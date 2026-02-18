O pasăre pe nume Brâncuşi
Ziaristii, 18 februarie 2026 16:50
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 21 mai 2020. În perioada pariziană a vieții sale, marele sculptor Constantin Brâncuși este învinuit de către unii colegi invidioși că ar profesa vrăjitoria, îndeletnicire prezentă în aproape toate satele românești din acea vreme. Pietrele lui sunt vii, ele au viață, adeveresc vizitatori ai atelierului […] Articolul O pasăre pe nume Brâncuşi apare prima dată în Ziariștii.
• • •
Acum 30 minute
16:50
Acum 2 ore
16:00
Logica strălucită a securimii noastre e așa: ne întoarcem cu spatele la UE, care ne-a ridicat de la nivelul de cerșetori la cel de europeni decenți și pe alocuri chiar prosperi, și ne aruncăm în aventura trumpistă și euro-asiatică. Facem mari jocuri strategice și suveraniste, că suntem șmecheri și avem gânditori strategici de top (te […] Articolul Jigodism cu epoleți apare prima dată în Ziariștii.
15:10
Viktor Orban halucinează: „imperiul de la Bruxelles” vrea să-i înlocuiască pe unguri cu africani! # Ziaristii
Apropierea alegerilor parlamentare din 12 aprilie și perspectiva de a pierde puterea îl transformă pe Viktor Orban într-o fiară turbată. Teoriile conspiraționiste, ultra-naționaliste, violent anti-europene, evident putiniste ale prim-ministrului maghiar ating cote halucinante. Sâmbătă și luni (pe 14/16 februarie), în discursul său anual privind starea națiunii și, respectiv, la prezentarea listei naționale a alianţei Fidesz-KDNP […] Articolul Viktor Orban halucinează: „imperiul de la Bruxelles” vrea să-i înlocuiască pe unguri cu africani! apare prima dată în Ziariștii.
Acum 4 ore
14:00
La a șasea încercare, CCR a decis: legea pensiilor speciale e constituțională! Un PSD-ist a „trădat” la vot: 6-3 în loc de 5-4! # Ziaristii
Mafia din justiție a suferit prima înfrângere majoră: legea de reformare a pensiilor speciale ale magistraților a fost declarată cintituțională, azi, cu scorul de 6-3 la vot. Nimeni și nimic nu mai poate bloca intrarea în vigoare a legii. La a șasea încercare, Curtea Constituțională (CCR) a luat, în sfârșit, o decizie: legea asumată de […] Articolul La a șasea încercare, CCR a decis: legea pensiilor speciale e constituțională! Un PSD-ist a „trădat” la vot: 6-3 în loc de 5-4! apare prima dată în Ziariștii.
Acum 24 ore
22:20
Mai știe cineva ce s-a întâmplat cu Comisia de Tăiat Hârtii? În marea coaliție a reformelor patriei mai există cineva însărcinat cu debirocratizarea? Există măcar un demnitar interesat de instituții incluzive (de egalitate de șanse), nu doar de jecmănirea populației? Iată doar două probleme relatate de presă în ultimele săptămâni și la care nu am […] Articolul Comisia de Tăiat Hârtii apare prima dată în Ziariștii.
21:40
Intrată anul trecut sub conducerea sinistrei judecătoare Lia Savonea, Înalta Curte de Casațe și Justiție s-a transformat într-o spălătorie de infractori, mai ales de corupți. Astăzi l-a „albit” și pe fostul ministru Dan Șova (PSD), anulându-i o condamnare definitivă. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea (56 de ani), a admis […] Articolul Savonea a anulat și condamnarea lui Dan Șova, prin metoda „Prescrierea”! apare prima dată în Ziariștii.
20:20
Dacă te speli pe dinți de trei ori pe zi, poți evita peste 50 de boli, inclusiv demența! # Ziaristii
Menţinerea unei igiene orale riguroase nu protejează doar dinţii, ci poate fi asociată şi cu un risc mai scăzut de apariţie a numeroase boli, inclusiv demenţa. Specialiştii susţin că periajul dentar de trei ori pe zi şi controalele stomatologice regulate pot avea efecte dincolo de sănătatea orală, informează News.ro. Bacteriile din gură pot duce la […] Articolul Dacă te speli pe dinți de trei ori pe zi, poți evita peste 50 de boli, inclusiv demența! apare prima dată în Ziariștii.
