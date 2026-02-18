Primele imagini cu viitorul Audi RS5. Sistem de propulsie PHEV confirmat
Automarket.ro, 18 februarie 2026 10:50
Germanii de la Audi sunt tot mai aproape să dezvăluie noua generație RS5, un înlocuitor pentru actualul RS4 și un rival direct pentru BMW M3 și Mercedes-AMG C63.Noul Audi RS5 va fi disponibil atât în variantă sedan cât și Avant, sau break în limbaj popular. Constructorul din Ingolstadt a confirmat deja prezența unui sistem de propulsie hibrid cu încărcare la priză, la baza căruia se află un motor termic de 2.9 litri biturbo.Puterea totală...
Acum o oră
10:50
10:40
AMG a fost asociat aproape de la început cu Mercedes-Benz. Fondată în 1967 de către inginerii Hans Werner Aufrecht și Erhard Melcher, compania a fost implicată serios în motorsport în anii ’70 și a fost responsabilă pentru revenirea mărcii Mercedes-Benz pe circuit după ce constructorul renunțase la motorsport ca urmare a dezastrului de la Le Mans din 1955, în care și-au pierdut viața 84 de oameni.Revenirea mărcii pe circuit a avut loc în...
Acum 2 ore
09:40
Eficiența și durabilitatea mecanică sunt influențate în mod direct de modul în care mașina este tratată în primii trei ani. Astfel, șoferii europeni trebuie să înțeleagă foarte bine care sunt cerințele specifice ale mașinii achiziționate, dar mai ales reglementările UE în vigoare și specificațiile producătorului.Grijă, atenție, întreținere frecventă și colaborarea cu un magazin piese auto de încredere, la nevoie, sunt printre...
Acum 24 ore
17:00
(P) Cum alegi anvelopele potrivite petnru întregul an și ce trebuie să știi înainte de ... # Automarket.ro
Pe măsură ce costurile cresc în toate domeniile, mulți șoferi caută soluții eficiente pentru întregul an. Conceptul de anvelope all season câștigă teren, deoarece promite echilibru și adaptabilitate la temperaturi medii.Acest tip de cauciuc este destinat celor care întâlnesc schimbări moderate de vreme, fără extreme severe. Astfel, devine o opțiune convenabilă pentru utilizarea urbană și pentru zonele cu climă predictibilă. Confortul de a nu...
17:00
Alpine A110, modelul de bază al mărcii franceze, va primi în curând o generație nouă. Doar că, de această dată, modelul nu va mai avea sub capotă un motor termic, deoarece noua generație va fi pur electrică. Actualul Alpine A110 va fi retras din fabricație la jumătatea acestui an, cu o ediție specială de adio limitată la 1750 de exemplare.Philippe Krief, CEO-ul mărcii franceze, a confirmat că noul Alpine A110 va avea o arhitectură de 800 de volți. Aceasta va fi...
14:50
JD Power publică topul fiabilității. Lexus pe prima poziție, Volvo și Volkswagen pe ... # Automarket.ro
Mașinile nu mai sunt de mult un simplu mijloc de transport care te duce din punctul A în punctul B. Sunt mai inteligente ca oricând, vin echipate cu armate de senzori și camere video, iar habitaclul este dominat de ecrane generoase.Însă, în ciuda infuziei de tehnologie, mașinile moderne nu sunt mai fiabile. Cel puțin asta arată cel mai nou studiu JD Power. Americanii au chestionat 33.268 de proprietari de mașini fabricate în 2023, despre 184 de probleme...
13:30
Viitoarele modele Dacia și Renault vor avea parte de o motorizare nouă, care promite un consum de combustibil mai mic față de unitățile de putere din prezent. Noul motor este botezat Horse H12 Concept și este dezvoltat de către divizia producătoare de motoare termice Horse Powertrain în parteneriat cu Repsol, compania petrolieră spaniolă.De altfel, motorul este proiectat chiar în Spania și are ca scop înlocuirea actualelor propulsoare mild-hybrid cu 3 cilindri,...
13:00
Anul trecut, inspectorii Registrului Auto Român au verificat în trafic 92.219 vehicule pentru a le verifica din punct de vedere tehnic, la nivelul întregii țări. Dintre acestea, 38.5% prezentau deficiențe tehnice majore/periculoase, fiind declarate neconforme.Potrivit RAR, în 24.11% din cazuri au fost descoperite neconformități la instalația electrică de iluminare-semnalizare, iar în 20.46% la nivelul emisiilor poluante. Apoi, la 10.32% dintre mașini...
