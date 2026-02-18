Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba. Orban: „Este un șantaj politic”
Digi24.ro, 18 februarie 2026 17:10
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI.
Un adolescent de 16 ani a murit, miercuri după-amiază, după ce a fost lovit de un tren în zona oraşului Comarnic din judeţul Prahova.
De ce complimentele lui Rubio față de Europa nu au păcălit pe nimeni. „Diviziunea transatlantică e masivă și continuă să se adâncească” # Digi24.ro
De îndată ce secretarul de stat american Marco Rubio s-a ridicat pentru a lua cuvântul la Conferința de securitate de la München din acest an, a devenit evident că administrația Trump intenționa să-și schimbe retorica față de aliații europeni de lungă durată ai Americii.
Intervenție contra cronometru în județul Galați: o mașină în care se află o familie cu trei copii a rămas blocată în nămeți # Digi24.ro
Mai multe autoturisme au rămas blocate în județul Galați, din cauza ninsorilor din ultimele ore. Într-una dintre mașini se află o familie cu trei copii, care venea din Italia.
Imagini din satelit arată că Iranul fortifică unele obiective militare, pe fondul tensiunilor cu SUA. Printre ele sunt și baze nucleare # Digi24.ro
Imagini din satelit arată că Iranul a construit recent un scut de beton peste o nouă instalație situată într-o zonă militară sensibilă și l-a acoperit cu pământ, spun experții, continuând lucrările într-o locație care ar fi fost bombardată de Israel în 2024, pe fondul tensiunilor cu SUA. Imaginile arată, de asemenea, că Iranul a îngropat intrările în tunelurile de la o bază nucleară bombardată de SUA în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran de anul trecut, a fortificat intrările în tunelurile din apropierea unei alte baze și a reparat bazele de rachete lovite în conflict, anunță Reuters.
Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită # Digi24.ro
Un saivan din satul Frăsinet, comuna Calvini, județul Buzău, s-a prăbușit miercuri sub greutatea zăpezii, surprinzând sute de animale sub dărâmături. Pompierii au intervenit în condiții extrem de dificile, parcurgând aproximativ 7 kilometri prin pădure și nămeți pentru a ajunge la adăpostul distrus. În urma operațiunii contracronometru, 226 de animale au fost preluate, însă 16 nu au mai putut fi salvate.
Bogdan Ivan explică noul mecanism pentru gazele naturale: „Prețurile la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual” # Digi24.ro
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorii casnici nu vor depăşi nivelul maxim actual, odată cu introducerea unui mecanism transparent care presupune tarife reglementate de la producător până la furnizare, a declarat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic.
Alerte de viscol și ninsori în București și în alte 25 de județe. Ministrul Energiei: „Au fost reconectați 86.000 de conumatori” # Digi24.ro
Viscolul afectează 25 județe, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portacaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, unde a fost Cod roșu de ninsoare, iar stratul de zăpadă a ajuns la 50 de centimetri, autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În țară au fost închise drumuri și autostrăzi, iar cursurile la mai multe școli au fost suspendate. Și pe aeroporturi, traficul aerian a fost dat peste cap. Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat a emis o serie de sfaturi pentru populație, cel mai important fiind ca oamenii să evite pe cât posibil deplasările.
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI.
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Ce se întâmplă cu milioanele blocate în PNRR # Digi24.ro
Comisia Europeană „a luat act” de decizia Curții Constituționale a României pe tema pensiilor speciale ale magistraților, potrivit unui răspuns transmis de un purtător de cuvânt al instituției la solicitarea Digi24.ro. Reprezentanții executivului european au subliniat că, în prezent, analizează cererea prin care România încearcă să salveze cele 231 de milioane de euro aferente cererii de plată numarul trei.
Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap” # Digi24.ro
Doi senatori s-au îmbrâncit chiar în timpul ședinței de plen de miercuri. Protagoniștii sunt Liviu Fodoca, senator din grupul PACE, și social-democratul Ionel Floroiu. Cearta ar fi plecat de la faptul că reprezentantul Opoziției a început să filmeze băncile Coaliției și să ironizeze lipsa cvorumului.
Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria # Digi24.ro
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a declarat miercuri președintele Iliana Iotova.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că va câștiga războiul și este gata să îl continue pentru a obține controlul deplin asupra Donbasului, au declarat pentru The New York Times surse din serviciile de informații și din rândul militarilor din mai multe țări occidentale.
