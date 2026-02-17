Bucureștiul va candida pentru a găzdui Forumul Orașelor 2027. Primarul Ciprian Ciucu a obținut acordul Consiliului General, la a treia încercare
Bucureștiul va candida pentru a găzdui Forumul Orașelor 2027, un eveniment axat pe planificare și dezvoltare urbană sustenabilă, organizat de Comisia Europeană o dată la doi ani. Primarul general Ciprian Ciucu a obținut acordul consilierilor generali de a depune candidatura Bucureștiului, chiar în ultima zi de înscrieri, după două refuzuri anterioare. Cea de-a șaptea ediție
Recepție „pe hârtie" la Grivița: Primele trenuri noi pentru București-Brașov rămân în depou pentru teste
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat că a avut loc recepția preliminară pentru primele două rame Alstom Coradia pentru Interregional Călători, care vor circula și pe ruta București Nord – Brașov. Este vorba despre două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS14 și TS15, aflate la Depoul Alstom din incinta Atelierele CFR Grivița.
Verificări la RAR după incendiul cu cvadriciclul electric, chinezesc, în care a murit o femeie din București | Digi24
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control al Registrul Auto Român (RAR) pentru verificări, după incendiul cu cvadriciclul electric, chinezesc, în care a murit o femeie din București . Se investighează modul în care au fost înmatriculate vehiculele precum cea care a luat foc săptămâna trecută. Cea mai mare platformă de vânzare online din România
Corpul de Control face verificări la RAR după incendiul auto din București | Digi24
Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control al Registrul Auto Român (RAR) pentru verificări după incendiul auto din București. Se investighează modul în care au fost înmatriculate mașinile precum cea care a luat foc săptămâna trecută. Cea mai mare platformă de vânzare online din România a decis să retragă de la vânzare modelul respectiv, transmite
Apa Nova anunță că în perioada 17 februarie 2026, ora 21:00 – 17 februarie 2026, ora 23:00, va avea loc o actualizare/ reconfigurare a serverului din infrastructura IT. Ca urmare acestei operațiuni tehnice esențial necesară, contul online, aplicația mobilă și plățile prin link-ul de plată vor putea fi accesate începând cu 17 februarie 2026, ora
ISU | Recomandări pentru perioadele cu fenomene extreme. Capitala este sub cod portocaliu de ninsoare
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face recomandări pentru perioadele cu fenomene extreme. Măsura vine în contextul în care Bucureștiul se află sub cod portocaliu de ninsori. Ce trebuie să facă cetățenii 1. Pregătește provizii, inclusiv un rucsac de urgență cu suficientă hrană, apă și medicamente, haine și pături pentru toți membrii familiei, inclusiv copii
Primăria îi anunță pe bucureșteni că, în contextul codului portocaliul de ninsori și viscol, s-au deschis mai multe centre pentru distribuirea sării în Sectorul 1. Administrația a publicat un anunț prin care le transmite oamenilor de unde pot lua în mod gratuit materialul antiderapant. Există 5 centre pentru distribuirea sării în Sectorul 1 Având în
Gaura neagră din locuințele Primăriei Capitalei: 115 lei pentru o garsonieră în centru și pierderi anuale de 450 de milioane de lei
Chiriile pentru locuințele Administrației Fondului Imobiliar (AFI), instituție subordonată Primăriei Capitalei, ar putea fi majorate de până la zece ori, după aproape două decenii. Tarifele nu au fost actualizate din anul 2007. Este vorba despre 4050 de locuințe al căror tarif ar putea crește. În prezent, prețul mediu pentru o astfel de locuință este de
STB, împreună cu Direcția de Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Capitalei au lansat campania „O călătorie culturală cu STB". Este un parteneriat prin care călătorii pot câștiga, în fiecare lună, invitații duble la teatru, spectacole și evenimente culturale din oraș. Reguli de participare Pentru a participa la concurs, călătorii trebuie să dețină un abonament STB
Cel mai mare „abator de câini" din țară este lângă București. Ritm industrial de execuție a animalelor, plătit din bani publici | Snoop
