Hacker spaniol arestat după ce s-a cazat la un hotel de lux din Madrid plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro
Aktual24, 18 februarie 2026 22:50
Poliția spaniolă a anunțat, miercuri, arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro. Tânărul selecta „opțiunea de plată prin intermediul unei renumite platforme internaționale de plăți online„, apoi „modifica procesul de validare a tranzacției, reușind să determine sistemul să autorizeze operațiunea […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
22:50
Hacker spaniol arestat după ce s-a cazat la un hotel de lux din Madrid plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro # Aktual24
Poliția spaniolă a anunțat, miercuri, arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro. Tânărul selecta „opțiunea de plată prin intermediul unei renumite platforme internaționale de plăți online„, apoi „modifica procesul de validare a tranzacției, reușind să determine sistemul să autorizeze operațiunea […]
Acum o oră
22:40
O dispută diplomatică se intensifică între Belgia și SUA, ambasadorul lui Donald Trump refuzând să-și ceară scuze pentru acuzația de antisemitism și amenințănd că va interzice unui politician socialist să călătorească în SUA. Bill White, un aliat fidel al președintelui, la fel ca mulți ambasadori americani, a cerut luni Belgiei să renunțe la o anchetă […]
22:20
În centrul UE se conturează o nouă confruntare pentru putere. Jocurile de influență au început deja în Parlamentul European # Aktual24
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului din 2027, Parlamentul European fierbe. În spatele uşilor închise, alianţele se negociază la sânge, promisiunile se fac şi se retrag, iar marile grupuri politice se pregătesc pentru o confruntare care poate redesena echilibrul de putere la Bruxelles. Miza nu este doar o […]
22:20
O boală tropicală extrem de dureroasă poate fi acum transmisă în aproape întreaga Europă, arată un studiu # Aktual24
Un studiu a descoperit că o boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei. Temperaturile mai ridicate cauzate de criza climatică înseamnă că infecțiile sunt acum posibile mai mult de șase luni pe an în Spania, Grecia și alte țări din sudul Europei […]
Acum 2 ore
22:10
În atenția celor care caută sfaturi medicale online: informațiile oferite de inteligența artificială pot fi incorecte # Aktual24
Google pune oamenii în pericol, minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. În timp ce compania susține că prezentările generale AI îi îndeamnă pe utilizatori să caute ajutor profesional, adevărul este că aceste avertismente sunt adesea abia vizibile, lăsând utilizatorii expuși la informații potențial […]
21:40
Coreea de Sud intenționează să reimpună zona de interdicție aeriană la granița cu Coreea de Nord, în urma discuțiilor cu forțele armate # Aktual24
Coreea de Sud face pași importanți pentru reducerea tensiunilor la granița cu Nordul, reintroducând zona de interdicție aeriană prevăzută în pactul militar intercoreean din 2018. Această mișcare strategică, anunțată de ministrul sud-coreean al unificării, Chung Dong-young, are scopul de a preveni conflictele neintenționate și de a restabili încrederea între cele două armate, relatează The Korea […]
21:40
Trump stârnește îngrijorări în Taiwan: Președintele american spune că va discuta cu președintele chinez Xi Jinping pachetele de arme destinate insulei # Aktual24
Comentariul președintelui american Donald Trump, conform căruia discută despre potențiale vânzări de arme către Taiwan cu președintele chinez Xi Jinping, stârnește îngrijorări la Taipei, în condițiile în care democrația insulară se bazează pe sprijinul SUA în fața revendicărilor teritoriale ale Chinei. Experții spun că discuțiile ar putea încălca principiile de politică externă vechi de decenii […]
Acum 4 ore
21:10
Tensiuni cu China. Scădere remarcabilă a numărului de turiști din Japonia de Anul Nou Chinezesc # Aktual24
Numărul turiștilor chinezi care vizitează Japonia a fost de trei ori mai mic luna trecută. Aceștia constituie în mod tradițional cel mai mare grup de vizitatori. Momentul în care se sărbătorește Anul Nou Chinezesc și deteriorarea relațiilor dintre cele două țări explică această scădere. Între timp, numărul turiștilor occidentali este în continuă creștere. Scăderea este […]
