Invoitix: Plăți rapide și flexibilitate financiară pentru sectorul european de transport
Ziua Cargo, 18 februarie 2026 13:40
În industria transporturilor, unde fiecare oră și fiecare kilometru contează, accesul rapid la lichidități poate face diferența dintre stagnare și creștere. Pentru mii de transportatori din întreaga Europă — inclusiv din România — Invoitix reprezintă un partener financiar de încredere, care asigură plata facturilor în maximum 48 de ore de la finalizarea livrării. Industria transporturilor […]
Acum 15 minute
13:50
SGS este lider global în testare, inspecție și certificare, susținând operatorii de transport și logistică să funcționeze în condiții de siguranță, conformitate și performanță ridicată. Portofoliul nostru acoperă întregul flux operațional: inspecții, verificări și controale de calitate, auditarea proceselor logistice, suport pentru lanțuri de aprovizionare complexe și consultanță în domeniul conformității și sustenabilității. În zona […]
13:50
Semiremorcile ultra ușoare reprezintă o investiție strategică pentru operatorii de transport care urmăresc eficiență maximă, costuri reduse și fiabilitate pe termen lung. Concepute pentru performanță în exploatare intensivă, aceste semiremorci îmbină tehnologia de vârf cu o calitate constructivă recunoscută la nivel european. Un avantaj esențial al semiremorcilor BERGERecotrail este calitatea excepțională a șasiului, proiectat pentru […]
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
România și întreaga Europă se confruntă cu o criză acută a forței de muncă. Însă la fel de gravă este și criza modului în care se realizează recrutarea, în special atunci când vorbim despre forța de muncă din afara Uniunii Europene. Activând de peste 10 ani exclusiv în recrutarea de personal extracomunitar pentru industria transporturilor, […]
13:20
SECURITATEA LANȚURILOR DE APROVIZIONARE, ÎN EUROPA DE EST, ÎN 2026: Un context PEST sumbru # Ziua Cargo
Date recente arată că furturile de marfă în Europa au escaladat dramatic. Valoarea bunurilor sustrase în UE a atins 549 de milioane de euro, în creștere cu 438% (2023-2025). Iar un raport al Parlamentului European estima pierderi anuale de peste 8,2 miliarde de euro cauzate companiilor. Având în vedere acest context sumbru, 2026 se prefigurează […]
13:10
Nevoia de șoferi a companiilor de transport este permanentă, se acoperă tot mai greu, iar, când piața merge bine, nu se mai acoperă deloc. O soluție poate fi reprezentată de șoferii străini din subcontinentul Indian sau zona peninsulei Arabe. TAKT Recruitment, o asociere româno-britanico-indiană, este alegerea optimă pentru recrutarea de personal extra comunitar. Pentru industria […]
Acum 6 ore
08:40
Renault se pregătește să achiziționeze integral Flexis, compania comună pe care a fondat-o în 2024 împreună cu Grupul Volvo și compania de logistică CMA CGM pentru a produce autoutilitare electrice conectate. Se pare că acționarii au luat această decizie după ce au apărut dezacorduri semnificative între cei trei. Flexis a fost fondată la începutul anului […]
Acum 24 ore
14:20
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod Portocaliu de ninsori abundente şi viscol, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti. De asemenea, se află sub avertizare Cod Galben 10 județe și zonele de munte. „În perioada codurilor de vreme rea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să […]
Ieri
13:30
Încă două locomotive electrice de 6000 kW, modernizate la RELOC Craiova, au efectuat probele de performanță pe ruta București-Cernavodă și retur, informează GRAMPET Group. Potrivit unui comunicat, locomotivele ELASMO 011 și 012, echipate cu motoare electrice de tracțiune asincrone, au tractat fiecare câte 16 vagoane de călători în condiții reale de exploatare. Ele au demonstrat […]
13:20
Investitorii români au fost cea mai importantă sursă de capital pe piața imobiliară locală, generând aproximativ 30% din volumul tranzacțiilor realizate în 2025, arată raportul anual publicat de Colliers. Ei au acumulat investiții de aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii zece ani, peste nivelul înregistrat de capitalul sud-african sau cel austriac în aceeași perioadă, […]
12:40
