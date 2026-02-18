Curtea de Apel București, reacție după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Va genera grave dezechilibre în sistemul judiciar”
Adevarul.ro, 18 februarie 2026 18:30
Curtea de Apel București a transmis miercuri, o reacție în care își exprimă îngrijorarea față de decizia Curții Constituționale privind conformitatea proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
18:30
Incendiu lângă Teheran: Coloane de fum observate în apropierea unor obiective strategice # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri în zona orașului Parand, aflat în apropierea capitalei Iranului, Teheran.
18:30
România solicită o extindere a posturii defensive a NATO în zona Mării Negre, avertizând că intensificarea activităților militare ale Rusiei necesită o prezență aliată mai puternică și mai concentrată în regiune, relatează Politico.
18:30
A început cu un interviu pentru Radio Hit și mi-am zis că Anul Calului de Foc o să fie de bine, și o să sărim peste obstacole.
18:30
Curtea de Apel București, reacție după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Va genera grave dezechilibre în sistemul judiciar” # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a transmis miercuri, o reacție în care își exprimă îngrijorarea față de decizia Curții Constituționale privind conformitatea proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția.
Acum 30 minute
18:15
Dragoș Pîslaru, mesaj tranșant în Interviurile Adevărul: „Nu mai stau cu obrazul întins să fiu cârpit de habarniști” # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat dur la criticile politice care i-au fost aduse în ultimele luni, afirmând că nu mai poate rămâne pasiv în fața atacurilor nefondate. „Nu mai stau cu obrazul întins să fiu cârpit de habarniști”, a spus ministrul, la Intervi
18:15
Poți investi ore întregi în logo, culori, descrieri de produs și reclame bine targetate. Dar adevărul simplu e acesta: până când clientul nu atinge ceva de la tine, totul rămâne la nivel de promisiune. În clipa în care coletul ajunge la ușa lui, promisiunea devine realitate.
18:15
Comisia Europeană, rezervată după decizia CCR privind pensiile speciale. Soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR # Adevarul.ro
Prima reacție a Comisiei Europene după decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Ce se întâmplă cu banii din PNRR
18:15
Dincolo de tot circul mediatic și de jocurile diplomatice mai mult sau mai puțin vizibile, mereu nerezolvată, stă problema aproprierii prin forță a unor teritorii străine și rescrierea granițelor.
Acum o oră
18:00
Avocații lui Dan Șova, după ce fostului ministru PSD i s-au prescris faptele: „Am invocat o excepție de neconstituționalitate ce a deschis calea pentru încetarea procesului” # Adevarul.ro
Avocații fostului ministru Dan Șova spun că Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a constata prescrierea faptelor în dosarul „CET Govora” validează demersurile lor și raționamentul pe care l-au construit în ultimii ani, potrivit Antena 3.
18:00
Scandal înainte de Cupa Mondială din 2030. Milioane de câini fără stăpân ar urma să fie împușcați și otrăviți pentru a se „curăța” orașele marocane # Adevarul.ro
Imagini șocante și rapoarte alarmante privind uciderea câinilor fără stăpân în Maroc au atras atenția întregii lumi, punând sub lupă o campanie brutală are ar avea legătură cu pregătirile țării pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2030.
17:45
Petrol ieftin din Rusia: nu Ungaria beneficiază, ci o companie apropiată de Viktor Orban, arată un raport al CSD # Adevarul.ro
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, în pofida existenței unor rute alternative de aprovizionare, potrivit unei analize realizate de Center for the Study of Democracy (CSD).
17:45
Statul a închis ferma cu vaci Black Angus a lui Gigi Nețoiu de la Cetate. Afacerea funcționa în afara legii # Adevarul.ro
Gigi Nețoiu are probleme, după controlul făcut de Administrația Națională „Apele Române”.
Acum 2 ore
17:30
Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba # Adevarul.ro
Ungaria a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol.
