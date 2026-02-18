Servicii secrete: Rusia începe un război cu Europa în 12 luni

Newsweek.ro, 18 februarie 2026 21:20

Serviciul suedez de informații și securitate militară (MUST) a raportat o amenințare militară crescu...

Acum 5 minute
21:40
Bolojan: Avem pregătit proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat; va fi adoptat zilele următoare Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că are pregătit proiectul privind cumulul pensiei cu salariul la stat ş...
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:10
Donald Trump e mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, e mai aproape de un mare război în Orientul Mijlociu decât realizeaz...
20:50
Ilie Bolojan anunţă tăierea tuturor pensiilor speciale. &#34;Alta e să fii în stradă, zi de zi, la ordine publică&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă tăierea tuturor pensiilor speciale, după ce Legea pensiilor magis...
Acum 2 ore
20:30
Peste 120.000 de locuri de muncă pierdute în industrie. Sectoarele auto sunt cele mai afectate Newsweek.ro
Economia germană este în criză, fără nicio perspective de redresare. Sectorul industrial este deoseb...
20:20
Iran și Rusia, operațiuni navale comune lângă Strâmtoarea Ormuz. SUA pregătesc căderea regimului de la Teheran Newsweek.ro
Iranul și Rusia execută operațiuni navale comune în Golful Oman, despărțit de Golful Persic prin Str...
19:50
Sunt cumpărate şi în România. Roşiile marocane dau alarma în rîndul fermierilor din UE. Care este cauza? Newsweek.ro
Sunt cumpărate şi în România, din orice supermarket. Roşiile marocane au reuşit să dea alarma în rîn...
Acum 4 ore
19:40
Ce înseamnă dacă vezi o pungă de plastic legată de un copac în pădure? Este un avertisment Newsweek.ro
Te plimbi printr-un parc, bucurându-te de calmul naturii, când ceva ciudat îți atrage atenția. O pun...
19:40
Ce schimbări apar în organism atunci când mănânci un măr în fiecare zi? Chiar ține doctorul departe? Newsweek.ro
Consumul de mere este asociat cu o digestie mai bună și inflamație redusă, datorită fibrelor și anti...
19:20
Cum știi dacă mai sunt sigure pentru consum ouăle care au înghețat în coteț? Ce să faci dacă au coaja crăpată Newsweek.ro
Ouăle lăsate în coteț pe timp de ger pot îngheța și deveni un pericol pentru sănătate. Fisurile apăr...
19:10
Andrei Caramitru: România are densitatea de primari de cinci ori mai mare decât Bulgaria Newsweek.ro
Analistul economic Andrei Caramitru spune că România are densitatea de primari de cinci ori mai mare...
19:10
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri pe TikTok între două influencerițe. Au dispărut zeci de mii de euro Newsweek.ro
Un scandal de pe TikTok, care părea inițial o simplă ceartă între două influencerițe, Andreea Bostăn...
18:50
VIDEO Sectorul 1, paralizat după ninsori. Primăria nu a intervenit cu utilaje de deszăpezire până la 17:00. Newsweek.ro
Ninsorile care au căzut în această dimineață au paralizat Sectorul 1 al Capitalei, unde Primăria nu ...
18:50
Ce poți face cu toată zăpada din curte? Vezi dacă o poți folosi ca protecție pentru pomi și plante Newsweek.ro
Ce poți face cu toată zăpada din curte? Vezi dacă o poți folosi ca protecție pentru pomi și plante. ...
18:40
Hackeri din Rusia atacă infrastructura europeană. „CFR-ul” german s-a trezit cu sistemul IT paralizat Newsweek.ro
Un atac cibernetic masiv, care a durat câteva ore, a vizat Deutsche Bahn. Potrivit BILD, hackerii ru...
18:20
Ucraina a cerut SUA licență să fabrice rachete pentru sisteme Patriot împreună cu România. Rusia amenință Newsweek.ro
Ucraina a cerut Statelor Unite licențe pentru a produce rachete pentru Patriot în Europa, cu parteri...
18:10
Horoscop februarie: Patru zodii se despart până la sfârșitul lunii. Le afectează sezonul eclipselor Newsweek.ro
Patru zodii sunt pe cale să încheie relații până la sfârșitul lunii, influențate puternic de sezonul...
17:50
România dă lovitura în UE: Un produs tradițional din Delta Dunării primește recunoaștere europeană Newsweek.ro
Un nou produs românesc a obținut recunoașterea europeană. Este vorba de „Batog de sturion” IGP, cel ...
Acum 6 ore
17:40
Dacia se mută în China? Un model electric ultra-mic ar putea revoluționa piața, pe lângă Spring Newsweek.ro
Dacia ar putea produce în China un model mult mai mic de mașină electrică, pe lângă Spring care este...
17:20
România este prinsă într-un acord aproape permanent cu FMI, avertizează Mugur Isărescu Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, spune că România se află într-un „acord ap...
17:10
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget” Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu aduce noi informații despre ajutoarele de la pensie din această primava...
17:10
S-a terminat cu „șmecheria” prin care unii români cu mașini cu impozit mare fentau statul și nu plăteau Newsweek.ro
Ordonanța pentru reforma administrativă elaborată de Guvernul Bolojan pune capăt „șmecheriei” prin c...
16:50
Persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele rămân fără indemnizație. Decizie oficială a guvernului Newsweek.ro
Guvernul a publicat ordonanța prin care persoanele cu handicap care nu își plătesc impozitele urmeaz...
16:50
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu Newsweek.ro
Banca Națională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizat...
16:30
Dominic Fritz, preşedintele USR: &#34;Decizia CCR privind pensiile magistraţilor deschide drumul spre reforme&#34; Newsweek.ro
