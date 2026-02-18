Când se schimbă banii în România – Anunţul lui Isărescu despre aderarea la zona euro a ţării noastre

11:10

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este concentrată pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie cu privire la o demisie înainte de încheierea mandatului său de opt ani, în octombrie 2027, a declarat miercuri un purtător de cuvânt de la BCE, în replică la un articol publicat anterior de Financial Times (FT).