Taylor Swift în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025

18:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică la Digi24, că introducerea impozitării progresive a veniturilor nu este un proiect de actualitate. Premierul a explicat că schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta, ci este nevoie de cel puțin un an pentru a face o astfel de […] © G4Media.ro.