Ieri
11:00
Singer este o companie din California care creează restomod-uri de pe baza modelelor Porsche 911, fiecare serie fiind considerată mai elaborată din punct de vedere al designului și ingineriei decât precedenta.Acest nou 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer, denumirea sa oficială, este o variantă decapotabilă a recentelor modele Carrera Coupé, cu design inspirat din generația G-Series a anilor ’80. Totuși, ca în cazul tuturor modelelor Singer, șasiul de...
10:30
Anul acesta, Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei nu se va mai desfășura pe circuitul Barcelona-Catalunya, ci pe noul circuit stradal MadRing din Madrid. Totuși, circuitul din apropiere de Barcelona va avea propria sa cursă în acest sezon, sub numele de Marele Premiu al Cataloniei.Formula 1 tocmai a anunțat o prelungire a acordului cu proprietarii acestui circuit pentru următoarele sezoane. Astfel, circuitul Barcelona-Catalunya va fi prezent în calendar în sezoanele...
16 februarie 2026
17:00
Anul trecut, Ferrari a vândut 13.640 de mașini noi la nivel mondial. Deși Calul Cabrat nu a reușit să egaleze performanța record din 2024, Ferrari a obținut cele mai mari venituri din istoria sa. Concret, marca italiană a avut venituri nete în valoare de 7.1 miliarde de euro, în timp ce profitul operațional a fost de 2.1 miliarde de euro, o creștere de 12% față de 2024.Datorită acestei performanțe foarte bune, angajații Ferrari din Italia sunt răsplătiți cu...
14:00
Ford E-Transit Courier tocmai a primit o actualizare importantă. Versiunea electrică a modelului utilitar are acum o autonomie mai mare, grație unei baterii noi, precum și o încărcare mai rapidă a bateriei și un sistem de asistență îmbunătățit.Concret, noul E-Transit Courier actualizat are acum un acumulator de 46 kWh, mărit de la 43 kWh, așa cum a fost înainte. Astfel, autonomia modelului este acum de 334 de kilometri în regim WLTP, cu 10% mai mare...
13:00
Potrivit unor noi informații apărute în presa germană, Grupul Volkswagen pregătește un nou plan de reducere a costurilor. Noul plan ar fi fost prezentat în cadrul unei ședințe cu ușile închise de către Oliver Blume, CEO-ul grupului german și Arno Antlitz, directorul de finanțe al Grupului Volkswagen.Conform noului plan, Grupul Volkswagen vrea să-și micșoreze costurile cu 20% până la finalul lui 2028. Acest plan a fost gândit ca urmare a...
11:40
Citroen: peste 100.000 de exemplare C3 și C3 Aircross, rechemate din cauza unei probleme cu ... # Automarket.ro
Constructorul francez este nevoit să recheme în service două dintre modelele sale. Mai exact, este vorba despre C3 și C3 Aircross, care au probleme cu camera video frontală, esențială pentru detectarea limitelor de viteză. Concret, camera video scanează incorect limitele de viteză, iar din această cauză, sistemul de asistență care se ocupă cu acest lucru nu afișează un mesaj de avertizare pentru șofer.Problema se regăsește la modulul BCM (Body Control Module), care...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Volanul de tip manșă, văzut la modele electrice precum Tesla Model S și Model X, va fi interzis pe piața din China. Ministerul Industriei și al Tehnologiei de Informație al acestei țări a luat această decizie din cauza unor îngrijorări legate de siguranță. Aceasta este a doua tehnologie care va fi interzisă pe mașinile noi, după ce în urmă cu puțină vreme, China a decis să interzică mânerele retractabile, acționate electric.Interdicția va intra...
15 februarie 2026
11:50
Stellantis reintroduce motoarele diesel pentru mai multe mărci, datorită cererii crescute # Automarket.ro
Perioada în care mașinile cu motoare diesel dominau vânzările în Europa a apus de multă vreme. După scandalul Dieselgate, izbucnit în 2015, mulți clienți au început treptat să se îndepărteze de acest motor și să se reorienteze către motoare pe benzină sau propulsoare hibride. Drept consecință, unii producători și-au redus drastic oferta de motoare diesel, iar alții au renunțat definitiv la dezvoltarea acestui motor.Însă, în...
