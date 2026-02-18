70% conținut european în vehiculele electrice. Cum rămâne cu dependența de furnizorii asiatici?
Comisia Europeană pregătește o mutare decisivă: pe 25 februarie va propune ca mașinile electrice subvenționate să conțină 70% componente locale. Totuși, drumul nu e lipsit de obstacole: dependența de furnizorii din Asia și viziunile diferite ale marilor producători auto ar putea schimba radical regulile jocului în industria europeană. Conform unui proiect de document dezvăluit de
De la voluntariat la carieră: Fundația Dan Voiculescu lansează „Academia FDVDR", o platformă pentru viitorii lideri
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, unde experiența practică a devenit moneda de schimb cea mai valoroasă, tinerii din România primesc o nouă oportunitate de a trece de la teorie la acțiune. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat oficial „Academia FDVDR", un program de voluntariat și internship creat special pentru elevii de
Comisia Europeană pregătește o mutare decisivă: pe 25 februarie va propune ca mașinile electrice subvenționate să conțină 70% componente locale. Totuși, drumul nu e lipsit de obstacole: dependența de furnizorii din Asia și viziunile diferite ale marilor producători auto ar putea schimba radical regulile jocului în industria europeană. Conform unui proiect de document dezvăluit de
Mihai Sturzu, surprins peste măsură să vadă cum un curier i-a aruncat peste gard coletul fragil. Ce conținea cutia și reacția fanilor: „Doamne ferește!" – VIDEO
Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q, actualmente pilot de aeronavă, a avut parte de o situație cu totul neprevăzută. A comandat un laptop și se aștepta să îi fie livrat corespunzător, mai ales că pe cutia în care se afla produsul scria „fragil". Doar că, surprinzător, cutia a fost pur și simplu aruncată peste
Președintele Nicușor Dan zboară în SUA cu un avion deținut de Ion Țiriac. Cât costă, estimativ, închirierea aeronavei
Apar noi detalii, de ultim moment, cu privire la aeronava cu care va călători președintele Nicușor Dan miercuri către Washington, SUA, pentru a participa, joi, în calitate de „observator", la o reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump. Pentru deplasarea președintelui Nicușor Dan la Washington, Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat deținut
ONG-urile de mediu pun în pericol viața românilor. Barajul blocat de activiști era singura apărare împotriva viiturilor
Blocarea definitivă în instanță a barajului de la Mihăileni, din județul Hunedoara, de către controversatul ONG Declic, înseamnă mai mult decât atac la siguranța energetică și împiedicarea accesului la alimentarea cu apă, ci chiar punerea în pericol a vieții oamenilor. Principalul rol al acestuia este de apărare împotriva viiturilor, construcția fiind singurul element de acest
În copilărie, agitația este normală. Mișcarea constantă, curiozitatea, impulsivitatea și dificultatea de a sta locului fac parte din dezvoltarea tipică. Tocmai de aceea, primele semne ale ADHD sunt adesea trecute cu vederea sau, dimpotrivă, etichetate prea rapid. Întrebarea importantă nu este dacă un copil este energic, ci dacă energia lui interferează constant cu funcționarea zilnică.
Abia se încheiase Conferința de Securitate de la München, când ministrul german de externe, Johann Wadephul, i-a criticat luni pe oficialii francezi din cauza cheltuielilor de apărare „insuficiente". Franța cheltuiește în prezent aproximativ 2,1% din PIB pentru apărare și s-a angajat să crească acest procent la 3%. Germania, pe de altă parte, după decenii de
În Cuba s-a înrădăcinat o economie pe două niveluri. Unii tovarăși sunt mai egali decât alții. Cei înstăriți se bucură de alimente importate din SUA și conduc mașini japoneze, în timp ce săracii trăiesc cu rații mizere de la magazinele controlate de stat, merg pe jos la serviciu și se confruntă cu întreruperi de furnizare
1. Nea Ilie, scoate oengeurile la muncă patriotică, la deszăpezire, dacă tot nu plătesc taxe! Nea Ilie, la ce impozite ne-ai impus, ar trebui să ne iei zăpada și din lift! Și mai ieși din birou, nea Ilie! Așa făcea Ceaușescu, că nici el nu era intelectual. Nu mai sta în birou să freci graficul,
VIDEO. Călin Georgescu, la Tribunal privind controlul judiciar: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român"/Ce a declarat în contextul recentelor ninsori
Călin Georgescu s-a prezentat, miercuri, 18 februarie, la Tribunalului București și așteaptă să afle decizia definitivă a instanței la contestația depusă de către avocații săi, cu privire la controlul judiciar. Mai exact, dacă rămâne sau nu sub această măsură preventivă pentru încă 60 de zile. La ieșirea de la Tribunal, Călin Georgescu a făcut câteva