„Abatorul" de câini de la Uzunu Adăpostul din satul Uzunu, județul Giurgiu, funcționează sub sloganul unui „animal resort" care promite tratamente la standarde europene, fără cruzime. Potrivit Snoop.ro, realitatea din actele Direcției Sanitar Veterinare Giurgiu contrazice imaginea de fațadă. Datele arată o rată a mortalității covârșitoare. Din totalul animalelor intrate în gestiunea Aspa Ivets, 70
Cod portocaliu de ninsori și viscol în București și Ilfov. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de centimetri
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru București și Ilfov, dar și pentru alte 11 județe. Acestea se află sub avertizare de vreme rece până joi, 19 februarie. A fost actualizată inclusiv prognoza specială pentru București. În intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 08:00,
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a anunțat că următorul târg de adopții va avea loc sâmbăta aceasta. Sâmbătă, 21 februarie, cei care vor să adopte un cățel sunt așteptați în incinta magazinului Animax Vulcan, între orele 10:00 și 16:00. ASPA: următorul târg de adopții, pe 21 februarie ASPA a precizat că procesul
CNAIR impune restricții temporare de circulație pe Transfăgărășan (DN7C), începând de astăzi, 17 februarie, potrivit unui comunicat. Măsura vine în contextul în care, în perioada 16-22 februarie, elevii din Capitală sunt în vacanță, iar cei mai mulți merg în stațiunile montane. „Începând de marți, 17.02.2026, circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN7C), pe
Ciprian Ciucu anunță „audit personal" la STB: „Am suficientă experiență personală pentru a analiza datele"
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că va efectua un „audit personal" la Societatea de Transport București STB SA, care are, în prezent, o datorie de 1,6 miliarde de lei. Luni seară, edilul a precizat că studiază organigrama și „procesele de management" ale companiei. „În acest caz 'procese de management' este un eufemism pentru absurdul
TAROM renunță la zborurile dintre București și Satu Mare. Până când va mai fi operată ruta
Compania TAROM a decis să suspende zborurile dintre București și Satu Mare pe o perioadă nedeterminată. Ultimul zbor al companiei de pe această rută, disponibil pentru rezervări, este cel din data de 25 martie 2026. În prezent, compania aeriană de stat zboară între aeroportul „Henri Coandă" Otopeni până la aeroportul din Satu Mare de două
Încă o campanie de prevenire a consumului de droguri. Primăria Capitalei, parteneriat cu Centrul Metropolitan „Ioan I. Dalles"
Primăria Capitalei și Centrul Metropolitan „Ioan I. Dalles" lansează o campanie de prevenire a consumului de droguri. Potrivit comunicatului de presă al instituției, proiectul de conștientizare se va desfășura pe tot parcursul anului 2026. „Campania Dalles, lansată azi, este dedicată prevenirii consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor, informează asupra riscurilor asociate consumului de droguri
Bolojan vs. Thuma | Război deschis cu „vechea gardă" din București: Cine sunt favoriții care „vânează" șefiile de sector – Surse
Partidul Național Liberal fierbe mocnit, la București, de cel puțin o lună. Intenția președintelui partidului, Ilie Bolojan, de a-i schimba din funcție i-a pus pe jar și, deși o primă tentativă a eșuat, lucrurile nu s-au liniștit. Dar un lucru i-a înfuriat și mai tare pe șefii filialelor PNL de sector. Pe 2 februarie, președintele
Managerul Spitalului Bălăceanca, acuzat că a încredințat contracte unui avocat care are cabinetul, în acte, acasă la el | Aktual24
Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu" Bălăceanca a atribuit în anul 2025 un contract în valoare de 33.152 de euro unui avocat care își are sediul profesional la aceeași adresă cu managerul instituției, Tănase Stoica, scrie Aktual24. Publicația notează că cel care a primit contractele este avocatul Costel Laurențiu Tudorache, de la Baroul Ilfov. Contractele sunt
De Dragobete, sărbătoare românească care celebrează iubirea, Muzeul Țăranului Român va găzduiește concertul „Idilă Românească", susținut de Corul de cameră Preludiu – Voicu Enăchescu. Evenimentul din data de 24 februarie va începe la ora 19:00, conform anunțului transmis de reprezentanții muzeului. Concertul urmează să fie susținut în Sala Tancred Bănățeanu. „Idilă Românească" la Muzeul Țăranului