18:10
Cum se obține și cât costă Autorizaţia Electronică de care au nevoie românii pentru a călători în Marea Britanie # Ziaristii
În ziua de miercuri, 25 februarie, intră în vigoare Autorizaţia Electronică de Călătorie în baza căreia cetățenii Uniunii Europene vor putea călători în Marea Britanie. Documentul costă 16 lire sterline, echivalentul a 18 euro sau 94 de lei. Într-un anunț postat pe pagina sa de Facebook, Ambasada Marii Britanii la Bucureşti precizează: ”Autorizaţia Electronică de […] Articolul Cum se obține și cât costă Autorizaţia Electronică de care au nevoie românii pentru a călători în Marea Britanie apare prima dată în Ziariștii.
17:10
Tocmai când ajungeam din urmă Germania la PIB pe locuitor, a venit și păcătoasa asta de recesiune. Bine măcar că este tehnică! Ciolacu a pompat vreo 60 de miliarde de euro în 2024 ca să evite asta înainte de alegeri. Pare că degeaba: jumătate din 2024 a fost recesiune tehnică, cu tot Fondul de Rezervă […] Articolul „Rotativa” de la anu’ ne aruncă în prăpastie apare prima dată în Ziariștii.
Ieri
16:40
Problema cea mai gravă este aceea că Președintele Nicușor Dan nu s-a dus la München, dar se duce la Consiliul Păcii. Acest dezechilibru de reprezentare prezidențială, pe care Cotroceniul îl oferă publicului relativ la ecuația SUA–UE, mi se pare extrem de grav fie și numai pentru că poartă cu sine, în subsidiar, satisfacții „suveraniste” deja […] Articolul Adevărata problemă: München – ba, Washington – da apare prima dată în Ziariștii.
12:50
Cam așa funcționează țara asta și de aceea bugetul național e gol! Vă prezint mai jos câteva execuții bugetare și două exemple concrete care explică unde au dispărut banii din bugetul de stat, dar și cum s-a ajuns la împrumuturile istorice contractate în timpul guvernării lui Marcel Ciolacu. Exemplu: două comune din județul Buzău Cazul […] Articolul Unde au dispărut miliardele României. Schema lui Ciolacu apare prima dată în Ziariștii.
12:00
UE adoptă tactica lui Nicușor Dan: participă, dar nu se bagă! Vicepreședinta croată a Comisiei Europene merge la Washington, la Consiliul trumpist al Păcii # Ziaristii
Comisarul european însărcinat cu Democraţia şi Demografia, croata Dubravka Suica, care este și vicepreşedintă a Comisiei Europene, va participa joi la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, la Washington. Ea va avea același statut ca și Nicușor Dan: cel de observator. Deși nici Uniunea Europeană, nici majoritatea covâeșitoare a celor 27 de țări membre nu vor […] Articolul UE adoptă tactica lui Nicușor Dan: participă, dar nu se bagă! Vicepreședinta croată a Comisiei Europene merge la Washington, la Consiliul trumpist al Păcii apare prima dată în Ziariștii.
11:00
Viktor Orban e încolțit: stă tot mai prost în sondaje, iar Croația și Ucraina îi blochează accesul la petrolul rusesc # Ziaristii
Se anunță vremuri grele pentru Viktor Orban. Încolțit de Uniunea Europeană, care a blocat Ungariei miliarde de euro din fondurile comunitare, premierul maghiar nu mai poate primi nici petrol ieftin de la prietenul Putin: Ucraina a blocat conducta Drujba, iar Croația nu permite transportul țițeiului rusesc prin oleoductul Adria. În plus, ultra-coruptul Orban ar putea […] Articolul Viktor Orban e încolțit: stă tot mai prost în sondaje, iar Croația și Ucraina îi blochează accesul la petrolul rusesc apare prima dată în Ziariștii.
01:20
Guvernul Ciolacu–USL a împrumutat în numele României, în perioada iulie 2023 – iunie 2025, circa 665 de miliarde de lei, echivalentul a 133 de miliarde de euro. Adică, pe scurt, vreo 35% din PIB-ul anual al României de azi. După ce a devenit viral un fragment dintr-o emisiune în care Viorica Dăncilă vorbește despre aceste […] Articolul Apocalipsa după Ciolacu apare prima dată în Ziariștii.
