Parfumuri intense pe piața din România și creșterea cererii pentru formulele concentrate

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar rulajul total s-a cifrat la 221,67 de milioane de lei (43,49 de milioane de euro), din care 186,01 milioane de lei (36,49 de milioane de euro) tranzacţii cu obligaţiuni.