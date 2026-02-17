Adevărata problemă: München – ba, Washington – da

03:30

Suntem mai departe de zona euro ca niciodată. Premierul Bolojan a declarat că obiectivul de țară ar trebui să fie să intrăm în zona euro. Un obiectiv foarte bun. Dar cât de departe suntem? În 2016, România îndeplinea 4 din cele 5 criterii de aderare în zona euro (singurul pe care nu-l îndeplinea era ușor […]