17:15
Mugur Isărescu respinge creșterea economică bazată pe facilități fiscale pe termen lung: „Eu personal nu o susțin” # Adevarul.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că nu susține o creștere economică fundamentată pe facilități fiscale acordate pe termen foarte lung.
17:15
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama. Implementarea va permite dezvoltarea unor experimente imposibil de realizat până acum în regiune # Adevarul.ro
Laserul de la Măgurele - Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunţat miercuri Autoritatea Naţională pentru Cercetare.
17:15
Guvernul Statelor Unite a făcut publice noi informații de intelligence potrivit cărora China ar fi efectuat un test nuclear exploziv secret în 2020, reaprinzând tensiunile legate de transparența nucleară și controlul armamentului într-un moment de rivalitate strategică între Washington și Beijing.
17:15
Reacția președintei ÎCCJ Lia Savonea după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Vom sesiza instituțiile europene” # Adevarul.ro
Decizia CCR privind pensiile magistraților a aprins spiritele la vârful sistemului judiciar: Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, spune că independența justiției este pusă în pericol și promite un răspuns dur.
17:00
De la conace boierești la școli de ultimă generație: Proiectele care schimbă viitorul elevilor din București # Adevarul.ro
Într-un cartier liniștit al Capitalei, o clădire ridicată în anii ’30, cândva conac boieresc, își regăsește astăzi rostul. Grădinița 269 din București, martoră a mai multor generații, este consolidată și restaurată pentru a răspunde standardelor actuale de siguranță și eficiență...
17:00
Un pool party reușit nu înseamnă doar muzică bună și câteva băuturi reci. Înseamnă atmosferă, control asupra spațiului, confort pentru invitați și acel sentiment că, pentru câteva ore, orașul rămâne undeva în fundal.
Acum 4 ore
16:30
Fără scăpare pentru restanțieri: plata dărilor la stat devine obligatorie pentru a vinde mașina sau a recupera permisul # Adevarul.ro
Proiectul de ordonanță privind reforma administrativă condiționează vânzarea/cumpărarea unei mașini sau recuperarea permisului auto de plata tuturor dărilor către stat.
16:30
Traficul aerian pe aeroporturile din București este serios afectat de cantitățile mari de zăpadă, după ce mai multe aeronave au rămas blocate la sol.
16:15
Adolescent de 16 ani, lovit mortal de un tren în Comarnic. Echipajul medical a declarat decesul # Adevarul.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, miercuri, după ce a fost lovit de un tren în orașul Comarnic, au anunțat autoritățile.
16:15
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Adevarul.ro
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.
16:00
Cât te costă să ajungi din Berceni la Aeroportul Otopeni, pe timp de ninsoare puternică. Diferențe uriașe de preț între aplicațiile de ridesharing # Adevarul.ro
Traversarea Bucureștiului din cartierul Berceni până la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni poate fi o cheltuială serioasă, în contextul ninsorilor abundente și al tarifelor dinamice practicate de aplicațiile de ridesharing.
16:00
Încăierare în Parlamentul României. Cine sunt senatorii care s-au luat la harță și de la ce a izbucnit conflictul # Adevarul.ro
O confruntare fizică a avut loc miercuri în Senatul României, după ce parlamentarii opoziției au părăsit sala de plen, lăsând coaliția de guvernare fără cvorum.
16:00
Proces cu miză uriașă pentru Meta. Mark Zuckerberg, interogat despre impactul Instagram asupra sănătății psihice a tinerilor # Adevarul.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondator Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri.
15:45
Avocata din Iași care a vrut să ucidă un motociclist în trafic, condamnată la închisoare pentru tentativă de omor # Adevarul.ro
O avocată care a lovit intenționat cu mașina un motociclist în Iași a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după trei amânări consecutive. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Iași.
