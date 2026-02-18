Romprest reacționează la planul lui Tuță: Cauza reală a actualei situații a serviciului de salubritate în Sectorul 1 o reprezintă o serie de decizii administrative eronate, unilaterale și discreționare
National.ro, 18 februarie 2026 09:20
După 18 ani, contractul de salubrizare dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest se apropie de final. Contractul va expira anul acesta, pe 30 iunie, iar în ședința de consiliu local ce va avea loc joi, 19 februarie, aleșii locali urmează să-l mandateze pe primar pentru a anunța oficial instituțiile și partenerii implicați că actuala delegare […] The post Romprest reacționează la planul lui Tuță: Cauza reală a actualei situații a serviciului de salubritate în Sectorul 1 o reprezintă o serie de decizii administrative eronate, unilaterale și discreționare first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 5 minute
09:50
Circulația transportului public, afectată pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii. Ce anunță STB # National.ro
Ninsoarea abundentă ce s-a abătut asupra Capitalei – care a dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă – a îngreunat circulația mijloacelor de transport în comun ale STB – autobuze, troleibuze și tramvaie. Circulația transportului public este afectată miercuri dimineața, 18 februarie, pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii, a anunțat Societatea […] The post Circulația transportului public, afectată pe mai multe trasee din Capitală din cauza ninsorii. Ce anunță STB first appeared on Ziarul National.
Acum 15 minute
09:40
ANAF a reușit o tranzacție record cu tablourile lui Darius Vâlcov. Câți bani a încasat Fiscul, la licitație # National.ro
ANAF a reușit o tranzacție record, încasând 791.450 de euro din vânzarea tablourilor confiscate de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov. Procedura de executare silită, inițiată de ANAF Craiova pentru recuperarea prejudiciului stabilit prin hotărâre penală definitivă, s-a încheiat cu un succes neașteptat: toate cele 34 de lucrări scoase la vânzare au fost adjudecate. […] The post ANAF a reușit o tranzacție record cu tablourile lui Darius Vâlcov. Câți bani a încasat Fiscul, la licitație first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
09:20
Romprest reacționează la planul lui Tuță: Cauza reală a actualei situații a serviciului de salubritate în Sectorul 1 o reprezintă o serie de decizii administrative eronate, unilaterale și discreționare # National.ro
După 18 ani, contractul de salubrizare dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest se apropie de final. Contractul va expira anul acesta, pe 30 iunie, iar în ședința de consiliu local ce va avea loc joi, 19 februarie, aleșii locali urmează să-l mandateze pe primar pentru a anunța oficial instituțiile și partenerii implicați că actuala delegare […] The post Romprest reacționează la planul lui Tuță: Cauza reală a actualei situații a serviciului de salubritate în Sectorul 1 o reprezintă o serie de decizii administrative eronate, unilaterale și discreționare first appeared on Ziarul National.
09:10
Bolojan, aici nu tai?! CSM dă 289,3 milioane lei pe salarii, adică 69,9% din bugetul pe 2026 # National.ro
Salariile membrilor CSM și ale magistraților din cadrul instituției sunt printre cele mai mari din sistemul public, depășind în multe cazuri 20.000 – 25.000 lei brut pe lună. Veniturile anuale ale membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se ridică la sume de ordinul milioanelor de lei, existând cazuri în care câștigurile anuale ale […] The post Bolojan, aici nu tai?! CSM dă 289,3 milioane lei pe salarii, adică 69,9% din bugetul pe 2026 first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
08:40
Iarna a pus stăpânire pe o mare parte din țară. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 cm / Trafic blocat, zboruri anulate, școli închise # National.ro
Mare parte din România se confruntă cu cel mai sever episod de iarnă! Ninge neîncetat de aseară în Capitală și mai multe județe. Peste jumătate din țară se află sub avertizări cod portocaliu și galben de ninsoare și viscol. Autoritățile au transmis mesaje de alertă prin sistemul RO-ALERT, recomandând populației să evite deplasările și să […] The post Iarna a pus stăpânire pe o mare parte din țară. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 cm / Trafic blocat, zboruri anulate, școli închise first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
07:20
Acum 6 ore
05:00
BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, de […] The post Horoscop 18 februarie 2026 – Unii oameni sunt obsedați să întoarcă ceasul înapoi first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
21:10
Acum 24 ore
20:20
Investitorii cer directorilor marilor companii petroliere să-și prezinte planurile de afaceri, după ani de reduceri de costuri. Având în vedere că tranziția către ”energia curată” se împotmolește, prelungind astfel necesitatea utilizării combustibililor fosili, Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP și Total Energies sunt solicitate să demonstreze longevitatea rezervelor lor și soliditatea proiectelor în curs de dezvoltare, […] The post Big Oil, sub presiunea investitorilor first appeared on Ziarul National.