20:50
Bandele din Londra folosesc Snapchat pentru a recruta copii în scopul furtului de telefoane. Turiștii devin astfel ținte ușoare în anumite zone # Aktual24
Copiii de doar 14 ani sunt recrutați pe Snapchat de bande din Londra pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, primind sume de bani care îi atrag în lumea infracționalității încă de la o vârstă fragedă. Potrivit The Guardian, fenomenul a luat amploare în capitala Marii Britanii, punând în evidență vulnerabilitatea adolescenților […]
20:40
„O confruntare geopolitică”. Europa adoptă măsuri mai stricte împotriva giganților tehnologici, riscând să creeze tensiuni cu Washingtonul # Aktual24
Mai multe state europene intensifică presiunea asupra marilor platforme de socializare, în timp ce siguranța copiilor devine un subiect fierbinte de politică internațională, generând tensiuni cu Statele Unite. Spania, Marea Britanie, Irlanda și alte țări iau măsuri concrete împotriva companiilor tech precum Meta, X și TikTok, declanșând investigații și dezbateri legate de conținutul online și […]
20:40
Doi senatori de la PSD și PACE s-au îmbrâncit și abia au fost opriți înainte ca situația să escaladeze. Incidentul a izbucnit după ce o senatoare i-a reproșat unui coleg că filmează ședința. Potrivit imaginilor postate pe Facebook, senatoarea PSD Victoria Stoiciu a intrat într-un conflict verbal cu senatorul Liviu Fodorca, membru al grupului PACE. […]
20:10
Economia Rusiei se află într-o stare critică: de ce Vladimir Putin se teme mai mult de efectele demobilizării decât de prelungirea conflictului # Aktual24
În timp ce războiul din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, economia Rusiei pare prinsă într-un punct fără întoarcere, unde fiecare resursă folosită pentru efortul militar degradează capacitatea sa de a se reface. Cei care studiază dinamica economică avertizează că, deși sistemul nu se va prăbuși imediat, revenirea completă este practic imposibilă, iar […]
20:00
Cursurile vor fi suspendate și joi, 19 februarie 2026, în unitățile de învățământ din județele Brăila și Galați. Conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Brăila, în localitățile din județ activitatea didactică va fi suspendată, în timp ce în municipiul Brăila cursurile se vor desfășura în format online. Măsura a fost luată în […]
19:50
Doliu la Realitatea. Cristoiu: ”Decizia CCR privind pensiile seamănă uluitor cu anularea alegerilor” # Aktual24
Teorie halucinantă a lui Ion Cristoiu emisă la postul de propagandă Realitatea Plus în legătură cu decizia CCR privind pensiile magistraților. ”Pentru mine rămâne un mister de ce acum și nu au făcut-o acum trei luni. Seamănă uluitor cu anularea alegerilor. Deci adâncește misterul în legătură cu felul în care lucrează această Curte. Încă o […]
19:50
Ucraina a adoptat o invenție militară apărută în timpul Revoluției Franceze. Cum a fost readaptată și revitalizată în epoca inteligenței artificiale # Aktual24
Reinventate ca lansatoare de drone cu rază lungă de acțiune și ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale, baloanele de mare altitudine au devenit una dintre cele mai surprinzătoare și eficiente arme ale războiului modern. De la frontul din Ucraina până la exercițiile militare din Statele Unite și Europa, aceste aeronave aparent rudimentare rescriu regulile confruntărilor aeriene, […]
19:40
București: Operatorii de salubrizare de la sectoare ar fi raportat mai multe utilaje în teren decât au fost în realitate # Aktual24
Operatorii de salubrizare de la sectoare se pare că au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Poliția Locală a Municipiului București face cercetări și dacă se confirmă, vor fi amendați, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. „Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, […]
19:30
Două sondaje de opinie publicate la o distanță de o zi indică o erodare a convingerilor democratice în România, sau invers spus: tendințele autoritate, mai degrabă de inspirație rusă, par să câștige teren. Numai jumătate din români mai cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina cu patru ani în urmă, arată un […]
19:20