00:40
Acum doi ani, pe 16 februarie 2024, întreaga lume afla că Alexei Navalnîi a murit. Pentru mulți a fost un șoc. Alex Navalnîi a fost principalul adversar al lui Putin. A fost cunoscut pentru anchetele în care scotea la iveală corupția de la Kremlin. Pentru asta a fost introdus în lista „teroriștilor și extremiștilor” și […] Articolul Spaima de Navalnîi apare prima dată în Ziariștii.
16 februarie 2026
22:20
„Statele Unite ale Europei” nu e o idee „globalistă” sau „sorosistă”, ci creștină. Creștinii tind mereu spre unitate. Naționalismul e un fenomen modern, care a înlocuit autoritatea universală a Bisericii în Europa cu autorități princiare, iar apoi naționale. Până în sec. XV, se băteau aristocrați înrudiți între ei. Englezi și francezi sau francezi și germani […] Articolul Creștinismul și Statele Unite ale Europei apare prima dată în Ziariștii.
20:20
În 1910, Constantin Rădulescu-Motru făcea o radiografie a „sufletului neamului nostru” într-un discurs rămas în istorie, în care ne descrie atât de bine pe noi, românii. Recitindu-l, ai impresia că și l-a ales drept model pe Nicușor Dan, un adevărat exponent al românimii gregare, înapoiate și retrograde de la începutul secolului trecut. Suntem un popor […] Articolul Nicușor Dan, un spirit gregar în clubul lui Trump apare prima dată în Ziariștii.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
„Sarajevo Safari”: vânătorii de oameni din Bosnia anilor ’90. O româncă ar fi ucis mai mult de 10 localnici # Ziaristii
Înspăimântătoarea „vânătoare de oameni” din Bosnia anilor ’90 este subiect de dezvăluiri pentru presa occidentală. Publicații din mai multe țări – Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania etc. relatează ororile din urmă cu trei decenii, când indivizi bogați din toată lumea, transformați în lunetiști, plăteau sume enorme pentru „plăcerea” de a împușca oameni la întâmplare. […] Articolul „Sarajevo Safari”: vânătorii de oameni din Bosnia anilor ’90. O româncă ar fi ucis mai mult de 10 localnici apare prima dată în Ziariștii.
09:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB # Ziaristii
Un articol de Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR În general, atunci când se discută despre evoluția prețurilor în sens larg, publicul se gândește la evoluția inflației, care denotă modificarea anuală a indicelui prețurilor de consum (sau indicele armonizat al prețurilor de consum – IAPC, conform metodologiei europene). Astfel, indicele prețurilor de consum (simplu sau armonizat) […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB apare prima dată în Ziariștii.
09:00
Începând de la Dragnea, electoratul PSD s-a stabilizat la 40% și a rămas așa de zece ani încoace. AUR a drenat o parte dintre votanți și dacă vă uitați la rezultatele de la parlamentare, procentajul e neatins. PSD – 22%, AUR –18%. Întreaga luptă pe care o vedeți acum, a PSD-ului cu el însuși, în […] Articolul Nicușor, Trump și slugaraniștii apare prima dată în Ziariștii.
15 februarie 2026
22:00
Nicușor Dan la Consiliul trumpist al Păcii: participă, dar nu se bagă! Echilibristică între SUA și Europa: România va fi prezentă la Washington, însă doar ca observator # Ziaristii
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că joi va participa la prima reuniune a Consiliul Păcii, la Washington. Decizia a fost luată după o analiză complexă, care a pus în balanță două interese aparent divergente: nevoia de a nu irita prea mult agresiva Administrație Trump și grija de a nu-i irita […] Articolul Nicușor Dan la Consiliul trumpist al Păcii: participă, dar nu se bagă! Echilibristică între SUA și Europa: România va fi prezentă la Washington, însă doar ca observator apare prima dată în Ziariștii.
