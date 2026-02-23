Stupefiant! Cum justifică Romsilva aprobarea plății unui milion de euro pentru firmele Mafiei Lemnului
Romania Curată, 23 februarie 2026 03:00
Romsilva spune că justificarea plății unui milion de euro către clanurile Mafiei Pădurilor ca să reabiliteze drumul forestier pe care au dus, apoi, zeci de mii de metri cubi la fabricile Schweighofer, ar fi fost o "obligație de serviciu" a actualului director general interimar, Jean Vișan, unul dintre favoriții concursului pentru un mandat întreg, de […]
• • •
03:00
Redăm mai jos, "drepul la replică" solicitat de Romsilva. Asta chiar dacă precizările primite au legătură doar tangențial cu problemele ridicate de investigația pe care am publicat-o pe România Curată, am decis să-l publicăm în forma primită, iar comentariile legate de "dreptul la replică" într-un articol opinie separat (aici) (România Curată). *** Drept la replică […]
03:00
Stupefiant! Cum justifică Romsilva aprobarea plății unui milion de euro pentru firmele Mafiei Lemnului # Romania Curată
Romsilva spune că justificarea plății unui milion de euro către clanurile Mafiei Pădurilor ca să reabiliteze drumul forestier pe care au dus, apoi, zeci de mii de metri cubi la fabricile Schweighofer, ar fi fost o "obligație de serviciu" a actualului director general interimar, Jean Vișan, unul dintre favoriții concursului pentru un mandat întreg, de […]
Acum 4 ore
02:30
O șefă a clanurilor Mafiei Lemnului a trecut la atac, după dezvăluirile de săptămâna trecută. Ce ne transmite # Romania Curată
"O Românie curată are nevoie de oameni muncitori și integri, nu de persoane care solicită donații pentru a promova informații neadevărate în mediul online". Acest comentariu care face apel la "oameni muncitori și integri" îi aparține Victoriei Grec. Nu e o coincidență de nume, după cum chiar singură recunoaște, Victoria Grec e administratorul firmei Vor […]
Acum 12 ore
16:50
”Zi mersi că nu te calc în picioare!” Amenințări cu violențe fizice, de la președintele Federației Greenfield, pe drumul forestier din pădurea Băneasa (VIDEO) # Romania Curată
Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield (asociație cu finanțări de la dezvoltatorul imobiliar al cartierului Greenfield), l-a amenințat violent pe un cetățean care filma, ieri (sâmbătă), cum se deszăpezește drumul forestier din Pădurea Băneasa. "Zi mersi că nu te calc în picioare!" și "Ai noroc că nu te calc în picioare!" i-a strigat Cătălin Diaconescu, care […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
EXCLUSIV: Romsilva a plătit peste un milion de euro Mafiei Lemnului, să-și facă drum prin munți, să livreze zeci de mii de metri cubi la Schweighofer. Chiar directorul Regiei e implicat în afacere (documente) # Romania Curată
"Mafia lemnului nu este un concept abstract, de tabloid, ci unul concret, amenințător în mod real, prin puterea creată de nivelul oneros la care ajunge profitul grupurilor anexate" – Claudiu Neagoe, procuror șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte, în dosarul penal care vizează firma […]
07:10
Sesizări penale din partea Gărzii Forestiere București pentru distrugerile din Parcul IOR. E vizat un candidat pentru funcția de director general al Romsilva # Romania Curată
Garda Forestieră (GF) București a înaintat trei sesizări penale către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 din București, cu privire la tăierile și distrugerile de arbori din Parcul IOR, se arată într-un răspuns al acestei instituții la întrebările transmise de România Curată și newsletter-ul de mediu Verde Curat. Potrivit surselor România Curată și Verde […]
07:10
Omul care a vorbit despre Mafia Pădurilor din interior, eliminat din concursul pentru funcția de director general al Romsilva cu un pretext absurd. Cine a rămas în competiție și cine a mai fost eliminat # Romania Curată
Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice (DS) Mureș, a fost eliminat de către membrii Consiliului de Administrație (CA) al Romsilva din cursa pentru funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor cu un pretext absurd: că în loc de adeverință medicală de la medicul de familie ar fi depus o adeverință de aptitudini de la […]
19 februarie 2026
16:00
Alina Mungiu-Pippidi despre vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: un “mic oportunism” de teama lui Simion # Romania Curată
Decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la prima reuniune a așa-numitului Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump a generat un val de opinii în mediul intelectual și diplomatic. România va fi prezentă la Washington pe 19 februarie în calitate de observator, alături de alte state europene și poate reflecta atât mize interne, cât și […]
18 februarie 2026
13:40
Cadou pentru primari de la Guvernul Bolojan: liber la închiriat terenuri publice fără licitație # Romania Curată
Guvernul pregătește o modificare a Codului administrativ care schimbă, printre multele altele, o regulă esențială: primarii vor putea închiria anumite bunuri publice către privați fără licitație. Până acum, dacă o primărie închiriază un teren sau un spațiu public, o face prin licitație. Competiția publică era expresia unui principiu fundamental al administrării patrimoniului public, care vine […]
02:00
Confirmare oficială. Parchetul de pe lângă Înalta Curte, sesizat cu privire la drumul forestier din Pădurea Băneasa. Acțiuni premeditate de dinainte de 2019! # Romania Curată
Parchetul de pe lângă Înalta Curte a fost sesizat cu privire la deschiderea circulației auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, se arată într-un răspuns oficial al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), solicitat de România Curată. Din răspunsul primit, reiese că deschiderea circulației auto pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa ar fi fost premeditată […]
17 februarie 2026
22:50
Peste 97% din controalele privind pesticidele vizează doar 4% din suprafața arabilă. Un dezechilibru care spune multe despre cum funcționează statul # Romania Curată
Raportul Autorității Naționale Fitosanitare (ANF) privind controlul reziduurilor de pesticide pentru anul 2025 confirmă că sistemul de control este profund dezechilibrat. Analiza realizată de Eco Ruralis și ROMAPIS, în corelație cu datele Ministerului Agriculturii, arată că peste 97% din controale se concentrează pe un sector care reprezintă sub 4% din suprafața agricolă a României. Cifrele […]
21:50
Decizie definitivă a Justiției: proiectul comunist în care autoritățile au băgat zeci de milioane de lei în ultimii ani e ilegal # Romania Curată
Curtea de Apel Cluj a admis recursul Declic și a decis anularea autorizației de construcție și constatarea caducității autorizației emise în anul 1987 pentru Barajul Mihăileni, se arată într-un comunicat transmis presei de către Asociația Declic.. Instanța a stabilit că lucrările nu pot continua fără o autorizație valabilă și actualizată. Judecătorii confirmă astfel că proiectul […]
16:20
Un fost secretar de stat la Mediu, care a apărat-o pe certificatoarea Schweighofer într-un scandal cu tăieri ilegale de păduri, vrea să ajungă director general al Romsilva. Cine mai candidează # Romania Curată
Un fost deputat PNL, fost secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acum vice-președinte la ANRMPSG (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, fosta ANRM), dorește să fie director general al Romsilva. Potrivit surselor România Curată, în susținerea candidaturii pentru funcția de director general […]
11:00
Destituit pentru hărțuirea angajaților, un fost director general al Romsilva s-a înscris la concursul pentru un nou mandat la șefia Regiei! Cine sunt ceilalți candidați # Romania Curată
Gheorghe Mihăilescu este unul dintre candidații înscriși la concursul pentru funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva, care a avut termen limită pentru depunerea dosarelor ziua de luni, 16 februarie. Gheorghe Mihăilescu a mai ocupat funcția de director general al Romsilva, între 2018 și 2020, fiind promovat de lideri PSD din jurul […]