Maratonul Resuscitării, în Săptămâna Protecției Civile. Cum acordăm primul ajutor, în caz de stop cardiorespirator
Pe 21 februarie, în ParkLake Shopping Center, are loc Maratonul Resuscitării. Evenimentul se desfășoară în cadrul Săptămânii Protecției Civile 2026, între orele 12:00-22:00. Maratonul Resuscitării este o inițiativă lansată la nivelul SMURD Cluj și extinsă național de Fundația pentru SMURD. Inițiativa presupune educarea populației cu privire la importanța vitală a acordării primului ajutor în caz de
31 de străzi plombate din Capitală. Reparații la sistemul de semaforizare pe alte 17 artere
31 de străzi au fost pl
BNR organizează o expoziție temporară dedicată monedei naționale, în Capitală, potrivit unui comunicat de presă al instituției monetare. Intitulată sugestiv, „Banii ne vorbesc: o istorie a leului de la metal la polimer”, aceasta va putea fi vizitată până la finalul lunii mai. Expoziția realizată în colaborare cu Imprimeria BNR și Monetăria Statului realizează o incursiune […] The post Expoziție dedicată monedei naționale. Când poate fi vizitată appeared first on Buletin de București.
Nici președintele PNL Sector 4 nu comentează dorința lui Bolojan de a-l schimba din funcție # Buletin de București
Ilie Bolojan nu a reușit la începutul lui februarie să-i demită pe șefii filialelor PNL din patru sectoare, inclusiv pe președintele PNL Sector 4, însă intenția sa stârnește încă ecouri în partid. Oficial, președintele liberal a invocat pentru demiterea din funcție a liderilor din sectoarele 2, 3, 4, 5 și a altor șase din țară […] The post Nici președintele PNL Sector 4 nu comentează dorința lui Bolojan de a-l schimba din funcție appeared first on Buletin de București.
Aeroportul Otopeni a introdus noi proceduri la turnul de control, pentru o mai bună planificare a plecărilor # Buletin de București
La aeroportul „Henri Coandă” Otopeni au intrat în vigoare noi proceduri avansate la turnul de control, din 10 februarie. Acesta reprezintă un nou pas în modernizarea serviciilor de trafic aerian furnizate pe cel mai mare aeroport din România, scrie BoardingPass. Turnul de control al traficului aerian transmite acum informații pentru planificarea plecărilor către EUROCONTROL, raportând […] The post Aeroportul Otopeni a introdus noi proceduri la turnul de control, pentru o mai bună planificare a plecărilor appeared first on Buletin de București.
Ce amenzi riști dacă parchezi pe locurile pentru persoanele cu dizabilități administrate de Primăria Capitalei # Buletin de București
Șoferii care parchează pe locurile pentru persoanele cu dizabilități riscă amenzi consistente. Poliția Locală a Municipiului București anunță că fac zilnic controale și îi sancționează pe cei care nu respectă legea. Șoferii cu dizabilități din Capitală au dreptul de a utiliza, fără să plătească taxa de 5 lei pe oră, locurile de parcare albastre administrate […] The post Ce amenzi riști dacă parchezi pe locurile pentru persoanele cu dizabilități administrate de Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
Doi consilierii generali USR propun o Rețea de Adăposturi Climatice în București, o măsură pe care o consider[ necesară pentru protejarea sănătății populației în contextul intensificării valurilor de căldură și al episoadelor de ger extrem. Proiectul, care se află în dezbatere publică, pe site-ul Primăriei Capitalei, propune crearea unei rețele de spații publice interioare și […] The post Rețea de Adăposturi Climatice în București. Cum funcționează appeared first on Buletin de București.
Acționarea acoperișului de la Arena Națională a devenit operațiune de service: Firma de reparații a gigantului eMAG încasează 90.000 de euro ca „să-l opereze” de 12 ori # Buletin de București
Degradarea tehnică a celui mai scump stadion din România a forțat Primăria Capitalei să schimbe radical abordarea în privința mentenanței și recunoaște implicit starea critică a unei dintre cele mai importante instalații. Municipalitatea a atribuit pe 12 februarie 2026 un contract de aproape 90.000 de euro nu unei companii specializată în management, ci direct unei […] The post Acționarea acoperișului de la Arena Națională a devenit operațiune de service: Firma de reparații a gigantului eMAG încasează 90.000 de euro ca „să-l opereze” de 12 ori appeared first on Buletin de București.