14:10
Moartea suspectă a fostului director de la CupruMin, fondatorul primul sat românesc din SUA. A fost găsit, cu urme de violență, în propria locuință din Cluj # Ziaristii
Un personaj pitoresc a sfârșit tragic: Gheorghe Chindriș, românul care a înființat singurul sat românesc din SUA, apoi s-a repatriat și a condus compania CupruMin Abrud, a fost găsit mort, la 66 de ani, în casa din Florești în care locuia. Românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele […] Articolul Moartea suspectă a fostului director de la CupruMin, fondatorul primul sat românesc din SUA. A fost găsit, cu urme de violență, în propria locuință din Cluj apare prima dată în Ziariștii.
09:10
VIDEO. Primarul PSD al Galațiului susține angajarea amantelor în instituțiile publice! „Nu sunt aduse din Pakistan sau Congo. Sunt tot cetățeni români, au dreptul să muncească undeva” # Ziaristii
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, susține angajarea amantelor în funcții publice! Într-un interviu acordat joi televiziunii Reperul TV, pe care o finanțează din bugetul Primăriei, PSD-istul a pledat pentru dreptul amantelor de a fi angajate în sistemul public, pentru că și ele „sunt cetățeni români și au dreptul să muncească undeva”. Problematic ar fi doar dacă […] Articolul VIDEO. Primarul PSD al Galațiului susține angajarea amantelor în instituțiile publice! „Nu sunt aduse din Pakistan sau Congo. Sunt tot cetățeni români, au dreptul să muncească undeva” apare prima dată în Ziariștii.
05:20
Putin l-a otrăvit pe Navalnîi cu toxina broaştei-săgeată din Ecuador, după ce-l ratase nu Noviciok. „Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală” # Ziaristii
Moartea opozantului rus Aleksei Navalnîi, pe 16 februarie 2024, la 47 de ani, a fost provocată de otrăvirea cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Marii Britanii. Ipoteza este susţinută şi de alţi aliaţi ai Londrei. Regimul Putin l-a […] Articolul Putin l-a otrăvit pe Navalnîi cu toxina broaştei-săgeată din Ecuador, după ce-l ratase nu Noviciok. „Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală” apare prima dată în Ziariștii.
14 februarie 2026
18:20
La Davos, Donald Trump a primit un duș rece de la partenerii NATO, începând de la mesajele celor mai importanți lideri din Alianță, continuând cu singurătatea de pe covorul roșu și până la semnarea documentului de constituire a Consiliului Păcii. Afirmațiile mincinoase și jignitoare emise de către locatarul de la Casa Albă au apărut și […] Articolul Polițistul bun apare prima dată în Ziariștii.
13:50
Imaginați-vă un șomer care face foamea! Aceasta a fost România în 2010. Acum, imaginați-vă un șomer care primește ajutoare! Aceasta este România în prezent. Realitatea este aceeași: șomer. Însă nu percepem ce înseamnă asta fiindcă primim masiv asistență financiară de la Bruxelles. PIB a scăzut în ultimul trimestru din 2025 și probabil va mai scădea. […] Articolul PSD vrea un stat mai asupritor decât până acum apare prima dată în Ziariștii.
10:10
Știrea zilei nu este recesiunea tehnică de la începutul lui 2026. Am scris încă de acum câteva zile că suntem deja acolo și am explicat de ce: două trimestre consecutive de contracție economică înseamnă, tehnic, recesiune. Era clar ca vom avea un consum mai redus. Știrea reală este alta! Știrea este că, în mai 2024, […] Articolul Mulțumiți-i lui Ciolacu! apare prima dată în Ziariștii.
09:30
Intrarea oficială a României în recesiune nu e vina lui Ilie Bolojan. Nu pot fi acuzat că aș fi propagandist al domnului Bolojan. L-am criticat când a făcut măsuri greșite. L-am susținut de fiecare dată când a vrut să facă ceva liberal (destul de rar). Dar de data asta nu e vina dânsului. Dacă iubim […] Articolul Recesiunea nu putea fi evitată. Dar trebuie tăiate cheltuielile statului! apare prima dată în Ziariștii.
09:00
Hopa! Datele de la INS pe 2024 corectează datele semnal de atunci. În primul trimestru din 2024, în loc de creștere economică de +0,5%, am avut o scădere de –0,4%. În al doilea trimestru din 2024, în loc de creștere economică de +0,1%, am avut o scădere de –0,4%. Adică, recesiune. Tot tehnică. Pe date […] Articolul Recesiunea uitată a lui Ciolacu apare prima dată în Ziariștii.
