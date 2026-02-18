Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina
Antena Sport, 18 februarie 2026 17:10
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a câştigat miercuri proba de slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marea favorită, aceasta fiind prima sa medalie olimpică după opt ani, informează AFP. În frunte după prima manşă, Mikaela Shiffrin a terminat în cele din urmă cu timpul de 1 min 39 sec 10/100, în faţa elveţiencei Camille Rast, clasată pe locul 2, la 1 sec 50/100, şi a suedezei Anna Swenn Larsson, […] The post Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina appeared first on Antena Sport.
Acum 5 minute
17:30
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de pe 18 februarie, de la dorința lui Mihai Pintilii de a deveni antrenor cu licență PRO până la dorința lui Tentea și Iordache după locul 5 de la JO. 1. Pintilii vrea să fie PRO Mihai Pintilii își continuă în Moldova studiile pentru licența PRO. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
17:20
Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune” # Antena Sport
Kyros Vassaras a vorbit pentru prima oară despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş, atunci când a anulat eronat golul piteştenilor în minutul 86. La 1-1, arbitrul a flueiart înainte ca mingea să intre în poartă un fault inexistent. Două minute mai târziu, Petrolul Ploieşti a marcat şi a câştigat partida, […] The post Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
17:10
Acum o oră
17:00
Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente # Antena Sport
Rapid a primit o veste proastă, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1. Giuleștenii nu se vor putea baza pe Robert Sălceanu (22 de ani). Tânărul fundaș al lui Costel Gâlcă s-a accidentat în timpul unui antrenament, motiv pentru care nu va putea fi apt pentru confruntarea cu […] The post Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente appeared first on Antena Sport.
16:40
Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet # Antena Sport
Miercuri, 18 februarie, se vor disputa celelalte patru meciuri din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. Primul, de la ora 19:45, va fi cel dintre Qarabag şi Newcastle. De la ora 22:00, vor mai avea loc trei partide. Cea mai importantă pentru noi este cea dintre Bodo/Glimt – Inter, în urma căreia Cristi Chivu speră […] The post Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet appeared first on Antena Sport.
16:40
Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius # Antena Sport
Gianluca Prestianni (20 de ani) a fost în centrul unui scandal uriaș la duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimi din Champions League. Argentinianul a fost acuzat că i-a adus injurii rasiste lui Vinicius, meciul fiind oprit pentru câteva minute. Întregul scandal a avut loc după […] The post Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:30
Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) are un nou sezon solid alături de Rayo Vallecano, motiv pentru care este urmărit de două cluburi de top. Barcelona și Atletico Madrid stau cu ochii pe fundașul naționalei României. Andrei Rațiu a fost desemnat omul meciului, după ce Rayo Vallecano a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid, în ultima etapă. Fundașul român a prestat un joc excelent, el […] The post Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului appeared first on Antena Sport.
15:50
Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: “Le era dor celor de la LPF de mine” # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a vizitat Comisia de Disciplină de la Liga Profesionistă de Fotbal, unde a ajuns în urma scandalului uriaş făcut după gafa imensă a lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul, 1-2. Acesta a ajuns la sediul LPF pentru a se apăra după ce a avut o ieşire în decor […] The post Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: “Le era dor celor de la LPF de mine” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:20
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. S-a aflat abia acum # Antena Sport
Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest extrem de simbolic, deşi iniţial anonim: a purtat pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, relatează AP. Kucherova era îmbrăcată într-o haină lungă, cu glugă, de culoare […] The post O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. S-a aflat abia acum appeared first on Antena Sport.
15:00
Florentin Petre a fost criticat de Mihai Stoica şi de Andrei Nicolescu după ce, la finalul meciului Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, a înjurat-o pe FCSB, alături de galeria câinilor roşii. Mai mult, antrenorul secund l-a luat de gât pe Claudiu Niculescu, tehnicianul Sloboziei, şi l-a îndemnat să înjure împreună rivala de moarte. Acum, Petre […] The post Mesajul clar al lui Florenin Petre după ce a fost criticat că a înjurat FCSB appeared first on Antena Sport.
14:50
“Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice # Antena Sport
Mihai Tentea, pilotul echipajului de bob care a scris istorie la Jocurile Olimpice pentru România și a încheiat pe locul 5 proba de bob-2 masculin, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport. Sportivul de 27 de ani s-a arătat entuziasmat de ce a reușit alături de George Iordache și a lăsat loc de […] The post “Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice appeared first on Antena Sport.