Stâlpișori anti-parcare, montați lângă Ateneu, unde mașinile blocau autobuzele STB # Buletin de București
Lângă Ateneul Român, o zonă unde mașinile parcate ilegal blocau de multe ori mijloacele de transport public ale STB, au fost montați stâlpișori anti-parcare. Instalarea acestora a avut loc după numeroase sesizări, conform anunțului făcut de inițiativa civică „Vrem Schimbare”. Pe Strada Episcopiei, cea pe care mașinile parcate ilegal o blocau aproape zilnic, trec cinci […] The post Stâlpișori anti-parcare, montați lângă Ateneu, unde mașinile blocau autobuzele STB appeared first on Buletin de București.
Președintele PNL Sector 3 nu comentează intenția lui Bolojan de a-l schimba din funcție. Fost șef al SIE: Decizii discutabile și nestaturare # Buletin de București
Deși este vizat de o posibilă demitere, președintele PNL Sector 3 Andrei Baciu a refuzat să comenteze reforma anunțată de premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, alături de primarul general Ciprian Ciucu, la București. Cei doi lideri liberali pregătesc schimbarea președinților filialelor de sector care au obținut rezultate slabe la ultimele alegeri. Șefii propuși pentru […] The post Președintele PNL Sector 3 nu comentează intenția lui Bolojan de a-l schimba din funcție. Fost șef al SIE: Decizii discutabile și nestaturare appeared first on Buletin de București.
Au început înscrierile la simularea examenului de admitere la Politehnică. Testarea are loc la începutul lunii martie # Buletin de București
Au început înscrierile la simularea examenului de admitere la Politehnică. Testarea are loc la începutul lunii martie, la cele trei discipline de concurs, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Simularea examenului se desfășoară pe data de 7 martie. Probele se pot susține la Matematică și Fizică sau Informatică, în funcție de preferințele fiecărui candidat. […] The post Au început înscrierile la simularea examenului de admitere la Politehnică. Testarea are loc la începutul lunii martie appeared first on Buletin de București.
Amenzi de până la 10.000 de lei pentru bucureștenii care nu își sterilizează câinii de rasă comună # Buletin de București
Bucureștenii care nu își sterilizează câinii de rasă comună sunt obligați să îi sterilizeze și să îi microcipeze, altfel riscă amenzi care pot ajunge la 10.000 de lei. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București a anunțat că derulează săptămânal campanii de sterilizare gratuită pentru câinii de rasă comună, pentru a veni în sprijinul […] The post Amenzi de până la 10.000 de lei pentru bucureștenii care nu își sterilizează câinii de rasă comună appeared first on Buletin de București.
Consiliul General joacă tare cu Ciucu: a doua încercare pentru Forumul Orașelor 2027 nu a trecut, din lipsă de cvorum # Buletin de București
O nouă încercare a primarului general Ciprian Ciucu de a adopta o hotărâre prin care Capitala să poată depune candidatura pentru găzduirea evenimentului Forumul Orașelor 2027 (Cities Forum) nu a trecut de Consiliul General al Municipiului București. Același proiect de hotărâre a fost respins în ședința din data de 29 ianuarie. Acum, consilierii generali nu […] The post Consiliul General joacă tare cu Ciucu: a doua încercare pentru Forumul Orașelor 2027 nu a trecut, din lipsă de cvorum appeared first on Buletin de București.
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi, în perioada 17-19 februarie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sectorul 1 17 februarie Apa rece se întrerupe și în Sectorul 5 17 februarie Lucrări de modernizare și în Sectorul 6 18 februarie 19 februarie […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
Sector 5 | Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” oferă consultații oftalmologice, la prețuri reduse # Buletin de București
Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, din Sectorul 5 al Capitalei, oferă cetățenilor consultații oftalmologice, la prețuri accesibile. În cadrul instituției, se pot face analize și investigații medicale cu costuri reduse sau chiar gratuite. La Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, persoanele interesate își pot verifică vederea și pot beneficia de investigații și tratamente moderne și intervenții medicale personalizate. […] The post Sector 5 | Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” oferă consultații oftalmologice, la prețuri reduse appeared first on Buletin de București.
