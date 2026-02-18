Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment

14:50

Naţionala României are o problemă înaintea barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, ce se va disputa pe 26 martie. Mircea Lucescu va fi nevoit să aducă un jucător care nu mai este titular la echipa de club. Din sursele Antena Sport, Ştefan Târnovanu va fi din nou chemat la echipa naţională, chiar dacă la […]