Grindeanu, reacție după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Acum Pîslaru să-și facă treaba de ministru" – VIDEO
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților, că acum e momentul ca Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, să-și facă treaba „să nu pierdem" banii europeni din PNRR. „Foarte bine că s-a clarificat, în sfârşit, acest subiect. Eu n-am comentat şi nu o să comentez nici de-acum
BREAKING NEWS. După cinci amânări, Curtea Constituțională a decis! CCR: Proiectul privind reforma pensiilor magistraților – constituțional
Reforma pensiilor magistraților a ajuns pentru a șasea oară pe masa judecătorilor de la CCR. După cinci amânări, Curtea Constituțională a luat o decizie, în ședința de miercuri, 18 februarie. Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților
VIDEO. Capitala sub zăpadă. Primarul general Ciucu le cere bucureștenilor să rămână în case: „Se intervine dificil pentru că sunt mașini peste tot"
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu le-a cerut, miercuri, bucureștenilor să nu iasă din case dacă nu e absolut necesar, dar și să nu folosească mașinile personale, pentru a facilita accesul utilajelor care să curățe zăpada depusă pe străzi în urma ninsorilor abundente din ultimele ore. Edilul spune că Bucureştiul nu este „paralizat", se circulă
A venit zăpada spre bucuria celor mici și mari, mă rog individualizați fiecare după vârstă, loc de muncă, cont în bancă etc etc. Dar ce înseamnă asta pentru piloți, echipaje și pasageri ? Ia hai să vedem cu toții ce și cum! Aviația mon amour! Pour toujour! Pasagerii care înjură de zor Taromul mai ales
Mâncarea din România, mai scumpă decât în Spania sau Italia. Diferențe de preț sunt uriașe!
România este campioana scumpirilor la alimente în Uniunea Europeană. Un studiu elen arată că valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent este mai mare decât în țări mai dezvoltate. Deși România are TVA-ul mai mic, mâncarea pe care o cumpărăm din supermarket este mai scumpă decât în Spania, Portugalia, Bulgaria sau Grecia, potrivit
Descoperire cutremurătoare, miercuri dimineață, pe o stradă din București, în contextul ninsorilor puternice care s-au abătut asupra Capitalei în ultimele ore. Un taximetrist a fost găsit mort în mașină, miercuri dimineață, 18 februarie, pe o stradă din Sectorul 1. Bărbatul avea 61 de ani. La fața locului au ajuns atât polițiștii, cât și cadre medicale,
Șoferii de ridesharing au umflat prețurile după ninsoarea de azi-noapte, în București. Câți bani i s-au cerut unui client pe o cursă de 12 minute
Viscolul puternic și ninsoarea abundentă a blocat aproape toată Capitala. Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă grea. Deși STB a scos pe traseu toate autobuzele, acestea circulă cu dificultate. Tramvaiele nu pot funcţiona pentru că majoritatea liniilor sunt înzăpezite. Metroul e luat pe sus, iar unii șoferi au lăsat mașinile în parcare pentru
Care este noua schemă de ajutor la gaze pentru clienții casnici. Prețurile vor fi plafonate și după 1 aprilie
Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Documentul include măsurile propuse spre a fi aplicate după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare a prețului la gaza naturale, din 31
Localități fără curent electric, în Buzău, din cauza vremii. Un microbuz cu 14 persoane a derapat într-un șanț
Ninsorile și zăpada depusă au generat probleme în județul Buzău. Autoritățile intervin pentru a rezolva problemele cauzate de vremea rea. Mai multe comune au rămas fără curent electric în județul Buzău. Un microbuz cu 14 persoane a derapat într-un şanţ, iar o ambulanţă a avut nevoie de sprijin după ce a rămas blocată din cauza
Nicușor Dan pleacă miercuri la Washington, în ciuda ninsorii abundente. Va zbura cu un avion privat deținut de un român
Președintele Nicușor Dan va călători miercuri, 18 februarie, de la București la Washington pentru Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, în ciuda ninsorii abundente. Președintele va zbura cu un avion privat deținut de un român. Decizia vine după experiența recentă din luna ianuarie, când Nicușor Dan a rămas blocat la Paris din cauza condițiilor
Mare parte din țară, sub imperiul iernii. Cursuri online și în judeţele Vrancea și Galaţi, din cauza ninsorilor abundente
Autorităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, 18
Când scăpăm de ninsori și frig. Meteorologii ANM spun cum va arăta vremea după episodul sever de iarnă # National.ro
Frigul și ninsorile au cuprins mare parte din țară, după ce o masă de aer polar a adus temperaturi negative. Până joi, meteorologii au emis mai multe coduri de ninsori și viscol, dar și de temperaturi apropiate de pragul înghețului. În Capitală ninge fără oprire de marți seară. Se estimează că se va depune un […] The post Când scăpăm de ninsori și frig. Meteorologii ANM spun cum va arăta vremea după episodul sever de iarnă first appeared on Ziarul National.