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine. Zonele în care va mai ninge și va fi viscol # Digi24.ro
ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Fenomenele meteo severe afectează mai mult de jumătate din țară, până mâine.
Scandal deschis între Volodimir Zelenski și fostul șef al Armatei din Ucraina. Zalujnîi: „Oamenii vor vota împotriva lui” # Digi24.ro
Scandalul dintre fostul șef al Armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski capătă noi dimensiuni după dezvăluirile făcute de către Valeriu Zalujnîi într-un interviu pentru Associated Press. Acesta l-a acuzat pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023, afirmând că „Zelenski și alți oficiali nu au alocat resursele necesare”.
Un grup de companii de construcții din România a reușit ceea ce nicio altă organizație din Europa de Est nu a făcut până acum: să obțină tripla certificare BSI Kitemark™ pentru BIM (Building Information Modeling), acordată de British Standards Institution – cea mai veche instituție de standardizare din lume, care a fost fondată în anul 1901 și operează în peste 195 de țări.
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 18 februarie
Secretul fiscal ar putea fi restrâns. Guvernul propune schimb mai amplu de informații între instituții și liste publice cu datornici # Digi24.ro
Lista informațiilor considerate secret fiscal ar putea fi restrânsă, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind administrația publică, publicat miercuri în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul propune modificări ale Codului de procedură fiscală care vizează, în principal, creșterea transparenței fiscale și facilitarea schimbului de informații între autorități.
Orban, despre crearea Consiliului pentru Pace: „Moment istoric. Iniţiativa lui Trump e orientată către obţinerea unor rezultate reale” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat miercuri că crearea aşa-numitului Consiliu pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump şi la care el va participa joi la Washington, reprezintă un „moment istoric” la care Ungaria se alătură „cu onoare”, relatează agenţia EFE.
Administrația Trump este mai aproape de un război major în Orientul Mijlociu decât își dau seama majoritatea americanilor. Acesta ar putea începe foarte curând. O operațiune militară a SUA în Iran ar fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, care ar semăna mai mult cu un război în toată regula decât cu operațiunea precisă din Venezuela de luna trecută, spun surse citate de Axios.
De ce a respins CCR sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Argumentele judecătorilor constituționali # Digi24.ro
Curtea Constituțională a României a decis miercuri că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională și a motivat că dispozițiile legale asigură o tranziție graduală la noile condiții de vechime și vârstă pentru pensionare și că angajarea răspunderii Guvernului a respectat cadrul constituțional și principiile urgenței și necesității adoptării actului normativ.
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților # Digi24.ro
Senatoarea AUR Niculina Stelea consideră că decizia CCR care stabileşte că legea pensiilor magistraţilor este constituţională „a întârziat prea mult”, precizând însă că „nu se rezolvă nimic imediat”, ci doar într-un termen lung s-ar putea ajunge la „o poziţie de echitate”.
„Batogul de sturion” din Tulcea, un nou produs românesc protejat în UE. Comisia Europeană i-a acordat statutul IGP # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat miercuri înregistrarea „Batogului de sturion” din Tulcea în registrul produselor cu Indicație Geografică Protejată (IGP), oferindu-i astfel protecție la nivelul Uniunii Europene. Decizia recunoaște legătura strânsă dintre acest produs tradițional și aria geografică a județului Tulcea, precum și reputația câștigată prin procesul său specific de preparare, bazat pe materie primă provenită din acvacultură.
CSM, după decizia Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar” # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) subliniază, într-un comunicat de presă transmis pe 18 februarie, că „a luat act” de decizia prin care Curtea Constituțională a declarat modificările aduse pensiilor speciale ale magistraților drept constituționale. CSM subliniază că noul cadru legislativ „va produce efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”.
Proiect de OUG: Impozit mai mare pentru construcțiile ilegale și reguli noi pentru impozitul auto. Ce se schimbă pentru proprietari # Digi24.ro
Un proiect de ordonanță de urgență pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării introduce noi reguli privind impozitarea clădirilor și a mijloacelor de transport, inclusiv sancțiuni fiscale mai mari pentru construcțiile realizate fără autorizație și schimbări în modul de plată a impozitului auto în anumite situații. Scopul declarat este simplificarea regulilor fiscale, reducerea erorilor și descurajarea construcțiilor făcute fără autorizație.
