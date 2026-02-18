Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”
Gândul, 18 februarie 2026 18:20
O lună de antrenament pe „încărcare”, adică tare, ca și modalitate de abordare. Aceasta a fost alegerea făcut de antrenoarea Iulia Becheru pentru sportivul ei, înotătorul Robert Badea. Iar această lună de cantonament se desfășoară în Cipru. Antrenoarea Iulia Becheru a ales pentru înotătorul Robert Badea un cantonament la căldură Becheru a explicat de ce […]
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil” # Gândul
Ilie Bolojan va încearca să deblocheze una dintre sumele suspendate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților. Este vorba despre aproximativ 230 de milioane de euro, bani reținuți de Comisia Europeană din cauza întârzierilor legislative. Bolojan spune că prioritatea imediată a Guvernului este reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul […]
La conferința Europa Connect România Digitală – Digitalizarea României în context european, organizată la InterContinental Athenee Palace, mesajul comun al oficialilor și reprezentanților mediului privat a fost clar: România are infrastructură și acces la fonduri europene, dar blocajele birocratice există în continuare, lipseste coordonarea și avem deficit de competențe digitale. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30 # Gândul
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat” # Gândul
Mihai Sturzu, revoltat după ce un curier i-a aruncat un colet fragil la livrare: „Felicitări pentru «delicatețe»” # Gândul
Mihai Sturzu, fost component al trupei HI-Q și actual pilot, s-a revoltat pe internet după ce un curier i-a aruncat peste gard un colet fragil. Celebrul artist a trăit, astfel, o experiență neplăcută cu serviciile de livrare, pe care a împărtășit-o imediat pe rețelele sociale, postând și o filmare cu modul în care a primit […]
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă după intrarea economiei românești în fenomenul de stagflație și recesiune tehnică. „Ne aflăm acum într-un moment extrem de periculos în evoluția unei societăți capitaliste, în evoluția unei economii de piață, în care avem simultan recesiune sau stagnare economică la nivel anual. Avem inflație foarte mare […]
Silviu Predoiu îl ironizează pe Nicușor Dan: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a fost cadrul unui dialog transparent între jurnalistul Ionuț Cristahe și fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu. În viziunea fostului șef al spionilor, Nicușor Dan nu a convins administrația Trump de justețea anulării alegerilor din 2024. În acest context, […]
Au și americanii problemele lor cu vremea. Imagini cu momentul în care un camion este răsturnat de vânt în mers # Gândul
Vântul puternic a răsturnat un camion în statul american Texas. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Dumas, în regiunea Panhandle, cunoscută pentru vânturile sale puternice. Remorca a sărit ușor înainte de a se ridica. Filmarea cu camionul răsturnat a fost distribuită pe rețelele de socializare și a atras atenția mai multor internauți. Potrivit Biroului Șerifului din […]
Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27%, în 2025. Tinerii, mai expuși la substanțe psihoactive noi # Gândul
Potrivit unui raport DIICOT pe 2025, tinerii au devenit tot mai expuși la substanțe psihoactive noi, procurate prin intermediul rețelelor de socializare Telegram și Signal. 77% din dosarele Direcției au fost pe consum și trafic de droguri, în creștere cu 27% față de 2024. Bilanțul de activitate al DIICOT pe anul 2025 arată că fenomenul consumului […]
Kyros Vassaras, șeful CCA, a recunoscut, în cadrul unei analize publicate pe site-ul FRF, greșeala centralului Radu Petrescu prin anularea unul gol înscris de FC Argeș în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. De asemenea, a condamnat în același timp instigarea la violență împotriva arbitrilor a oficialilor piteșteni. Kyros […]
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu” # Gândul
Cel mai greu episod de iarnă s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire pentru persoanele fără adăpost din Capitală. Cel mai crunt au resimțit codul roșu de azi-noapte oamenii fără adăpost. În București, sunt mulți care nu au o cameră încălzită și o masă fierbinte. Primăria București a anunțat pe Facebook că a ajutat oamenii străzii. […]
Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a delarat, miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic că aproximativ 200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de furnizare a energiei electrice din cauza vremii rele. Până la momentul actual, în urma intervențiilor, au fost reconectate 86.000 de locuințe. Bogdan Ivan a dispus miercuri convocarea Comandamentului Energetic, la sediul […]
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama. Se vor efectua experimente imposibil de realizat până acum # Gândul
