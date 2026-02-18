Alerte de viscol și ninsori în București și în alte 25 de județe. Ministrul Energiei: „Au fost reconectați 86.000 de conumatori”

Viscolul afectează 25 județe, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portacaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, unde a fost Cod roșu de ninsoare, iar stratul de zăpadă a ajuns la 50 de centimetri, autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În țară au fost închise drumuri și autostrăzi, iar cursurile la mai multe școli au fost suspendate. Și pe aeroporturi, traficul aerian a fost dat peste cap. Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat a emis o serie de sfaturi pentru populație, cel mai important fiind ca oamenii să evite pe cât posibil deplasările.

