Polonia emite un mandat european de arestare pentru un fost viceministru care a primit azil în Ungaria
G4Media, 18 februarie 2026 18:20
Polonia a emis un mandat european de arestare pe numele lui Marcin Romanowski, fost viceministru al justiţiei, care beneficiază de azil în Ungaria, transmite miercuri agenţia de presă de stat PAP, preluată de Reuters, pe baza informaţiilor de la biroul de presă al unei instanţe. Romanowski, membru al partidului naţionalist Lege şi Justiţie (PiS) este […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
18:30
Ilie Bolojan, live la Digi24: Reforma pensiilor speciale pentru celelalte categorii, în martie / Se elimină cumulul pensie-salariu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan este invitat LIVE în studiourile Digi24. G4Media transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru: Q: Când aflăm dacă banii nu sunt pierduți? A: Probabil în 2-3 săptămâni după ce ar apărea legea în MO, deci finalul lui februarie – începutul lunii martie Q: Nu sunt magistrații singurii pensionari speciali. Ce […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:20
Polonia emite un mandat european de arestare pentru un fost viceministru care a primit azil în Ungaria # G4Media
Polonia a emis un mandat european de arestare pe numele lui Marcin Romanowski, fost viceministru al justiţiei, care beneficiază de azil în Ungaria, transmite miercuri agenţia de presă de stat PAP, preluată de Reuters, pe baza informaţiilor de la biroul de presă al unei instanţe. Romanowski, membru al partidului naţionalist Lege şi Justiţie (PiS) este […] © G4Media.ro.
18:10
Curtea de Apel București, după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților: Semnifică un regres în statutul de independență. Va genera grave dezechilibre în activitatea puterii judecătoreşti # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti critică decizia de constituționalitate în privința legii care reformează pensiile magistraților. Potrivit unui comunicat de presă, decizia Curții Constituționale semnifică „un regres în statutul de independenţă”. „Curtea de Apel Bucureşti a luat act cu îngrijorare de decizia Curții Constituționale privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților […] © G4Media.ro.
18:10
Şeful Google DeepMind estimează că AI va atinge capacitatea umană de raționament în 5-8 ani # G4Media
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE preluată de Agerpres. „Suntem la o distanţă de 5-8 ani de a ajunge la o inteligenţă artificială care să poată raţiona în mod similar cu fiinţa umană”, a […] © G4Media.ro.
18:10
Următorii pe lista lui Bolojan: deținătorii titlului științific de doctor – indemnizația de doctorat va fi tăiată cu 47% # G4Media
Următoarele victime ale programului de austeritate marca Bolojan: deținătorii titlului științific de doctorat. Nu doar că aceștia aveau aceeași indemnizație din 2018 (deși salariul minim a crescut în ultimii ani), dar acum, potrivit unui proiect de lege pus în transparență miercuri, guvernul țintește acum deținătorii titlului de doctor, scrie Mediafax. Deținătorii titlului științific de doctor […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:00
Dacă vrei să faci un oficial străin să-și dea ochii peste cap în semn de exasperare, întreabă-l despre președintele Donald Trump. Dacă vrei să-l faci să înghețe ca un cerb în lumina farurilor, întreabă-l despre JD Vance, scrie Politico. Vicepreședintele – în prezent cel mai puternic candidat la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidențiale din 2028 […] © G4Media.ro.
17:50
EXCLUSIV Primele rezultate ale evaluării institutelor de cercetare, anunțate de președintele Comisiei Naționale, Mădălin Bunoiu: 18 institute sunt în categoria I cu nivel de excelență, 7 sunt în categoria a II-a, iar 2 evaluări vor fi reluate # G4Media
Rezultatele primei evaluări pe clase de performanță a 27 de institute de cercetare și organizații de cercetare din România arată că 18 organizații de cercetare sunt în categoria I cu nivel ridicat de excelență științifică, 7 institute de cercetare sunt în categoria a II-a (adică sunt clasificate ca organizații de cercetare cu performanță medie), iar […] © G4Media.ro.