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunțat miercuri Autoritatea Națională pentru Cercetare. În urma implementării, cercetătorii vor putea efectua experimente imposibil de realizat până acum în regiune. „Din nou pe platforma Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, la Măgurele, la o zi după semnarea Memorandumului cu partenerii […]
The Economist dezvăluie planul Rusiei privind „cea mai mare afacere” cu Trump. 12 trilioane de dolari, în schimbul ridicării sancțiunilor # Gândul
Înainte de întâlnirea de anul trecut din Alaska, Rusia a pregătit ceea ce a descris ca fiind „cea mai mare afacere” din domeniul economic pentru Donald Trump, în valoare de 12 trilioane de dolari, în schimbul ridicării sancțiunilor, relatează The Economist. Publicația notează că SUA discută cu Rusia despre construirea unui centru de date pe […]
Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă # Gândul
Mirela Vaida a mers prin nămeţi 2,5 km ca să ajungă la un drum principal unde ar fi trebuit să vină o maşină ca s-o ducă la serviciu, în platourile de filmare de la Antena 1. Femeie prevăzătoare, că nu ştii ce se poate întâmpla pe drum, şi-a pus „mâncare şi apă” şi a plecat […]
Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: „Se intervine pentru remedierea situației” # Gândul
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a fost pe teren alături de vicepreședintele Adrian Petre și deputatul Romeo Lungu, pentru a verifica starea drumurilor, după ninsorile abundente. Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat că autoritățile au acționat cu 66 de utilaje și 1800 de tone de material antiderapant, pentru îndepărtarea zăpezii de pe […]
Fostul șef al spionilor îl critică pe Nicușor Dan pentru ezitarea desemnării șefilor SRI și SIE: Atunci când ai 5 nume nu ai niciun nume! # Gândul
Fostul director al SIE, Silviu Predoiu, a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, criza prelungită a ezitării lui Nicușor Dan în a numi șefi la conducerea serviciilor secrete. Astfel, apreciază fostul șef al spionilor, faptul că președintele Nicușor Dan ezită în fața unei liste cu un anumit număr de propuneri […]
Ungaria și Slovacia au încetat să livreze combustibil diesel Ucrainei din cauza întreruperii furnizării de petrol prin conducta „Drujba” # Gândul
Guvernul Ungariei a anunțat miercuri suspendarea livrărilor de combustibil diesel către Ucraina. Premierul maghiar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico îl consideră răspunzător pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de blocarea conductei Drujba prin care Rusia livrează petrol Ungariei și Slovaciei. Conducerea ucraineană se apără: conducta Drujba ar fi fost avariată luna trecută din cauza […]
În timp ce drumurile din România sunt sub zăpezi, șeful CNAIR ar fi în concediu, dar nu știe dacă e în țară. De ce servicii speciale ar fi beneficiat pe Aeroportul Otopeni și ce explicații a dat Cristian Pistol în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
În timp ce România se află sub avertizări severe de vreme rea, cu drumuri închise, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, ar fi în concediu. Gândul l-a contactat pe Cristian Pistol pentru un punct de vedere cu privire la situația drumurilor și la absența sa în această perioadă. […]
Friedrich Merz intenționează să acorde spionilor puteri noi și vaste pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea opri schimbul de informații # Gândul
Germania trece printr-o schimbare de paradigmă în politica sa de securitate, un proces cunoscut sub numele de Zeitenwende – „Punct de cotitură”. Guvernul lui Friedrich Merz pregătește un proiect de lege care vizează extinderea semnificativă a competențelor serviciilor de informații BfV (spionajul intern) și BND (spionajul extern), scrie POLITICO. Schimbarea vine în contextul în care […]
Amendă de 1.500 lei în februarie 2026, pentru toți românii care locuiesc la casă și fac această neglijență # Gândul
Autoritățile locale sunt foarte stricte cu proprietarii care nu își curată porțiunea de trotuar din fața casei, inclusiv acum, în februarie 2026. Și cum zăpada a atins și 50 de centimetri în Capitală, după ninsoarea viscolită de noaptea trecută, mulți bucureșteni riscă să fie amendați. Mai exact, neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul adiacent […]
Carnavalul anual de la Rio de Janeiro a început în forță cu ritmuri de dans samba. 12 echipe școlare de samba, fiecare cu câte 3.000 de dansatori, au defilat pe o stradă îngustă cu o lungime de 700 de metri, acompaniați de decorațiuni florale gigantice. Prima școală de samba a declanșat un scandal politic: a […]
Ministrul Justiției atrage atenția cu privire la plecarea magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal” # Gândul
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a comentat la Digi 24 decizia magistraților CCR de a aproba reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare. Oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la resursa umană din justiţie și a precizat că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schema de personal. „Aveam mare nevoie să […]
Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări. Ședința judecătorilor CCR a durat mai puțin de o oră. Toți cei nouă judecători au […]
Cum traduce șeful spionilor schimbarea a 50 de ambasadori de Nicușor Dan: Am dormit 9 luni pe mine, nu am avut timp/Problema e justificarea lui # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul director al SIE, Silviu Predoiu pe tema schimbărilor pe care Nicușor Dan le efectuează în garnitura diplomatică a țării. Invitatul a criticat motivația prin care președintele a decis o schimbare dramatică a nu mai puțin a 50 de […]
CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări” # Gândul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) critică în termeni decizia magistraților Curții Constituționale (CCR) privind constituționalitatea legii pensiei magistraților, propusă de Guvern. „Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia României, deciziile instanţei constituţionale fiind general obligatorii […]
Elveția este sub amenințarea avalanșelor. Autoritățile au emis cel mai înalt nivel de alertă, iar unele stațiuni montane sunt izolate complet # Gândul
Autoritățile din cantonul Valais, Elveția, au emis cel mai înalt nivel de alertă de avalanșă: nivelul 5 din 5. Institutul Federal pentru Studiul Zăpezii și Avalanșelor din Elveția a ridicat riscul de avalanșă la cel mai înalt nivel posibil în părți din Valais luni seară, ulterior acesta fiind coborât la nivelul 4 în după-amiaza zilei […]
Cu toții am mâncat măcar o dată renumiții hotdogi de la Ikea, însă un român a rămas uimit de prețul pe care l-a plătit pentru trei bucăți. Hotdogii de la Ikea pot fi oricând o alternativă la îndemână atunci când vrem să potolim foamea pe bani puțini. Un român care a vizitat celebrul magazin a […]
Silviu Predoiu: Nu putem să sperăm la o vizită bilaterală dacă noi refuzăm sistematic orice fel de participări la care este Trump/E o formă de frică # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu, a analizat prestația lui Nicușor Dan pe cea mai importantă componentă a fișei postului unui președinte: politica externă. În viziunea fostului șef SIE, România nu se poate aștepta la un nivel satisfăcător al […]
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, susține o conferință despre decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților # Gândul
Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, va susține declarații de presă la ora 16.00, în fața sălii de plen de la Camera Deputaților, despre reforma pensiilor speciale și decizia CCR.
Giorgia Meloni face „un pariu de mare risc” și organizează un referendum pentru modificarea sistemului judiciar din Italia # Gândul
Premierul italian, Giorgia Meloni, urmează să organizeze un referendum constituțional pe 22 și 23 martie care vizează o reformă majoră a sistemului judiciar, scrie POLITICO. Consultarea populară este considerată „un pariu de mare risc” pentru că rezultatul acestui referendum ar putea valida agenda ei politică sau ar putea eroda imaginea de lider invincibil. Obiectivul principal […]
Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 15 frigidere care merg simultan. Îți poate dubla factura la curent # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este aparatul din bucătărie ce îți poate crește serios factura la electricitate în 2026? Este un electrocasnic prezent în multe locuințe, dar care ajunge să consume energie cât aproximativ 15 frigidere care funcționează în același timp. Folosit la putere maximă, poate majora considerabil costurile lunare la curent. Electrocasnicul din bucătărie care […]
Reforma pensiilor magistraților, validată de CCR. Ilie Bolojan: „Nu ne mai putem permite pensionări la 50 de ani” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a salutat decizia Curții Constituționale de validare a reformei pensiilor magistraților, pe care o consideră un moment important pentru recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului. Șeful Executivului a declarat că măsura urmărește eliminarea unor inechități care au afectat percepția societății asupra sistemului de justiție și a subliniat că principiul de la […]
Scene ireale în Parlamentul României. Un deputat PSD sare la bătaie la un parlamentar Pace. Este implicată și Victoria Stoiciu în scandal # Gândul
În Senatul României este mai rău ca pe stadion. Doi senatori PSD au sărit să-i ia telefonul din mână unui coleg de la opoziţie, în cadrul şedinţei de miercuri, din plenul Senatului. Doi senatori de la PSD, Victoria Stoiciu şi Ionel Floroiu au sărit pe senatorul Liviu Iulian Fodoca ca să-i ia telefonul din mână, […]
Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate # Gândul
Au apărut primele zvonuri despre apariția unui nou iPhone pliabil, denumit provizoriu Fold. Rapoartele indică faptul că Apple adoptă o abordare deliberată și inovatoare, concentrându-se pe durabilitate , ușurință în utilizare și fiabilitate pe termen lung . Spre deosebire de mulți concurenți, Apple pare hotărâtă să rafineze conceptul de pliabil, mai degrabă decât să reproducă designurile existente. Această strategie ar putea […]