19:40
România traversează un moment economic delicat, chiar cel mai complicat din ultimii 15-20 de ani, iar responsabilitatea politică ar trebui să fie pe măsura gravității situației. Bugetul pe 2026 nu există, deși legea obliga Guvernul să îl trimită în Parlament încă din decembrie 2025. Mai mult, economia a intrat oficial în recesiune tehnică, firmele se […] The post Oameni mici pentru funcții mari. Guvernanți sau intriganți? first appeared on Ziarul National.
19:10
Sistemul de apărare și ordine publică stă pe un butoi de pulbere. După ce, la întâlnirea coaliției, s-a convenit să nu se taie din bugetul de salarii pentru polițiști și militari, sindicaliștii au aflat, cu stupoare, că, în contrapartidă, decidenții politici vor să crească și mai mult vârsta de pensionare. Mai mult, un reprezentant al […] The post Situație explozivă în MAI. Se pregătesc proteste și plecări din sistem first appeared on Ziarul National.
19:10
Analiză alarmantă. Energia intermitentă a fotovoltaicelor ”prăjește” transformatoarele distribuitorilor # National.ro
Un studiu privind impactul fotovoltaicelor asupra sistemului energetic, lansat de Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România, dezvăluie consecințe grave ale energiei intermitente asupra zonei de distribuție. Astfel, fotovoltaicele determină îmbătrânirea prematură a transformatoarelor și, în final, deteriorarea acestora. Autorii studiului semnalează că este nevoie de o investiție de 800 de milioane de euro numai […] The post Analiză alarmantă. Energia intermitentă a fotovoltaicelor ”prăjește” transformatoarele distribuitorilor first appeared on Ziarul National.
18:40
Europa își asumă responsabilități sporite pentru propria securitate, dar Comisia Europeană și NATO oferă viziuni contradictorii. Cheltuielile pentru apărare în întreaga Europă au crescut în 2025 cu aproape 80% față de anul dinaintea invaziei ruse în Ucraina, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la München. Secretarul general […] The post Securitatea Europei, dezbinată de tandemul Ursula-Rutte? first appeared on Ziarul National.
18:20
Relația tensionată dintre Erik ten Hag și Cristiano Ronaldo a fost decisivă pentru plecarea portughezului de la Manchester United în noiembrie 2022. Steve McClaren, fostul secund al tehnicianului olandez, a dezvăluit acum ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. Potrivit acestuia, conflictul a pornit de la cerințele tactice impuse de Ten Hag. Antrenorul îi cerea […] The post Culisele conflictului Ten Hag–Ronaldo: „Nu faci asta, nu joci!” first appeared on Ziarul National.
17:50
Scandal uriaș după Derby d’Italia. Arbitrul Federico La Penna a fost amenințat cu moartea în urma deciziilor controversate din Inter – Juventus 3-2, iar poliția italiană a deschis o anchetă după sesizarea făcută chiar de „central”. Mesaje extrem de grave au apărut pe rețelele sociale, unele conținând amenințări directe precum „Te vom împușca” sau „Știm […] The post Arbitrul Penna, sub protectia poliției după ce a fost amenințat cu moartea first appeared on Ziarul National.