17:50
Primarul Capitalei: Operatorii de salubrizare de la sectoare ar fi raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate # G4Media
Operatorii de salubrizare de la sectoare se pare că au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti continuă cercetările şi dacă se confirmă, vor trebui să fie amendaţi, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, transmite Agerpres. „Primăria Capitalei nu […] © G4Media.ro.
17:40
Poliția spaniolă a arestat un hacker care rezerva camere de lux cu un cent, care costau până la 1.000 de euro pe noapte / Prejudiciul depășește 20.000 de euro # G4Media
Poliția spaniolă a anunțat miercuri că a arestat un tânăr de 20 de ani care ar fi spart un site de rezervări hoteliere pentru a rezerva camere de lux plătind doar un cent, scrie Mediafax. Suspectul ar fi compromis sistemul de plată al site-ului, modificând procesul de validare al unei platforme de plăți electronice astfel […] © G4Media.ro.
17:40
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei petroliere Drujba # G4Media
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI, citate de Agerpres. Conform versiunii Kievului, conducta Drujba a fost […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:30
Ministrul Energiei: Vom avea un preţ reglementat la producătorii de gaze şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare # G4Media
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preţ reglementat la producători şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres. „Vorbim despre un mecanism transparent, clar, prin […] © G4Media.ro.
17:20
BREAKING Reație imediată a piețelor după ce CCR a validat reforma Bolojan pentru pensiile magistraților: dobânzile la care se împrumută România au scăzut rapid la cel mai mic nivel din ultimii doi ani # G4Media
Decizia Curții Constituționale de a valida reformă-cheie a pensiilor speciale ale magistraților cerută de UE pentru eliberarea banilor din PNRR a convins piețele să scadă rapid dobânzile la care se împrumută România, transmite Bloomberg. Astfel, dobânda la împrumuturile pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază și a ajuns la cel mai scăzut […] © G4Media.ro.
17:20
BCE estimează că boomul exporturilor chineze către Uniunea Europeană nu este legat neapărat de taxele vamale impuse de Donald Trump # G4Media
Redirecționarea în 2025 a unei părți din exporturile chineze către alte piețe, în special Europa, pare să fie mai degrabă legată de factori structurali decât de taxele vamale americane, potrivit unui articol publicat miercuri de Banca Centrală Europeană și citat de BFM TV. „Deși o parte din scăderea exporturilor chineze către Statele Unite poate fi […] © G4Media.ro.
17:10
Austria vrea să-şi reducă dependenţa de importurile de GNL americane şi se uită spre România şi Africa # G4Media
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru Energie, Elisabeth Zehetner, în condiţiile în care Europa revizuieşte aprovizionarea cu energie, transmite Reuters, transmite Agerpres. Austria speră să-şi majoreze […] © G4Media.ro.
17:10
Mikaela Shiffrin, medalie de aur la Milano Cortina – Evoluție fantastică în proba de slalom # G4Media
Mikaela Shiffrin a cucerit medalia de aur în proba de slalom contând pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Americanca a avut evoluții fantastice în ambele manșe, iar medalia de aur este una pe deplin meritată. Este a doilea titlu la slalom cucerit de Mikaela la Jocurile Olimpice după cel de la Soci, din 2014. […] © G4Media.ro.
17:00
Un episcop polonez este judecat pentru denunţarea tardivă a abuzurilor sexuale ale unor preoţi pedofili # G4Media
Episcopul catolic Andrzej Jez din dioceza Tarnow din sudul Poloniei a compărut miercuri într-o instanţă din localitate într-un proces în care este acuzat că a denunţat cu întârziere abuzurile sexuale ale unor preoţi asupra unor copii, transmite Reuters, transmite Agerpres. Jez este cel mai înalt prelat catolic din Polonia acuzat de astfel de infracţiuni şi […] © G4Media.ro.
