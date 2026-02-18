Încă un produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european: batogul de sturion
Adevarul.ro, 18 februarie 2026 13:45
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicații geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
Acum 5 minute
14:00
Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților.
14:00
Țara aliată pe hârtie cu Rusia care riscă să fie următoarea victimă a lui Putin. „Au făcut pași care ar putea antagoniza direct Moscova” # Adevarul.ro
Mulți experți spun că Rusia ar putea ataca UE dacă va reuși să cucerească Ucraina, dar există și opinii diferite. Politologul britanic James Ker-Lindsay, de la Universitatea Oxford, consideră că o țară din Asia e mult mai expusă.
14:00
Diana Buzoianu, chemată la Ora Guvernului pentru „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat (PSD) solicită prezența ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Parlament, la Ora Guvernului, pe 23 februarie, pentru a da explicații cu privire la „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara.
14:00
Un sondaj care ar trebui să dea fiori cancelarilor europeni arată o realitate incomodă: unul din cinci cetățeni ai continentului consideră că, în anumite situații, dictatura ar putea fi preferabilă democrației.
14:00
Autoritățile române și moldovene au destructurat o rețea de fraude financiare online. Peste un milion de lei prejudiciu # Adevarul.ro
Autoritățile din România și Republica Moldova au destructurat o rețea de „investment scam”, care au fraudat peste un milion de lei prin platforme fictive de investiții.
Acum 30 minute
13:45
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională proiectul de OUG privind reforma din administrație # Adevarul.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa de transparență decizională proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reforma din administrație, varianta agreată de coaliție.
13:45
Conducerii de la FCSB i-a sărit muștarul, după ce Florentin Petre a înjurat clubul. Fostul fotbalist îi jurase supunere eternă lui Gigi Becali # Adevarul.ro
Florentin Petre (50 de ani) a înjurat rivala FCSB, la finalul meciului Dinamo - Unirea Slobozia 1-0.
13:45
13:45
Într-un nou episod al confruntării geopolitice dintre Moscova și Occident, Rusia își înăsprește discursul și cere, nici mai mult, nici mai puțin, decât consfințirea juridică a refuzului NATO de a se mai extinde spre Est.
Acum o oră
13:30
Ilie Bolojan, reacție la verdictul CCR pe pensiile magistraților: „Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a salutat miercuri decizia Curții Constituționale a României în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților.
13:30
Îmbătrânirea accelerează în două perioade ale vieții. Un nou studiu arată când au loc schimbări semnificative # Adevarul.ro
Potrivit unui studiu din 2024 privind schimbările moleculare asociate cu îmbătrânirea, oamenii trec prin două salturi bruște, unul la vârsta medie de 44 de ani și altul în jurul vârstei de 60 de ani.
13:15
Isărescu, despre starea economiei: „Din fericire, este doar recesiune tehnică, nu anuală” # Adevarul.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat miercuri raportul asupra inflației, precizând că, din fericire, România este în recesiune tehnică, nu una anuală. „Mergem pe gheață subțire”, a spus el.
13:15
CFR și-a găsit antrenor pentru următorii ani. Patronul din Gruia a dat dispoziție să fie parafat contractul # Adevarul.ro
Cu opt victorii la rând în Superligă, dintre care șase în 2026, Daniel Pancu (48 de ani) i-a cucerit pe șefii CFR-ului.
Acum 2 ore
13:00
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București. Doi judecători nu au convenit asupra controlului judiciar # Adevarul.ro
Fostul candidat în alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu urmează să fie chemat la Tribunalul București după ce doi judecători nu au ajuns la un acord privind menținerea controlului judiciar în dosarul său de propagandă legionară.
13:00
Deputații au adoptat proiectul privind înființarea unui comitet special pentru funeraliile de stat # Adevarul.ro
Funeraliile de stat vor fi organizate de un comitet special, conform noilor reglementări adoptate miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for legislativ decizional.
12:45
Primarii din București au ieșit pe străzi de la primele ore. Negoiță, cu lopata în mână: „Trecem și de acest episod” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan și primarii din Capitală s-au mobilizat în teren în plin cod portocaliu, pentru a monitoriza situația și a coordona intervențiile în condițiile ninsorilor și viscolului. Oficialii au făcut apel oamenilor să rămână în case.
12:45
Bande de români și albanezi fentează controalele la frontieră și ajung în Marea Britanie unde dau zeci de spargeri # Adevarul.ro
Infractorii români și albanezi pătrund în masă în Marea Britanie fără ca trecutul lor să fie detectat la frontieră.
12:45
Christine Lagarde pleacă mai devreme de la BCE? Cine sunt favoriții pentru șefia Băncii Centrale Europene # Adevarul.ro
Un nou zvon agită coridoarele puterii europene: Christine Lagarde s-ar pregăti să plece de la conducerea Banca Centrală Europeană înainte de încheierea mandatului său de opt ani, programat să expire în octombrie 2027.