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe Trump drept corupt, rasist şi crud. Sondaj îngrijorător pentru republicani # Digi24.ro
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele Trump drept „corupt”, „rasist” şi „crud”, potrivit unui nou sondaj care conţine numeroase semne de avertizare pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, notează Axios.
Preotul Calistrat a fost amendat de CNCD pentru că a numit doua femei „Vagaboande” și „Femei isterice”. „Dojana duhovnicească” # Digi24.ro
Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „Părintele Calistrat”, a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarații publice considerate discriminatorii și pentru încălcarea demnității a două femei, în urma scandalului izbucnit la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii CCR înaintea deciziei privind pensiile magistrațilorilor # Digi24.ro
Președintele Consiliului Legislativ Florin Iordache a declarat, miercuri pentru digi24.ro, întrebat dacă s-a văzut cu judecătorii CCR înaintea să declare constituțională legea privind pensiile magistraților, că nu a vizitat pe nimeni. „Avem același culoar de acces”, a explicat el.
Ce prevede proiectul de lege privind pensiile magistraților, declarat constituțional de CCR. Principalele schimbări # Digi24.ro
Legea de reformă a pensiilor magistraților a trecut astăzi de Curtea Constituțională, după cinci amânări, și urmează să fie promulgată de președintele Nicușor Dan. Proiectul, care reprezintă un jalon important din PNRR, va duce la creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați și, de asemenea, schimbă și procentajul maxim din venit pe care aceștia îl pot primi ca pensie.
Mugur Isărescu avertizează asupra riscului de criză în HoReCa și comerț: „Există o restrângere a cererii, dar sperăm să fie depășită” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că există riscul apariției unor dificultăți majore în sectoare precum HoReCa și comerțul, în contextul unei restrângeri a cererii, însă a subliniat că situația ar putea fi depășită treptat în perioada următoare.
SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de sisteme Patriot în România și Polonia, spune Zelenski # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că SUA au promis să acorde licențe pentru producția de sisteme de apărare aeriană pentru Patriot, dar în cele din urmă au refuzat. Ucraina a propus producția comună în Europa, în special cu România și Polonia, scrie UNN.
Președintele Senatului, despre decizia CCR: România face un pas ferm împotriva privilegiilor nejustificate # Digi24.ro
Președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat că legea pensiilor ocupaționale ale magistraților este constituțională și a subliniat că decizia CCR confirmă „corectitudinea demersului Guvernului României”.
Cum va funcționa Consiliul Păcii și care sunt țările membre în organizația lui Trump. România merge ca „observator” # Digi24.ro
România a decis în ultimul moment să participe la Consiliul Păcii fondat de către Donald Trump. Administrația americană a refuzat să ofere prea multe detalii despre cum va funcționa acesta, cert este că Trump va fi liderul absolut al Consiliului. Digi24.ro prezintă mai jos informațiile pe care le avem până acum despre organizația care subminează ONU.
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza instituțiile europene competente # Digi24.ro
Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a subliniat, într-o reacție pentru Digi24.ro, că instanța supremă va sesiza instituțiile europene cu privire la modificările aduse pensiilor speciale ale magistraților, declarate constituționale de Curtea Constituțională a României.
Președintele USR Dominic Fritz a reacționat, miercuri, după decizia Curții Constituționale care a confirmat constituționalitatea reformei pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților.
Grindeanu, reacție după decizia CCR privind tăierea pensiilor magistraților: „Acum Pîslaru să-și facă treaba” # Digi24.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, după decizia CCR privind tăierea pensiilor magistraților, că acum e momentul ca Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, să-și facă treaba „să nu pierdem” cele 230 de milioane de euro din PNRR.
Kelemen Hunor salută decizia CCR: „Nu pot exista grupuri privilegiate de neatins în România!” # Digi24.ro
Kelemen Hunor a reacționat după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților și a afirmat că hotărârea confirmă posibilitatea creșterii vârstei de pensionare și reducerii valorii acestor pensii. „Grupurile privilegiate de neatins nu pot fi în România”, a adăugat președintele UDMR.
