Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat
Antena Sport, 18 februarie 2026 10:50
Cristiano Bergodi ar fi trebuit să fie audiat astăzi, 18 februare, la Comisia de Discplină ca urmare a scandalului din meciul CFR – "U" Cluj, însă italianul va absenta din nou. Dacă la prima înfățișare nu a putut participa din cauza programării unui meci al echipei sale, italianul a fost acum afectat de vremea din
• • •
Acum 5 minute
11:20
Mihai Pintilii a hotărât să îşi continue în Moldova studiile pentru obţinere licenţei PRO, asta după ce a pus mâna deja pe licenţa A, cea care îi permite să fie antrenor secund la FCSB. Fostul mijlocaş, ajuns la 40 de ani, mai are însă de aşteptat până va putea fi antrenor principal. Peste Prut, studiile
Acum o oră
10:50
Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat # Antena Sport
Cristiano Bergodi ar fi trebuit să fie audiat astăzi, 18 februare, la Comisia de Discplină ca urmare a scandalului din meciul CFR – "U" Cluj, însă italianul va absenta din nou. Dacă la prima înfățișare nu a putut participa din cauza programării unui meci al echipei sale, italianul a fost acum afectat de vremea din
Acum 2 ore
10:20
Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment # Antena Sport
Demolarea Stadionului Dinamo a început în urmă cu aproximativ o lună, însă lucrările au fost nevoite să fie sistate deja provizoriu. După ce tribuna a doua și PCH au fost deja distruse, în momentul de față există probleme cu lojile de la tribuna oficială, care aparțin de Asociația Clubului Sportiv Fotbal Club Dinamo (ACS FC
09:50
“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor # Antena Sport
Povestea Juliei Sauter este una de film! Ajunsă la 28 de ani, patinatoarea născută în Germania care reprezintă România la Jocurile Olimpice 2026 a reuşit performanţa uriaşă de a se califica în programul liber, dar pentru a ajunge aici a făcut multe sacrificii. Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din cariera
09:50
Parcă niciodată piloții nu au reacționat atât de dur cu privire la o modificare de regulament. După testele private de la Barcelona și după primele trei zile de teste din Bahrain, deja s-au parcurs zeci și sute de kilometri cu noile mașini. Potrivit noului regulament, ponderea puterii electrice crește de aproape trei ori, ajungând de
09:40
Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica – Real: “Singurul lucru” # Antena Sport
Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. "I-am spus: «Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?» Este
Acum 4 ore
09:20
Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: “Tirifliciule! Lansez o provocare” # Antena Sport
Adrian Porumboiu a venit cu o nouă replică pentru Mihai Stoica în contextul dialogului încins de la distanță apărut după meciul de cupă dintre Universitatea Craiova și FCSB. După ce oficialul roș-albaștrilor l-a numit pe fostul arbitru "chibiț" în ultima sa declarație, acesta nu s-a ferit să arunce și el cu insulte și l-a făcut
09:00
Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat # Antena Sport
Benfica a postat în noaptea de după meciul cu Real Madrid un videoclip de pe teren prin care își dorește să îi ia apărarea lui Gianluca Prestianni în tot scandalul izbucnit cu Vinicius. Clubul din Portugalia a transmis și un mesaj scurt prin care și-a arătat susținerea față de fotbalistul din Argentina. Meciul dintre Benfica
08:50
N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB # Antena Sport
Joao Paulo a fost al treilea transfer reuşit de Gigi Becali în această iarnă, după Andre Duarte şi Ofri Arad. Reprezentanţii jucătorului de 27 de ani din Capul Verde susţin că Rapid şi Universitatea Craiova l-au dorit pe mijlocaşul defensiv, dar că acesta îşi dăduse deja cuvântul pentru o mutare la echipa lui Becali. Joao
08:30
Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași” # Antena Sport
Vinicius a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după fluierul final din Benfica – Real Madrid, meci care a fost marcat de un scandal în care brazilianul a acuzat că a fost abuzat rasial. Sud-americanul a făcut referire în textul său la Gianluca Prestianni, fotbalistul portughezilor care i-ar fi acuzat cuvinte
08:30
Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: “Am fost ameninţat” # Antena Sport
Gianluca Prestianni şi Vinicius Jr au fost implicaţi într-un scandal uriaş după ce brazilianul a marcat singurul gol al meciului dintre Benfica şi Real Madrid. Argentinianul de 20 de ani a postat un mesaj pe Instagram, prin care s-a apărat şi a susţinut că nu l-a numit "maimuţă" pe brazilianul Realului. Acesta a menţionat şi
