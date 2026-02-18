Consiliul Superior al Magistraturii atacă dur hotărârea CCR cu privire la pensiile speciale: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”
Adevarul.ro, 18 februarie 2026 15:45
CSM anunță că a luat act de decizia Curții Constituționale privind constituționalitatea proiectului de lege care modifică regimul pensiilor de serviciu ale magistraților, dar avertizează că noul cadru legislativ va avea „efecte grave” asupra funcționării sist
Cât te costă să ajungi din Berceni la Aeroportul Otopeni, pe timp de ninsoare puternică. Diferențe uriașe de preț între aplicațiile de ridesharing # Adevarul.ro
Traversarea Bucureștiului din cartierul Berceni până la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni poate fi o cheltuială serioasă, în contextul ninsorilor abundente și al tarifelor dinamice practicate de aplicațiile de ridesharing.
Încăierare în Parlamentul României. Cine sunt senatorii care s-au luat la harță și de la ce a izbucnit conflictul # Adevarul.ro
O confruntare fizică a avut loc miercuri în Senatul României, după ce parlamentarii opoziției au părăsit sala de plen, lăsând coaliția de guvernare fără cvorum.
Proces cu miză uriașă pentru Meta. Mark Zuckerberg, interogat despre impactul Instagram asupra sănătății psihice a tinerilor # Adevarul.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondator Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri.
Avocata din Iași care a vrut să ucidă un motociclist în trafic, condamnată la închisoare pentru tentativă de omor # Adevarul.ro
O avocată care a lovit intenționat cu mașina un motociclist în Iași a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după trei amânări consecutive. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Iași.
Un câine și-a făcut de cap pe pârtia de schi fond de la Jocurile Olimpice: „A fost cel mai ciudat lucru care s-a întâmplat până acum” # Adevarul.ro
Moment neașteptat s-a petrecut pe pârtia Tesero, de la Jocurile Olimpice de iarnă: un câine a invadat pista în timpul cursei și a trecut linia de sosire.
Reforma administrativă: Amenzile pot fi „ajustate” de autoritatea care le-a emis. Limite mai mari pentru județe și București # Adevarul.ro
Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma din administrație prevede posibilitatea ajustării amenzilor contravenționale de către entitatea care le-a emis și majorarea acestora în cazul în care sunt emise la nivel județean sau în București.
Mișcare strategică la Havana: Marco Rubio negociază în secret cu nepotul lui Raul Castro. Ce plan are Washingtonul pentru Cuba # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio poartă discuții în secret cu nepotul lui Raul Castro, într-o mișcare surprinzătoare a administrației Trump de a crește presiunea asupra regimului de la Havana, pe fondul crizei energetice care afectează Cuba.
Capitolul la care Andrei Rațiu l-a lăsat în urmă pe marele Gică Popescu. Vitezistul român face spectacol în Spania # Adevarul.ro
Andrei Rațiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro.
Valeri Zalujnîi rupe tăcerea: Fostul șef al armatei ucrainene vorbește despre un raid controversat al serviciilor secrete la biroul său # Adevarul.ro
De la demiterea sa din fruntea armatei Ucrainei, în 2024, și numirea ca ambasador la Londra, Valerii Zalujnîi este văzut pe scară largă drept principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski.
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz pentru exerciții militare, pe fondul tensiunilor cu SUA # Adevarul.ro
Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz pentru un exercițiu militar, pe fondul consolidării prezenței militare americane în Marea Arabiei, într-un gest care transmite un avertisment global în cazul în care Donald Trump ar ordona un atac.
Zelenski: Rachetele Patriot ar fi putut fi produse în România și Polonia. SUA nu au mai acordat licențele # Adevarul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite au promis Ucrainei licențe pentru producerea în Europa a rachetelor de apărare antiaeriană pentru sistemele Patriot, însă acestea nu au mai fost acordate.
Președintele Nicușor Dan zboară în SUA cu avionul lui Ion Țiriac. Cât costă o cursă București-Washington cu această aeronavă # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat pentru deplasarea președintelui Nicușor Dan la în Washington DC (Statele Unite ale Americii). Aeronava cu care zboară șeful statului este deținută de Ion Țiriac, potrivit boardingpass.ro.
Alertă cu bombă în centrul Parisului. Sediul partidului „Franța Nesupusă” a fost evacuat de urgență # Adevarul.ro
Panică în centrul Parisului, după ce o amenințare cu bombă a vizat sediul partidului „Franța Nesupusă”, formațiune aflată la guvernare. Clădirea a fost evacuată, iar forțele de ordine au instituit un perimetru de siguranță.
De ce încearcă Georgia Meloni să evite o ruptură între Europa și SUA, deși sondajele arată că Trump este nepopular în Italia # Adevarul.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, încearcă să evite o ruptură între Europa și Statele Unite, într-un moment în care relațiile transatlantice sunt puse la încercare de revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal.
Proiectul de Ordonanță privind reforma administrativă prevede reducerea cheltuielilor de personal din ministere și altor instituții subordonate și autorități publice pe o perioadă limitată de șase luni.