Circulația transportului public, afectată pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii. Ce anunță STB # National.ro
Ninsoarea abundentă ce s-a abătut asupra Capitalei – care a dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă – a îngreunat circulația mijloacelor de transport în comun ale STB – autobuze, troleibuze și tramvaie. Circulația transportului public este afectată miercuri dimineața, 18 februarie, pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii, a anunțat Societatea […] The post Circulația transportului public, afectată pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii. Ce anunță STB first appeared on Ziarul National.
ANAF a reușit o tranzacție record cu tablourile lui Darius Vâlcov. Câți bani a încasat Fiscul, la licitație # National.ro
ANAF a reușit o tranzacție record, încasând 791.450 de euro din vânzarea tablourilor confiscate de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov. Procedura de executare silită, inițiată de ANAF Craiova pentru recuperarea prejudiciului stabilit prin hotărâre penală definitivă, s-a încheiat cu un succes neașteptat: toate cele 34 de lucrări scoase la vânzare au fost adjudecate. […] The post ANAF a reușit o tranzacție record cu tablourile lui Darius Vâlcov. Câți bani a încasat Fiscul, la licitație first appeared on Ziarul National.
Romprest reacționează la planul lui Tuță: Cauza reală a actualei situații a serviciului de salubritate în Sectorul 1 o reprezintă o serie de decizii administrative eronate, unilaterale și discreționare # National.ro
După 18 ani, contractul de salubrizare dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest se apropie de final. Contractul va expira anul acesta, pe 30 iunie, iar în ședința de consiliu local ce va avea loc joi, 19 februarie, aleșii locali urmează să-l mandateze pe primar pentru a anunța oficial instituțiile și partenerii implicați că actuala delegare […] The post Romprest reacționează la planul lui Tuță: Cauza reală a actualei situații a serviciului de salubritate în Sectorul 1 o reprezintă o serie de decizii administrative eronate, unilaterale și discreționare first appeared on Ziarul National.
Bolojan, aici nu tai?! CSM dă 289,3 milioane lei pe salarii, adică 69,9% din bugetul pe 2026 # National.ro
Salariile membrilor CSM și ale magistraților din cadrul instituției sunt printre cele mai mari din sistemul public, depășind în multe cazuri 20.000 – 25.000 lei brut pe lună. Veniturile anuale ale membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se ridică la sume de ordinul milioanelor de lei, existând cazuri în care câștigurile anuale ale […] The post Bolojan, aici nu tai?! CSM dă 289,3 milioane lei pe salarii, adică 69,9% din bugetul pe 2026 first appeared on Ziarul National.
Iarna a pus stăpânire pe o mare parte din țară. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 cm / Trafic blocat, zboruri anulate, școli închise # National.ro
Mare parte din România se confruntă cu cel mai sever episod de iarnă! Ninge neîncetat de aseară în Capitală și mai multe județe. Peste jumătate din țară se află sub avertizări cod portocaliu și galben de ninsoare și viscol. Autoritățile au transmis mesaje de alertă prin sistemul RO-ALERT, recomandând populației să evite deplasările și să […] The post Iarna a pus stăpânire pe o mare parte din țară. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 cm / Trafic blocat, zboruri anulate, școli închise first appeared on Ziarul National.
BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, de […] The post Horoscop 18 februarie 2026 – Unii oameni sunt obsedați să întoarcă ceasul înapoi first appeared on Ziarul National.
Investitorii cer directorilor marilor companii petroliere să-și prezinte planurile de afaceri, după ani de reduceri de costuri. Având în vedere că tranziția către ”energia curată” se împotmolește, prelungind astfel necesitatea utilizării combustibililor fosili, Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP și Total Energies sunt solicitate să demonstreze longevitatea rezervelor lor și soliditatea proiectelor în curs de dezvoltare, […] The post Big Oil, sub presiunea investitorilor first appeared on Ziarul National.
România traversează un moment economic delicat, chiar cel mai complicat din ultimii 15-20 de ani, iar responsabilitatea politică ar trebui să fie pe măsura gravității situației. Bugetul pe 2026 nu există, deși legea obliga Guvernul să îl trimită în Parlament încă din decembrie 2025. Mai mult, economia a intrat oficial în recesiune tehnică, firmele se […] The post Oameni mici pentru funcții mari. Guvernanți sau intriganți? first appeared on Ziarul National.