METEO | Ninsori și viscol în București, de marți. ANM a actualizat prognoza pentru Capitală # Buletin de București
Meteorologii anunță ninsori și viscol în București, săptămâna aceasta, iar temperaturile ajung din nou la valori negative. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru Capitală. De marți, se anunță ninsori și viscol în Capitală. Stratul de zăpada depus va ajunge chiar și la 15 centimetri, iar vizibilitatea va fi redusă. În intervalul 16.02.2026, […] The post METEO | Ninsori și viscol în București, de marți. ANM a actualizat prognoza pentru Capitală appeared first on Buletin de București.
Scandal în PNL București: Fostul șef SIE Claudiu Săftoiu acuză „execuții sumare” pregătite de tandemul Bolojan-Ciucu în filialele de sector # Buletin de București
Fostul șef SIE și prim-vicepreședinte al filialei PNL Sector 2 ia apărarea președintei organizației locale, împotriva „reformei lui Ciucu”. Claudiu Săftoiu s-a poziționat public împotriva intenției de la vârful partidului de a dizolva conducerile organizațiilor de sector din București. Reacția vine în contextul în care premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, alături de primarul general […] The post Scandal în PNL București: Fostul șef SIE Claudiu Săftoiu acuză „execuții sumare” pregătite de tandemul Bolojan-Ciucu în filialele de sector appeared first on Buletin de București.
CFR SA a anunțat zeci de trenuri anulate, cu plecare și sosire în Gara de Nord, la final de lună, pentru lucrări la infrastructura feroviară, potrivit unui comunicat al companiei. Începând de astăzi, 16 februarie, și până la 1 martie 2026, circulația feroviară va fi închisă permanent între stațiile Banu Mărăcine – Malu Mare, fir […] The post Final de lună cu zeci de trenuri anulate, din și spre Gara de Nord București appeared first on Buletin de București.
Ce facem în vacanța de schi? Spectacole speciale, săptămâna aceasta, la instituțiile din subordinea PMB # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) organizează mai multe spectacole dedicate elevilor aflați în vacanță, săptămâna aceasta. Perioada de pauză pentru școlarii din Capitală se va încheia pe 23 februarie, când aceștia se vor întoarce în băncile unităților de învățământ. „Au nevoie de relaxare, deconectare, joacă și un strop de bucurie. Tocmai de aceea, instituțiile de cultură […] The post Ce facem în vacanța de schi? Spectacole speciale, săptămâna aceasta, la instituțiile din subordinea PMB appeared first on Buletin de București.
Numărul de cazuri de gripă au crescut ușor în toată țara, în perioada 9-15 februarie 2026. În Capitală, s-au înregistrat 92 de cazuri de infecții respiratorii. Cele mai multe s-au înregistrat în Constanța, București și Dâmbovița. Șase oameni au murit. La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (cazuri gripă/ cazuri compatibile clinic […] The post Mai puține cazuri de gripă la București. Creștere ușoară, la nivel național appeared first on Buletin de București.
Sector 4 | Taxa specială de dezvoltare ar urma să dispară în 2027, promite Daniel Băluță, pentru că vor fi destule locuri de parcare # Buletin de București
Primarul Sectorului 4 a declarat că este convins că 2026 este ultimul an în care mai colectează taxa specială de dezvoltare, impusă la începutul anului 2025. Daniel Băluță consideră taxa justificată și nediscriminatorie, dar este de părere nu va mai fi nevoie de aceasta de la anul, pentru că a creat între timp destul locuri […] The post Sector 4 | Taxa specială de dezvoltare ar urma să dispară în 2027, promite Daniel Băluță, pentru că vor fi destule locuri de parcare appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei anunță că a plătit stimulentele restante pentru copiii cu handicap și voucherele Materna # Buletin de București
Primăria Capitalei anunță că a plătit restanțele pe care le avea la stimulentele pentru copiii cu handicap și voucherele Materna. Ultimele plăți au fost făcute în octombrie anul trecut, instituația invocând faptul că nu mai dispune de fondurile necesare. „Voucherele Materna și stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Banii vor ajunge […] The post Primăria Capitalei anunță că a plătit stimulentele restante pentru copiii cu handicap și voucherele Materna appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public # Buletin de București
Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public. Sancțiunea a fost aplicată de către Poliția Locală a Sectorului 2 pe strada Alexandru Doinici. Persoana în cauză a fost prinsă chiar în timp ce depozita deșeuri voluminoase pe domeniul public. Odată surprins, cetățeanul vinovat a refuzat legitimarea, motiv […] The post Sector 2 | Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public appeared first on Buletin de București.
