TRAFIXNET. Un nou standard de excelență, pentru atelierele dedicate vehiculelor comerciale din România

13:40

1 octombrie 2019. Un apel la prima oră către unul dintre colegii mei anunță o bombă în depozitul din Ștefăneștii de Jos. Acela a fost primul meu contact cu comunicarea de criză. Ca Marketing & PR Manager al companiei de curierat, am fost în prima linie. Ce mi-aș fi dorit să știu înainte – Crizele […] The post ÎN PRIMA LINIE A COMUNICĂRII DE CRIZĂ. Lecțiile unei dimineți de octombrie appeared first on ZIUA CARGO.