17:40
Vladimir Putin câștigă timp. Negociatorii săi prelungesc discuțiile de pace, cu suficiente declarații pentru a respinge presiunile reînnoite ale SUA, în timp ce dronele și rachetele rusești lovesc Ucraina. La începutul acestei luni, în ajunul negocierilor de la Abu Dhabi, Rusia a lansat 450 de drone și 71 de rachete asupra rețelei energetice a Ucrainei. […] The post Putin nu vrea pace, ci mai mult timp first appeared on Ziarul National.
17:10
Săptămâna viitoare, Bruxelles urmează să își prezinte propunerile despre obligația de a produce în Europa pentru anumite companii ce beneficiază de fonduri publice. Însă definiția acestei „preferințe europene” se află în centrul unor dezbateri aprinse. Este vorba despre „a ne proteja industria, fără a fi protecționiști, apărând anumite sectoare strategice, precum tehnologiile curate, industria chimică, […] The post ”Fabricat în Europa”, protecție sau protecționism? first appeared on Ziarul National.
16:40
Există o formă de oboseală care nu se rezolvă cu o noapte bună de somn. Nici cu un weekend liber. Nici cu o vacanță scurtă. Este o oboseală difuză, constantă, care nu apare neapărat după efort fizic intens, ci după efort psihic prelungit. Mulți oameni o descriu simplu: „sunt obosit tot timpul”. În realitate, această […] The post Când oboseala nu mai trece cu somn first appeared on Ziarul National.
16:40
Un studiu la care au participat mai multe instituții internaționale, publicat în revista medicală Oncotarget, a concluzionat că modificările imunologice induse de vaccinul Covid ar putea contribui la declanșarea sau progresia unor neoplazii. Autorii cercetării au semnalat alterările sistemului imunitar, schimbarea clasei IgG4 și, în special, supresia celulelor T, și interferența vacinului ARNm cu genele […] The post Studiu de coșmar. Vaccinurile Covid au ”livrat” cancer, nu imunitate first appeared on Ziarul National.
16:30
De cum se puse premier, Ilie Bolojan a pornit și continuă o campanie insistentă prin care caută pe toate căile lui de înțelegere să ajungă să echilibreze deficitul bugetar al țării. Nu doar ca om de stânga, ci mai ales ca simplu cetățean, nu i-am agreat deciziile, așa că în pamfletele mele l-am contestat adesea. […] The post Bolojan alias Păcală? first appeared on Ziarul National.
16:20
Nicușor Dan, despre numirea șefilor SRI și SIE: Se va întâmpla „relativ curând”/Ce zice despre lista de candidați: „Asta pot să spun” – VIDEO # National.ro
Președintele Nicușor Dan spune că are câte o listă cu cinci nume pentru conducerea SRI și SIE și că nominalizările unor șefi ai serviciilor de informații vor fi făcute „relativ curând”. El a căutat să explice, într-un interviu la radioul public, și de ce nu a făcut încă numirile, la 9 luni de la preluarea […] The post Nicușor Dan, despre numirea șefilor SRI și SIE: Se va întâmpla „relativ curând”/Ce zice despre lista de candidați: „Asta pot să spun” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:10
Lumea a intrat într-o eră multipolară? Politicienii, diplomații și analiștii declară în mod regulat că dominația americană fără rival s-a încheiat, iar puterea globală este acum dispersată în mai multe centre. Această aparentă convergență ascunde o diferență în modul în care diferiții actori definesc multipolaritatea. Pentru administrația Trump, recunoașterea multipolarității nu înseamnă acceptarea limitelor puterii […] The post Iluzia multipolarității first appeared on Ziarul National.