13 februarie 2026
19:50
Liderii din derby-ul Univ. Craiova – FCSB. Cum arată Cotele Superbet pentru etapa de Superligă # Ziaristii
Cele trei echipe de pe podium sunt despărțite de un singur punct, astfel că runda a 27-a, care începe vineri, poate produce răsturnări spectaculoase. Mai ales că liderul Universitatea Craiova are un meci complicat, acasă, cu campioana la zi, FCSB, iar Rapidul merge pe terenul Farului. Vezi Oferta Superbet pentru meciurile din Superligă și alege […] Articolul Liderii din derby-ul Univ. Craiova – FCSB. Cum arată Cotele Superbet pentru etapa de Superligă apare prima dată în Ziariștii.
11:30
(P) Iluminat suspendat modern pentru birouri: transformă spațiul de lucru cu soluțiile de iluminat de la Visioluce # Ziaristii
În multe birouri, lumina rămâne „setată și uitată”: câteva panouri în tavan, o lampă de birou aici-colo și atât. În practică, oamenii petrec ore întregi în fața ecranelor, alternează ședințe cu muncă individuală și au nevoie de un nivel de lumină stabil, fără reflexii și fără contraste puternice. Un sistem de iluminat suspendat modern te […] Articolul (P) Iluminat suspendat modern pentru birouri: transformă spațiul de lucru cu soluțiile de iluminat de la Visioluce apare prima dată în Ziariștii.
11:10
Cine sunt cei 10 lideri PNL pe care vrea să-i schimbe Bolojan, dar se opune „tabăra Thuma”. Conform Statutului PNL, demiterea lor e obligatorie # Ziaristii
Președintele PNL, Ilie Bolojan, își menține intenția de a-i înlocui pe liderii celor 10 filiale (din 48) care au obținut rezultate slabe la alegerile parlamentare din 2024. Prima încercare, pe 2 februarie, a eșuat la vot, ca urmare a opoziției acerbe a grupării conduse de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Bătălia internă pentru controlul […] Articolul Cine sunt cei 10 lideri PNL pe care vrea să-i schimbe Bolojan, dar se opune „tabăra Thuma”. Conform Statutului PNL, demiterea lor e obligatorie apare prima dată în Ziariștii.
12 februarie 2026
12:40
Fotbalistul atipic din Superligă. „Maestru” în Football Manager, inspirat de Kobe Bryant: „Am citit cărți despre el” # Ziaristii
„Sentimentul de a fi campion e unic”, ne-a spus mijlocașul de 23 de ani, care a câștigat titlul în Superliga alături de Farul Constanța, echipa la care a crescut. Ajuns în Giulești în 2024, Constantin Grameni a luat cu el învățăturile lui Gică Hagi, care i-a inoculat mentalitatea că „nimeni nu e imbatabil”, completată apoi […] Articolul Fotbalistul atipic din Superligă. „Maestru” în Football Manager, inspirat de Kobe Bryant: „Am citit cărți despre el” apare prima dată în Ziariștii.
12:20
Curaj, Nicușor! Președintele României „înclină” să nu participe la Consiliul trumpist al Păcii, la Washington # Ziaristii
Cu o săptămână înaintea reuniunii Consiliului pentru Pace, programată joi, 19 februarie, la Washington, președintele Nicușor Dan pare înclinat să refuze invitația lui Donald Trump. Este decizia corectă în actualul context internațional, rămâne ca ea să fie confirmată în următoarele zile. Țările europene trebuie să evite divizarea continentului nostru, obiectiv explicit al lui Trump și […] Articolul Curaj, Nicușor! Președintele României „înclină” să nu participe la Consiliul trumpist al Păcii, la Washington apare prima dată în Ziariștii.
09:10
Sub nicio formă, România nu trebuie să participe la Consiliul Păcii, inventat și prezidat de Donald Trump! E o scamatorie mârșavă, care aduce Rusia și Belarus în rândul lumii civilizate. Italia, Franța și Canada au refuzat oficial și categoric invitația lui Trump. Așa arată patriotismul, democrația și demnitatea. Locul României e alături de lumea liberă. […] Articolul Noi și Consiliul Păcii apare prima dată în Ziariștii.