14 februarie 2026
10:50
Romsilva recunoaște că lucrările din Pădurea Băneasa nu au aprobarea conducerii și că drumul forestier a fost degradat după deschiderea traficului auto # Romania Curată
Într-un răspuns transmis către România Curată și newsletter-ul Verde Curat, ieri după-amiază (vineri), Romsilva recunoaște că nu a aprobat, la nivel central, noile lucrări la drumul forestier din Pădurea Băneasa și că acesta a fost deteriorat de traficul auto. Romsilva nu a răspuns, însă, la întrebările legate de costurile acestor lucrări și, mai ales, cine […]
13 februarie 2026
07:10
Scrisoare deschisă pentru Nicușor Dan. Membri ai Campaniei Salvați Roșia Montană și locuitori din Apuseni solicită explicații despre afirmațiile unui consilier prezidențial # Romania Curată
"Cetățenii care v-au votat pentru a opri abuzurile urbanistice și distrugerea patrimoniului au dreptul să știe cine, de fapt, stabilește prioritățile de politică publică în jurul dumneavoastră", se arată într-o scrisoare deschisă adresată, astăzi (vineri), lui Nicușor Dan, în contextul unei poziții publice a consilierului prezidențial Radu Burnete, care vizează și proiecte miniere de exploatare […]
07:10
EXCLUSIV: Sesizare penală pentru lucrările la drumul forestier din Pădurea Băneasa. Romsilva sfidează Ministerul și face noi lucrări de reabilitare # Romania Curată
Sursele România Curată și Verde Curat arată că rapoartele Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) privitoare la deschiderea drumului forestier prin Pădurea Băneasa circulației auto vor sta la baza unor sesizări penale. Faptele vizate ar fi incriminate atât de Codul Silvic, cât și de Codul Penal. Într-o poziție publică cu privire […]
07:10
Totul despre procesul cu avocata Schweighofer. Care e miza, ce a pretins fosta deputată, acum membră în Guvernul Bolojan, și ce a decis prima instanță. Motivarea completă # Romania Curată
După jumătate de an de la pronunțare și după mai bine de un an și jumătate de când am fost chemați în judecată de avocata Schweighofer, Cristina Trăilă, am primit, săptămâna trecută, motivarea hotărârii primei instanțe, Tribunalul București, care ne-a dat câștig de cauză. Decizia nu este una definitivă, pentru introducerea apelului curgând un termen […]
11 februarie 2026
01:40
Alina Mungiu-Pippidi: De ce percep oamenii mai multă corupție la nivel global – în interiorul “cutiei negre” a CPI # Romania Curată
Colegii noștri din cadrul BridgeGap de la Transparency International au publicat recent ediția din acest an a CPI (Corruption Perceptions Index), cel mai cunoscut barometru al corupției. CPI agregă anual o serie de evaluări realizate de experți independenți – provenind de la bănci sau agenții de rating – într-un indice național de percepție pentru 182 […]
11 februarie 2026
19:30
Alina Mungiu-Pippidi: ”O frontieră între Europa și Rusia trebuie definită și apărată”/ ”La căderea imperiului” (fragment din cartea ”Război sau pace”, recent apărută) # Romania Curată
"Război sau pace. Pseudo-jurnal de pe frontiera de Est" e titlul celei mai recente cărți a Alinei Mungiu-Pippidi, apărută în această lună, la editura Polirom. „Teza acestei cărți este că o frontieră între Europa și Rusia trebuie definită și apărată și că nu vom rezolva problema ucraineană în sine dacă nu o facem parte a […]
12:10
ALERTĂ: Decizie, în ședință secretă, pentru prelungirea licenței proiectului de extragere a aurului de la Certej # Romania Curată
Cu o viteză uluitoare, Curtea de Apel Alba a hotărât, în această dimineață (11 februarie), să oblige Guvernul României să adopte "cu celeritate" prelungirea licenței miniere pentru societatea Deva Gold, care a expirat la începutul anului trecut. La începutul săptămânii, luni, 9 februarie, Curtea de Apel a respins cererea de intervenție civică depusă de Centrul […]
08:30
PREMEDITARE: Drumul forestier prin Pădurea Băneasa nu doar că a fost deschis abuziv, ci a fost construit ilegal (raport oficial) # Romania Curată