Android la poluri opuse: ce oferă telefoanele entry-level și high-end pentru cei ce vor un nou smartphone # Adevarul.ro
Android este un ecosistem care reunește o diversitate impresionantă de dispozitive, de la modele accesibile la flagship-uri premium. Această varietate este unul dintre motivele pentru care sistemul de operare rămâne lider global, oferind soluții pentru toate bugetele și preferințele.
Vremea se va încălzi ușor după ninsorile abundente. Când este așteptat un nou val de ger cu temperaturi de -15 grade Celsius # Adevarul.ro
După episodul de ninsori abundente care a afectat mare parte din țară miercuri, vremea se va încălzi ușor în următoarele zile, însă un nou val de aer rece este așteptat începând din acest weekend, a anunțat directorul Administrația Națională de Meteorologie.
O platformă nouă merită atenție când reduce pașii inutili și elimină îndoielile. Ce înseamnă o reîncărcare prepay modernă.
Opt percheziții la o grupare de cămătari din Dâmbovița. Cum își forțau victimele să le cedeze terenurile # Adevarul.ro
Polițiști ai DCCO – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare miercuri, 18 februarie, opt mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița
Grindeanu l-a admonestat pe deputatul USR care a venit la Parlament într-un hanorac Recorder: „Nu vă mai dau cuvântul” # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, i-a transmis deputatului USR Emanuel Ungureanu, în şedinţa de plen de miercuri, că nu îi mai dă cuvântul de la tribună dacă nu vine îmbrăcat în sacou.
Negocieri tensionate la Geneva. Discuțiile dintre SUA, Rusia și Ucraina s-au terminat fără un acord # Adevarul.ro
Discuțiile dintre ucraineni, ruși şi americani s-au încheiat miercuri dimineață la Geneva, după o scurtă întâlnire în a doua zi de negocieri menite să pună capăt celor patru ani de conflict în Ucraina şi pe care Moscova şi Kievul le-au descris drept „dificile”.
Reforma în administrație: 30% mai puține posturi în prefecturi și scheme de personal reduse în toate primăriile # Adevarul.ro
Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma din administrație prevede reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi comunicat de către prefecturi, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate, precum și reducerea numărului de angajați din primării în funcție de numărul de locuitori.
CTP sugerează că votul judecătorilor constituționali are legătură cu Sorin Grideanu: „Nu-i pot bănui pe membrii CCR de conștiință profesională” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și de a valida, în esență, reforma pensiilor speciale ale magistraților.
Kremlinul, deschis să primească uraniu îmbogățit din Iran în contextul negocierilor nucleare cu SUA. Peskov: „S-a discutat despre acest lucru” # Adevarul.ro
Kremlinul a reafirmat miercuri disponibilitatea Rusiei de a primi uraniu îmbogățit din Iran, o opțiune discutată anterior cu Teheranul și reluată în cadrul negocierilor de la Geneva pentru un acord nuclear între Statele Unite și Iran.
Cum se traduce politic și juridic adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Decizia CCR de a valida, în esență, reforma pensiilor speciale reprezintă un moment de cotitură pe scena politică. „Adevărul” analizează impactul acestei decizii, dar și implicațiile sale alături de fostul consilier prezidențial Cristian Hrițuc și fostul judecător Cristi Danileț.
Sorin Grindeanu insistă ca pachetul de solidaritate propus de PSD să fie inclus în Legea bugetului pe 2026: „Înseamnă 3,5 miliarde de lei” # Adevarul.ro
Liderul social democrat Sorin Grindeanu a declarat miercuri că va pune în discuție în Coaliției pachetul social pe care PSD l-a pregătit pentru persoanele cu venituri mici și pensionari.
Surpriza de la CCR: Reforma pensiilor a fost salvată de Mihai Busuioc. Majoritate de 6-3 împotriva sesizării ÎCCJ # Adevarul.ro
Răsturnare de situație la CCR: reforma pensiilor magistraților a fost validată cu 6 voturi la 3. Deși inițial se conturase o majoritate fragilă, balanța a fost înclinată de schimbarea opțiunii judecătorului Mihai Busuioc, care a asigurat succesul reformei în fața sesizării ÎCCJ.
Români profesioniști părăsesc țara și sunt înlocuiți de lucrători străini slab calificați - Studiu # Adevarul.ro
Emigrarea masivă a redus populația rezidentă a României cu aproximativ 2,3 milioane de persoane în ultimele două decenii, însă țara începe să devină tot mai atractivă pentru lucrători străini, relevă un studiu realizat de EY România.
Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților.
Țara aliată pe hârtie cu Rusia care riscă să fie următoarea victimă a lui Putin. „Au făcut pași care ar putea antagoniza direct Moscova” # Adevarul.ro
Mulți experți spun că Rusia ar putea ataca UE dacă va reuși să cucerească Ucraina, dar există și opinii diferite. Politologul britanic James Ker-Lindsay, de la Universitatea Oxford, consideră că o țară din Asia e mult mai expusă.