08:10
Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real! “Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta” # Antena Sport
Jose Mourinho a avut o reacţie fără precedent după ce a fost eliminat pentru două galbene în Benfica – Real Madrid 0-1. "The Special One" l-a acuzat pe arbitrul Francois Letexier că ar fi venit pe Da Luz cu temele bine făcute. "De ce să-i pară rău lui Prestianni? Am vorbit cu amândoi. Vinicius mi-a
Acum 12 ore
00:10
Benfica – Real Madrid 0-1. Revanșă cu scandal pentru „los blancos”. Vinicius, inamicul numărul 1 la Lisabona. Rezultatele serii # Antena Sport
Marţi seară au avut loc primele meciuri din play-off-ul UEFA Champions Leauge, iar seria jocurilor a început cum nu se putea mai frumos. Galatasaray a obținut un succes istoric împotriva celor de la Juventus Torino, scor 5-2. În aceeași seară, Real Madrid s-a impus la limită la Lisabona, Paris Saint Germain a reușit o „remontada"
00:00
Jose Mourinho, eliminat din Benfica – Real Madrid după ce a văzut două “galbene” în câteva secunde # Antena Sport
Jose Mourinho a fost eliminat pe finalul meciului dintre Benfica și Real Madrid, după ce a răbufnit la adresa centralului Francois Letexier. Cartonașul roșu primit de antrenorul portughez este echivalent cu absența sa la returul de pe Bernabeu în play-off-ul pentru optimile UCL. Jose Mourinho, cartonaș roșu după două "galbene" în câteva secunde La scorul
17 februarie 2026
23:30
Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial # Antena Sport
Duelul dintre Benfica și Real Madrid s-a oprit preț de câteva minute, după un moment tensionat în care protagonist a fost Vinicius Junior. Totul s-a întâmplat după ce brazilianul a deschis scorul cu un șut superb la care Trubin nu a avut ce să facă. Vinicius a acuzat de nenumărate ori în trecut că a
23:20
Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice # Antena Sport
Mihai Tentea şi George Iordache au obținut un rezultat fabulos pentru România în proba de bob-2 masculin de la Jocurile Olimpice, unde s-au clasat pe locul 5. Performanța celor doi este cea mai bună a țării noastre la Milano-Cortino, dar și cea mai bună la această disciplină de la JO din 1972 încoace, de 54
23:00
Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă # Antena Sport
Unul dintre cele mai neplăcute momente din istoria României la Mondiale a avut loc în 1994, la Pontiac, lângă Detroit. Pe 22 iunie, „tricolorii" au pierdut categoric în fața Elveției, 1-4, un meci care le-a pus în pericol calificarea în optimile competiției. În minutul 70, la 3-1 pentru elvețieni, Anghel Iordănescu l-a trimis în teren
22:50
Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat # Antena Sport
Paris Saint Germain are parte de o dublă contra celor de la AS Monaco, în play-off-ul UEFA Champions League. Deținătoarea trofeului a început prost partida din Principat, acolo unde rivala din campionatul intern a început meciul excelent. Monegascii au marcat de două ori în poarta echipei antrenate de Luis Enrique, iar tehnicianul spaniol l-a pierdut
22:30
Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray – Juventus 5-2: „Dezastru european! Îngrozitor” # Antena Sport
Galatasaray a „demolat-o" pe Juventus Torino în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions, acesta fiind cel mai drastic eșec suferit de italieni din istoria participărilor în cupele europene. Presa a reacționat imediat după dezastrul în care a fost implicată echipa antrenată de Luciano Spalletti și nu a menajat-o deloc pe „Bătrâna Doamnă", care este cu
Acum 24 ore
22:20
Ies la iveală noi detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și United: “Erau multe bătălii la antrenament” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo și Manchester United și-au luat "adio" unii de la alții la finalul anului 2022, însă ruptura respectivă continuă să aibă "ecou" și în prezent. Recent, secundul lui Erik ten Hag din perioada în care olandezul a fost pe Old Trafford, Steve McLaren, a dezvăluit cum decurgeau antrenamentele la echipă și ce îi cerea
22:10
Jurnal Antena Sport | Medaliile țin de cald
22:00
Rușine istorică pentru Juventus în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat de 67 de ani # Antena Sport
Juventus Torino este aproape eliminată din play-off-ul UEFA Champions League, după ce a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Galatasaray, scor 5-2. Gruparea din Serie A a bifat o performanță negativă în istoria de 128 de ani. „Remontada" pare imposibilă în retur pentru formația antrenată de Luciano Spalletti. Juventus, cel mai rușinos