Program imprevizibil, stres constant, interacțiuni umane transformate de online… Managerii firmelor de transport se confruntă cu multe responsabilități, iar menținerea unui echilibru sănătos între muncă și viața personală reprezintă o mare provocare. Ce este de făcut, atunci când simți că te concentrezi mult prea mult pe muncă și, într-un fel, ai senzația că uiți să […]
11:10
Într-un domeniu în care presiunea costurilor, lipsa forței de muncă și instabilitatea pieței sunt realități zilnice, responsabilitatea socială riscă, de multe ori, să fie tratată ca un exercițiu de imaginație. Pentru Marvicon, însă, responsabilitatea nu este un capitol bifat într-un raport anual, ci o direcție asumată. O alegere conștientă. O investiție pe termen lung, în […]
10:50
Unul din doi antreprenori români se concentrează către diversificare, ca principală metodă de a merge înainte cu afacerile, şi îşi prioritizează bugetele de marketing. Ne aflăm în plină perioadă de transformare a companiilor. Iar transportul și logistica urmează trendul. Cea de-a șasea ediție a studiului „Raportarea Financiară, la Antreprenori", realizat de Trusted Advisor Strategy & […]
10:40
Sub presiunea deciziilor rapide și a mizelor ridicate, comunicarea cu clienții nu mai diferențiază, ci susține performanța. În transporturi și logistică, fiecare informație livrată la timp poate preveni blocaje, pierderi sau decizii greșite. Devine esențială! Este motivul pentru care unul dintre trofeele acordate în cadrul ediției 2025 a competiției Romanian Transport Company of the Year […]
10:10
Bateriile unui camion electric MAN eTGX au fost încărcate la aproximativ 750 kW, cu ajutorul Megawatt Charging System (MCS), la temperaturi sub zero grade. Demonstrația a fost făcută în cadrul evenimentului Kempower MCS Live Winter Days 2026, din Norrköping (Suedia). La sediul Alfredsson, client al Kempower, camionul MAN eTGX a arătat că sistemul de încărcare […]
08:40
Bateriile litiu-ion convenționale conțin substanțe problematice, cum ar fi nichelul și cobaltul, iar solvenții utilizați pentru acoperirea materialelor electrodului sunt, de asemenea, toxici. La Universitatea Saarland se lucrează pentru a dezvolta alternative ecologice. Cunoscute sub numele de sferogeluri de carbon, aceste materiale noi sunt unități de dimensiuni nanometrice cu diametrul de aproximativ 250 nm, care […]
16 februarie 2026
14:50
CTP a finalizat o nouă clădire, de 54.000 mp, în parcul industrial CTPark Bucharest South, situat în Popești-Leordeni, în sudul Bucureștiului. Primii chiriași și-au început deja activitatea în noul spațiu, potrivit unui comunicat. Cea de-a patra clădire din CTPark Bucharest South a fost dezvoltată în conformitate cu specificațiile tehnice standard ale CTP. Ea face parte […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
13:40
1 octombrie 2019. Un apel la prima oră către unul dintre colegii mei anunță o bombă în depozitul din Ștefăneștii de Jos. Acela a fost primul meu contact cu comunicarea de criză. Ca Marketing & PR Manager al companiei de curierat, am fost în prima linie. Ce mi-aș fi dorit să știu înainte – Crizele […]
13:30
CTE Trailers a semnat, în luna mai 2025, contractul de reprezentare exclusivă pentru produsele Grupului Benalu-Legras. Este un parteneriat strategic care aduce în România, Republica Moldova și Bulgaria mărcile Mega, Reisch, Benalu și Legras. „Grupul Benalu-Legras este lider european în producția de semiremorci încă din anul 1967, iar, prin acest parteneriat, țintim să îmbinăm experiența […]
10:40
Controalele la nivel european s-au intensificat extraordinar de mult, amenzile sunt din ce în ce mai mari și, înainte de sărbători, a început suspendarea licențelor de transport și a managerilor de transport, conform punctajelor ERRU. ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) este registrul unic european la care sunt interconectate registrele naționale, în care sunt […]
10:10
În transport, nu ducem lipsă de surprize: drumuri închise peste noapte, reguli noi apărute „ieri", clienți care își schimbă planurile în ultimul moment. De ani de zile, cuvântul la modă este „reziliență". Să rezistăm. Să ne adaptăm. Problema este că, dacă tot ce ne dorim este să rezistăm, rămânem, în cel mai bun caz, la […]