Diana Buzoianu, chemată la Ora Guvernului pentru „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat (PSD) solicită prezența ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în Parlament, la Ora Guvernului, pe 23 februarie, pentru a da explicații cu privire la „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara.
Un sondaj care ar trebui să dea fiori cancelarilor europeni arată o realitate incomodă: unul din cinci cetățeni ai continentului consideră că, în anumite situații, dictatura ar putea fi preferabilă democrației.
Autoritățile române și moldovene au destructurat o rețea de fraude financiare online. Peste un milion de lei prejudiciu # Adevarul.ro
Autoritățile din România și Republica Moldova au destructurat o rețea de „investment scam”, care au fraudat peste un milion de lei prin platforme fictive de investiții.
Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională proiectul de OUG privind reforma din administrație # Adevarul.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa de transparență decizională proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reforma din administrație, varianta agreată de coaliție.
Conducerii de la FCSB i-a sărit muștarul, după ce Florentin Petre a înjurat clubul. Fostul fotbalist îi jurase supunere eternă lui Gigi Becali # Adevarul.ro
Florentin Petre (50 de ani) a înjurat rivala FCSB, la finalul meciului Dinamo - Unirea Slobozia 1-0.
Încă un produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european: batogul de sturion # Adevarul.ro
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicații geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
Într-un nou episod al confruntării geopolitice dintre Moscova și Occident, Rusia își înăsprește discursul și cere, nici mai mult, nici mai puțin, decât consfințirea juridică a refuzului NATO de a se mai extinde spre Est.
Ilie Bolojan, reacție la verdictul CCR pe pensiile magistraților: „Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a salutat miercuri decizia Curții Constituționale a României în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților.
Îmbătrânirea accelerează în două perioade ale vieții. Un nou studiu arată când au loc schimbări semnificative # Adevarul.ro
Potrivit unui studiu din 2024 privind schimbările moleculare asociate cu îmbătrânirea, oamenii trec prin două salturi bruște, unul la vârsta medie de 44 de ani și altul în jurul vârstei de 60 de ani.
Isărescu, despre starea economiei: „Din fericire, este doar recesiune tehnică, nu anuală” # Adevarul.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat miercuri raportul asupra inflației, precizând că, din fericire, România este în recesiune tehnică, nu una anuală. „Mergem pe gheață subțire”, a spus el.
CFR și-a găsit antrenor pentru următorii ani. Patronul din Gruia a dat dispoziție să fie parafat contractul # Adevarul.ro
Cu opt victorii la rând în Superligă, dintre care șase în 2026, Daniel Pancu (48 de ani) i-a cucerit pe șefii CFR-ului.
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București. Doi judecători nu au convenit asupra controlului judiciar # Adevarul.ro
Fostul candidat în alegerile prezidențiale din 2024 Călin Georgescu urmează să fie chemat la Tribunalul București după ce doi judecători nu au ajuns la un acord privind menținerea controlului judiciar în dosarul său de propagandă legionară.
Deputații au adoptat proiectul privind înființarea unui comitet special pentru funeraliile de stat # Adevarul.ro
Funeraliile de stat vor fi organizate de un comitet special, conform noilor reglementări adoptate miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for legislativ decizional.
Primarii din București au ieșit pe străzi de la primele ore. Negoiță, cu lopata în mână: „Trecem și de acest episod” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan și primarii din Capitală s-au mobilizat în teren în plin cod portocaliu, pentru a monitoriza situația și a coordona intervențiile în condițiile ninsorilor și viscolului. Oficialii au făcut apel oamenilor să rămână în case.
Bande de români și albanezi fentează controalele la frontieră și ajung în Marea Britanie unde dau zeci de spargeri # Adevarul.ro
Infractorii români și albanezi pătrund în masă în Marea Britanie fără ca trecutul lor să fie detectat la frontieră.
Christine Lagarde pleacă mai devreme de la BCE? Cine sunt favoriții pentru șefia Băncii Centrale Europene # Adevarul.ro
Un nou zvon agită coridoarele puterii europene: Christine Lagarde s-ar pregăti să plece de la conducerea Banca Centrală Europeană înainte de încheierea mandatului său de opt ani, programat să expire în octombrie 2027.
Otrăvirea opozantului Aleksei Navalnîi și dreptul internațional. Poate fi trasă Rusia la răspundere? # Adevarul.ro
Pe 14 februarie, cinci state europene — Regatul Unit, Germania, Țările de Jos, Franța și Suedia — au acuzat Rusia de asasinarea lui Alexei
Haos în București. Stratul de zăpadă depășește 50 cm, autoritățile par copleșite de situație. Autobuze și tramvaie blocate # Adevarul.ro
Codul portocaliu de ninsoare în municipiul București și județul Ilfov este valabil până la ora 16:00. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri, potrivit meteorologilor.
Ninsorile abundente din ultimele 24 de ore au afectat Capitala și peste 20 de județe, blocând mai multe drumuri sau îngreunând semnificativ traficul. Pentru a ajuta șoferii să navigheze în siguranță, Titi Aur a oferit un set de recomandări esențiale.