14:40
Starul lui Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, a fost reţinut marţi pentru scurt timp la Aeroportul Internaţional Lynden Pindling din Bahamas, fiind suspectat că deţinea o cantitate mică de marijuana, au declarat pentru Reuters avocatul său şi două surse familiarizate cu acest caz. Sursele au declarat că Ayton, originar din Bahamas, a fost reţinut după […] The post Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana appeared first on Antena Sport.
14:10
Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani” # Antena Sport
Marius Șumudică a avut recent o intervenție în cadrul unei emisiuni, iar antrenorul celor de la Al-Okhdood a vorbit și despre situația FCSB-ului, care în continuare “tremură” serios pentru un loc de play-off. Fostul tehnician din Giulești a spus că dacă roș-albaștrii vor rata accederea în Top 6, rezultatul respectiv va fi echivalent cu dezastrul […] The post Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani” appeared first on Antena Sport.
13:50
Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunţat că Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş şi că atacantul ar urma să semneze curând cu “câinii roşii”. Fostul internaţional va avea un salariu important pentru clubul din Ştefan cel Mare. Dinamo l-a dorit pe atacantul de 29 de ani şi în luna decembrie a anului trecut, dar […] The post Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii” appeared first on Antena Sport.
13:40
Arena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară # Antena Sport
România a fost afectată în ultimele ore de o vreme extremă, iar ninsorile abundente au “lovit” și Bucureștiul. Anumite porțiuni de trafic au fost blocate, copaci au căzut, iar zăpada s-a așternut și la Arena Națională, atât în exteriorul stadionului, cât și în interior. Cel mai mare stadion din România a fost înzăpezit în urma vremii […] The post Arena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:00
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai. Cristian a fost învinsă de favorita 5, jucătoarea rusă Mirra Andreeva (7 WTA), scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră şi 42 de minute. Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi […] The post Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai appeared first on Antena Sport.
12:50
Ce sume vor încasa Tentea și Iordache după ce au scris istorie la Jocurile Olimpice? Banii se pot și dubla # Antena Sport
Mihai Tentea și George Iordache au obținut marți seara un rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, clasându-se pe locul 5 în proba de bob-2 masculin. Grație performanței lor, cei doi sportivi vor fi premiați de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care nu oferă bani doar celor care urcă pe o treaptă […] The post Ce sume vor încasa Tentea și Iordache după ce au scris istorie la Jocurile Olimpice? Banii se pot și dubla appeared first on Antena Sport.
12:50
Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” # Antena Sport
Marius Negrea (61 de ani) este antrenorul care a ajutat-o pe Julia Sauter să îşi continue visul de a fi o patinatoare şi pe care sportiva ajunsă la 28 de ani l-a anunţat că vrea să renunţe la colaborare, cu un an înainte de Jocurile Olimpice 2026. Totul s-a încheiat între cei doi la începutul […] The post Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” appeared first on Antena Sport.
11:50
Anunțul făcut de UEFA a doua zi după scandalul din Benfica – Real Madrid: “S-a deschis o investigație” # Antena Sport
UEFA a venit cu un comunicat la scurt timp după scandalul izbucnit la meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid. Forul european a transmis că rapoartele de joc sunt analizate, iar în cazul în care se vor dicta sancțiuni ele vor fi anunțate pe site-ul oficial. Meciul dintre Benfica și Real Madrid de […] The post Anunțul făcut de UEFA a doua zi după scandalul din Benfica – Real Madrid: “S-a deschis o investigație” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:30
Lovitură pentru o echipă aflată în lupta la play-off. Un jucător providențial ratează finalul sezonului regular # Antena Sport
Lupta pentru play-off pare mai strânsă ca niciodată, motiv pentru care echipele implicate au nevoie de toți jucătorii de bază pentru a putea ajunge în Top 6. Oțelul Galați, una dintre formațiile care pot ocupa un loc în primele șase la finalul sezonului regular, a primit însă o lovitură cruntă și a aflat că l-a […] The post Lovitură pentru o echipă aflată în lupta la play-off. Un jucător providențial ratează finalul sezonului regular appeared first on Antena Sport.
