Curaj, Nicușor! Președintele României „înclină” să nu participe la Consiliul trumpist al Păcii, la Washington

15:50

Odată expusă mizeria Epstein-KGB, Trump nu mai poate fi șantajat de Putin. E compromis, nu mai servește la nimic. Dar asta înseamnă finalul amândurora, fiindcă nimeni nu-i mai ține spatele lui Putin. Cu ei vor pica și alți clovni, ca Orbán Viktator și hoarda de AUR de la noi. Sigur, va mai dura, dar s-a […] Articolul Rețelele „Corbii”, „Lupii”, „Hienele”, „Javrele” și alte jivine KGB-iste apare prima dată în Ziariștii.