17:00
Ministrul Energiei: Aproximativ 200.000 de locuinţe, deconectate de la reţeaua de energie electrică. 86.000 au fost deja reconectate # G4Media
Aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la reţeaua de furnizare a energiei electrice, iar până la ora actuală au fost reconectate 86.000, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „Au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Între timp, colegii mei s-au mobilizat din […] © G4Media.ro.
16:50
Noile reglementări ale Codului Rutier 2026 stabilesc sancțiuni drastice pentru șoferii care pornesc la drum fără să își curețe complet vehiculul de zăpadă sau gheață. Amenzile pot ajunge până la 4.050 de lei, iar în cazul unui incident rutier provocat de zăpadă căzută de pe mașină, șoferii pot fi obligați să plătească despăgubiri. Iarna nu înseamnă doar […] © G4Media.ro.
16:50
Treizeci și opt de mineri au murit miercuri dimineață în urma unei explozii într-o mină de plumb din statul Plateau, în centrul Nigeriei, au declarat surse locale pentru agenția AFP, citată de Le Figaro. „Au fost confirmate 38 de decese, iar alte 27 de persoane au fost transportate de urgență la spital”, a declarat pentru […] © G4Media.ro.
16:50
În Franţa nu a mai plouat niciodată atât de mult. Ţara a înregistrat 35 de zile ploioase consecutive, cea mai lungă serie de zile cu precipitaţii de la începutul măsurătorilor, în 1959, a anunţat miercuri serviciul Météo-France, citat de AFP. Potrivit serviciului meteorologic francez, această serie de zile ploioase a fost înregistrată în perioada 14 […] © G4Media.ro.
16:40
Judecătorul Alin Ene (CSM), ironic după decizia Curţii Constituţionale pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor: Democraţia a murit. Ca orice hoţ care mai întâi neutralizează câinele de pază # G4Media
Judecătorul Alin Ene este primul membru al CSM care reacţionează după decizia Curţii Constituţionale pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor, într-un mesaj ironic pe Facebook, transmite Agerpres. „Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins: totul este relativ. Chiar şi Constituţia. Decizia de azi nu e doar despre pensiile magistraţilor. Este un prim pas dintr-o […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:30
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia bolii Alzheimer, arată un studiu de specialitate # G4Media
Persoanele cele mai expuse la poluarea atmosferică pot avea un risc mai mare de a dezvolta boala Alzheimer, o asociere care este mai semnificativă în cazul celor care au suferit un accident vascular cerebral, ceea ce sugerează că această categorie poate fi mai vulnerabilă, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Expunerea la poluarea […] © G4Media.ro.
16:20
Apple lucrează la trei dispozitive noi: ochelari AI, pandantiv AI și AirPods echipate cu camere # G4Media
Potrivit unor rapoarte recente, citate de TechRadar, Apple accelerează puternic dezvoltarea următoarei generații de tehnologie wearable bazată pe inteligență artificială. Până acum, chiar și cele mai bune Apple Watch au fost în mare parte limitate la sănătate și fitness și câteva funcții de comunicare ca extensie a telefonului, în timp ce AirPods Pro 3 au […] © G4Media.ro.
16:20
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ţara a decis să scoată din rezerve 250.000 de tone din rezervele […] © G4Media.ro.
16:10
Zeitenwende: Germania intenționează să acorde spionilor noi puteri extinse, în vederea unei posibile separări de Statele Unite # G4Media
Germania ia măsuri pentru a-și consolida agenția de informații externe, acordându-i noi puteri extinse, în vederea unei posibile separări de Statele Unite. Planul survine în condițiile în care liderii germani și alți lideri europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că președintele american Donald Trump ar putea decide să oprească schimbul de […] © G4Media.ro.