11:20
Mihai Pintilii a hotărât să îşi continue în Moldova studiile pentru obţinere licenţei PRO, asta după ce a pus mâna deja pe licenţa A, cea care îi permite să fie antrenor secund la FCSB. Fostul mijlocaş, ajuns la 40 de ani, mai are însă de aşteptat până va putea fi antrenor principal. Peste Prut, studiile […] The post Când va putea Mihai Pintilii să devină antrenor principal la FCSB! Decizia luată appeared first on Antena Sport.
10:50
Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat # Antena Sport
Cristiano Bergodi ar fi trebuit să fie audiat astăzi, 18 februare, la Comisia de Discplină ca urmare a scandalului din meciul CFR – “U” Cluj, însă italianul va absenta din nou. Dacă la prima înfățișare nu a putut participa din cauza programării unui meci al echipei sale, italianul a fost acum afectat de vremea din […] The post Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat appeared first on Antena Sport.
10:20
Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment # Antena Sport
Demolarea Stadionului Dinamo a început în urmă cu aproximativ o lună, însă lucrările au fost nevoite să fie sistate deja provizoriu. După ce tribuna a doua și PCH au fost deja distruse, în momentul de față există probleme cu lojile de la tribuna oficială, care aparțin de Asociația Clubului Sportiv Fotbal Club Dinamo (ACS FC […] The post Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment appeared first on Antena Sport.
09:50
“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor # Antena Sport
Povestea Juliei Sauter este una de film! Ajunsă la 28 de ani, patinatoarea născută în Germania care reprezintă România la Jocurile Olimpice 2026 a reuşit performanţa uriaşă de a se califica în programul liber, dar pentru a ajunge aici a făcut multe sacrificii. Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din cariera […] The post “Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor appeared first on Antena Sport.
09:50
Parcă niciodată piloții nu au reacționat atât de dur cu privire la o modificare de regulament. După testele private de la Barcelona și după primele trei zile de teste din Bahrain, deja s-au parcurs zeci și sute de kilometri cu noile mașini. Potrivit noului regulament, ponderea puterii electrice crește de aproape trei ori, ajungând de […] The post Cronica de reclamații a Formulei 1. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
09:40
Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica – Real: “Singurul lucru” # Antena Sport
Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. “I-am spus: «Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?» Este […] The post Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica – Real: “Singurul lucru” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:20
Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: “Tirifliciule! Lansez o provocare” # Antena Sport
Adrian Porumboiu a venit cu o nouă replică pentru Mihai Stoica în contextul dialogului încins de la distanță apărut după meciul de cupă dintre Universitatea Craiova și FCSB. După ce oficialul roș-albaștrilor l-a numit pe fostul arbitru “chibiț” în ultima sa declarație, acesta nu s-a ferit să arunce și el cu insulte și l-a făcut […] The post Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: “Tirifliciule! Lansez o provocare” appeared first on Antena Sport.
09:00
Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat # Antena Sport
Benfica a postat în noaptea de după meciul cu Real Madrid un videoclip de pe teren prin care își dorește să îi ia apărarea lui Gianluca Prestianni în tot scandalul izbucnit cu Vinicius. Clubul din Portugalia a transmis și un mesaj scurt prin care și-a arătat susținerea față de fotbalistul din Argentina. Meciul dintre Benfica […] The post Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat appeared first on Antena Sport.
08:50
N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB # Antena Sport
Joao Paulo a fost al treilea transfer reuşit de Gigi Becali în această iarnă, după Andre Duarte şi Ofri Arad. Reprezentanţii jucătorului de 27 de ani din Capul Verde susţin că Rapid şi Universitatea Craiova l-au dorit pe mijlocaşul defensiv, dar că acesta îşi dăduse deja cuvântul pentru o mutare la echipa lui Becali. Joao […] The post N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB appeared first on Antena Sport.
08:30
Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași” # Antena Sport
Vinicius a venit cu un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după fluierul final din Benfica – Real Madrid, meci care a fost marcat de un scandal în care brazilianul a acuzat că a fost abuzat rasial. Sud-americanul a făcut referire în textul său la Gianluca Prestianni, fotbalistul portughezilor care i-ar fi acuzat cuvinte […] The post Vinicius a răbufnit în miez de noapte după scandalul din Benfica – Real Madrid: “Rasiștii sunt lași” appeared first on Antena Sport.