Drumul forestier deschis circulației auto prin Pădurea Băneasa a fost amenajat ilegal. Înainte de a-l pune la dispoziția rechinilor imobiliari din cartierul Greenfield prin intermediul unor asociații de fațadă (cu finanțare tot de la dezvoltator), drumul forestier a fost extins cu 720 de metri cu încălcarea Codului Silvic, se arată în raportul Corpului de Control […]
10 februarie 2026
23:40
În 2026, Organizația Națiunilor Unite a cerut organizațiilor civice din întreaga lume să spună, direct și fără filtre, cum arată în realitate spațiul societății civile în relația cu statul. Nu ce scrie în legi, ci ce se întâmplă în practică. În România, problema nu este lipsa cadrului legal, ci felul în care statul tratează societatea […]
9 februarie 2026
07:10
A venit motivarea! Tribunalul confirmă că ce am scris despre avocata Schweighofer e real: ”Jurnalistul nu a adus acuzații neadevărate reclamantei” # Romania Curată
"Jurnalistul nu a adus acuzații neadevărate reclamantei de natură a-i cauza un prejudiciu moral", se arată în hotărârea Tribunalului București, în procesul în care avocata Schweighofer Cristina Trăilă, fostă deputată PNL, acum secretar general adjunct în Guvernul Bolojan, ne-a dat în judecată (pe supra-semnatul și Societatea Academică din România, editorul platformei România Curată). Motivarea […]
8 februarie 2026
17:20
O celebră firmă a Cartelului Lemnului și cea acuzată de falsificarea documentelor licitației pentru Centura Clujului sunt inculpate într-un dosar penal de corupție care n-a trecut de primul termen nici după 3 ani și 4 luni # Romania Curată
Implicată în scandalul licitației cu partener fictiv pentru Centura Metropolitană a Clujului, firma Dimex (și patronul acesteia) beneficiază de un șir nesfârșit de amânări la Tribunalul Bistrița-Năsăud, într-un dosar penal de corupție cu fonduri europene. De amânările în serie, care anticipează o posibilă prescripție, profită și ceilalți inculpați din dosar, compania Frasinul, și patronul acesteia, […]
6 februarie 2026
07:10
Băgăm sute de milioane de euro în baraje mastodont, dar vărsăm (la propriu) apa în pământ. Jumătate din apa potabilă din România se pierde pe conducte. CC: Iftime, tatăl și fiul # Romania Curată
La Pașcani, pe Siret, o companie de casă a liberalilor încasează grosul "investiției" de 60 de milioane de euro pentru un proiect hidroenergetic, care va avea o capacitate instalată de doar 9 MW. Pentru a justifica derizoriul producției de energiei în raport cu costurile și profitul companiei firmei liderilor liberali, s-a băgat la înaintare pretextul […]
07:10
Enclavele de la Certej. Șmecheria prin care s-a dat aviz de mediu pentru compania care vrea aurul Apusenilor deși nu are licență valabilă. Cine e personajul cheie al combinației și cărei ministre i-a fost consilier # Romania Curată
Enclavele. Asta a fost șmecheria prin care se încearcă justificarea eliberării unui aviz de mediu pentru perimetrul a ceea ce se dorește a fi proiectul de exploatare a aurului din Apuseni, de la Certej. Specialiștii în urbanism au explicat pentru România Curată și newsletter-ul Verde Curat de ce aceasta este o "portiță" legală utilizată abuziv […]
4 februarie 2026
22:30
De la proiecte de mobilitate, la mobilitate ca sistem. Lecții ignorate și câteva recomandări pentru orașele din România # Romania Curată
Mobilitatea urbană a devenit una dintre marile teme ale politicilor publice europene în ultimii ani
20:50
Cu ochii pe ei! România Curată și Verde Curat vor monitoriza numirea noului director general al Romsilva. Cum poți să ajuți și tu # Romania Curată
Uite o veste care n-o să le placă foarte mult nici clanurilor care taie ilegal pădurilor, nici celor de la Schweighofer, Frasinul, nici lobby-știlor industriei lemnului, și, mai ales, nici unora dintre cei care își doresc (sau sunt doriți) să conducă, în următorii 5 ani, Regia Națională a Pădurilor. În urma discuțiilor, de ieri, cu […] Articolul Cu ochii pe ei! România Curată și Verde Curat vor monitoriza numirea noului director general al Romsilva. Cum poți să ajuți și tu apare prima dată în România curată.