16:10
VIDEO Încăierare în Senat: doi parlamentari s-au îmbrâncit / Victoria Stoiciu (PSD): „Un coleg suveranist umbla să agreseze colegii” # G4Media
O încăierere între doi senatori a avut loc, miercuri, în Parlamentul României, chiar în timpul ședinței de plen. În altercație au fost implicați senatorii Liviu Fodoca (Grupul PACE) și Ionel Floroiu (PSD). La incident a fost martoră senatoarea PSD Victoria Stoiciu, transmite Antena 3. Potrivit imaginilor din Senat, senatorul Fodoca o filma cu telefonul pe senatoarea […] © G4Media.ro.
16:10
Mugur Isărescu: Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin # G4Media
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe facilităţi fiscale, pe 10-20 de ani, transmite Agerpres. „Dacă creşterea economică, spun acum o răutate şi sunt conştient de ea, dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, că nu putem să avem creştere economică decât cu […] © G4Media.ro.
16:10
Primarul Sectorului 1 vrea ca aleșii locali să ia act de încheierea contractului cu Romprest în vara lui 2026 / Societatea de salubrizare susține că o încetare forțată a contractului poate genera un prejudiciu de peste 1,12 miliarde lei # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 1 din Capitală va vota joi, 19 februarie, „ajungerea la termen” a contractului de delegare a serviciului de salubrizare pe 30 iunie 2026. Romprest, societatea de salubrizare, susține că denunțarea unilaterală a contractului de salubrizare de către aleșii locali din Sectorul 1 înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești pe acest subiect […] © G4Media.ro.
16:00
Situația deszăpezirii în București, actualizată la ora 15.00: aproape 300 de utilaje și 1.750 de muncitori pe teren. Marile bulevarde sunt la negru # G4Media
Primăria Municipiului București a transmis, marți, situația actualizată a intervențiilor pentru deszăpezire în Capitală, valabilă pentru ora 15.00. Potrivit datelor comunicate de primăriile de sector responsabile cu deszăpezirea, și centralizate de Primăria Municipiului București, în cursul zilei au acționat pe străzile din București 298 de utilaje și 1.750 de muncitori, fiind utilizate 8.400 de tone […] © G4Media.ro.
15:40
Consiliul Superior al Magistraturii insistă pentru sesizarea Curții de Justiție a UE pe tema pensiilor speciale ale magistraților și le sugerează judecătorilor să ”valorifice” această opțiune # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii a insistat miercuri într-un comunicat de presă pentru sesizarea Curții de Justiție a UE pe tema pensiilor speciale ale magistraților, după ce Curtea Constituțională a refuzat acest mecanism, și le-a sugerat judecătorilor să ”valorifice” această opțiune. CSM a criticat voalat CCR pentru că nu a sesizat instituția europeană: ”Consiliul apreciază că […] © G4Media.ro.
15:40
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă din cauza deciziei de a permite rușilor să concureze sub propriul steag # G4Media
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr mic de sportivi ruși și belaruși care au primit aprobarea să concureze sub steagurile lor, transmite Sky News. Sportivii ucraineni vor participa în continuare la Jocurile Paralimpice din 6-15 martie, dar ministrul sportului, Matviy Bidnyi, […] © G4Media.ro.
15:30
Învinsă de epuizare: Rybakina, campioana de la Australian Open, a abandonat în optimile de la Dubai # G4Media
Elena Rybakina s-a retras de la WTA Dubai chiar în timpul partidei din optimi cu Antonia Ruzic. Campioană recent la Australian Open, Rybakina a acuzat o stare de oboseală și renunțat în momentul în care scorul era 1-1 la seturi. După o oră și 37 de minute de joc, scorul era 1-1 la seturi (7-5, […] © G4Media.ro.
15:30
Curtea Constituțională explică sumar de ce a respins sesizarea pe legea privind pensile magistraților # G4Media
După decizia important luată miercuri, Curtea Constituțională a emis un comunicat de presă în care explică, sumar, de ce a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Motivarea detaliată urmează să fie elbaorată și publicată în Monitorul Oficial. Iată comunicatul Curții: Curtea Constituțională […] © G4Media.ro.