08:30
Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: “Am fost ameninţat” # Antena Sport
Gianluca Prestianni şi Vinicius Jr au fost implicaţi într-un scandal uriaş după ce brazilianul a marcat singurul gol al meciului dintre Benfica şi Real Madrid. Argentinianul de 20 de ani a postat un mesaj pe Instagram, prin care s-a apărat şi a susţinut că nu l-a numit “maimuţă” pe brazilianul Realului. Acesta a menţionat şi […] The post Gianluca Prestianni a dat cărţile pe faţă după scandalul cu Vinicius Jr: “Am fost ameninţat” appeared first on Antena Sport.
08:10
Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real! “Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta” # Antena Sport
Jose Mourinho a avut o reacţie fără precedent după ce a fost eliminat pentru două galbene în Benfica – Real Madrid 0-1. “The Special One” l-a acuzat pe arbitrul Francois Letexier că ar fi venit pe Da Luz cu temele bine făcute. ”De ce să-i pară rău lui Prestianni? Am vorbit cu amândoi. Vinicius mi-a […] The post Jose Mourinho, acuze fără precedent după Benfica – Real! “Arbitrul avea o foaie pe care scria exact asta” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Benfica – Real Madrid 0-1. Revanșă cu scandal pentru „los blancos”. Vinicius, inamicul numărul 1 la Lisabona. Rezultatele serii # Antena Sport
Marţi seară au avut loc primele meciuri din play-off-ul UEFA Champions Leauge, iar seria jocurilor a început cum nu se putea mai frumos. Galatasaray a obținut un succes istoric împotriva celor de la Juventus Torino, scor 5-2. În aceeași seară, Real Madrid s-a impus la limită la Lisabona, Paris Saint Germain a reușit o „remontada” […] The post Benfica – Real Madrid 0-1. Revanșă cu scandal pentru „los blancos”. Vinicius, inamicul numărul 1 la Lisabona. Rezultatele serii appeared first on Antena Sport.
00:00
Jose Mourinho, eliminat din Benfica – Real Madrid după ce a văzut două “galbene” în câteva secunde # Antena Sport
Jose Mourinho a fost eliminat pe finalul meciului dintre Benfica și Real Madrid, după ce a răbufnit la adresa centralului Francois Letexier. Cartonașul roșu primit de antrenorul portughez este echivalent cu absența sa la returul de pe Bernabeu în play-off-ul pentru optimile UCL. Jose Mourinho, cartonaș roșu după două “galbene” în câteva secunde La scorul […] The post Jose Mourinho, eliminat din Benfica – Real Madrid după ce a văzut două “galbene” în câteva secunde appeared first on Antena Sport.
17 februarie 2026
23:30
Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial # Antena Sport
Duelul dintre Benfica și Real Madrid s-a oprit preț de câteva minute, după un moment tensionat în care protagonist a fost Vinicius Junior. Totul s-a întâmplat după ce brazilianul a deschis scorul cu un șut superb la care Trubin nu a avut ce să facă. Vinicius a acuzat de nenumărate ori în trecut că a […] The post Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial appeared first on Antena Sport.
23:20
Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice # Antena Sport
Mihai Tentea şi George Iordache au obținut un rezultat fabulos pentru România în proba de bob-2 masculin de la Jocurile Olimpice, unde s-au clasat pe locul 5. Performanța celor doi este cea mai bună a țării noastre la Milano-Cortino, dar și cea mai bună la această disciplină de la JO din 1972 încoace, de 54 […] The post Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice appeared first on Antena Sport.
23:00
Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă # Antena Sport
Unul dintre cele mai neplăcute momente din istoria României la Mondiale a avut loc în 1994, la Pontiac, lângă Detroit. Pe 22 iunie, „tricolorii” au pierdut categoric în fața Elveției, 1-4, un meci care le-a pus în pericol calificarea în optimile competiției. În minutul 70, la 3-1 pentru elvețieni, Anghel Iordănescu l-a trimis în teren […] The post Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă appeared first on Antena Sport.
22:50
Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat # Antena Sport
Paris Saint Germain are parte de o dublă contra celor de la AS Monaco, în play-off-ul UEFA Champions League. Deținătoarea trofeului a început prost partida din Principat, acolo unde rivala din campionatul intern a început meciul excelent. Monegascii au marcat de două ori în poarta echipei antrenate de Luis Enrique, iar tehnicianul spaniol l-a pierdut […] The post Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat appeared first on Antena Sport.