15:45
Un câine și-a făcut de cap pe pârtia de schi fond de la Jocurile Olimpice: „A fost cel mai ciudat lucru care s-a întâmplat până acum” # Adevarul.ro
Moment neașteptat s-a petrecut pe pârtia Tesero, de la Jocurile Olimpice de iarnă: un câine a invadat pista în timpul cursei și a trecut linia de sosire.
15:45
Consiliul Superior al Magistraturii atacă dur hotărârea CCR cu privire la pensiile speciale: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar” # Adevarul.ro
CSM anunță că a luat act de decizia Curții Constituționale privind constituționalitatea proiectului de lege care modifică regimul pensiilor de serviciu ale magistraților, dar avertizează că noul cadru legislativ va avea „efecte grave” asupra funcționării sist
15:30
Reforma administrativă: Amenzile pot fi „ajustate” de autoritatea care le-a emis. Limite mai mari pentru județe și București # Adevarul.ro
Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma din administrație prevede posibilitatea ajustării amenzilor contravenționale de către entitatea care le-a emis și majorarea acestora în cazul în care sunt emise la nivel județean sau în București.
15:30
Mișcare strategică la Havana: Marco Rubio negociază în secret cu nepotul lui Raul Castro. Ce plan are Washingtonul pentru Cuba # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio poartă discuții în secret cu nepotul lui Raul Castro, într-o mișcare surprinzătoare a administrației Trump de a crește presiunea asupra regimului de la Havana, pe fondul crizei energetice care afectează Cuba.
15:30
Capitolul la care Andrei Rațiu l-a lăsat în urmă pe marele Gică Popescu. Vitezistul român face spectacol în Spania # Adevarul.ro
Andrei Rațiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro.
15:30
Valeri Zalujnîi rupe tăcerea: Fostul șef al armatei ucrainene vorbește despre un raid controversat al serviciilor secrete la biroul său # Adevarul.ro
De la demiterea sa din fruntea armatei Ucrainei, în 2024, și numirea ca ambasador la Londra, Valerii Zalujnîi este văzut pe scară largă drept principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski.
15:15
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz pentru exerciții militare, pe fondul tensiunilor cu SUA # Adevarul.ro
Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz pentru un exercițiu militar, pe fondul consolidării prezenței militare americane în Marea Arabiei, într-un gest care transmite un avertisment global în cazul în care Donald Trump ar ordona un atac.
15:15
Zelenski: Rachetele Patriot ar fi putut fi produse în România și Polonia. SUA nu au mai acordat licențele # Adevarul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite au promis Ucrainei licențe pentru producerea în Europa a rachetelor de apărare antiaeriană pentru sistemele Patriot, însă acestea nu au mai fost acordate.
15:15
Președintele Nicușor Dan zboară în SUA cu avionul lui Ion Țiriac. Cât costă o cursă București-Washington cu această aeronavă # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat pentru deplasarea președintelui Nicușor Dan la în Washington DC (Statele Unite ale Americii). Aeronava cu care zboară șeful statului este deținută de Ion Țiriac, potrivit boardingpass.ro.
15:00
Alertă cu bombă în centrul Parisului. Sediul partidului „Franța Nesupusă” a fost evacuat de urgență # Adevarul.ro
Panică în centrul Parisului, după ce o amenințare cu bombă a vizat sediul partidului „Franța Nesupusă”, formațiune aflată la guvernare. Clădirea a fost evacuată, iar forțele de ordine au instituit un perimetru de siguranță.
15:00
De ce încearcă Georgia Meloni să evite o ruptură între Europa și SUA, deși sondajele arată că Trump este nepopular în Italia # Adevarul.ro
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, încearcă să evite o ruptură între Europa și Statele Unite, într-un moment în care relațiile transatlantice sunt puse la încercare de revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal.
15:00
Proiectul de Ordonanță privind reforma administrativă prevede reducerea cheltuielilor de personal din ministere și altor instituții subordonate și autorități publice pe o perioadă limitată de șase luni.