15 februarie 2026
18:00
Sectorul de transport își păstrează acea imagine de „pământ al făgăduinței", pentru cei care își doresc să facă o investiție. Odată ajunși aici, descoperă, însă, că lucrurile sunt, de fapt, foarte complicate. 4.296 de operatori de transport marfă nu și-au mai înnoit licența, în 2025, în timp ce 5.011 companii au fost nou licențiate, pe […]
13 februarie 2026
14:40
CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor, începând cu 1 martie, pentru lucrări la infrastructura feroviară solicitate și efectuate de CFR – managerul acesteia. Lucrările se execută între stațiile Dej Călători-Caseiu-Dej Triaj. Iată modificările în circulația trenurilor: În perioada 1 martie – 24 aprilie, trenul IR 1838 Cluj Napoca-Dej Călători-Iaşi va fi anulat. În perioada 1 […]
08:40
Operatorul de autobuze electrice pe distanțe lungi, LeafyBus a creat o colaborare cu Eicher Trucks & Buses. Scopul este implementarea a 100 de autobuze electrice interurbane Skyline Pro-E de 13,5 m pe rutele naționale majore. Acest obiectiv este parte a planului său de a accelera mobilitatea curată și de a reduce dependența de motorină în […]
12 februarie 2026
17:20
Guvernul a aprobat, în ședința din 12 februarie, indicatorii tehnico-economici și fondurile pentru începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albița-Leușeni, pe DN24B, la km 42, în judeţul Vaslui. Acesta va fi cel de-al doilea pod rutier nou-construit între România și Republica Moldova, după cel de la Ungheni. În perioada de execuție a lucrărilor, […]
14:00
Procurorii anticorupție efectuează, în 12 februarie, patru percheziții în București la firme de ride-sharing. Potrivit unui comunicat al DNA, acestea sunt suspectate că au comis infracțiuni de evaziune fiscală prin activitatea de transport alternativ de persoane. „Cauza penală vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, […]
12:40
Zeci de mii de mașini neconforme au fost depistate în trafic, de inspectorii Registrului Auto Român (RAR), în timpul controalelor din anul 2025. Astfel, din totalul de 92.219 vehicule oprite pentru verificări, la nivelul întregii țări, 38,5% aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase. Din acest motiv, au fost declarate neconforme, potrivit unui comunicat transmis de […]
12:00
Piața birourilor din București a marcat, în 2025, primul an fără livrări de proiecte noi, de peste două decenii, potrivit unui comunicat al Colliers. În acest context, cererea totală de închiriere a scăzut cu circa 25% față de anul anterior, până la aproximativ 250.000 mp, iar cererea nouă s-a situat la aproape 90.000 mp, se […]
08:40
Specialistul în autobuze cu hidrogen Arthur Bus a solicitat insolvența în Polonia. CEO-ul și co-fondatorul Philipp Glonner nu a mai fost în Consiliul de Administrație din octombrie. Falimentul părții poloneze a companiei vine înaintea primei livrări a clienților Arthur H2 Zero, ce a fost prezentat pentru prima dată în 2022. Arthur
11 februarie 2026
14:40
Kaspersky prezintă, într-un comunicat, prognoza sa privind amenințările cibernetice pentru industria auto, în 2026. Mașinile moderne au devenit dispozitive digitale tot mai complexe, cu capacități extinse de comunicare la distanță, iar atacurile malware pot viza nu doar vehiculele în sine, ci și sistemele la care acestea sunt conectate. Atacuri asupra infrastructurii producătorilor auto În 2026, […] The post Amenințări cibernetice pentru industria auto, în 2026 (Kaspersky) appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
AQUILA accelerează digitalizarea proceselor de resurse umane pentru a susține scalarea operațiunilor și integrarea post-achiziții, potrivit unui comunicat. Compania și-a consolidat cadrul de guvernanță internă prin implementarea soluției SincronHR, parte a programului de digitalizare a Grupului AQUILA, pentru standardizarea și digitalizarea proceselor de resurse umane la nivel de grup. Proiectul, desfășurat pe o perioadă de […] The post AQUILA accelerează digitalizarea proceselor de resurse umane appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