07:20
Invitată la emisiunea News Pass, realizată de Laura Chiriac la B1 TV, Alina Mungiu-Pippidi, profesoară de științe politice și expertă internațională în buna guvernare, a explicat de ce numirea șefilor de servicii secrete durează și de ce, în fond, miza este falsă. În România, șefii de servicii nu sunt greu de găsit pentru că ar […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Se caută șefi cumsecade la serviciile secrete! apare prima dată în România curată.
3 februarie 2026
13:40
Revoltă. Unul dintre cele mai controversate proiecte de exploatare a aurului din Apuseni a fost avizat pe ascuns. Ce i se solicită ministrei Mediului, Diana Buzoianu # Romania Curată
Proiectul minier de exploatare a aurului de la Certej (comuna Certeju de Sus, jud. Hunedoara) a primit aviz de mediu de la agenția județeană deși licența minieră a expirat și nu a mai fost prelungită. Avizul de mediu a fost eliberat în penultima zi lucrătoare a anului trecut, pentru a nu atrage atenția publică. Proiectul […] Articolul Revoltă. Unul dintre cele mai controversate proiecte de exploatare a aurului din Apuseni a fost avizat pe ascuns. Ce i se solicită ministrei Mediului, Diana Buzoianu apare prima dată în România curată.
07:50
Ia uite cine ne dădea lecții de moralitate. Burduja, cel care a promovat-o pe avocata șpăgară într-o funcție de conducere în PNL # Romania Curată
”La propunerea președintelui Sebastian BURDUJA, cu respectarea Statutului și Regulamentelor Partidului Național Liberal, se propune și desemnează ca secretar general adjunct – doamna Adriana Georgescu (…) Prezenta decizie a fost votată și adoptată în Ședința BPS Sector 1 București din data de 24 septembrie 2019, în unanimitate (23 voturi PENTRU/0 voturi ÎMPOTRIVĂ/0 ABȚINERI)”, se arată […] Articolul Ia uite cine ne dădea lecții de moralitate. Burduja, cel care a promovat-o pe avocata șpăgară într-o funcție de conducere în PNL apare prima dată în România curată.
07:30
Un miliard de euro. Atât plătește compania de stat Hidroelectrica pentru distrugerea a două parcuri naționale și a altor arii naturale protejate. Cine încasează banii și cine face lobby # Romania Curată
Un miliard de euro ar fi costul total al proiectelor Hidroelectrica, gândite în perioada comunistă, care riscă să afecteze grav două parcuri naționale și alte arii naturale protejate, arată un articol de pe Ziarul Financiar, favorabil acestor ”investiții”. 650 de milioane de euro ar fi costurile de până acum, iar 350 de milioane de euro […] Articolul Un miliard de euro. Atât plătește compania de stat Hidroelectrica pentru distrugerea a două parcuri naționale și a altor arii naturale protejate. Cine încasează banii și cine face lobby apare prima dată în România curată.
1 februarie 2026
14:30
Alina Mungiu-Pippidi: Șapte prognoze pentru România lui 2026. Va rezista Guvernul Bolojan? Va fi suspendat Nicușor Dan? # Romania Curată
1. Adevărul despre anularea alegerilor Nu se va afla „adevărul” despre anularea alegerilor, pentru că el este deja cunoscut, dar din diverse motive — dintre care incompetența este doar unul — nu a fost comunicat corect. Georgescu putea și trebuia să fie eliminat din competiție pentru că a declarat finanțare zero și cheltuieli zero, o […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Șapte prognoze pentru România lui 2026. Va rezista Guvernul Bolojan? Va fi suspendat Nicușor Dan? apare prima dată în România curată.