10:50
VIDEO: Stock sau modificat? Liniuță între Porsche 911 GT2 RS și un Porsche 911 Carrera modificat # Automarket.ro
VIDEO: Stock sau modificat? Liniuță între Porsche 911 GT2 RS și un Porsche 911 Carrera modificat Cei de la Carwow au aliniat la start două versiuni diferite ale lui Porsche 911, dintre care una este modificată. Va reuși un Porsche 911 Carrera modificat să fie mai rapid decât un Porsche 911 GT2 RS? Află răspunsul în noul clip. liniuta, stock, modificat, porsche, porsche 911, 911, porsche 911 gt2 rs, porsche 911 carrera, porsche 911 carrera modificat...
14 februarie 2026
11:00
Constructorul german pregătește o ofensivă de amploare. Conform noului plan, Mercedes-Benz va lansa nu mai puțin de 16 modele noi până la finalul lui 2026 și va lansa aproape la fel de multe modele noi și în 2027. Dintre toate modelele noi care urmează să-și facă apariția, 7 dintre ele vor fi prezentate în următoarele 3 luni.Majoritatea modelelor noi vor avea motoare termice, însă vor exista și câteva lansări de modele electrice noi și...
10:40
Prima sesiune oficială de teste de Formula 1 din Bahrain a ajuns la final. După 3 zile lungi în care echipele au adunat date importante despre noua generație de monoposturi, Kimi Antonelli se poate lăuda cu cel mai bun timp stabilit pe parcursul celor 3 zile. În ultima zi de teste, italianul de la Mercedes a stabilit un timp de 1 minut și 33.669 secunde pe circuitul din Bahrain. Totodată, Antonelli a bifat 61 de tururi în ultima zi din prima sesiune oficială. Mercedes...
13 februarie 2026
18:40
VIDEO: Termic vs electric! Liniuță între două Cadillac Escalade: Escalade V vs Escalade IQ # Automarket.ro
Termic vs electric! Liniuță între două Cadillac Escalade: Escalade V vs Escalade IQ Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au realizat o liniuță între același model de mașină, doar că unul în versiune termică și unul în versiune electrică. Așadar, avem de-a face cu un Cadillac Escalade V cu un motor V8 de 6.2 litri și un Escalade IQ drag race, liniuta, cadillac, escalade, cadillac escalade iq, cadillac escalade v, escalade drag race, escalade iq, escalade drag race, cadillac drag race...
17:50
Pentru a stimula vânzările pe piața internă, dar și pentru a face față competiției, mai mulți producători chinezi au vândut modele cu prețuri mai mici decât costurile de producție. Această practică va fi de acum înainte interzisă, deoarece guvernul de la Beijing a introdus noi directive care spun că producătorii chinezi nu mai au voie să vândă mașini cu prețuri mai mici decât costurile de producție. Costurile de producție includ...
15:10
Grupul Renault pare să-și reorganizeze semnificativ activitățile în motorsport. După ce Dacia a anunțat că se va retrage din competițiile de rally-raid la finalul anului, acum a venit și rândul celor de la Alpine să părăsească o competiție importantă. Mai exact, este vorba despre Campionatul Mondial de Anduranță, care include și cea mai importantă cursă de anduranță din lume, cea de 24 de ore de la Le Mans.Alpine va părăsi acest campionat la finalul lui...
13:30
Mercedes-AMG pregătește o surpriză pentru fanii mărcii și pentru cei dornici de modele de performanță. În cadrul unei noi conferințe, Michael Schiebe, șeful diviziei de performanță, a confirmat revenirea modelelor Black Series. Mașinile care purtau această denumire erau versiuni de înaltă performanță, pregătite inclusiv pentru a fi folosite și pe circuite.„Numele Black Series va continua să existe în viitor”, a spus Michael Schiebe....
12:00
Volkswagen Golf: peste 510.000 de exemplare aflate în circulație pe drumurile din România # Automarket.ro
Volkswagen Golf este unul dintre cele mai vândute modele din lume pe parcursul celor peste 50 de ani de existență. Modelul compact al mărcii de la Wolfsburg este unul popular în mai toate piețele din Europa și în majoritatea piețelor din lume. Această distincție este validă și pe piața din România, unde se află în circulație peste 510.000 de exemplare ale modelului.Acest număr include nu doar actuala generație Golf, ci și generațiile anterioare...