REI Grup va deschide primul său birou de consultanță din Republica Moldova, specializat în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat. Potrivit unui comunicat, autoritățile de la Chișinău, cu sprijinul României, al Parlamentului European și al celorlalte state membre, au pregătit miliarde de euro sprijin pentru investiții și dezvoltare; REI Grup este unul dintre […] The post REI Grup – birou de consultanță în Rep. Moldova appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Digitalizarea nu mai este o opțiune pentru transportatori, ci o modalitate de a menține operațiunile sub control și de a evita creșterea costurilor, conform unei analize realizate de Eurowag. Anul 2025 a fost mai scump pentru transportatorii rutieri. Taxele au crescut, prețurile carburanților au crescut, iar clienții au dorit o imagine mai exactă a ceea […] The post Digitalizarea, obligatorie în transporturi (Eurowag) appeared first on ZIUA CARGO.
08:50
Această componentă combină funcții care anterior erau separate. CHARX este de așteptat să fie disponibil în producția de serie începând cu al treilea trimestru al anului 2026. Unitățile de probă pentru OEM sunt deja disponibile. Phoenix Contact a introdus un nou sistem de încărcare pe partea vehiculului care, datorită nivelului său ridicat de integrare, economisește […] The post O nouă priză de încărcare CCS cu control integrat appeared first on ZIUA CARGO.
10 februarie 2026
22:00
Producătorul de anvelope premium Hankook a obținut, în 2025, vânzări de 21,2022 miliarde KRW (~13.189,8 mil. EUR), potrivit unui comunicat. De asemenea, profitul operațional a fost de 1,8425 miliarde KRW (~1.146,2 mil. EUR). Pe segmentul de anvelope, volumul de vânzări a atins 10,3186 miliarde KRW (~6.419,2 mil. EUR), ceea ce reprezintă o creștere de 9,6 […] The post Hankook – rezultate în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
15:50
SGS România devine membră a Federației Romalimenta și a Camerei Franceze de Comerț, Industrie și Agricultură din România (CCIFER), potrivit unui comunicat. Prin aceste afilieri, SGS se conectează mai bine la dialogul instituțional, la standardele emergente din diverse industrii și la inițiativele sectoriale care influențează reglementările și practicile la nivel național și european. O voce […] The post SGS România se afiliază Romalimenta și CCIFER appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
15:30
Producătorul de anvelope Hankook devine partener global, cu efect imediat, al Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), potrivit unui comunicat. Colaborarea se încadrează în programul FIA Global Partner și aduce la un loc organizații din întreaga lume, cu rol de lider în industriile lor, care recunosc importanța centrală a inovației, sustenabilității și siguranței pentru viitorul mobilității […] The post Hankook devine partener global al FIA appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
Piața spațiilor industriale și logistice din România a continuat să crească, în 2025, cu peste 300.000 de metri pătrați de spații moderne livrate. Aceasta a dus stocul total la aproximativ 8 milioane de metri pătrați, potrivit raportului anual Colliers. Potrivit unui comunicat, anul a fost marcat de un nivel record al cererii, cu tranzacții de […] The post Piața spațiilor industriale și logistice, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Sunswap este un dezvoltator din Marea Britanie de echipamente frigorifice de transport alimentate cu baterii și cu energie solară care pot fi utilizate în aplicații precum remorcile pentru camioane. După ce a intrat pe patru piețe europene plus Chile, Sunswap a anunțat acum Australia ca următoarea sa piață țintă. Sunswap urmează să intre pe piața […] The post Sunswap produce semiremorci frigorifice autonome appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
CTP creează comunități. Iar parcurile industriale, aflate în proprietatea celui mai mare dezvoltator de profil din Europa, generează astăzi sinergii. Oportunitățile apar în mod firesc, în acest context. CTP Romania oferă spații comerciale de ultimă generație pentru industrii de toate tipurile, inclusiv producție, cercetare-dezvoltare, IT, logistică și comerț electronic. Opțiunile flexibile permit personalizarea și extinderea […] The post CTP Romania. Oportunități într-o comunitate solidă appeared first on ZIUA CARGO.
