China mizează pe o soluție salvatoare la criza demografică: roboții
Adevarul.ro, 18 februarie 2026 22:00
Populația Chinei scade într-un ritm istoric, iar economia țării, cândva alimentată de o forță de muncă uriașă, se pregătește să resimtă efectele unei crize demografice fără precedent.
Acum 10 minute
22:00
„Nu mi-au spus că o să intru în Harry Potter”. Experiența unei românce care a găsit o ușă secretă spre apartamentul rezervat la Paris # Adevarul.ro
O româncă a avut parte de o experiență neașteptată la Paris, după ce a rezervat un apartament online.
22:00
Acum 30 minute
21:45
Grindeanu așteaptă soluția Guvernului pentru pensiile militare: „Am o problemă aici, sper să nu se ajungă la un conflict” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a salutat decizia Curții Constituționale care a validat Legea pensiilor magistraților, subliniind că aceasta aduce claritate într-un subiect intens dezbătut public.
Acum o oră
21:30
Escrocherie spectaculoasă în Spania: un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent. Prejudiciul se ridică la peste 20.000 de euro # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat în Spania după ce a reușit să păcălească sistemul unui site de rezervări hoteliere, cazându-se în camere de lux în Madrid și în Insulele Canare, care costau până la 1.000 de euro pe noapte, dar pentru care a plătit doar un cent.
21:30
Bărbat de 38 de ani, arestat pentru violarea unei fetițe de 9 ani pe care o avea în grijă # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani, acuzat de violarea unei fetiţă de 9 ani, aflată în grija temporară a acestuia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii a deciziei judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca.
21:30
Premierul canadian Mark Carney propune o „punte” comercială între UE și Indo-Pacific, într-un posibil nou bloc fără Trump # Adevarul.ro
Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că este dispus să „intermedieze o punte” între Uniunea Europeană și blocul comercial din Indo-Pacific, într-o inițiativă care ar putea duce la formarea unui nou parteneriat economic major, într-un moment de tensiuni crescute cu Washingtonul.
21:30
„Ar compromite angajamentul NATO” - Avertisment dur după discuțiile de a tăia norma de hrană a militarilor # Adevarul.ro
În ultimele zile au apărut discuții la nivel guvernamental despre posibila eliminare sau reducere a normei de hrană pentru militari, dar și pentru ceilalți bugetari care beneficiază de acest drept. Analistul de securitate Hari Bucur-Marcu susține că măsura afectează angajamentele NATO ale țării.
Acum 2 ore
21:00
Hoții își rafinează metodele: de la „rude cu pește” la „metoda Porumbelul”. Cum i-au furat 52.000 de lei unui bătrân de 89 de ani # Adevarul.ro
Infractorii își diversifică tot mai mult tehnicile prin care pătrund în locuințele oamenilor, mizând pe reacțiile rapide ale victimelor. Deși multe imobile sunt dotate cu sisteme de supraveghere, hoții nu par descurajați: nu folosesc forța, ci povești credibile, adaptate fiecărei situații.
20:45
Adolescentă electrocutată pe un trotuar, în Sectorul 6, după ce un copac s-a prăbușit peste firele electrice # Adevarul.ro
Incident grav în Capitală. O adolescentă în vârstă de 16 ani a fost transportată la spital, miercuri seară, după ce a fost electrocutată pe o stradă din Sectorul 6, București.
20:45
Umor diplomatic sau gafe? Explicația MAE pentru momentele controversate din discursul Oanei Țoiu la Londra # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe reacționează după apariția în spațiul public a unor montaje video despre care susține că surprind doar începutul discursului susținut de ministrul Oana Ţoiu la prestigiosul think-tank Chatham House din Londra.
20:45
Ce pedeapsă a primit un IT-ist din Kiev după ce a ajutat Rusia să lovească rețeaua electrică a orașului său # Adevarul.ro
Un bărbat din Kiev a primit pedeapsa maximă după ce a colaborat voluntar cu Rusia în atacurile asupra infrastructurii energetice care alimentează capitala Ucrainei.
20:30
Bijuterii furate prin metoda „binecuvântării”: O grupare de români a fost prinsă în flagrant de poliția din SUA # Adevarul.ro
Un grup de români este acuzat de furt și înșelătorii în King County, Washington, după ce autoritățile americane i-au prins în flagrant.
Acum 4 ore
20:00
Ce urmează după decizia CCR. Bolojan: „În două-trei săptămâni aflăm dacă am pierdut cei 230 de milioane de euro” # Adevarul.ro
Guvernul va face toate demersurile pentru a recupera granturile europene blocate de legea pensiilor magistraților, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan, precizând că dialogul cu Comisia Europeană va începe imediat după publicarea legii în Monitorul Oficial.