30 ianuarie 2026
08:00
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, criticată dur de organizații civice și de mediu pentru încălcarea legii și blocarea protecției naturii # Romania Curată
Organizațiile Greenpeace România, Agent Green, Declic și Platforma pentru Adaptare Climatică condamnă ferm intenția Ministrei Mediului, Diana Buzoianu, de a condiționa desemnarea celor 10% zone de protecție strictă de acordul proprietarilor și al consiliilor locale, se arată într-un comunicat comun transmis, ieri (joi) presei. Organizațiile amintite susțin că această abordare reprezintă o încălcare a legislației […] Articolul Ministra Mediului, Diana Buzoianu, criticată dur de organizații civice și de mediu pentru încălcarea legii și blocarea protecției naturii apare prima dată în România curată.
07:10
EXCLUSIV/ Legăturile politice și cu șefi din Romsilva ale marilor clanuri de hoți de păduri, dezvăluite de procurorul de mediu al României # Romania Curată
”Mafia lemnului nu este un concept abstract, de tabloid, ci unul concret, amenințător în mod real, prin puterea creată de nivelul oneros la care ajunge profitul grupurilor anexate”, se arată într-un ordonanță semnată, în luna octombrie a anului trecut, de Claudiu Neagoe, procuror detașat ca șef al Biroului de combatere a infracțiunilor de mediu de […] Articolul EXCLUSIV/ Legăturile politice și cu șefi din Romsilva ale marilor clanuri de hoți de păduri, dezvăluite de procurorul de mediu al României apare prima dată în România curată.
29 ianuarie 2026
07:40
Atacuri de la angajații hoților de păduri! Dezvăluirile despre sprijinul conducerii Romsilva pentru șefii asociați cu clanurile de tip mafiot au stârnit mușuroiul # Romania Curată
De când au apărut rețelele sociale, cel mai bun indicator al impactului unei investigații jurnalistice e să vezi cine te atacă după ce o publici. De la sfârșitul săptămânii trecute, de când am publicat, pe România Curată și în newsletter-ul Verde Curat, investigațiile despre șmecheriile conducerii Romsilva pentru a salva și pentru a menține în […] Articolul Atacuri de la angajații hoților de păduri! Dezvăluirile despre sprijinul conducerii Romsilva pentru șefii asociați cu clanurile de tip mafiot au stârnit mușuroiul apare prima dată în România curată.
28 ianuarie 2026
07:10
Imaginile unui dezastru anunțat. Uite ce ne poate aduce proiectul aflat, astăzi, pe ordinea de zi a Ministerului Mediului # Romania Curată
Comisa de Analiză Tehnică (CAT) a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) are programată, astăzi (miercuri, 28 ianuarie), ședința privind eliberarea acordului de mediu pentru proiectul hidroenergetic de la Surduc – Siriu, unul dintre cele mai contestate de specialiști și societatea civilă, dintre cele pe care Hidroelectrica vrea să le dezvolte în arii naturale protejate. […] Articolul Imaginile unui dezastru anunțat. Uite ce ne poate aduce proiectul aflat, astăzi, pe ordinea de zi a Ministerului Mediului apare prima dată în România curată.
27 ianuarie 2026
18:20
Înțeleg și simt și eu revolta și oripilarea în fața crimei oribile comise de niște minori la Cenei. Ca mamă, ca om, nu sunt străină de aceste sentimente care ne încearcă pe toți. Dar dincolo de asta, mai știu că simțurile noastre nu sunt întotdeauna cel mai bun sfetnic. Legea trebuie să fie un instrument […] Articolul Opinie nepopulară și long read: politica penală nu se face sub imperiul emoției apare prima dată în România curată.