După victoria de la CCR, Bolojan trece la următoarea etapă: sunt vizați ”specialii” din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară că Guvernul pregătește modificări legislative pentru corectarea sistemelor de pensii speciale în care pensionarea este posibilă la 50-52 de ani, anunțând că proiectele de lege vor fi prezentate în luna martie și vor viza, în principal, angajații din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională. „Consider că […]
Acum 6 ore
19:10
UE autorizează o doză mai mare de Wegovy pentru tratamentul obezității: ce relevă studiile # Aktual24
Comisia Europeană a aprobat o doză mai mare a medicamentului pentru obezitate Wegovy, oferind pacienţilor și medicilor o opțiune revoluționară pentru pierderea în greutate mai accentuată. Această decizie marchează un pas semnificativ în lupta împotriva obezității și deschide noi perspective pentru tratamente eficiente și personalizate, relatează Reuters. Eficiență demonstrată în studii clinice Wegovy, produs de […]
19:00
Analiști: ”Bolojan e primul politician care a reușit să taie (din) pensiile speciale/ Soldatul japonez a rămas în tranșeu până s-a tras ultimul cartuș” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan este principalul beneficiar politic al deciziei Curții Constituționale privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, consideră jurnalistul Sebastian Zachmann, care apreciază că hotărârea oferă șefului Guvernului un avantaj major în consolidarea poziției sale politice. „Marele câștigător politic e premierul Ilie Bolojan. E primul politician care a reușit să taie (din) pensiile speciale. […]
18:50
Premierul Ilie Bolojan este principalul beneficiar politic al deciziei Curții Constituționale privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, consideră jurnalistul Sebastian Zachmann, care apreciază că hotărârea oferă șefului Guvernului un avantaj major în consolidarea poziției sale politice. „Marele câștigător politic e premierul Ilie Bolojan. E primul politician care a reușit să taie (din) pensiile speciale. […]
18:40
Tranzacție eșuată în Timișoara. Dealer de „cristal”, prins în flagrant de polițiștii BCCO # Aktual24
Procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii grave de trafic de droguri de mare risc. Anchetatorii au monitorizat activitatea suspectului pe parcursul primelor luni ale anului 2026. Flagrant în municipiu. 150 de grame de „cristal” vândute pentru 6.000 de lei Bărbatul a fost prins […]
18:40
Germania schimbă foaia. Serviciul secret BND va intra în ofensivă, va putea să comită acte de sabotaj în străinătate # Aktual24
Germania pregătește o reformă amplă a serviciului său de informații externe (BND), care ar urma să primească atribuții extinse, inclusiv în domeniul operațiunilor cibernetice ofensive și al acțiunilor de contracarare activă a amenințărilor, pe fondul temerilor privind o posibilă reducere a schimbului de informații cu Statele Unite. Autoritățile germane consideră că dependența de informațiile furnizate […]
18:20
Captură de 300.000 de euro. Traficanți din Pitești, arestați după ce au îngropat kilograme de cocaină # Aktual24
Procurorii DIICOT Pitești au reținut astăzi trei bărbați cercetați pentru trafic de droguri de mare risc, cu vârste cuprinse între 36 și 45 de ani, care au acționat coordonat începând cu luna noiembrie a anului trecut. Liderul grupului asigura aprovizionarea constantă cu substanțe interzise. Flagrant de proporții în Pitești. Trei kilograme de „cristal”, vândute sub […]
18:20
Conexiuni ciudate: un fost șofer cu afaceri cu familia Paul Stănescu a cumpărat terenuri de milioane de euro în Craiova # Aktual24
Firma Nicosorian Total Ins SRL, asociată cu fostul șofer Sorin Iancu, a achiziționat terenuri și clădiri în municipiul Craiova vizate anterior pentru cumpărare de către administrația locală condusă de primarul Lia Olguța Vasilescu, în timp ce investigații ale jurnaliștilor de la newscenter.ro indică legături financiare ale aceleiași societăți cu ferma familiei fostului secretar general al […]
18:10
Blocaj din Germania. Cancelarul își exprimă îndoielile cu privire la proiectul franco-german FCAS de avion de vânătoare de generație viitoare # Aktual24