10:40
A doua zi oficială de teste din Bahrain s-a încheiat cu Charles Leclerc în vârful clasamentului timpilor pe tur. Cel mai bun timp al monegascului de la Ferrari a fost de 1 minut și 34.273 secunde. Totodată, Leclerc a parcurs în total 139 de tururi, într-o zi în care doar el s-a aflat la volanul monopostului Ferrari pe tot parcursul zilei. Al doilea cel mai rapid în a doua zi de teste a fost Lando Norris. Campionul mondial a fost cu o jumătate de...
12 februarie 2026
18:30
În 2025, Dacia a luat startul în legendarul Raliu Dakar, marcând un moment istoric pentru constructorul de la Mioveni deținut de gigantul francez Renault. Prototipul pentru Dakar a fost botezat Sandrider, iar echipa a inclus superstaruri ca Sebastien Loeb și Nasser Al-Attiyah.La prima participare, proiectul Dacia Sandriders nu a câștigat mult râvnitul trofeu, dar a încheiat campionatul pe locul secund în clasamentul constructorilor. Mai mult,...
18:10
Noua emblemă păstrează motivele tradiționale Alpina cu clapeta de accelerație și arborele cotit, dar le redă într-o manieră mai precisă, cu un finisaj transparent. Secțiunea interioară este înconjurată de logoul revizuit pe care BMW l-a dezvăluit la începutul anului, acesta fiind la rândul său o rafinare a fontului asimetric Alpina din anii 1970.Actualizarea emblemei este cel mai vizibil semn de până acum al modului în care BMW...
17:20
Călătoriile lungi cu o mașină electrică nu mai sunt, de o perioadă bună, o provocare imposibilă. Asta au vrut să demonstreze și germanii de la DKV Mobility prin aventura denumită EVenture Extreme.Cu alte cuvinte, o călătorie de peste 3.000 de kilometri cu un Volkswagen ID.7 Tourer GTX din Ratingen (Germania) și până la Capul Nord. Adică până la cel mai nordic punct al Europei, aflat în Norvegia.De-a lungul traseului, echipa a trecut prin Danemarca,...
15:40
Rolls-Royce, prin divizia din Dubai, tocmai a finalizat un exemplar unicat Phantom pentru un client din Orientul Mijlociu. Numele acestui exemplar unicat este Phantom Arabesque și este un omagiu adus culturii arabe, concentrându-se în special pe formele geometrice tradiționale denumite mashrabiya.Exteriorul noului Rolls-Royce Phantom Arabesque este finisat în două nuanțe, adică Negru Diamond și Argintiu. Grila Pantheon este iluminată, are un contur Dark Chrome, iar...
15:10
Constructorul german a pregătit un motor nou pentru monovolumul Zafira. Începând de acum, modelul poate avea sub capotă o motorizare diesel de 2.2 litri și înlocuiește, astfel, vechea unitate diesel de 2.0 litri.Pe lângă faptul că noul motor are o cilindree mărită, acesta este acum mai puternic. Astfel, motorul dezvoltă 180 de cai putere și un cuplu de 400 Nm, cu 3 cai putere mai mult. Acesta este cuplat exclusiv la o cutie automată cu 8 trepte și...
14:20
12:40
Dacia deschide comenzile pentru noul Jogger facelift în România: start de la 19.000 euro # Automarket.ro
În septembrie 2025, Dacia a prezentat facelift-uri noi pentru modelele Sandero, Logan, Spring și Jogger. Până acum, marca de la Mioveni a deschis comenzile pentru 3 dintre cele 4 modele actualizate. De astăzi, Dacia Jogger facelift poate fi comandată și în România.Noua versiune actualizată a monovolumului compact este disponibil în 4 niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey. De asemenea, noul Jogger facelift poate avea sub capotă...
12:00
Constructorul bavarez a precizat că 28.582 de vehicule vor fi rechemate în Germania, însă nu a dezvăluit încă numărul total de unități vizate la nivel mondial sau costurile campaniei de rechemare. Totuși, se pare că este vorba despre sute de mii de mașini.BMW a avertizat că, în urma utilizării intense, poate apărea o uzură excesivă a solenoidului electromotorului, ceea ce poate îngreuna sau chiar face imposibilă pornirea vehiculului. În...