20:00
Rețeta repornirii economice: Statul trebuie să reducă cheltuielile, nu să sufoce firmele # Adevarul.ro
Cifrele INS privind recesiunea tehnică au venit în confirmarea a ceea ce mediul de afaceri a resimțit în ultimii doi ani, explică Iulian Lolea, economist șef al Confederației Patronale Concordia. El subliniază importanța eficientizării activității statului.
20:00
Fanii muzicii de calitate au motiv de emoție: celebra artistă portugheză Mariza revine în România pe 23 februarie 2026, ora 20.00, la Sala Palatului, cu un concert care se anunță deja aproape sold-out.
20:00
Cristiano Bergodi a primit o pedeapsă exemplară, după scandalul de la derby-ul Clujului. Nici rivalul său n-a fost cruțat # Adevarul.ro
Antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost suspendat o lună, iar fotbalistul Andrei Cordea (26 de ani) - 3 meciuri, după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj 3-2.
19:45
AI va atinge capacitatea umană în 5-8 ani. Testul pe care inteligența artificială trebuie să îl treacă # Adevarul.ro
Demis Hassabis, directorul executiv al Google DeepMind, a afirmat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE.
19:45
Președintele american Donald Trump are susținători entuziaști în Europa, în special în rândul liderilor și partidelor de dreapta. Însă această prietenie începe să se fisureze. De ce?
19:30
Pensionarii care lucrează la stat vor lua 15% din pensie dacă rămân în sistem: proiectul privind cumulul pensie-salariu, adoptat zilele următoare # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara, că proiectul de lege privind limitarea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public va fi adoptat de Guvern „în zilele următoare”, măsura fiind parte a pachetului de reforme din administrația centrală și locală.
19:30
SUA, tot mai aproape de un război cu Iranul. 50 de avioane de luptă au fost trimise în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Administrația Trump se află mai aproape de un conflict major în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, oficialii avertizând că o acțiune militară împotriva Iranului ar putea avea loc în curând.
19:30
Accident grav pe DN 56A, în Mehedinți: Șofer bulgar decedat în urma unui impact violent între două TIR-uri # Adevarul.ro
Un accident rutier grav, produs între o autocisternă și un TIR, a avut loc pe DN 56A, în localitatea Punghina din județul Mehedinți.
19:15
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști: „Vârsta de pensionare 48-52 de ani nu mai poate fi suportată” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara, că pensiile speciale pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne, din structurile de Apărare și din sistemul de Siguranță Națională vor fi reglementate în luna martie.
19:15
Descinderi în Republica Moldova și România: cetățeni români fraudați cu peste un milion de lei # Adevarul.ro
Structurile judiciare au efectuat percheziții în cele două țări, într-un dosar penal ce vizează o schemă de escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, operată prin intermediul unui call-center deschis la Chișinău.
19:15
Cauza morții fiicei lui Tommy Lee Jones, găsită fără suflare într-un hotel. Concluzia oficială a anchetatorilor # Adevarul.ro
Moartea Victoriei Jones, fiica celebrului actor american Tommy Lee Jones, a șocat publicul la începutul acestui an, când tânăra a fost găsită inconștientă într-un hotel din California.
19:00
Slovacia ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat. Premierul Fico a declarat stare de urgenţă # Adevarul.ro
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP.
19:00
Mărturii în cazul Epstein: Victimă legată pe o masă și „torturată cu șocuri electrice”, în timp ce prințul Andrew și alți bărbați ar fi privit scena # Adevarul.ro
Poliția britanică a lansat un apel la martori miercuri privind acuzațiile de trafic de ființe umane și de agresiuni sexuale asupra unei persoane minore în anii 1990, menționată în dosare legate de infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează AFP.
18:45
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri declarația guvernatorului Mugur Isărescu, care a explicat că introducerea cotei progresive de impozitare nu ar fi avut același impact asupra inflației precum majorarea TVA.
18:30
Incendiu lângă Teheran: Coloane de fum observate în apropierea unor obiective strategice # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri în zona orașului Parand, aflat în apropierea capitalei Iranului, Teheran.
18:30
România solicită o extindere a posturii defensive a NATO în zona Mării Negre, avertizând că intensificarea activităților militare ale Rusiei necesită o prezență aliată mai puternică și mai concentrată în regiune, relatează Politico.
18:30
A început cu un interviu pentru Radio Hit și mi-am zis că Anul Calului de Foc o să fie de bine, și o să sărim peste obstacole.
18:30
Curtea de Apel București, reacție după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Va genera grave dezechilibre în sistemul judiciar” # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a transmis miercuri, o reacție în care își exprimă îngrijorarea față de decizia Curții Constituționale privind conformitatea proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția.
18:15
Dragoș Pîslaru, mesaj tranșant în Interviurile Adevărul: „Nu mai stau cu obrazul întins să fiu cârpit de habarniști” # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat dur la criticile politice care i-au fost aduse în ultimele luni, afirmând că nu mai poate rămâne pasiv în fața atacurilor nefondate. „Nu mai stau cu obrazul întins să fiu cârpit de habarniști”, a spus ministrul, la Intervi
18:15
Poți investi ore întregi în logo, culori, descrieri de produs și reclame bine targetate. Dar adevărul simplu e acesta: până când clientul nu atinge ceva de la tine, totul rămâne la nivel de promisiune. În clipa în care coletul ajunge la ușa lui, promisiunea devine realitate.