12:30
Otrăvirea opozantului Aleksei Navalnîi și dreptul internațional. Poate fi trasă Rusia la răspundere? # Adevarul.ro
Pe 14 februarie, cinci state europene — Regatul Unit, Germania, Țările de Jos, Franța și Suedia — au acuzat Rusia de asasinarea lui Alexei
12:30
Haos în București. Stratul de zăpadă depășește 50 cm, autoritățile par copleșite de situație. Autobuze și tramvaie blocate # Adevarul.ro
Codul portocaliu de ninsoare în municipiul București și județul Ilfov este valabil până la ora 16:00. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri, potrivit meteorologilor.
12:30
Ninsorile abundente din ultimele 24 de ore au afectat Capitala și peste 20 de județe, blocând mai multe drumuri sau îngreunând semnificativ traficul. Pentru a ajuta șoferii să navigheze în siguranță, Titi Aur a oferit un set de recomandări esențiale.
12:30
Iluzia urnelor. Cine vrea, de fapt, alegeri rapide în Ucraina și de ce nu sunt posibile # Adevarul.ro
Zvonul că la Kiev s-ar pregăti alegeri menite să pună capăt războiului sună bine pe hârtie, dar în realitate este, cel puțin deocamdată, o ficțiune convenabilă pentru unii și o diversiune pentru alții.
12:30
O rusoaică de top a lăsat-o fără serviciu pe Jaqueline Cristian. Drumul româncei la Dubai s-a oprit în „optimi” # Adevarul.ro
Mirra Andreeva nu i-a dat nicio șansă româncei, cu care nu se mai duelase până acum în circuitul feminin WTA.
Acum 4 ore
12:00
Iarnă extremă: Capitala și jumătate de țară, paralizate de ninsori. Bilanț dramatic - zeci de mașini distruse de copaci și trafic aerian suspendat # Adevarul.ro
Urgia albă mătură România: 21 de județe și Capitala au fost lovite de ninsori severe. Până mâine dimineață la ora 10:00, cea mai mare parte a țării rămâne sub avertizare meteo. Bucureștiul și județul Ilfov sunt sub Cod portocaliu până la ora 16:00.
12:00
Ciucu le cere bucureștenilor să rămână în case: „Se intervine dificil, pentru că sunt mașini peste tot” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a cerut, miercuri, bucureștenilor să nu iasă din case și să nu folosească mașinile, pentru a ajuta utilajele să intervină mai ușor și să curețe zăpada depusă pe străzi.
12:00
Încă o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol” # Adevarul.ro
Grupul Pace Întâi România a depus miercuri în plenul Senatului o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol”, susțin inițiatorii demersurilor. Ei critică poziția ministrului față de acordul Mercosur.
11:45
Cum contribuie schimbările climatice la răspândirea unei boli tropicale mortale în cea mai mare parte a Europei # Adevarul.ro
Un studiu a descoperit că o boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei.
11:30
Patru cadre medicale ale unei clinici din Craiova, reținute pentru 24 de ore. Ar fi decontat fictiv tratamente de 285.000 de lei # Adevarul.ro
Patru cadre medicale ale unei clinici din Craiova sunt acuzate că au decontat fictiv peste 700 de ședințe de litotritie extracorporală pentru 170 de pacienți, provocând un prejudiciu de peste 285.000 de lei.
11:30
Keir Starmer și Donald Trump reafirmă că Iranul nu trebuie să poată dezvolta arme nucleare # Adevarul.ro
Iranul nu trebuie să poată să dezvolte „niciodată” arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir Starmer şi președintele american Donald Trump în cursul unei discuții telefonice purtate marți noaptea, a declarat un purtător de cuvânt al executivului britanic.
11:15
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, vine miercuri, de la ora 14.30, la Interviurile Adevărul.
11:15
Lista zborurilor anulate pe Aeroportul Henri Coandă din București. Circulația feroviară, reluată parțial pe Magistrala 300 # Adevarul.ro
Companiile aeriene au început să anuleze zboruri, în contextul problemelor operaționale apărute miercuri dimineață pe Aeroportul Henri Coandă din București. Mai multe curse interne și internaționale operate de Animawings, TAROM și Wizz Air au fost anulate.
11:00
CSM se plânge volumul mare de muncă la nivelul instanțelor de judecată în ziua deciziei CCR pe tema pensiilor magistraților # Adevarul.ro
CSM arată, într-un comunicat de presă, că numărul de dosare aflate pe rolul instanțelor din România a atins un nivel fără precedent, cu efecte directe asupra calității actului de justiție
10:45
Peste 1.700 de consumatori fără curent electric în Vrancea, din cauza ninsorilor și viscolului. Mai multe drumuri, închise circulației # Adevarul.ro
Peste 1.700 de consumatori din patru localități ale județului Vrancea au rămas fără energie electrică, miercuri dimineață, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, a anunțat prefectul județului, Marius Iorga.