15:30
VIDEO Ilie Bolojan: Reforma pensiilor magistraților este un pas esențial spre corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat / În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile # G4Media
Primul ministru Ilie Bolojan a salutat într-un mesaj video decizia luată miercuri, 18 februarie, de Curtea Constituțională privitor la pensiile magistraților și anunță că în luna martie va veni cu un alt proiect de lege care va continua corecțiile financiare. „Reforma pensiilor magistraților validată astăzi de Curtea Constituțională este un pas esențial spre corectarea inechităților […] © G4Media.ro.
15:20
O bancă chineză de stat a acordat împrumuturi de 289 miliarde de dolari la peste 130 de țări în cadrul iniţiativei „O Centură, un drum” a președintelui Xi Jinping # G4Media
Banca de Export-Import a Chinei avea la sfârşitul lunii ianuarie în bilanţurile sale împrumuturi restante în valoare de peste 2.000 de miliarde de yuani (289 de miliarde de dolari) acordate în sprijinul iniţiativei „O Centură, un drum” a preşedintelui Xi Jinping, a relatat miercuri postul public televiziune CCTV, preluat de agenția de știri Reuters, citată […] © G4Media.ro.
15:10
Permisul auto suspendat pentru neplata amenzilor de circulație. Propunerea Guvernului Bolojan în noua OUG cu tăieri de cheltuieli în administrație și creșterea colectării bugetare # G4Media
Șoferilor care nu își achită amenzile contravenționale în termen de 90 de zile de la scadență li se suspendă dreptul de a conduce, potrivit proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului Bolojan privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție, publicat miercuri în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Conform proiectului […] © G4Media.ro.
15:10
Comisia Europeană intenţionează să faciliteze accesul la finanţare al regiunilor de la frontiera estică a UE, printre care se numără și România # G4Media
Comisia Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie al cărei obiectiv este facilitarea accesului la finanţări pentru regiunile Uniunii Europene vecine cu Rusia, Belarus şi Ucraina, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Conform intenţiilor Comisiei, vor putea beneficia mai uşor de fonduri europene regiuni de frontieră din Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, […] © G4Media.ro.
15:00
BoardingPass: Președintele Nicușor Dan a plecat în SUA cu un avion închiriat de la Țiriac Air # G4Media
Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri în SUA cu un avion privat închiriat de la Țiriac Air, scrie publicația specializată BoardingPass. Costul estimativ al unei curse București – Washington – București este de circa 170.000 – 200.000 de euro, potrivit sursei citate. Avionul, de tip Bombardier Global 6000, poate transporta 14 pasageri. Aeronava este înmatriculată […] © G4Media.ro.
15:00
Interlopul Florin Ghinea zis Ghenosu, vizat de percheziții într-un dosar de cămătărie și șantaj # G4Media
Interlopul Florin Ghinea zis Ghenosu, capul unui clan din Dâmbovița, este vizat de perchezițiile făcute miercuri de procurorii DIICOT într-un dosar de cămătărie și șantaj, potrivit unui comunicat al instituției. Ghenosu și alți membri ai clanului sunt acuzați că au oferit împrumuturi de bani cu dobândă unor persoane, cărora le-au luat ulterior terenuri în contul […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:30
EXPLICATIV Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților: La cât crește vârsta de pensionare și cu cât se reduce cuantumul pensiei # G4Media
Ce înseamnă reforma pensiilor speciale ale magistraților, pe scurt: Creșterea vârstei de pensionare și reducerea cuantumului pensiei. Proiectul legii privind pensiile magistraților a fost pus în transparență decizională în 19 noiembrie 2025 și asumat de Executivul condus de Ilie Bolojan în 2 decembrie. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar […] © G4Media.ro.
14:30
DNA Craiova anchetează cum a alocat bani către comune Consiliul Județean Olt, condus de Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD # G4Media
Direcția Națională Anticorupție a confirmat miercuri pentru publicația locală Concret în Olt existența unui dosar aflat în lucru la Serviciul Teritorial Craiova care vizează modul de repartizare și utilizare a sumelor alocate din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Județean Olt. Potrivit informațiilor G4Media e vorba de un dosar in rem, care privește […] © G4Media.ro.