08:20
12 trilioane de dolari – acorduri de cooperare economică între SUA și Rusia sunt deja pregătite de Trump și de Putin, pentru a fi semnate până la 1 iunie, pentru a putea fi folosite, împreună cu un acord de pace, în campania electorală din SUA. Este termen până la care SUA vrea să fie semnat […] Articolul Un pod prea trumpizat apare prima dată în Ziariștii.
07:40
Prin 2025, premierul putinist al Slovaciei, Robert Fico, i-a îndemnat pe studenți – care susțineau rezistența Ucrainei în fața violului militar rusesc și implicarea euroatlantică în sprijinirea efortului militar și uman al Kievului – să se ducă în Ucraina, dacă sunt așa de dornici de război, și să lupte împotriva rușilor. I-auzi! Evident, premierul Fico, […] Articolul Marș pe front! apare prima dată în Ziariștii.
06:20
Rușii sunt un popor bolnav, concluzionează filosoful Gabriel Liiceanu. 250 de ani de stăpânire mongolă au transformat profund acest neam care a ratat complet Renașterea din Occident. Cruzimea cu care sunt tratați de către stăpâni o revarsă apoi asupra popoarelor din jur. Începând cu Ivan cel Groaznic, între țar și popor nu mai există nicio […] Articolul Noul Sputnik apare prima dată în Ziariștii.
05:40
Avem nevoie de o dictatură zdravănă, tocmai ca să înțelegem că nu avem nevoie de ea. Se pare că doar așa funcționează creierul unora. Nu le e de-ajuns să privească înapoi, în istoria recentă, unde autopsia dictaturii le stă la dispoziție. Milioane de români sunt atât de nătărăi, încât trebuie să repete experiența oribilă a […] Articolul Șarpele boa apare prima dată în Ziariștii.
04:40
Planeta pe care trăim a intrat într-o cursă a înarmării. Și nu orice fel de înarmare. Se înarmează cu mijloace de luptă care pot distruge orice inamic, iar odată cu asta – și Planeta. Vorbesc, desigur, de armele nucleare. Probabil că ați văzut deja la știri: a expirat tratatul nuclear între SUA și Rusia. Era […] Articolul Pokerul nuclear și cursa înarmărilor apare prima dată în Ziariștii.
02:30
VIDEO. Hubert Thuma, șeful găștii anti-Bolojan din PNL, și-a cumpărat „libera exprimare” la Antena 3 cu 95.000 de euro din banii Consiliului Județean Ilfov # Ziaristii
Clotilde Armand (USR), fosta primăriță a Sectorului 1 (2020–2024), a semnalat promovarea pe Antena 3 a lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și liderul grupării anti-Bolojan din PNL. „Franțuzoaica” arată că Thuma se afla „la el acasă”, dat fiind că în ultimii trei ani a pompat aproape 100.000 de euro, din bani publici, în […] Articolul VIDEO. Hubert Thuma, șeful găștii anti-Bolojan din PNL, și-a cumpărat „libera exprimare” la Antena 3 cu 95.000 de euro din banii Consiliului Județean Ilfov apare prima dată în Ziariștii.
00:00
Am citit zilele trecute o știre despre cineva care s-a lăudat că are sânge albastru. O afirmație care m-a făcut să zâmbesc și m-a întors cu gândul în copilărie, atunci când și tata mi-a zis că prin venele noastre curge sânge albastru, pentru că neamul nostru se trage dintr-unul de domnitori. Într-o zi însă, fiind […] Articolul Sânge albastru apare prima dată în Ziariștii.
11 februarie 2026
23:40
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 11 februarie 2016. Unul dintre protestatarii din centrul Chişinăului, care a participat la toate acţiunile Platformei DA, atunci când i-a văzut fraternizând pe I. Dodon, R.Usatîi şi A. Năstase, referindu-se la alegerile anticipate, care vor avea loc cel târziu în toamnă, m-a anunţat speriat: – […] Articolul Proiect de țară apare prima dată în Ziariștii.
