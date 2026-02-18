Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”

14:20

Exporturile României de carne de melc au crescut surprinzător în ultimul deceniu, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. De altfel, aceasta este printre puținele piețe agroalimentare unde țara noastră are un excedent deoarece exporturile sunt de patru ori mai mari decât importurile. România are cinci firme producătoare de carne […]