10:30
Camioanele nu sunt restricționate la două puncte de trecere a frontierei către Republica Moldova din cauza ninsorilor # Adevarul.ro
Poliția de Frontieră anunță că autoritățile din Republica Moldova nu permit, miercuri, intrarea în țară a camioanelor prin PTF Oancea – Cahul și Galați – Giugiulești, din cauza ninsorilor.
10:30
Platforma Google, acuzată că induce în eroare utilizatorii. Avertismentele pentru sfaturile medicale generate cu AI, greu de observat # Adevarul.ro
Google îi expune pe oameni riscului de a fi afectați, diminuând importanța avertismentelor de siguranță care semnalează că sfaturile medicale generate de inteligența artificială ar putea fi greșite.
10:15
O femeie din județul Iași a născut acasă după ce ambulanţa care venise să o preia a rămas înzăpezită # Adevarul.ro
O autospecială a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieșirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil.
Acum 6 ore
10:00
Cancelarul Germaniei, enervat de aplauzele primite de Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la München # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat iritarea faţă de ovaţiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la München.
09:45
Haos pe șosele din cauza ninsorilor. Două microbuze derapate, mai multe persoane blocate în zăpadă # Adevarul.ro
Mai multe persoane au fost blocate de ninsori și viscol în județul Buzău, iar un microbuz cu 14 pasageri a derapat. Un alt microbuz s-a răsturnat pe DN 21, în județul Brăila, cinci persoane fiind evacuate de pompieri.
09:45
FC Argeș n-a mai suportat și s-a plâns la FRF. Trupa piteșteană se teme că i s-a pus gând rău în Superligă # Adevarul.ro
După un sezon regular excelent, FC Argeș simt că le alunecă printre degete locul de play-off.
09:45
Investiție importantă a lui Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, într-un producător israelian de drone. Are contracte inclusiv cu Pentagonul # Adevarul.ro
Eric Trump, fiul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, va investi într-o fuziune evaluată la 1,5 miliarde de dolari între producătorul israelian de drone Xtend şi constructorul american JFB Construction Holdings.
09:30
Iarna a pus la pământ dronele-interceptor ale Ucrainei și a lăsat cerul mai gol ca oricând. De la baza sa din apropierea orașului Kostiantînivka, în regiunea Donețk, Vladislav spune că a doborât peste 60 de drone rusești într-un singur an.
09:30
Teatrul Sannazaro din Napoli, grav afectat în urma unui incendiu devastator. Cupola a ars complet # Adevarul.ro
Un incendiu devastator a mistuit marți Teatrul Sannazaro din Napoli, o emblemă istorică a orașului. Focul a provocat prăbușirea domului, iar zeci de locuitori din imobilele învecinate au fost evacuați. Autoritățile au demarat o investigație pentru a elucida cauzele.
09:30
Circulația feroviară este suspendată pe mai multe rute din cauza vremii severe. Trenuri oprite între București, Brașov și Constanța # Adevarul.ro
Circulația feroviară este afectată miercuri, 18 februarie. Mai multe trenuri de călători au fost suspendate temporar pentru intervenții și degajarea căii ferate, au anunțat reprezentanții CFR Călători.
09:15
Cu ce se va deplasa Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Președintele pleacă miercuri seara spre SUA # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan pleacă miercuri în Statele Unite, pentru a participa, joi, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, în calitate de observator. Șeful statului va folosi pentru această deplasare un avion închiriat.
09:15
Actul normativ publicat marți seară de Ministerul Energiei instituie măsuri temporare aplicabile clienților casnici de gaze naturale și producătorilor de energie termică pentru populație în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 , după expirarea actualei scheme de plafonare (31 martie 2026).
09:00
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei # Adevarul.ro
Un miliardar care face parte din cercul de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin și care este considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, s-a plâns de izolarea aproape completă a țării.
09:00
Negocierile „foarte tensionate” de la Geneva se reiau astăzi. Atmosferă foarte apăsătoare, liniile roșii, bine conturate # Adevarul.ro
La Geneva, în spatele ușilor închise, diplomația a respirat greu. Marți, negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au fost „foarte tensionate”, potrivit unei surse apropiate echipei ruse, citată de AFP.
08:45
Care sunt autostrăzile și drumurile naționale închise din cauza viscolului. Autoritățile intervin cu peste 1.570 de utilaje # Adevarul.ro
Traficul rutier este oprit sau sever restricționat miercuri, 18 februarie, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din România, din cauza condițiilor meteo severe.
08:45
Experți ONU afirmă că dosarele Epstein îndeplinesc criterii juridice pentru a fi declarate crime împotriva umanităţii # Adevarul.ro
Milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein, sugerează existenţa unei „reţele criminale globale” care a comis fapte care îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate crime împotriva umanităţii.
08:30
Vaticanul nu va participa la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump denumită ”Consiliul Păcii”, a declarat, marţi, cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului.