10:40
În mai puțin de o lună va începe noul sezon de Formula 1. Sezonul 2026 aduce cu sine cea mai mare schimbare de regulament tehnic din istoria campionatului. Noile monoposturi sunt acum mai mici și mai ușoare, motoarele pun și mai mult accent pe partea electrică, iar aerodinamica activă își face apariția. Totodată, avem parte de două echipe noi pe grilă: Audi și Cadillac.Săptămâna aceasta are loc prima sesiune oficială de teste din pre-sezon, sesiune care...
10:10
Primăvara a venit cu o serie de noutăți pentru Mini. Pe listă regăsim o autonomie de 500 de kilometri pentru familia Countryman electric, dar și o ediție specială Paul Smith care poate fi comandată și în țara noastră.Acum, constructorul britanic anunță o altă noutate, tot pentru cel mai mare model din gamă, Countryman. Este vorba despre o nouă versiune de bază, denumită oficial Countryman One. Aceasta vine echipată cu un motor de 1.5 litri, cu trei cilindri, care...
11 februarie 2026
17:10
Ford: pierderi de 8.2 miliarde de dolari în 2025 din cauza restructurării producției de ... # Automarket.ro
Gigantul american Ford nu a încheiat anul 2025 într-un mod strălucitor. Asta pentru că Ovalul Albastru a înregistrat o pierdere netă de 8.2 miliarde de dolari ca urmare a restructurării producției de mașini electrice. Desigur, aceasta nu este singura cauză pentru pierderea mare de bani. Noile taxe vamale impuse de administrația prezidențială a Statelor Unite, dar și un incendiu la unul dintre furnizorii mărcii au dus la această situație. În cel de-al...
15:50
Așa cum este descris în document, un controller de la bord ar determina când șoferul încearcă să facă drift pe baza comenzilor precum unghiul volanului și poziția pedalei de accelerație.Apoi ar ajusta distribuția forței aerodinamice între puntea față și cea spate într-un interval optim pentru drift, unul care permite o pierdere controlată a tracțiunii suficientă pentru a menține derapajul.Hardware-ul ar fi similar altor sisteme de...
13:30
BYD s-a făcut deja remarcat în fotbalul internațional după ce, în 2024, compania a fost sponsorul oficial al UEFA Euro 2024, iar în 2025, sponsorul Campionatului European Under-21.Acum, constructorul chinez de automobile anunță un nou parteneriat, de această dată cu celebrul club de fotbal Manchester City. Colaborarea include o flotă formată din modele BYD și Denza, dar și investiții în infrastructura de încărcare și în tehnologiile de stocare...
12:50
În ianuarie, au fost produse 36.875 de mașini noi în România, conform noilor date oferite de ACAROM. Anul nou a început, astfel cu o scădere și la acest capitol, deoarece producția de mașini noi din prima lună a lui 2026 a scăzut cu 6.6% față de aceeași perioadă din 2025. Din totalul de mașini produse în ianuarie, 18.880 de unități au fost produse de Dacia la uzina de la Mioveni. Celelalte 17.995 de mașini au fost fabricate la uzina Ford Otosan de...
12:40
Compania Textar are o experiență de peste 100 de ani în domeniul materialelor de fricțiune și peste 80 de ani de expertiză în echiparea originală (OE) pentru automobile din toată lumea.În plus, Textar beneficiază de susținerea constantă a companiei-mamă, TMD Friction, unul dintre cei mai mari producători de materiale de frânare din lume. Printre altele, această susținere înseamnă și investițiile anuale de 30 de milioane de euro, ale grupului TMD...
11:20
Constructorul japonez a dezvăluit oficial noua generație Highlander. SUV-ul de dimensiuni mari devine acum un model electric și urmează să fie disponibil mai întâi pe piața nord-americană. Astfel, noul Highlander devine acum al 4-lea model electric din gama Toyota din Statele Unite, precum și primul SUV electric cu 3 rânduri de scaune al mărcii.Față de generația precedentă, noua Toyota Highlander adoptă un design extrem de ascuțit, cu suprafețe puternic...