Proiectul franco-german de al avionului a fost deja amânat de mai multe ori, iar acum cancelarul Merz pune la îndoială viabilitatea proiectului. El susține că cerințele militare ale ambelor țări sunt prea diferite. Prin urmare, proiectul este mai precar ca niciodată. Merz și-a exprimat îndoieli fundamentale cu privire la proiectul comun al avionului de vânătoare […]
18:10
Curtea de Apel: ”Am luat act cu îngrijorare de decizia CCR. Este un regres în statutul de independență” # Aktual24
Curtea de Apel București a transmis că privește „cu îngrijorare” decizia Curții Constituționale privind constituționalitatea proiectului de lege referitor la pensiile de serviciu ale magistraților, avertizând asupra riscurilor majore pentru funcționarea sistemului judiciar și pentru independența justiției. „Curtea de Apel București a luat act cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale privind conformitatea Proiectului de lege […]
17:50
Sondaj: Aproape 50% dintre americani consideră că Trump este corupt, rasist și lipsit de compasiune. Un rezultat alarmant pentru republicani # Aktual24
Aproape jumătate dintre americani îl descriu pe pe președintele Trump drept „corupt”, „rasist” și „crud”, potrivit unui nou sondaj care ridică semne de întrebare serioase pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului. Nemulțumirea publicului față de modul în care Trump își exercită atribuțiile este exprimată în termeni extrem de duri, reflectând o realitate politică […]
17:40
Canada se rupe de SUA în plan militar, anunță investiții de miliarde: „Nu ne mai putem permite să ne bazăm pe alții” # Aktual24
Canada a lansat un plan ambițios de miliarde de dolari pentru a-și consolida armata și a reduce dependența față de Statele Unite, marcând un moment istoric în politica de securitate a țării. Premierul Mark Carney a subliniat că strategia se bazează pe companiile naționale și pe capacitatea internă de apărare, punând accent pe suveranitatea și […]
17:40
Banca Națională a României a emis miercuri o avertizare pentru toți utilizatorii din mediul online, deoarece imaginea guvernatorului Mugur Isărescu este folosită fraudulos în postări de tip deepfake. Infractorii promovează platforme de investiții false prin materiale video și audio manipulate. Tehnologia deepfake și manipularea prin interviuri TV celebre Conținutul falsificat folosește pagini clonate ale unor […]
17:20
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, după amplele proteste anticorupție care au provocat căderea guvernului # Aktual24
Al optulea vot în doar cinci ani vine după demisia guvernului după săptămâni de proteste legate de buget și presupuse acte de corupție. Președinta Iliana Iotova a anunțat că Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, relatează Reuters. Instalarea guvernului interimar Anunțul de miercuri vine după demisia guvernului anterior în decembrie, în urma […]
Acum 8 ore
17:10
Zelenski, despre stadiul negocierilor cu Rusia: ”S-au înregistrat progrese pe partea militară” # Aktual24
Președintele Ucrainei a anunțat că componenta politică a negocierilor privind încheierea războiului rămâne dificilă. Părțile au convenit să continue dialogul, dar fără progrese semnificative pe frontul politic. Componenta politică a negocierilor privind încheierea războiului rămâne complexă, iar pozițiile părților cu privire la o serie de chestiuni sensibile diferă în prezent. Acest lucru a fost declarat […]
16:50
Fotbalul românesc, sub zăpadă. Runda 28 a Superligii este în pericol din cauza codului roșu de ninsoare # Aktual24
România se confruntă cu un viscol extrem care afectează direct desfășurarea competițiilor sportive. Bucureștiul și județul Ilfov au fost sub cod roșu de ninsoare în această dimineață, iar stratul de zăpadă a atins deja pragul de 50 de centimetri în anumite zone ale țării. Derby-uri pe Arena Națională și semne de întrebare din provincie Peste […]
16:40
Trump, încântat de promisiunea Japoniei că va investi 36 de miliarde de dolari în proiecte americane de petrol, gaze și minerale critice # Aktual24
Președintele american Donald Trump a salutat angajamentul Japoniei de a investi aproape 36 de miliarde de dolari în proiecte petroliere, gaziere și minerale critice în Texas, Ohio și Georgia. Angajamentul reprezintă prima tranșă de investiții ale Japoniei în urma unui acord comercial istoric dintre cele două țări, în care Tokyo s-a angajat să investească 550 […]