15:00
Android la poluri opuse: ce oferă telefoanele entry-level și high-end pentru cei ce vor un nou smartphone # Adevarul.ro
Android este un ecosistem care reunește o diversitate impresionantă de dispozitive, de la modele accesibile la flagship-uri premium. Această varietate este unul dintre motivele pentru care sistemul de operare rămâne lider global, oferind soluții pentru toate bugetele și preferințele.
15:00
Vremea se va încălzi ușor după ninsorile abundente. Când este așteptat un nou val de ger cu temperaturi de -15 grade Celsius # Adevarul.ro
După episodul de ninsori abundente care a afectat mare parte din țară miercuri, vremea se va încălzi ușor în următoarele zile, însă un nou val de aer rece este așteptat începând din acest weekend, a anunțat directorul Administrația Națională de Meteorologie.
14:45
O platformă nouă merită atenție când reduce pașii inutili și elimină îndoielile. Ce înseamnă o reîncărcare prepay modernă.
14:45
Opt percheziții la o grupare de cămătari din Dâmbovița. Cum își forțau victimele să le cedeze terenurile # Adevarul.ro
Polițiști ai DCCO – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare miercuri, 18 februarie, opt mandate de percheziție domiciliară în județul Dâmbovița
Acum 6 ore
14:30
Grindeanu l-a admonestat pe deputatul USR care a venit la Parlament într-un hanorac Recorder: „Nu vă mai dau cuvântul” # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, i-a transmis deputatului USR Emanuel Ungureanu, în şedinţa de plen de miercuri, că nu îi mai dă cuvântul de la tribună dacă nu vine îmbrăcat în sacou.
14:30
Negocieri tensionate la Geneva. Discuțiile dintre SUA, Rusia și Ucraina s-au terminat fără un acord # Adevarul.ro
Discuțiile dintre ucraineni, ruși şi americani s-au încheiat miercuri dimineață la Geneva, după o scurtă întâlnire în a doua zi de negocieri menite să pună capăt celor patru ani de conflict în Ucraina şi pe care Moscova şi Kievul le-au descris drept „dificile”.
14:30
Reforma în administrație: 30% mai puține posturi în prefecturi și scheme de personal reduse în toate primăriile # Adevarul.ro
Proiectul de ordonanță de urgență privind reforma din administrație prevede reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi comunicat de către prefecturi, dar nu mai mult de 20% din posturile ocupate, precum și reducerea numărului de angajați din primării în funcție de numărul de locuitori.
14:30
CTP sugerează că votul judecătorilor constituționali are legătură cu Sorin Grideanu: „Nu-i pot bănui pe membrii CCR de conștiință profesională” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și de a valida, în esență, reforma pensiilor speciale ale magistraților.
14:30
Kremlinul, deschis să primească uraniu îmbogățit din Iran în contextul negocierilor nucleare cu SUA. Peskov: „S-a discutat despre acest lucru” # Adevarul.ro
Kremlinul a reafirmat miercuri disponibilitatea Rusiei de a primi uraniu îmbogățit din Iran, o opțiune discutată anterior cu Teheranul și reluată în cadrul negocierilor de la Geneva pentru un acord nuclear între Statele Unite și Iran.
14:15
Cum se traduce politic și juridic adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Decizia CCR de a valida, în esență, reforma pensiilor speciale reprezintă un moment de cotitură pe scena politică. „Adevărul” analizează impactul acestei decizii, dar și implicațiile sale alături de fostul consilier prezidențial Cristian Hrițuc și fostul judecător Cristi Danileț.
14:15
Sorin Grindeanu insistă ca pachetul de solidaritate propus de PSD să fie inclus în Legea bugetului pe 2026: „Înseamnă 3,5 miliarde de lei” # Adevarul.ro
Liderul social democrat Sorin Grindeanu a declarat miercuri că va pune în discuție în Coaliției pachetul social pe care PSD l-a pregătit pentru persoanele cu venituri mici și pensionari.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.