Mariza, regina fado-ului, va concerta pe data de 23 februarie 2026 la Sala Palatului din București. Concertul începe la ora 20:00. Artista portugheză revine pe scena Sălii Palatului, într-un concert-eveniment. De peste două decenii, Mariza este considerată simbolul viu al Portugaliei contemporane, purtând în vocea ei nu doar dorul lisabonez, ci și curajul de a […] The post Mariza, regina fado-ului, revine la Sala Palatului anul acesta appeared first on Buletin de București.
Spectacole și expoziții, în instituțiile culturale ale PMB, săptămâna viitoare # Buletin de București
Instituțiile culturale și teatrele, aflate în subordinea PMB, au pregătite iar spectacole și expoziții, în București. Săptămâna 16 – 22 februarie vine cu spectacole pentru copii și adulți, expoziții de artă sau știință și conferințe culturale. Luni, 16 februarie Biblioteca Metropolitana București Marți, 17 februarie Biblioteca Metropolitană București CITEȘTE ȘI: Primăria Generală scoate reclamele ilegale […] The post Spectacole și expoziții, în instituțiile culturale ale PMB, săptămâna viitoare appeared first on Buletin de București.
METEO | Vremea se răcește, la București, săptămâna viitoare. Temperaturile revin la valori normale # Buletin de București
Meteorologii anunță că vremea se răcește, săptămâna viitoare, în Capitală. Maximele termice nu mai depășesc 7 grade. Luni, 16 februarie, vremea se răcește. Cerul va avea înnorări, iar noaptea vor fi posibile precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 […] The post METEO | Vremea se răcește, la București, săptămâna viitoare. Temperaturile revin la valori normale appeared first on Buletin de București.
Sector 4 | Blocatoarele de roți intră în reparații: contract de peste 50.000 de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 a atribuit, prin cumpărare directă, un contract pentru servicii de reparații și recondiționări de blocatoare de roți, către Robofix Concept SRL. Valoarea achiziției este de peste 250.000 de lei (50.000 de euro, fără TVA). Potrivit informațiilor din documentația de atribuire, serviciile vizează reparații ale blocatoarelor de roți utilizate pentru imobilizarea autovehiculelor parcate […] The post Sector 4 | Blocatoarele de roți intră în reparații: contract de peste 50.000 de euro appeared first on Buletin de București.
EXCLUSIV | Primăria Grădiștea confirmă „iadul câinilor” de la Vrancea: „Firmele private încalcă grav legea”. CJ Ilfov promite adăpost propriu după scandal # Buletin de București
Buletin de București a solicitat tuturor primăriilor din Ilfov situația contractelor pentru gestionarea animalelor fără stăpân. Până la momentul redactării acestui material, singura administrație care a oferit un răspuns clar este cea din Grădiștea, vecină cu administrația din Dascălu care are încheiat un contract pe cinci ani cu „abatorul” din Vrancea, după cum Buletin de […] The post EXCLUSIV | Primăria Grădiștea confirmă „iadul câinilor” de la Vrancea: „Firmele private încalcă grav legea”. CJ Ilfov promite adăpost propriu după scandal appeared first on Buletin de București.
Meciul Dinamo-Unirea Slobozia ar putea devia patru linii STB, luni seară. Anunțul reprezentanților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), vine în contextul în care partida este programată să înceapă pe Arena Națională, la ora 20. Astfel, dacă situația o va impune, liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi […] The post Meciul Dinamo-Unirea Slobozia ar putea devia luni patru linii STB appeared first on Buletin de București.
