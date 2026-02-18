Distrigaz Sud Rețele a făcut investiții de 558 de milioane de lei 2025, pentru modernizarea și extinderea rețelei

05:30

ANM a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Bucureşti. Mai multe autostrăzi şi drumuri naţionale sunt cu trafic restricţionat. Mai multe curse au fost reţinute la sol pe Aeroportul Otopeni, iar porturile din Constanţa sunt închise. Ştirea este actualizată din 15 în 15 minute.