9 februarie 2026
16:20
GXO Logistics, cel mai mare furnizor de logistică contractuală din lume, a anunțat formarea unui nou Consiliu Consultativ pentru Apărare, potrivit unui comunicat. Consiliul va consilia GXO pe măsură ce își extinde portofoliul de soluții logistice avansate pentru industria aerospațială și de apărare. Defense Advisory Board va oferi informații utile despre industria de apărare și […] The post GXO – consiliu consultativ în domeniul apărării appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
GXO Logistics a fost selectat de BMW Group pentru a gestiona operațiunile de la fabrica sa din Swindon, potrivit unui comunicat. În cadrul noului parteneriat, GXO va conduce operațiunile de depozitare a pieselor auto în Swindon, optimizând lanțul de aprovizionare al BMW Group și consolidând în continuare reziliență producției de automobile în Regatul Unit. Sediul […] The post GXO – un nou parteneriat appeared first on ZIUA CARGO.
15:20
Cum relansăm economia și o pregătim pentru viitor? Dezvoltarea este o alegere, nu o întâmplare – analiză Daniel Anghel, country managing partner PwC România. România, alături de Vietnam și India, formează grupul de state care au impresionat, la nivel global, în ultimul deceniu cu performanțele economice. Au urcat spectaculos în clasamentul global al complexității economice și au […] The post Cum relansăm economia? appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Aproximativ un milion de roboți umanoizi vor fi operaționali în fabricile din China și SUA, în următorii 5 ani, potrivit unui comunicat al Horváth. Aceștia urmâează să lucreze alături de angajați umani și să le egaleze, iar ulterior să le depășească eficiența. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale studiului „Redefining Operations with Humanoid Robots”, […] The post Milioane de roboți umanoizi, în companii appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
SafeFleet a depășit pragul de 100.000 de vehicule monitorizate, în 2025, an încheiat cu o creștere cu 15% a cifrei de afaceri, potrivit unui comunicat. Evoluția a fost susținută, în principal, de adopția accelerată a soluțiilor de digitalizare a flotelor și de adoptarea tot mai extinsă a soluțiilor integrate în rândul clienților activi. SafeFleet este […] The post SafeFleet monitorizează peste 100.000 de vehicule appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
Decembrie 2025 marchează o bornă simbolică pentru piața de camioane grele din China: pentru prima dată, s-au vândut mai multe modele electrice decât convenționale. În ultima lună a anului trecut, în China s-au livrat 45.300 de camioane de peste 14 tone din categoria NEV (New Energy Vehicles). Aceasta include camioanele 100% electrice, dar și pe […] The post China: Vânzările de camioane electrice le-au depășit pe cele cu combustie appeared first on ZIUA CARGO.
09:30
De la 30 iunie 2026, camioanele din Ucraina implicate în transport internațional în UE trebuie să fie echipate cu tahograf inteligent de a doua generație (G2V2). Măsura reprezintă o nouă fază a acordului de transport rutier UE-Ucraina, deseori criticat de transportatorii din UE. Aceștia se plângeau de condiții inegale în piață, deoarece ucrainenii erau supuși […] The post Tahograf G2V2 și pentru camioanele din Ucraina, de la 30 iunie appeared first on ZIUA CARGO.
8 februarie 2026
15:20
Trendul descendent al sosirilor turistice și accentuarea problemelor din turismul românesc au continuat, în 2025, potrivit datelor publicate recent de Institutul Național de Statistică (INS). BIBI Group4Travel își exprimă îngrijorarea față de evoluția segmentului de turiști români, care „marchează un declin cronic, ajungând la a șaptea lună consecutivă de scădere, cu un minus de 12%”. […] The post Scăderi accelerate în turismul intern, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