16:20
Scandal de rasism în fotbalul mare. Vinicius, motiv de conflict deschis între Real Madrid și Benfica # Aktual24
Real Madrid a plecat victorioasă de la Lisabona, scor 1-0, însă fotbalul a trecut rapid în plan secund. UEFA a demarat deja analiza raportului oficial după incidentul tensionat dintre Vinicius Junior și Gianluca Prestianni. Brazilianul a acuzat insulte rasiste venite din partea adversarului său imediat după marcarea golului decisiv. Solidaritate totală în vestiarul „Los Blancos” […]
16:10
Budapesta, din nou în război cu Kievul: ”O mare minciună”. Regimul Orban respinge afirmația că Ucraina protejează Europa de Rusia # Aktual24
Ucraina nu protejează Europa de Rusia, iar aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea trage UE într-un război, a declarat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó. „Considerăm că declarațiile liderilor ucraineni și europeni, conform cărora Ucraina apără Europa, sunt o mare minciună. Acest lucru nu este adevărat”, a declarat șeful Ministerului de Externe al Ungariei, […]
15:50
Patru medici din Craiova au fost reținuți pentru decontări fictive de sute de mii de lei de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj # Aktual24
Patru cadre medicale dintr-o clinică din Craiova au fost reținute astăzi de polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, acuzați că au păgubit Casa de Asigurări de Sănătate Dolj prin introducerea de date nereale în sistem. Peste 700 de ședințe fictive și prejudiciu de sute de mii de lei Cercetările indică faptul că medicii ar fi […]
15:40
Un nou val de restricții în Rusia: sunt interzise filmele care ”discreditează valorile tradiționale” # Aktual24
Kremlinul extinde capacitatea autorităților de a justifica cheltuieli militare mari și de a introduce restricții suplimentare asupra libertăților civile. Kremlinul pregătește o instituționalizare a politicii „valorilor tradiționale”, având în vedere crearea unui grup interdepartamental permanent pentru a promova sistematic această narațiune în spațiul informațional rusesc, relatează Glavkom care citează documente ale Serviciului de Informații Externe […]
15:20
Și CSM atacă decizia CCR, susține că tinerii nu vor mai dori să fie judecători: ”Profesia de magistrat devine neatractivă” # Aktual24
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis miercuri că a luat act de decizia Curții Constituționale a României prin care a fost confirmată constituționalitatea proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, avertizând însă că noul cadru legislativ poate avea efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar. CSM: Deciziile CCR sunt obligatorii, dar efectele pot […]
Acum 12 ore
15:10
Georgescu, învins iar în instanță. Delir iar: ”Ei urăsc poporul român, îl slujesc pe Satana” # Aktual24
Călin Georgescu rămâne sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, după ce Tribunalul București a respins definitiv contestația formulată de acesta împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 București. Potrivit soluției pronunțate în dosarul nr. 24185/299/2025/a2, instanța a respins, în opinie majoritară, ca nefondată contestația formulată de contestatorul-inculpat Călin Georgescu împotriva încheierii din […]
14:50
Reacție dură a Liei Savonea după decizia CCR: ”Sesizăm instituțiile europene, este un recul grav în planul protecției constituționale” # Aktual24
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a declarat miercuri că instanța supremă va utiliza „toate mijloacele legale și instituționale”, inclusiv sesizarea instituțiilor europene, după decizia Curții Constituționale prin care a fost declarată constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților. Într-o declarație acordată presei, Lia Savonea a afirmat că instanța supremă […]
14:40
Clanul Ghenosu, săltat de mascați și adus la DIICOT București. Victimele clanului au fost forțate să cedeze case și terenuri # Aktual24
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Structura Centrală, au efectuat miercuri opt percheziții domiciliare în județul Dâmbovița și au pus în executare șase mandate de aducere într-o cauză care vizează membri ai grupării cunoscute sub denumirea de „clanul Ghenosu”, specializată în camătă și șantaj, suspecții urmând să fie audiați la […]
