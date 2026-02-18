Cadou pentru primari de la Guvernul Bolojan: liber la închiriat terenuri publice fără licitație

07:30

96% dintre cetățenii români vor ca țara noastră să protejeze și să restaureze natura. Rețineți această cifră, 96%, că nu știu dacă există vreun lucru care să întrunească un asemenea consens printre cetățenii români. Acesta este unul dintre rezultatele sondajului Votul Popoarelor pentru Climă (din 2024), realizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și […] Articolul Un sondaj făcut de sociologii de la Oxford a descoperit ce-i unește pe 96% dintre români. Dar cineva vrea să distrugă lucrul ăsta! apare prima dată în România curată.