22:30
Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Convergența instituțională și internalizarea standardelor globale. Efectele aderării României la OECD # Ziaristii
Un articol de Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale. Pentru decidenții economici, acest proces reprezintă un mecanism de convergență structurală, operând prin canale de transmisie […] Articolul Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR: Convergența instituțională și internalizarea standardelor globale. Efectele aderării României la OECD apare prima dată în Ziariștii.
22:10
La pescuit, aceeași baltă poate cere două abordări complet diferite. În concurs, fiecare decizie se ia cu gândul la minutele care trec și la ritmul în care se adună peștii pe vad. În pescuitul recreativ, obiectivul este mai relaxat: plăcerea partidei, consistența, poate selectarea unei talii mai bune, fără presiunea clasamentului. De aici începe și […] Articolul Nadă pentru concurs versus pescuit recreativ: care sunt diferențele apare prima dată în Ziariștii.
22:00
Conformitatea fiscală pentru IMM-uri în 2026. Cum te organizezi din timp ca să eviți riscurile și să câștigi claritate # Ziaristii
În 2026, fiscalitatea pentru IMM-uri nu mai înseamnă doar „să depui declarațiile la timp”. Ritmul schimbărilor legislative, trecerea tot mai multor raportări în format digital și intensificarea verificărilor fac ca zona fiscală să devină un exercițiu de organizare, disciplină și reacție rapidă. Pentru multe firme mici și mijlocii, presiunea vine din aceeași direcție: termene scurte, […] Articolul Conformitatea fiscală pentru IMM-uri în 2026. Cum te organizezi din timp ca să eviți riscurile și să câștigi claritate apare prima dată în Ziariștii.
21:30
În aceste zile, numele lui Cristian Chivu este pe buzele multor români, atât în țara lui de baștină, dar mai ales în Italia. Fie că e vorba de performanțele sale ca antrenor la Inter Milano, echipa care conduce detașat în Serie A și unde tocmai i s-a propus prelungirea contractului, fie că, iată, grație meritelor […] Articolul Destinul lui Chivu: de la Sansiro la San Siro apare prima dată în Ziariștii.
21:10
AUR a angajat la Parlament un traficant de persoane. Membru de partid și candidat, acesta a fost arestat # Ziaristii
Bărbatul din Cluj-Napoca arestat preventiv pentru trafic de persoane, alături de soţia sa, este membru AUR şi fost angajat la Parlament în cadrul biroului coordonatorului AUR Cluj, senatorul Cristian Şipoş. De asemenea, Claudiu Lucian Stoica a candidat la alegerile locale pe lista AUR pentru Consiliul Judeţean Cluj, scrie Cluj24.ro. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, […] Articolul AUR a angajat la Parlament un traficant de persoane. Membru de partid și candidat, acesta a fost arestat apare prima dată în Ziariștii.
19:10
VIDEO. CNA trece la următorul nivel: Realitatea Plus – emisia suspendată 3 ore, joia viitoare! # Ziaristii
Propaganda extremistă făcută de Realitatea Plus, care nu are nicio legătură cu presa, a convins până și somnolentul CNA să treacă la un nou nivel al sancțiunilor: trei ore de întrerupere a emisiei, în ziua de joi, 19 februarie, în intervalul 18.00–21.00. Sancţiune aspră, în sfârșit, pentru Realitatea Plus, televiziunea de propagandă extremistă din siajul […] Articolul VIDEO. CNA trece la următorul nivel: Realitatea Plus – emisia suspendată 3 ore, joia viitoare! apare prima dată în Ziariștii.
12:40
Sabotajul CCR-PSD-ÎCCJ, episodul 6: Lia Savonea blochează încă o dată reformarea pensiilor speciale ale magistraților! O nouă amânare, de 7 zile # Ziaristii
A eșuat și cea de-a șasea tentativă a Curții Constituționale – a cincea pe actuala formă a legii – de a lua o decizie pe încercarea Guvernului de a reforma pensiile speciale ale magistraților! Previzibil, de altfel, dar nu ca urmare a manevrei judecătorului CCR intrat subit în concediu paternal, ci ca urmare a noului […] Articolul Sabotajul CCR-PSD-ÎCCJ, episodul 6: Lia Savonea blochează încă o dată reformarea pensiilor speciale ale magistraților! O nouă amânare, de 7 zile apare prima dată în Ziariștii.