21:30
Jurnal Antena Sport | Au tras cortina la jocuri
21:20
Jurnal Antena Sport | George Pușcaș vine să ia titlul în România cu Dinamo
21:20
Jurnal Antena Sport | Handbalistele de la CSM încep să se simtă invincibile
20:50
Sorana Cîrstea a scăpat de un duel “de foc” la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în urmă cu puțin timp în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, iar românca și-a aflat și viitoarea adversară din competiție. Tenismena de 35 de ani a scăpat de un duel cu Jasmine Paolini, dublă finalistă la turneele de Grand Slam, italianca fiind învinsă de către filipineza
20:50
FCSB este la cel mai slab sezon de când s-a trecut la sistemul cu play-off/play-out, iar campioana României este foarte aproape de o rușine istorică, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a înregistrat rezultate modeste în fața unor adversari mai slab cotați din campionat, iar Gică Craioveanu a
20:10
Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele” # Antena Sport
FCSB are nevoie de victorii pe linie pentru a mai spera la clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, iar progresul făcut de Ofri Arad este unul impresionant. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty nu este însă singurul care a „rupt gura târgului". Mihai Stoica a anunțat care este stadiul revenirii lui
20:10
Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: “De atât are nevoie” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo și a dezvăluit când ar putea să își facă apariția atacantul pe teren. Potrivit oficialului alb-roșiilor, vârful de națională ar putea să debuteze în trei săptămâni, atunci când alb-roșiii vor evolua în play-off. George Pușcaș va fi mai mult ca
19:30
“Am exagerat, spun fără ezitare”. Alessandro Bastoni a rupt tăcerea după ce s-a întâmplat în Inter – Juventus # Antena Sport
Alessandro Bastoni, fundașul celor de la Inter, a oferit o primă reacție după ce întreg scandalul iscat de el după meciul câștigat de Inter contra lui Juventus. Stoperul "nerazzurrilor" a recunoscut că a exagerat căderea în duelul cu Pierre Kalulu și a ținut să își ceară scuze familiei sale și arbitrului Federico La Penna pentru
19:00
Cristi Chivu, replică dură pentru criticii apăruți după Inter – Juventus: “Nu-mi pasă ce se spune din frustrare” # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit din nou despre scandalul de la meciul dintre Inter și Juventus și a venit și cu o replică pentru persoanele care l-au criticat pentru că i-a luat apărarea lui Alessandro Bastoni. Antrenorul român și-a menținut poziția transmisă anterior, și anume că a existat contact la duelul dintre stoperul său și Kalulu,
18:40
Reacție din partea LPF după ce Argeș a cerut publicarea stenogramelor de la meciul cu Petrolul: “Cu siguranță” # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a venit cu o primă reacție după ce FC Argeș a solicitat publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri din timpul meciului cu Petrolul, în care Radu Petrescu a comis o eroare imensă. Prin vocea secretarului general Justin Ștefan, LPF a transmis că susține demersul formației din Trivale. FC Argeș a decis să
18:30
Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului # Antena Sport
CFR Cluj este tot mai aproape de clasarea pe un loc de play-off, după ce a bifat luni a opta victorie consecutivă în campionat. Daniel Pancu a reușit să „resusciteze" clubul din Gruia, ba chiar să
18:10
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificare fantastică în sferturile probei de dublu la Dubai # Antena Sport
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat marți în sferturile turneului WTA de la Dubai în proba de dublu. Perechea formată din cele două românce a trecut în trei seturi de cuplul Diana Shnaider – Alexandra Panova. Este important de precizat că în timpul setului al doilea, Gabriela Ruse a avut nevoie de intervenția staff-ului […] The post Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificare fantastică în sferturile probei de dublu la Dubai appeared first on Antena Sport.
18:00
Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, după ce a învins-o în minimum de seturi pe Linda Noskova, ocupanta locului 14 mondial și favorita 10 a competiției. Românca s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4 la capătul unei ore și nouă de minute de joc. Sorana Cîrstea, […] The post Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției appeared first on Antena Sport.