Sistemul de apărare și ordine publică stă pe un butoi de pulbere. După ce, la întâlnirea coaliției, s-a convenit să nu se taie din bugetul de salarii pentru polițiști și militari, sindicaliștii au aflat, cu stupoare, că, în contrapartidă, decidenții politici vor să crească și mai mult vârsta de pensionare. Mai mult, un reprezentant al […] The post Situație explozivă în MAI. Se pregătesc proteste și plecări din sistem first appeared on Ziarul National.
Analiză alarmantă. Energia intermitentă a fotovoltaicelor ”prăjește” transformatoarele distribuitorilor # National.ro
Un studiu privind impactul fotovoltaicelor asupra sistemului energetic, lansat de Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România, dezvăluie consecințe grave ale energiei intermitente asupra zonei de distribuție. Astfel, fotovoltaicele determină îmbătrânirea prematură a transformatoarelor și, în final, deteriorarea acestora. Autorii studiului semnalează că este nevoie de o investiție de 800 de milioane de euro numai […] The post Analiză alarmantă. Energia intermitentă a fotovoltaicelor ”prăjește” transformatoarele distribuitorilor first appeared on Ziarul National.
Europa își asumă responsabilități sporite pentru propria securitate, dar Comisia Europeană și NATO oferă viziuni contradictorii. Cheltuielile pentru apărare în întreaga Europă au crescut în 2025 cu aproape 80% față de anul dinaintea invaziei ruse în Ucraina, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la München. Secretarul general […] The post Securitatea Europei, dezbinată de tandemul Ursula-Rutte? first appeared on Ziarul National.
Relația tensionată dintre Erik ten Hag și Cristiano Ronaldo a fost decisivă pentru plecarea portughezului de la Manchester United în noiembrie 2022. Steve McClaren, fostul secund al tehnicianului olandez, a dezvăluit acum ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. Potrivit acestuia, conflictul a pornit de la cerințele tactice impuse de Ten Hag. Antrenorul îi cerea […] The post Culisele conflictului Ten Hag–Ronaldo: „Nu faci asta, nu joci!” first appeared on Ziarul National.
Scandal uriaș după Derby d’Italia. Arbitrul Federico La Penna a fost amenințat cu moartea în urma deciziilor controversate din Inter – Juventus 3-2, iar poliția italiană a deschis o anchetă după sesizarea făcută chiar de „central”. Mesaje extrem de grave au apărut pe rețelele sociale, unele conținând amenințări directe precum „Te vom împușca” sau „Știm […] The post Arbitrul Penna, sub protectia poliției după ce a fost amenințat cu moartea first appeared on Ziarul National.
Vladimir Putin câștigă timp. Negociatorii săi prelungesc discuțiile de pace, cu suficiente declarații pentru a respinge presiunile reînnoite ale SUA, în timp ce dronele și rachetele rusești lovesc Ucraina. La începutul acestei luni, în ajunul negocierilor de la Abu Dhabi, Rusia a lansat 450 de drone și 71 de rachete asupra rețelei energetice a Ucrainei. […] The post Putin nu vrea pace, ci mai mult timp first appeared on Ziarul National.
Săptămâna viitoare, Bruxelles urmează să își prezinte propunerile despre obligația de a produce în Europa pentru anumite companii ce beneficiază de fonduri publice. Însă definiția acestei „preferințe europene” se află în centrul unor dezbateri aprinse. Este vorba despre „a ne proteja industria, fără a fi protecționiști, apărând anumite sectoare strategice, precum tehnologiile curate, industria chimică, […] The post ”Fabricat în Europa”, protecție sau protecționism? first appeared on Ziarul National.
Există o formă de oboseală care nu se rezolvă cu o noapte bună de somn. Nici cu un weekend liber. Nici cu o vacanță scurtă. Este o oboseală difuză, constantă, care nu apare neapărat după efort fizic intens, ci după efort psihic prelungit. Mulți oameni o descriu simplu: „sunt obosit tot timpul”. În realitate, această […] The post Când oboseala nu mai trece cu somn first appeared on Ziarul National.
Un studiu la care au participat mai multe instituții internaționale, publicat în revista medicală Oncotarget, a concluzionat că modificările imunologice induse de vaccinul Covid ar putea contribui la declanșarea sau progresia unor neoplazii. Autorii cercetării au semnalat alterările sistemului imunitar, schimbarea clasei IgG4 și, în special, supresia celulelor T, și interferența vacinului ARNm cu genele […] The post Studiu de coșmar. Vaccinurile Covid au ”livrat” cancer, nu imunitate first appeared on Ziarul National.