18:15
Comisia Europeană, rezervată după decizia CCR privind pensiile speciale. Soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR # Adevarul.ro
Prima reacție a Comisiei Europene după decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Ce se întâmplă cu banii din PNRR
18:15
Dincolo de tot circul mediatic și de jocurile diplomatice mai mult sau mai puțin vizibile, mereu nerezolvată, stă problema aproprierii prin forță a unor teritorii străine și rescrierea granițelor.
Acum 6 ore
18:00
Avocații lui Dan Șova, după ce fostului ministru PSD i s-au prescris faptele: „Am invocat o excepție de neconstituționalitate ce a deschis calea pentru încetarea procesului” # Adevarul.ro
Avocații fostului ministru Dan Șova spun că Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a constata prescrierea faptelor în dosarul „CET Govora” validează demersurile lor și raționamentul pe care l-au construit în ultimii ani, potrivit Antena 3.
18:00
Scandal înainte de Cupa Mondială din 2030. Milioane de câini fără stăpân ar urma să fie împușcați și otrăviți pentru a se „curăța” orașele marocane # Adevarul.ro
Imagini șocante și rapoarte alarmante privind uciderea câinilor fără stăpân în Maroc au atras atenția întregii lumi, punând sub lupă o campanie brutală are ar avea legătură cu pregătirile țării pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2030.
17:45
Petrol ieftin din Rusia: nu Ungaria beneficiază, ci o companie apropiată de Viktor Orban, arată un raport al CSD # Adevarul.ro
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, în pofida existenței unor rute alternative de aprovizionare, potrivit unei analize realizate de Center for the Study of Democracy (CSD).
17:45
Statul a închis ferma cu vaci Black Angus a lui Gigi Nețoiu de la Cetate. Afacerea funcționa în afara legii # Adevarul.ro
Gigi Nețoiu are probleme, după controlul făcut de Administrația Națională „Apele Române”.
17:30
Ungaria a oprit livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba # Adevarul.ro
Ungaria a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba, prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol.
17:15
Mugur Isărescu respinge creșterea economică bazată pe facilități fiscale pe termen lung: „Eu personal nu o susțin” # Adevarul.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat miercuri că nu susține o creștere economică fundamentată pe facilități fiscale acordate pe termen foarte lung.
17:15
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama. Implementarea va permite dezvoltarea unor experimente imposibil de realizat până acum în regiune # Adevarul.ro
Laserul de la Măgurele - Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunţat miercuri Autoritatea Naţională pentru Cercetare.
17:15
Guvernul Statelor Unite a făcut publice noi informații de intelligence potrivit cărora China ar fi efectuat un test nuclear exploziv secret în 2020, reaprinzând tensiunile legate de transparența nucleară și controlul armamentului într-un moment de rivalitate strategică între Washington și Beijing.
17:15
Reacția președintei ÎCCJ Lia Savonea după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: „Vom sesiza instituțiile europene” # Adevarul.ro
Decizia CCR privind pensiile magistraților a aprins spiritele la vârful sistemului judiciar: Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, spune că independența justiției este pusă în pericol și promite un răspuns dur.
17:00
De la conace boierești la școli de ultimă generație: Proiectele care schimbă viitorul elevilor din București # Adevarul.ro
Într-un cartier liniștit al Capitalei, o clădire ridicată în anii ’30, cândva conac boieresc, își regăsește astăzi rostul. Grădinița 269 din București, martoră a mai multor generații, este consolidată și restaurată pentru a răspunde standardelor actuale de siguranță și eficiență...
17:00
Un pool party reușit nu înseamnă doar muzică bună și câteva băuturi reci. Înseamnă atmosferă, control asupra spațiului, confort pentru invitați și acel sentiment că, pentru câteva ore, orașul rămâne undeva în fundal.
16:30
Fără scăpare pentru restanțieri: plata dărilor la stat devine obligatorie pentru a vinde mașina sau a recupera permisul # Adevarul.ro
Proiectul de ordonanță privind reforma administrativă condiționează vânzarea/cumpărarea unei mașini sau recuperarea permisului auto de plata tuturor dărilor către stat.
16:30
Traficul aerian pe aeroporturile din București este serios afectat de cantitățile mari de zăpadă, după ce mai multe aeronave au rămas blocate la sol.
16:15
Adolescent de 16 ani, lovit mortal de un tren în Comarnic. Echipajul medical a declarat decesul # Adevarul.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani a murit, miercuri, după ce a fost lovit de un tren în orașul Comarnic, au anunțat autoritățile.
16:15
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Adevarul.ro
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.