17:50
Noul antrenor al lui Radu Drăgușin știe cum o poate revitaliza pe Tottenham: “Nu e timp pentru scuze” # Antena Sport
Noul antrenor principal interimar al lui Tottenham, Igor Tudor, a declarat că “nu este timp pentru a găsi scuze” în încercarea sa de a opri trendul descendent al clubului în Premier League. Fostul antrenor al lui Juventus, adus săptămâna trecută ca înlocuitor al demisului Thomas Frank, crede că cea mai importantă sarcină a sa este […] The post Noul antrenor al lui Radu Drăgușin știe cum o poate revitaliza pe Tottenham: “Nu e timp pentru scuze” appeared first on Antena Sport.
17:40
Cât stă pe bară Marian Aioani după accidentarea din meciul cu Farul? Ce partide ratează portarul lui Rapid # Antena Sport
Marian Aioani s-a accidentat în partida din etapa trecută dintre Rapid și Farul, iar recent s-au aflat informații legate de perioada în care goalkeeper-ul giuleștenilor va fi indisponibil. Portarul de 26 de ani ar urma să rateze următoarele trei meciuri ale echipei sale, mai exact ultimele din sezonul regular. Rapid a primit o veste proastă […] The post Cât stă pe bară Marian Aioani după accidentarea din meciul cu Farul? Ce partide ratează portarul lui Rapid appeared first on Antena Sport.
17:40
Jucătorul Botoșaniului pleacă în China! Suma pe care o va încasa Valeriu Iftime: „Salariu peste ce ar lua la FCSB” # Antena Sport
FC Botoșani rămâne în plin sezon fără Alex Cîmpanu, care a ajuns la un acord cu chinezii de la Chongqing Lifan, formația care a reușit să evite retrogradarea la finalul acestui sezon. Valeriu Iftime a făcut dezvăluiri cu privire la mutarea fotbalistului în vârstă de 25 de ani și a explicat că propunerea salarială venită […] The post Jucătorul Botoșaniului pleacă în China! Suma pe care o va încasa Valeriu Iftime: „Salariu peste ce ar lua la FCSB” appeared first on Antena Sport.
17:20
Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul, pe lista unui colos din Europa # Antena Sport
Vinicius Junior nu a ajuns încă la un acord cu cei de la Real Madrid pentru prelungirea contractului, iar șansele ca la finalul acestui sezon să se producă o despărțire sunt destul de mari. Brazilianul a cerut un salariu uriaș pentru a semna un nou angajament cu gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa. Situația acestuia este […] The post Vinicius Junior, ultimatum pentru Real Madrid! Brazilianul, pe lista unui colos din Europa appeared first on Antena Sport.
17:10
Joan Laporta, mesaj de luptă după ce Barcelona a pierdut primul loc în La Liga: “Mai sigur ca niciodată” # Antena Sport
Joan Laporta a declarat marţi că în ciuda recentei înfrângeri cu 1-2 în faţa Gironei de pe Estadio Montilivi, este “mai sigur ca niciodată” că gruparea blaugrana va câştiga La Liga, deşi va trebui să o facă “contra a toate şi a toţi”, scrie EFE. “Îi cunosc pe Hansi Flick şi pe Deco, cunosc atmosfera […] The post Joan Laporta, mesaj de luptă după ce Barcelona a pierdut primul loc în La Liga: “Mai sigur ca niciodată” appeared first on Antena Sport.
17:00
FCSB se află pe locul 10 după 27 de etape disputate, iar campioana României se află la trei puncte de primul loc ce duce în play-off. Cu trei meciuri rămase de disputat în sezonul regulat, statisticienii au calculat ce șanse are echipa lui Elias Charalambous să ajungă în primele șase. Metaloglobus București, UTA Arad, și […] The post Prinde FCSB play-off-ul cu trei victorii pe linie? Statisticienii au dat verdictul appeared first on Antena Sport.
17:00
“Nu m-am dus să-i agresez fizic”. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu # Antena Sport
Dani Coman a vorbit recent din nou despre evenimentul care s-a întâmplat la meciul dintre FC Argeș și Petrolul, atunci când centralul Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil. Președintele formației din Trivale a discutat mai exact despre ieșirea sa nervoasă de după partidă și a spus că nu îi pare rău pentru […] The post “Nu m-am dus să-i agresez fizic”. Dani Coman, noi declarații după ieșirea nervoasă la adresa lui Radu Petrescu appeared first on Antena Sport.