De cum se puse premier, Ilie Bolojan a pornit și continuă o campanie insistentă prin care caută pe toate căile lui de înțelegere să ajungă să echilibreze deficitul bugetar al țării. Nu doar ca om de stânga, ci mai ales ca simplu cetățean, nu i-am agreat deciziile, așa că în pamfletele mele l-am contestat adesea. […] The post Bolojan alias Păcală? first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, despre numirea șefilor SRI și SIE: Se va întâmpla „relativ curând”/Ce zice despre lista de candidați: „Asta pot să spun” – VIDEO # National.ro
Președintele Nicușor Dan spune că are câte o listă cu cinci nume pentru conducerea SRI și SIE și că nominalizările unor șefi ai serviciilor de informații vor fi făcute „relativ curând”. El a căutat să explice, într-un interviu la radioul public, și de ce nu a făcut încă numirile, la 9 luni de la preluarea […] The post Nicușor Dan, despre numirea șefilor SRI și SIE: Se va întâmpla „relativ curând”/Ce zice despre lista de candidați: „Asta pot să spun” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Lumea a intrat într-o eră multipolară? Politicienii, diplomații și analiștii declară în mod regulat că dominația americană fără rival s-a încheiat, iar puterea globală este acum dispersată în mai multe centre. Această aparentă convergență ascunde o diferență în modul în care diferiții actori definesc multipolaritatea. Pentru administrația Trump, recunoașterea multipolarității nu înseamnă acceptarea limitelor puterii […] The post Iluzia multipolarității first appeared on Ziarul National.
Grupul Wagner s-a întors, iar de data aceasta vine în Europa. Oficialii serviciilor secrete occidentale au declarat pentru Financial Times că recrutorii grupului militar rus orchestrează în prezent operațiuni subversive pe întreg continentul. Agenții folosesc rețelele sociale și Telegram pentru a viza „europenii vulnerabili din punct de vedere economic” și „disponibili”, convingându-i să acționeze ca […] The post Aderarea Ucrainei la UE ar crește șansele de sabotaj din partea grupului Wagner first appeared on Ziarul National.
La Conferința de Securitate de la München au fost două voci in game diferite care au declarat că vechea ordine mondială nu mai există, a dispărut. Furată sau ucisă de ideologii toxice? Prin vocea cancelarului german Mertz, ordinea mondială bazată pe apărarea UE de presiunea Heartland-ului definit de Mackinder, sub umbrela NATO, coordonată și finanțată […] The post Cine a furat ordinea mondială? first appeared on Ziarul National.
1. În Pawtucket, Rhode Island, un transgender a deschis focul în timpul unui meci de hochei între elevi de liceu. Există precedentele Colorado Springs, Lakewood Church, Aberdeen. Așa nu se mai poate. Progresiștii din România trebuie să ia măsuri, ca să intrăm și noi în rândul lumii. Suntem prea înapoiați. Și n-avem ”empatie” față de […] The post Semizeul recesiunii tehnice first appeared on Ziarul National.
Școli închise în județul Giurgiu, miercuri, din cauza Codului portocaliu de ninsori și viscol. Cursurile se vor desfășura online # National.ro
Avertizările de viscol și ninsori abundente emise marți de ANM au pus în alertă autoritățile locale din mai multe județe, care au intrat în ședințe pentru a decide măsuri preventive și operative în contextul manifestărilor de vreme severă prognozate de specialiștii în meteorologie. Autorităţile din judeţul Giurgiu anunţă măsuri speciale, în contextul în care judeţul […] The post Școli închise în județul Giurgiu, miercuri, din cauza Codului portocaliu de ninsori și viscol. Cursurile se vor desfășura online first appeared on Ziarul National.
Guvernul ar vrea să taie norma de hrană pentru bugetari, inclusiv polițiști și militari. Miruță se opune: „Nu semnez”/Discuția „a apărut brusc” # National.ro
Îngrijorare în rândul militarilor, polițiștilor și a altor categorii de bugetari, după ce s-a aflat că ar putea risca să rămână fără norma de hrană. Totul, după ce s-a anunțat că la nivelul Coaliției de guvernare au existat discuții eliminarea normei de hrană pentru anumite categorii de angajați. Norma de hrană pentru polițiști și militari […] The post Guvernul ar vrea să taie norma de hrană pentru bugetari, inclusiv polițiști și militari. Miruță se opune: „Nu semnez”/Discuția „a apărut brusc” first appeared on Ziarul National.