15:50
Grupul Wagner s-a întors, iar de data aceasta vine în Europa. Oficialii serviciilor secrete occidentale au declarat pentru Financial Times că recrutorii grupului militar rus orchestrează în prezent operațiuni subversive pe întreg continentul. Agenții folosesc rețelele sociale și Telegram pentru a viza „europenii vulnerabili din punct de vedere economic” și „disponibili”, convingându-i să acționeze ca […] The post Aderarea Ucrainei la UE ar crește șansele de sabotaj din partea grupului Wagner first appeared on Ziarul National.
15:40
La Conferința de Securitate de la München au fost două voci in game diferite care au declarat că vechea ordine mondială nu mai există, a dispărut. Furată sau ucisă de ideologii toxice? Prin vocea cancelarului german Mertz, ordinea mondială bazată pe apărarea UE de presiunea Heartland-ului definit de Mackinder, sub umbrela NATO, coordonată și finanțată […] The post Cine a furat ordinea mondială? first appeared on Ziarul National.
15:20
1. În Pawtucket, Rhode Island, un transgender a deschis focul în timpul unui meci de hochei între elevi de liceu. Există precedentele Colorado Springs, Lakewood Church, Aberdeen. Așa nu se mai poate. Progresiștii din România trebuie să ia măsuri, ca să intrăm și noi în rândul lumii. Suntem prea înapoiați. Și n-avem ”empatie” față de […] The post Semizeul recesiunii tehnice first appeared on Ziarul National.
15:10
Școli închise în județul Giurgiu, miercuri, din cauza Codului portocaliu de ninsori și viscol. Cursurile se vor desfășura online # National.ro
Avertizările de viscol și ninsori abundente emise marți de ANM au pus în alertă autoritățile locale din mai multe județe, care au intrat în ședințe pentru a decide măsuri preventive și operative în contextul manifestărilor de vreme severă prognozate de specialiștii în meteorologie. Autorităţile din judeţul Giurgiu anunţă măsuri speciale, în contextul în care judeţul […] The post Școli închise în județul Giurgiu, miercuri, din cauza Codului portocaliu de ninsori și viscol. Cursurile se vor desfășura online first appeared on Ziarul National.
14:20
Guvernul ar vrea să taie norma de hrană pentru bugetari, inclusiv polițiști și militari. Miruță se opune: „Nu semnez”/Discuția „a apărut brusc” # National.ro
Îngrijorare în rândul militarilor, polițiștilor și a altor categorii de bugetari, după ce s-a aflat că ar putea risca să rămână fără norma de hrană. Totul, după ce s-a anunțat că la nivelul Coaliției de guvernare au existat discuții eliminarea normei de hrană pentru anumite categorii de angajați. Norma de hrană pentru polițiști și militari […] The post Guvernul ar vrea să taie norma de hrană pentru bugetari, inclusiv polițiști și militari. Miruță se opune: „Nu semnez”/Discuția „a apărut brusc” first appeared on Ziarul National.
12:30
Băluță îl torpilează pe „baronul fățarnic” Ciucu: Fie vă recunoaşteţi neputinţa şi vă depuneţi mandatul, fie vă apucaţi de treabă # National.ro
Daniel Băluță, liderul PSD București, lansează un atac dur la adresa primarului general Ciprian Ciucu, acuzându-l de ipocrizie și eșec administrativ. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și liderul PSD București, îi transmite un mesaj de ultimă oră edilului general al Capitalei. Sub forma unui „apel către baronul fățarnic”, ca replică la recentele constatări ale liberalului […] The post Băluță îl torpilează pe „baronul fățarnic” Ciucu: Fie vă recunoaşteţi neputinţa şi vă depuneţi mandatul, fie vă apucaţi de treabă first appeared on Ziarul National.