11:00
Prezența unui motor cu patru cilindri pe modelele Mercedes-AMG entry-level de clasă medie a fost dezbătută pe larg. Unii au apreciat performanțele unității de 2.0 litri, dar majoritatea au contestat-o. Pentru aceștia din urmă, constructorul german vine acum cu vești bune.Faceți cunoștință cu noul Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+, disponibil atât în variantă normală cât și Coupe. Marea noutate? Prezența unui motor cu 6 cilindri sub capotă.ADIO 4 CILINDRI....
10 februarie 2026
16:40
Modelele electrice ale Grupului Volkswagen au început să crească în vânzări în ultima perioadă. Drept urmare, producția motoarelor electrice a crescut și aceasta, astfel încât grupul de la Wolfsburg tocmai a atins borna de 5 milioane de unități electrice produse.Motoarele destinate modelelor electrice Volkswagen, Skoda, Cupra și Porsche sunt produse în 3 țări: Germania, la uzinele din Kassel și Zuffenhausen; Ungaria, la uzina de la Gyor;...
16:40
Porsche Cayenne a intrat în era electrică și nu oricum. SUV-ul cu zero emisii a debutat oficial la finalul anului trecut și este cel mai puternic model de serie din istoria mărcii germane.În România, noul Cayenne Electric a fost prezentat în premieră cu ocazia turneului de tenis Transylvania Open de la Cluj. Imediat după, exemplarul cu pricina a fost adus la București pentru a fi admirat de presă și de clienții Porsche. Un eveniment la care a luat parte și...
15:50
Marca Dacia traversează cea mai bună perioadă din istoria sa. Are un portofoliu diversificat de modele, care include chiar și un model pur electric, este competitivă și, recent, a câștigat în premieră Raliul Dakar, cea mai dificilă cursă de rally-raid din lume. Revenind la modelele Dacia, acestea au evoluat foarte mult în ultimii ani și au devenit o alternativă mai mult decât viabilă la mașinile second-hand. Nu și în România, din păcate. La noi în țară, mașina este (din nefericire) un simbol al...
15:30
Foarte rar se întâmplă ca un producător să schimbe configurația de propulsie a aceluiași model, însă chiar asta s-a întâmplat în cazul lui BYD Atto 3. Marca chineză tocmai a introdus o actualizare importantă pentru modelul său electric, menită să-i mărească autonomia.Astfel, noul BYD Atto 3 Evo, așa cum se numește noua versiune actualizată, primește o nouă configurație de propulsie. Până acum, modelul avea o configurație cu...
13:50
Constructorul japonez tocmai a dezvăluit cea de-a doua generație a SUV-ului Across. Noul model este asemănător vizual cu Toyota RAV4 și este, de altfel, rezultatul unui parteneriat între cele două mărci nipone. Noua generație Suzuki Across va fi disponibilă în Europa din acest an cu un singur propulsor electrificat pentru moment.La nivel estetic, noul Suzuki Across primește un design mai ascuțit față de vechea generație. Partea frontală aduce o grilă nouă, mai...
12:10
Ultima echipă care a dezvăluit noul său monopost de Formula 1 pentru sezonul 2026 este Aston Martin. Echipa britanică marchează începutul unei epoci noi începând din acest an, din două motive. În primul rând, noul monopost Aston Martin AMR26 este primul al echipei creat de legendarul designer Adrian Newey, cel care a produs monoposturi câștigătoare de titluri mondiale pentru Williams, McLaren și Red Bull. De cealaltă parte, Aston Martin are un...
12:00
Acest joint-venture dintre Stellantis, Mercedes-Benz și TotalEnergies a declarat că nu se mai așteaptă ca condițiile necesare reluării acestor proiecte să fie îndeplinite și că se va concentra în schimb pe îmbunătățirea eficienței și competitivității operațiunilor sale din Franța.Sindicatul metalurgiștilor italieni UILM a fost primul care a făcut publică informația. Un alt sindicat al metalurgiștilor italieni, Fiom-Cgil, solicită acum o...
10:30
După un sezon în care a bifat titlul mondial la piloți prin Lando Norris și un nou titlu mondial la constructori, McLaren va începe sezonul 2026 ca echipa de referință. Britanicii de la Woking vor concura în noul sezon de Formula 1 cu monopostul MCL40, a cărei grafică tocmai a fost dezvăluită. La fel ca în sezoanele precedente, McLaren va rula cu o grafică pe jumătate portocalie, numită papaya și pe jumătate neagră. Față de sezonul 2025, noul...