14:30
Membrii comisiilor pentru apărare din Camera Deputaților și Senat au mers la Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru a analiza raportul de activitate al instituției pe 2024 # G4Media
Membrii Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au efectuat marți, 17 februarie 2026, o vizită de lucru la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), în cadrul căreia a fost prezentat și analizat Raportul de activitate al instituției pe anul 2024. În cadrul discuțiilor, conducerea STS a prezentat principalele […] © G4Media.ro.
14:20
Fritz: CCR a stabilit și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă / Zbateri vor mai exista. Dar decizia de azi deschide drumul spre reforme care să reducă din privilegii și influența intereselor speciale # G4Media
Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că CCR a stabilit miercuri și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă: că reforma pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților e constituțională și legitimă. „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. E și o afirmare a democrației: greșelile politice din […] © G4Media.ro.
14:10
Grindeanu după decizia CCR: De acum încolo e treaba ministrului Pîslaru să-și facă treaba ca să nu pierdem banii / Despre buget: PSD în niciun caz nu renunță la pachetul de solidaritate de 3,5 miliarde lei # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, după ce Curtea Constituțională a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților, că „de acum încolo e treaba ministrului Pîslaru să-și facă treaba ca să nu pierdem banii” din PNRR pentru acest jalon. „Foarte bine că s-a clarificat acest subiect. Eu n-am comentat și nici nu comentez deciziile CCR. […] © G4Media.ro.
14:10
Deputata Raluca Turcan (PNL), despre decizia ce privește pensiile magistraților: Legea este constituţională. Știam asta de la bun început # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, miercuri, după decizia CCR privind constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor, că ştia acest lucru de la început, menţionând că premierul Ilie Bolojan a avut determinarea de a duce la bun sfârşit acest proiect pentru „echitate”. „Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională. Ştiam asta de la bun început. Felicitări, Ilie Bolojan, […] © G4Media.ro.
14:00
Lia Savonea, reacție după ce CCR i-a respins sesizarea pe reforma pensiilor soeciale: Înalta Curte va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene # G4Media
Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a declarat miercuri pentru G4Media, după ce Curtea Constituțională i-a respins sesizarea pe reforma pensiilor soeciale, că ”Înalta Curte va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a apăra independența justiției, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene”. ”Înalta Curte de Casație și Justiție a epuizat, în plan intern, […] © G4Media.ro.
14:00
Reguli noi pentru călătoria cu animalele de companie în Europa. Legea se aplică din 22 aprilie 2026 # G4Media
Începând cu 22 aprilie 2026, regulile UE privind călătoriile animalelor de companie se schimbă în întreaga Europă. Verificările se înăspresc, documentele contează mai mult, iar urmărirea digitală a viitorului trece acum de la „idee” la realitate. Ce se schimbă începând cu 22 aprilie 2026 Această schimbare vine în urma adoptării unui nou Regulament Delegat de către Comisia […] © G4Media.ro.
13:50
Charles Leclerc a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de dimineață a primei zile de teste de F1 din Bahrain. Pilotul Ferrari a oprit cronometrul la 1:33.739. după 70 de tururi parcurse. Problemă „ciudată” la noile monoposturi din F1: „Poți pierde totul la start” Lando Norris, campionul mondial en-titre, a fost al doilea, el […] © G4Media.ro.
13:30
Batogul de sturion, al 16-lea produs românesc recunoscut şi înregistrat de Comisia Europeană # G4Media
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicaţii geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. „Batog de sturion” din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta […] © G4Media.ro.
13:30
BREAKING Reacția președintelui Nicușor Dan la decizia CCR: Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. # G4Media
Președintele Nicușor Dan a salutat miercuri decizia prin care CCR a validat reforma pensiilor speciale ale magistraților. Mesajul președintelui: ”Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților. Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.