22:30
Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray – Juventus 5-2: „Dezastru european! Îngrozitor” # Antena Sport
Galatasaray a „demolat-o” pe Juventus Torino în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions, acesta fiind cel mai drastic eșec suferit de italieni din istoria participărilor în cupele europene. Presa a reacționat imediat după dezastrul în care a fost implicată echipa antrenată de Luciano Spalletti și nu a menajat-o deloc pe „Bătrâna Doamnă”, care este cu […] The post Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray – Juventus 5-2: „Dezastru european! Îngrozitor” appeared first on Antena Sport.
22:20
Ies la iveală noi detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și United: “Erau multe bătălii la antrenament” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo și Manchester United și-au luat “adio” unii de la alții la finalul anului 2022, însă ruptura respectivă continuă să aibă “ecou” și în prezent. Recent, secundul lui Erik ten Hag din perioada în care olandezul a fost pe Old Trafford, Steve McLaren, a dezvăluit cum decurgeau antrenamentele la echipă și ce îi cerea […] The post Ies la iveală noi detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și United: “Erau multe bătălii la antrenament” appeared first on Antena Sport.
22:10
22:00
Rușine istorică pentru Juventus în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat de 67 de ani # Antena Sport
Juventus Torino este aproape eliminată din play-off-ul UEFA Champions League, după ce a suferit un eșec usturător pe terenul celor de la Galatasaray, scor 5-2. Gruparea din Serie A a bifat o performanță negativă în istoria de 128 de ani. „Remontada” pare imposibilă în retur pentru formația antrenată de Luciano Spalletti. Juventus, cel mai rușinos […] The post Rușine istorică pentru Juventus în UEFA Champions League! Nu s-a mai întâmplat de 67 de ani appeared first on Antena Sport.
21:30
21:20
21:20
20:50
Sorana Cîrstea a scăpat de un duel “de foc” la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în urmă cu puțin timp în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, iar românca și-a aflat și viitoarea adversară din competiție. Tenismena de 35 de ani a scăpat de un duel cu Jasmine Paolini, dublă finalistă la turneele de Grand Slam, italianca fiind învinsă de către filipineza […] The post Sorana Cîrstea a scăpat de un duel “de foc” la Dubai. Românca, față în față cu o speranță a tenisului în optimi appeared first on Antena Sport.
20:50
FCSB este la cel mai slab sezon de când s-a trecut la sistemul cu play-off/play-out, iar campioana României este foarte aproape de o rușine istorică, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a înregistrat rezultate modeste în fața unor adversari mai slab cotați din campionat, iar Gică Craioveanu a […] The post Gică Craioveanu a identificat principala problemă a FCSB-ului din acest sezon appeared first on Antena Sport.
20:10
Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele” # Antena Sport
FCSB are nevoie de victorii pe linie pentru a mai spera la clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, iar progresul făcut de Ofri Arad este unul impresionant. Mijlocașul venit de la Kairat Almaty nu este însă singurul care a „rupt gura târgului”. Mihai Stoica a anunțat care este stadiul revenirii lui […] The post Mihai Stoica anunță reveniri importante în lotul FCSB-ului: „Mai avea puțin și strica aparatele” appeared first on Antena Sport.
20:10
Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: “De atât are nevoie” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre transferul lui George Pușcaș la Dinamo și a dezvăluit când ar putea să își facă apariția atacantul pe teren. Potrivit oficialului alb-roșiilor, vârful de națională ar putea să debuteze în trei săptămâni, atunci când alb-roșiii vor evolua în play-off. George Pușcaș va fi mai mult ca […] The post Când poate debuta Pușcaș la Dinamo? Anunțul lui Andrei Nicolescu: “De atât are nevoie” appeared first on Antena Sport.
19:30
“Am exagerat, spun fără ezitare”. Alessandro Bastoni a rupt tăcerea după ce s-a întâmplat în Inter – Juventus # Antena Sport
Alessandro Bastoni, fundașul celor de la Inter, a oferit o primă reacție după ce întreg scandalul iscat de el după meciul câștigat de Inter contra lui Juventus. Stoperul “nerazzurrilor” a recunoscut că a exagerat căderea în duelul cu Pierre Kalulu și a ținut să își ceară scuze familiei sale și arbitrului Federico La Penna pentru […] The post “Am exagerat, spun fără ezitare”. Alessandro Bastoni a rupt tăcerea după ce s-a întâmplat în Inter – Juventus appeared first on Antena Sport.