Dominic Fritz, preşedintele USR, declară miercuri că decizia CCR privind pensiile magistraţilor desc...
16:20
România, invitată de onoare la Târgul de Carte Frankfurt 2028, într-un amplu proiect cultural național Newsweek.ro
România va fi Țară Invitată de Onoare la ediția din 2028 la Frankfurter Buchmesse, cel mai important...
16:10
Criza de șoferi de camion: Germania simplifică regulile pentru a atrage câți mai mulți, inclusiv din România Newsweek.ro
În contextul crizei acute de șoferi de camion din toată Europa, Germania simplifică regulile pentru ...
16:00
Buget record pentru CSM care nu vrea tăierea pensie speciale. Cu 50% mai mare ca anul trecut Newsweek.ro
Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru 2026 se ridică la 413,7 milioane lei, în ...
16:00
În ce județ, banii din IT au crescut cu 100% în ultimii cinci ani? Newsweek.ro
Într-un peisaj economic marcat de transformări rapide și provocări globale, județul Iași reușește să...
16:00
CSM atacă în instanță reforma pensiilor magistraților și cere sesizarea CJUE pentru a evita colapsul Justiției Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii susține, într-o reacție de ultimă oră, că magistrații se vor lup...
Acum 8 ore
15:30
Ordonanța prin care militarIi ies mai târizu la pensie e gata. Cheltuielile vor fi reduse cu 10% DOCUMENT Newsweek.ro
Înxcepe oficial reforma pensiilor militare. pensionarii militari vor ieși mai târziu la pensie prin ...
15:10
NATO consumă 1.200 interceptoare de rachete pe zi într-o confruntare cu Rusia. Războiul, simulat în Romania Newsweek.ro
Exercițiile NATO dezvăluie o nevoie de interceptare de 600-1.200 de rachete balistice pentru prima z...
15:10
VIDEO Sectorul 1, paralizat după ninsori. Primăria nu a intervenit cu utilaje de dezăpezire până ora 14:00. Newsweek.ro
Ninsorile care au căzut în această dimineață au paralizat Sectorul 1 al Capitalei, unde Primăria nu ...
15:00
VIDEO De ce sunt paralizate tramvaiele în București? STB are 34 de pluguri, majoritatea vechi de 50-60 de ani Newsweek.ro
Doar tramvaiele cu linii „asfaltate”, pe care au putut intra mașinile de deszăpezire, s-au mișcat în...
14:50
Director ANM: „Cel mai sever episod de iarnă din acest sezon”. Cum va fi vremea în ultimele zile din februarie Newsweek.ro
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul i...
14:30
Ministrul Justiției, despre decizia CCR: „Aveam mare nevoie să existe o finalitate a acestei proceduri” Newsweek.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție, la Digi24, cu privire la decizia CCR de...
14:20
Vouchere Rabla doar pentru mașinile electrice făcute în Europa cu 70% piese europene? UE pregătește noi reguli Newsweek.ro
În încercarea de a proteja industria auto europeană, aflată în criză, UE pregătește noi reguli pentr...
14:10
SONDAJ Popularitatea lui Trump s-a prăbușit. Majoritatea americanilor, nemulțumiți de politica lui agresivă Newsweek.ro
Un nou sondaj Economist/YouGov arată că aproape jumătate dintre americani folosesc termeni foarte du...
14:00
Nicușor Dan, despre decizia CCR privind pensiile speciale: „Asigur toţi magistraţii că munca lor e respectată” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, că salută decizia Curţii Constituţionale privind refo...
13:50
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București. Divergențe între judecători privind controlul judiciar Newsweek.ro
Călin Georgescu va fi citat la Tribunalul București, după ce doi judecători nu au ajuns la un acord ...
Acum 12 ore
13:40
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile speciale: Vom face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale ...
13:30
Recomandări ANSVSA pentru protejarea animalelor în condiţii meteo severe Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) transmite o serie...
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea Newsweek.ro
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frâ...
13:10
CCR a tăiat pensia specială medie până la 17.000 lei net. Vor exista și magistrați cu pensii de 30.000 de lei Newsweek.ro
CCR a decis că este constituțională tăierea pensiilor speciale. Astfel va exista o nouă formulă de c...
12:50
Ai drum cu trenul? Mai bine stai acasă. Zeci de trenuri anulate, altele au întârzieri și de 6 ore Newsweek.ro
Iarna a luat iar autoritățile prin surprindere, deși meteorologii au anunțat de câteva zile că va ni...
12:50
b1TV: Visele se schimbă cu 11 săptămâni înainte de moarte. Ce au descoperit cercetătorii despre acest fenomen Newsweek.ro
Cercetările recente arată că, în ultimele 10 - 11 săptămâni de viață, visele pot suferi transformări...
12:40
Condiția lui Putin pentru pacea în Ucraina. Rusia cere anularea deciziei NATO de la summitul de la București Newsweek.ro
Rusia solicită oficial NATO să anuleze decizia summitului de la București din 2008 privind viitoarea...
12:30
Merz: Germania ar putea oferi avioane pentru a transporta arme nucleare în cadrul umbrelei de descurajare Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a explicat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare cap...
12:10
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță Newsweek.ro
majoritatea covârșitoare a pensionarilor așteaptă cu sufșetul al gură să afle ce pensie vor lua. Iar...
12:00
Atac cu drone asupra uzinei rusești Cheboksari, care produce componente pentru rachete Iskender și Kalibr Newsweek.ro
Drone ucrainene au lovit în dimineața zilei de 18 februarie 2026 orașul Cheboksary din republica rus...