Prima reacție din CSM după decizia Curții Constituționale. Judecător: „Democrația a murit! Bun-venit în era post-constituțională” # Digi24.ro
Judecătorul Alin Ene a fost primul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pe tema pensiilor speciale ale magistraților.
Pîslaru, după decizia CCR: „Putem pune pe masă dovada îndeplinirii reformei”. Ce șanse sunt să mai primim cei 231 milioane de euro # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus la Digi24 că România are dovada îndeplinirii reformei privind pensiile magistraților și că o va trimite la Bruxelles. Nu este însă o garanție că România va mai primi cei 231 de milioane de euro din PNRR care depindeau de acest jalon, pentru că decizia CCR vine cu câteva luni de întârziere.
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după decizia CCR de a diminua pensiile speciale ale magistraților. „Un gest de echitate așteptat de societate”, a subliniat șeful statului.
Ce spune Ministrul Justiției despre decizia CCR: „Justiția trebuie eficientizată. Să nu pierdem resursa umană” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție, la Digi24, cu privire la decizia CCR de a tăia pensiile magistraților. Acesta a declarat că „aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri”, însă „nu trebuie să pierdem resursa umană din Justiție”.
Estonia, gata să găzduiască arme nucleare pe teritoriul său, dacă va fi nevoie, spune șeful diplomației. „Doar în cooperare cu NATO” # Digi24.ro
Estonia nu exclude posibilitatea de a găzdui arme nucleare pe teritoriul său, ca parte a strategiei de apărare a NATO, au declarat doi miniștri estonieni, potrivit ERR.
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea unor cheltuieli din administrație, tăieri de posturi, limitarea unor cheltuieli de personal și măsuri pentru creșterea veniturilor autorităților locale. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, face parte din planul Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de eficientizare a administrației publice locale și centrale.
Primarul Capitalei explică de ce deszăpezirea costă diferit în sectoarele Bucureștiului. Cum a procedat Ciucu la Sectorul 6 # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Digi24, că operațiunile de deszăpezire în București se fac diferit în fiecare sector, în funcție de capacitatea operatorilor de salubrizare locali. El a amintit că în Sectorul 6, pe care l-a condus, a făcut o administrație proprie de salubrizare care iarna se ocupă și de deszăpezire, pentru a scădea costurile.
Ce urmează după „cel mai sever” episod de viscol și ninsori din această iarnă. Anunțul directorului ANM # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat marți, la Digi24, că începând de miercuri, după episodul sever de viscol și ninsori abundente, temperaturile vor crește în sud-vestul și vestul țării. Ea avertizează însă că de sâmbătă ne putem aștepta din nou la zile și nopți geroase.
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a decis tăierea pensiilor speciale # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor magistraților, transmite Guvernul. Oficialii mai anunță că se vor face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR.
PSD, nou atac la un ministru USR. Diana Buzoianu este chemată din nou la raport în Parlament # Digi24.ro
Partidul Social Democrat o cheamă în Parlament pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, să dea explicații pe 23 februarie cu privire la „blocarea investițiilor strategice” în cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara. La finalul anului trecut, Diana Buzoianu a fost vizată și de o moțiune simplă, care a trecut de vot cu ajutorul aleșilor AUR și PSD.
Merz dă de înțeles că ar putea abandona proiectul „superavionului” de 100 de miliarde de euro, din cauza disputei cu Franța # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, într-un interviu difuzat miercuri, că ţara sa nu are nevoie de acelaşi tip de avion de luptă ca şi Franţa, semnalând că Berlinul ar putea să abandoneze programul FCAS (Sistemul de luptă aerian al viitorului), de 100 de miliarde de dolari.
BNR a prezentat noile estimări privind inflația. Isărescu: „Prognoza nu include plafonarea prețului la gaze” # Digi24.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat miercuri, în conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, că prognoza actuală a BNR este construită pe scenariul în care plafonarea prețului la gaze dispare, instituția luând în calcul doar măsurile oficial adoptate.
Friedrich Merz: „Nu este o opțiune” ca Germania să dețină bombe atomice, dar ar putea transporta arme nucleare americane # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a explicat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare capabile să transporte bombe atomice, insistând în acelaşi timp că nu este vorba ca ţara sa să dispună de propriile arme nucleare în cadrul unei eventuale „umbrele nucleare” europene de descurajare.
