai Onțanu este unul dintre foarte puținii primari din România care are și gradul de general. Mai exact, general-maior (două stele). Este și cel mai longeviv edil al Sectorului 2. A fost în fruntea primăriei 16 ani, din 2000 până în 2016, și ar mai fi continuat dacă nu l-ar fi oprit DNA și un […]