12:10
VIDEO. Călin Georgescu: „Nu este o recesiune tehnică, poate un dezastru tehnic/Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie”. Care spune că e soluția # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns, marți, 17 februarie, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură impusă în cazul său în urmă cu aproape un an. De altfel, miercuri Tribunalul București este așteptat să decidă dacă această măsură a controlului judiciar va fi menținută în cazul lui Georgescu […] The post VIDEO. Călin Georgescu: „Nu este o recesiune tehnică, poate un dezastru tehnic/Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie”. Care spune că e soluția first appeared on Ziarul National.
12:00
Record negativ! Datoria publică a depășit 60% din PIB. Statul a îndatorat fiecare român cu aproape 60.000 lei # National.ro
Datoria publică a României a ajuns în noiembrie 2025 la un nivel record de 1.121 miliarde de lei, depășind pragul de 60% din Produsul Intern Brut. Practic, statul a îndatorat fiecare român cu aproximativ 59.000 de lei, echivalentul a circa 12.000 de euro. Fiecare român, dator cu 59.000 lei Datele arată o creștere rapidă a […] The post Record negativ! Datoria publică a depășit 60% din PIB. Statul a îndatorat fiecare român cu aproape 60.000 lei first appeared on Ziarul National.
11:40
Vine urgia albă! Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic / Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm # National.ro
Iarna revină în forță! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și în sudul Moldovei, care intră în vigoare marți seara. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară, valabile de marți până miercuri. Stratul de zăpadă […] The post Vine urgia albă! Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic / Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm first appeared on Ziarul National.
11:10
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. ANM anunță de când se încălzește vremea. Când se va simți venirea primăverii! # National.ro
După episodul de vreme rece de la începutul acestei săptămâni, care în unele zone din țară va aduce în peisaj lapoviță și ninsori, mai toată lumea vrea să știe când se va mai încălzi afară și ce surprize ar putea aduce, la nivel meteorologic, finalul lunii februarie și mai ales începutul primei luni de primăvară […] The post Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. ANM anunță de când se încălzește vremea. Când se va simți venirea primăverii! first appeared on Ziarul National.
11:00
Ce salarii cer tinerii din România încă de la primul job. Angajatorii vorbesc despre mitul “tinerilor cu tupeu” # National.ro
Un nou fenomen începe să se dezvolte în rândul tinerilor care îşi caută un loc de muncă. Unii recrutori vorbesc deja despre mitul “tinerilor cu tupeu”. Aşa sunt catalogaţi românii cu experienţă de “entry-level”, dar care cer salarii de 1.000 de euro. Deși pretențiile salariale ale tinerilor pot părea îndrăznețe raportate la lipsa lor de […] The post Ce salarii cer tinerii din România încă de la primul job. Angajatorii vorbesc despre mitul “tinerilor cu tupeu” first appeared on Ziarul National.
10:40
O fetiță de doar două luni a murit la spital. Părinții acuză medicii din Vaslui că nu au pus la timp diagnosticul corect: „Nu au vrut să ne spună” # National.ro
Momente crunte pentru părinții unei copile care a murit la doar două luni, la spital. Familia acuză medicii vasluieni de neglijență. Deja s-a început o anchetă la Spitalul de Urgență (SJU) din Vaslui, după moartea bebelușului. Fetița de doar două luni a murit, la un spital de Pediatrie din Iași, după ce fusese transferată de […] The post O fetiță de doar două luni a murit la spital. Părinții acuză medicii din Vaslui că nu au pus la timp diagnosticul corect: „Nu au vrut să ne spună” first appeared on Ziarul National.
10:30
Hackerii vor să te fure cu Inteligența Artificială, iar metodele sunt tot mai ingenioase. Atenție la ofertele care par prea bune ca să fie adevărate! # National.ro
Hackerii şi-au diversificat escrocheriile din mediul online, care devin tot mai greu de depistat. Mesaje aparent obișnuite sau oferte „irezistibile” ascund capcane complexe, bazate pe emoţiile oamenilor. Experţii în securitate cibernetică avertizează că vigilența rămâne cea mai eficientă protecție, iar verificarea atentă a fiecărui mesaj, apel sau tranzacție poate preveni pierderi importante. Cele mai frecvente […] The post Hackerii vor să te fure cu Inteligența Artificială, iar metodele sunt tot mai ingenioase. Atenție la ofertele care par prea bune ca să fie adevărate! first appeared on Ziarul National.