Gheorghe Piperea râde de gafele de protocol ale lui Nicușor Dan: Domnul președinte nu știe ce rol are el în viața lui # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul Gheorghe Piperea a comentat prestația președintelui. În viziunea cunoscutului avocat, Nicușor Dan excelează la capitolul gafe, și în special gafe de protocol. Comentând prezența lui Nicușor Dan la reuniunea informală a liderilor UE de săptămâna trecută, care a avut loc la un mirific castel medieval din […]
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului # Gândul
Fostul premier Ludovic Orban spune că decizia CCR privind pensiile magistraților arată formarea, în cadrul curții, a unei majorități care poate respinge orice tentative de blocare a reformelor. El a criticat judecătorii numiți de PSD pentru poziția de a se opune deciziei privind constituționalitatea actului nomativ. „Ura! CCR a decis, în sfârșit, că legea de […]
Nicușor Dan a renunțat la Spartan pentru vizita în SUA. Pleacă la Consiliul Păcii cu un avion închiriat de la Ion Țiriac. Cât costă cursa # Gândul
Nicușor Dan va pleca în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac, conform informațiilor BoardingPass. Avionul este Bombardier Global 6000. Conform sursei citate, cursa ar costa 170.000-200.000 de euro dus-întors. Știre în curs de actualizare
Lucsor Impex SRL a inițiat rechemarea unor loturi de stafide „Furnicuța” din cauza prezenței unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană în aceste produse. Anunțul a fost făcut miercuri, 18 februarie, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). „Siguranța produselor este prioritatea noastră” „ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a […]
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria # Gândul
Percheziții la suspecți de cămătărie, șantaj și grup infracțional organizat din Dâmbovița. Liderul grupării ar fi temutul interlop Ghenosu, care ar urma să fie adus, miercuri, la DIICOT București pentru audieri, potrivit surselor Gândul. Suspecții împrumutau victimele cu bani, la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria. […]
Război în Ucraina, ziua 1.455. Zelenski: „Diplomația va funcționa numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 18 februarie 2026, în a 1.455-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacul de marți dimineață al Rusiei, care a avut loc cu câteva ore înainte de începerea la Geneva a unei noi runde de discuții de pace, insistând că […]
Dragoș Pîslaru a reacționat public după ce Curtea Constituțională a României a stabilit că legea care modifică pensiile speciale ale magistraților este constituțională. Parlamentarul susține că decizia marchează un moment istoric pentru reforma sistemului de pensii și pentru angajamentele asumate de România în relația cu instituțiile europene. Pîslaru: „Guvernul a reușit, pentru prima dată în […]
Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melci românești # Gândul
Exporturile României de carne de melc au crescut surprinzător în ultimul deceniu, de la 4,5 milioane la 20,7 milioane de euro, arată datele Eurostat. De altfel, aceasta este printre puținele piețe agroalimentare unde țara noastră are un excedent deoarece exporturile sunt de patru ori mai mari decât importurile. România are cinci firme producătoare de carne […]
Primăria Sectorului 5 anunță că intervine non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile, pentru ca arterele principale, drumurile de acces către spitale și instituții publice să fie perfect circulabile. „Echipele de intervenție acționează pe parcursul întregii nopți pentru a asigura șosele și străzi curate la primele ore ale dimineții. Prognozele meteo nu ne-au luat prin surprindere, […]
Macron vorbește despre libertatea de exprimare în India. Președintele francez nu vrea libertate de exprimare ca alibi pentru discursul instigator # Gândul
Aflat în vizită oficială în India, președintele Franței, Emmanuel Macron, a ținut o prelegere la Institutul de Științe Medicale unde a vorbit despre libertatea de exprimare, pe care o consideră o adevărată prostie dacă nimeni nu știe cum să se folosească de ea. Macron a spus că, în ciuda acestui drept, vrea să evite discursul […]
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”. # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că urmează zile decisive pentru legea bugetului. Liderii coaliției se întâlnesc în aceste zile împreună cu ministrul Finanțelor pentru primele discuții serioase. „În aceste zile ne vom întâlni în coaliție să discutăm despre buget, primele discuții”, a declarat Grindeanu. Guvernul pregătește și cele două ordonanțe de urgență, reforma administrației și […]
Într-o comună din România aproape jumătate din locuitori primesc ajutor social. Este vorba despre comuna Socond, din Satu-Mare, care se confruntă cu o situație dificilă din punct de vedere financiar, dar și social. Concret, din cei 3.000 de locuitori din Socond, aproape jumătate, adică 1.400 de persoane beneficiază de ajutoare sociale, fapt care reflectă sărăcia […]