16:20
Procesul pentru recâștigarea Parcului IOR a fost reluat. O mică victorie civică și contraatacul imobiliarilor # Romania Curată
Avocații imobiliarilor care au distrus 12 hectare din Parul IOR din București au încercat să blocheze, astăzi, la Tribunalul București, reluarea procesului în care se contestă fundamentul drepturilor lor de proprietate asupra zonei – anularea dispozițiilor de retrocedare semnate, în 2005, de fostul primar general al Capitalei, Adriean Videanu. Pentru că judecătorul le-a refuzat solicitarea, […] Articolul Procesul pentru recâștigarea Parcului IOR a fost reluat. O mică victorie civică și contraatacul imobiliarilor apare prima dată în România curată.
25 ianuarie 2026
14:50
Uite cine ne-a atacat după dezvăluirile legate de repunerea într-o funcție de șef în Romsilva a unei persoane asociată cu clanurile Mafiei Pădurilor! Pensionar de lux, ”premiat” cu o importantă funcție guvernamentală # Romania Curată
Ia uite cine ne-a atacat după dezvăluirile legate de faptul că Romsilva a repus în funcția de șef de ocol o persoană asociată de procurori cu clanurile Mafiei Pădurilor! Un ditamai fost subprefect PSD, fost milițian și apoi polițist judiciar (acum pensionar special) în județul Mureș – adică într-un loc în care procurorii și polițiștii […] Articolul Uite cine ne-a atacat după dezvăluirile legate de repunerea într-o funcție de șef în Romsilva a unei persoane asociată cu clanurile Mafiei Pădurilor! Pensionar de lux, ”premiat” cu o importantă funcție guvernamentală apare prima dată în România curată.
12:30
Am reușit să facem conducerea Romsilva să recunoască: șefii locali au semnat contracte noi, pe 5 ani, fără concurs și fără indicatori de performanță # Romania Curată
De 10 (zece!) zile a avut nevoie conducerea Romsilva să redacteze și să răspundă la una dintre întrebările trimise de România Curată și newsletter-ul Verde Curat, în care solicitam informații despre indicatorii de performanță care trebuiau să fie prevăzuți în contractele de mandat încheiate la sfârșitul anului trecut (cu intrare în vigoare de la 1 […] Articolul Am reușit să facem conducerea Romsilva să recunoască: șefii locali au semnat contracte noi, pe 5 ani, fără concurs și fără indicatori de performanță apare prima dată în România curată.
23 ianuarie 2026
07:20
EXCLUSIV/ DOCUMENTE INTERNE: Lupta incredibilă a conducerii Romsilva pentru salvarea șefilor asociați de procurori cu clanurile hoților de păduri # Romania Curată
Un drept la replică, primit din partea Romsilva, confirmă scenariul cinic pe care România Curată și Verde Curat l-au dezvăluit săptămâna trecută: tragerile de timp pentru amânarea adoptării Hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei au ca scop blocarea oricărei șanse de reformă și menținerea în funcție a celor mai controversați șefi ai acesteia, inclusiv cei […] Articolul EXCLUSIV/ DOCUMENTE INTERNE: Lupta incredibilă a conducerii Romsilva pentru salvarea șefilor asociați de procurori cu clanurile hoților de păduri apare prima dată în România curată.
07:10
Falsuri, încălcări de hotărâri judecătorești definitive, studii incomplete. Un biolog aduce acuzații grave studiilor pentru un mega-proiect care vor intra în analiza Ministerului Mediului, săptămâna viitoare # Romania Curată
Unul dintre cele mai controversate proiecte hidrotehnice din România, cel denumit Surduc – Siriu poate primi, săptămâna viitoare, undă verde în Comisia de Analiză Tehnică (CAT) a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în ședința convocată pentru date de 28 ianuarie. Însăși convocarea CAT în sine este mai mult decât discutabilă. La sfârșitul lunii noiembrie, ministra […] Articolul Falsuri, încălcări de hotărâri judecătorești definitive, studii incomplete. Un biolog aduce acuzații grave studiilor pentru un mega-proiect care vor intra în analiza Ministerului Mediului, săptămâna viitoare apare prima dată în România curată.