10:00
Disperarea şi sărăcia îi împing pe unii români să fure din supermarket. Care sunt cele mai “sustrase” produse pe la casele self-pay # National.ro
Au crescut furturile din magazine, pe fondul sărăciei tot mai mare resimţite de unii români. Cel puțin 40 de magazine sunt prădate zilnic la nivel național, dintre care aproximativ 15 doar în București. Hoţii sustrag produsele pe la casele de plată self-pay, menite să ușureze munca angajaților și experiența clienților. Totuşi, aceste sisteme au devenit […] The post Disperarea şi sărăcia îi împing pe unii români să fure din supermarket. Care sunt cele mai “sustrase” produse pe la casele self-pay first appeared on Ziarul National.
Ieri
09:50
Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii să știe la ce se înhamă” – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut în coaliția de guvernare explicaţii privind unele decizii luate de România privind politica externă, el argumentând că sunt hotărâri care angajează țara noastră pentru foarte mulţi ani, iar românii trebuie să ştie „la ce se înhamă”. Concret, Grindeanu a spus că a cerut în coaliție […] The post Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii să știe la ce se înhamă” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:30
Angajaţii din România care scapă de tăierile cu 10% a veniturilor. Guvernul a stabilit domeniile în care nu se atinge de salariile oamenilor # National.ro
Coaliția de guvernare a ajuns, luni, la un acord privind tăierile cu 10% din cheltuielile cu personalul. În Sănătate, Educație, Apărare și Siguranță publică, economiile făcute nu vor afecta salariile specialiștilor. Liderii coaliţiei, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au pus de acord privind forma finală a reformei administrației. Măsurile, adoptate prin […] The post Angajaţii din România care scapă de tăierile cu 10% a veniturilor. Guvernul a stabilit domeniile în care nu se atinge de salariile oamenilor first appeared on Ziarul National.
09:00
Ministrul Muncii ameninţă cu demisia din cauza Legii salarizării unitare. Până când mai aşteaptă Florin Manole începerea dezbaterilor # National.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis, luni, că Legea salarizării unitare reprezintă o reformă cheie în PNRR, care ar trebui adoptată până la 31 august. În cazul unui eșec, România ar pierde o sumă mult mai importantă decât în cazul neadoptării legii pensiilor magistraților. Astfel, Manole a anunțat că-și va prezenta demisia dacă până în […] The post Ministrul Muncii ameninţă cu demisia din cauza Legii salarizării unitare. Până când mai aşteaptă Florin Manole începerea dezbaterilor first appeared on Ziarul National.
08:40
Guvernul schimbă taxele și impozitele locale. Cine va plăti jumătate din suma datorată la stat # National.ro
Coaliția de guvernare a decis, luni, în urma discuțiilor care au durat patru ore, să adopte rapid reforma administrației și pachetul de relansare economică prin Ordonanță de Urgență. S-a stabilit, printre altele, și revizuirea taxelor și impozitelor locale. S-au analizat efectele supraimpozitării, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și regimul persoanelor cu dizabilități, […] The post Guvernul schimbă taxele și impozitele locale. Cine va plăti jumătate din suma datorată la stat first appeared on Ziarul National.
07:20
05:50
Horoscop 17 februarie 2026 – Astăzi este posibil să aveți unele dificultăți de comunicare # National.ro
BERBEC Astăzi s-ar putea să ai senzația că ești prins într-un fel de foc încrucișat. Adevărul este că o parte din voi dorește să puteți păstra picioarele pe pământ, precum și să fiți riguroși, în timp ce cealaltă parte planifică și visează plutind pe un nor. TAUR Astăzi este posibil să aveți unele dificultăți de […] The post Horoscop 17 februarie 2026 – Astăzi este posibil să aveți unele dificultăți de comunicare first appeared on Ziarul National.