14:30
Graniță blocată de viscol. Camioanele oprite la intrarea în Republica Moldova și navigație suspendată pe Dunăre # Aktual24
Autoritățile din Republica Moldova au restricționat circulația camioanelor pe sensul de intrare în țară, decizia fiind luată în această dimineață din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Măsura vizează direct punctele de trecare Sculeni, Albița, Galați și Oancea. Niciun autocamion nu mai poate trece frontiera până la noi ordine oficiale. Granița cu Republica Moldova, blocată temporar pentru […]
14:10
Sancțiunile SUA transformă viața de zi cu zi a judecătorilor de la Curtea Penală Internațională într-un coșmar # Aktual24
Pe 20 august 2025, judecătorul Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internațională a devenit, dintr-un judecător respectat, un paria pentru companiile americane. În acea zi, președintele american Donald Trump l-a plasat sub sancțiuni americane pentru că a autorizat emiterea unui mandat de arestare împotriva prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, și a ministrului apărării, Yoav Gallant, pentru […]
13:50
Craiova: Un traficant de persoane a fost arestat pentru exploatarea unei tinere în Italia # Aktual24
Procurorii DIICOT Craiova au obținut arestarea preventivă a unui tânăr de 26 de ani, cercetat sub acuzația gravă de trafic de persoane. Judecătorul de la Tribunalul Dolj a emis mandatul ieri, pe 17 februarie 2026. Metoda prin care racola victimele era deja cunoscuta „Lover Boy”. Recrutare prin manipulare emoțională și promisiuni false de conviețuire Inculpatul […]
13:50
Programul sportivilor români de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina, 18 februarie. Sofia Moldovan și ștafeta de schi fond intră în concurs # Aktual24
Ziua de miercuri aduce noi provocări pentru sportivii români pe zăpada italiană. Sofia Moldovan și echipa de schi fond reprezintă astăzi tricolorul la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Au mai rămas doar patru zile de concursuri, înainte de ceremonia oficială de închidere. Sofia Moldovan, în manșa secundă la slalom Sofia Moldovan a luat […]
13:40
Șefa Băncii Centrale Europene ar putea demisiona înainte de finalizarea mandatului. Ea speră astfel să împiedice extrema-dreaptă franceză să-i aleagă succesorul # Aktual24
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, intenționează să se retragă înainte de alegerile prezidențiale franceze de anul viitor, pentru ca Emmanuel Macron să poată participa la alegerea succesorului ei. Mandatul lui Lagarde se încheie în octombrie 2027, dar unii se tem că extrema dreaptă ar putea câștiga alegerile prezidențiale franceze din primăvara anului 2027, ceea […]
13:40
Bolojan și Nicușor Dan, reacții după decizia CCR: ”Reușim un pas mare spre echitate. Din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, apreciind că hotărârea confirmă constituționalitatea demersului Guvernului și reprezintă un pas spre echitate. Curtea Constituțională a decis miercuri, cu majoritate de voturi, că legea este constituțională, respingând sesizarea formulată de Înalta Curte […]
13:40
Zelenski: ”SUA au refuzat să acorde licențe pentru producția de rachete Patriot în România și Polonia” # Aktual24
Președintele Zelenski a declarat că SUA au promis să ofere licențe pentru producția de rachete de apărare aeriană pentru sistemele antiaeriene Patriot, dar în cele din urmă au refuzat. Ucraina a propus producția comună în Europa, în special în parteneriate ale Ucrainei cu România și Polonia. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat în discursul său […]
13:10
SUA amenință că se retrage din Agenția Internațională pentru Energie din cauza politicilor „verzi” ale organizației # Aktual24
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a amenințat marți că va retrage țara din Agenția Internațională pentru Energie (IEA), a cărei activitate privind implementarea energiei regenerabile intră în conflict cu politicile administrației Trump care susțin combustibilii fosili. Acuzând AIE că se comportă ca o „organizație pentru protecția climei”, Wright a îndemnat-o să se concentreze pe […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.