16:40
Neluțu Varga a făcut anunțul momentului la CFR: „Vreau să îl avem și din sezonul viitor” # Antena Sport
CFR Cluj a realizat o „remontada” de senzație de când a fost instalat Daniel Pancu pe bancă, iar gruparea ardeleană a urcat la finalul etapei cu numărul 28 pe loc de play-off. Neluțu Varga este încântat de parcursul formației din Gruia până în acest punct, echipa fiind calificată și în sferturile de finală ale Cupei […] The post Neluțu Varga a făcut anunțul momentului la CFR: „Vreau să îl avem și din sezonul viitor” appeared first on Antena Sport.
16:20
Sancțiuni aspre pentru cei de la Juventus, după scenele de la finalul partidei cu Inter! Ce pedeapsă a primit Chiellini # Antena Sport
Comisia de Disciplină a luat rapid măsuri după incidentele de la finalul meciului dintre Inter – Juventus Torino, iar cei pedepsiți au fost oficialii „Bătrânei Doamne”. Damien Comolli și Giorgio Chiellini au avut reacții agresive la adresa arbitrului imediat după fluierul final. Cei doi au fost suspendați, dar și amendați de oficialii Federației din Italia. […] The post Sancțiuni aspre pentru cei de la Juventus, după scenele de la finalul partidei cu Inter! Ce pedeapsă a primit Chiellini appeared first on Antena Sport.
16:10
Moscul este o notă de bază folosită frecvent în parfumerie pentru senzația de căldură, apropiere și confort pe care o lasă pe piele. Îl recunoști ușor: nu domină, nu acoperă, dar rămâne prezent ore întregi. De multe ori, el este acel detaliu care face un parfum să pară „al tău”, nu doar plăcut la prima […] The post (P) Parfumuri cu mosc: Ce le face speciale și cine le poate purta appeared first on Antena Sport.
15:50
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul # Antena Sport
Vera Wang, fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă, este cunoscută pentru dietele spectaculoase, care i-au permis să se menţină într-o formă fizică de vis, chiar dacă a ajuns la vârsta de 76 de ani. De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un […] The post Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul appeared first on Antena Sport.
15:30
Ovidiu Mihăilă s-a despărţit de SCM Craiova, echipă cu care mai avea contract încă un an şi jumătate. În locul său, pe banca oltenior va veni Costică Buceschi. Decizia a venit după eşecul 16-27 cu Dunărea Brăila. În ultimele luni, Mihăilă a antrenat în paralel SCM Craiova şi echipa naţională. “S-au întâmplat nişte lucruri ciudate”, […] The post Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României, OUT de la SCM Craiova! Primele explicaţii appeared first on Antena Sport.
15:10
Benfica – Real Madrid LIVE TEXT (22:00). Madrilenii vor revanşa în play-off-ul Champions League. Programul complet # Antena Sport
Marţi seară au loc primele meciuri din play-off-ul UEFA Champions Leauge. Real Madrid revine la Lisabona după doar câteva săptămâni de la nebunia cu Benfica, atunci când lusitanii au obţinut calificarea graţie golului marcat de portarul Trubin la ultima fază. Sorţii le-au readus pe cele două echipe faţă în faţă, după nebunia de pe 28 […] The post Benfica – Real Madrid LIVE TEXT (22:00). Madrilenii vor revanşa în play-off-ul Champions League. Programul complet appeared first on Antena Sport.
14:50
E rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia # Antena Sport
Naţionala României are o problemă înaintea barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, ce se va disputa pe 26 martie. Mircea Lucescu va fi nevoit să aducă un jucător care nu mai este titular la echipa de club. Din sursele Antena Sport, Ştefan Târnovanu va fi din nou chemat la echipa naţională, chiar dacă la […] The post E rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia appeared first on Antena Sport.
14:20
Final dramatic în Liga Campionilor Asiei! Seoul a condus tot meciul, dar Hiroshima a înscris de două ori în prelungiri # Antena Sport
The post Final dramatic în Liga Campionilor Asiei! Seoul a condus tot meciul, dar Hiroshima a înscris de două ori în prelungiri appeared first on Antena Sport.