16 februarie 2026
22:10
Scandal, urlete, durere, învelite în Rolexuri, pantofi și costume de fițe, iar în parcare mașini, ba de serviciu, ba personale, de la Dacia la… infinit.Cam așa s-a văzut recenta întâlnire a primarilor din România cu prim-ministrul aceleiași Românii. Miza reală? Până acum, taberele sunt amestecate și politizate, dar nimeni nu spune adevărul.Așa că haideți să […] The post Eunucii administrației: bani mulți, curaj puțin first appeared on Ziarul National.
20:40
Un mesaj din partea lui Donald Trump a speriat industria auto din SUA: i-ar „plăcea” ca producătorii chinezi să construiască fabrici pe pământ american. Trump i-a pus pe jar pe directorii industriei în fața posibilității ca a doua cea mai mare piață auto din lume să aibă parte curând de competiția acerbă cu rivalii chinezi, […] The post Producătorii auto americani, speriați de rivalii chinezi first appeared on Ziarul National.
20:10
Creșterea prețului aurului forțează depozitele de valori să reducă acoperirea asigurărilor # National.ro
Creșterea vertiginoasă a prețului aurului determină unii operatori de seifuri să lase cantități mai mari de lingouri neasigurate, pe măsură ce stocurile lor se apropie de limitele de acoperire disponibile. Deși acoperirea pentru un singur loc de depozitare a crescut de la o medie de 3 miliarde de dolari acum câțiva ani la 5 miliarde […] The post Creșterea prețului aurului forțează depozitele de valori să reducă acoperirea asigurărilor first appeared on Ziarul National.
19:10
Potrivit datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat o explozie de falimente ale companiilor în trimestrul IV al anului 2025, la scurtă vreme după majorarea taxelor și impozitelor de către Guvernul Bolojan. Practic, mediul de afaceri a fost sufocat de măsurile fiscale agresive, consecințele fiind scăderea economică din țară și creșterea accelerată a șomajului. Prețurile […] The post Măsurile lui Bolojan au avut efect. Creștere explozivă a falimentelor în România first appeared on Ziarul National.
18:40
China dorește în mod clar să-și asume rolul de apărător al multilateralismului și comerțului liber. Statele Unite par izolate, în contextul în care președintele Donald Trump atacă nu doar rivalii, ci și aliații de lungă durată. Paradigma americană a unei democrații liberale orientate spre piețe a fost cândva în contrast puternic cu modelul chinez al […] The post Câștigă China jocul geopolitic? first appeared on Ziarul National.
18:10
Semnal de alarmă al silvicultorilor. Ministrul Mediului pregătește privatizări masive în Romsilva # National.ro
Federația Sindicatelor Silva avertizează că separarea activităților economice de cea de administrare a pădurilor este începutul sfârșitului pentru Regia Națională a Pădurilor. Sindicaliștii spun că Ministerul Mediului urmărește, de fapt, privatizarea activităților care aduc venituri Romsilva, prin înființarea acelor așa-zise secții de producție, și, în final, cedarea administrării pădurilor către alte entități, cum ar fi […] The post Semnal de alarmă al silvicultorilor. Ministrul Mediului pregătește privatizări masive în Romsilva first appeared on Ziarul National.
17:50
Situație neobișnuită la Feyenoord, după transferul lui Raheem Sterling. Atacantul englez nu a primit încă permisul de muncă în Olanda, iar acest lucru i-a dat complet planurile peste cap lui Robin van Persie. Din cauza blocajelor birocratice, Sterling nu a putut debuta în weekend, la meciul cu Go Ahead Eagles, și nici nu are voie […] The post INEDIT: Robin van Persie mută Feyenoord în Belgia! first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.