Taylor Swift în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025

G4Media, 18 februarie 2026 22:50
Artista americană Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP, transmite Agerpres. Acest premiu prestigios recunoaşte artistul cu cele mai […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:50
22:50
Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru accelerarea Inteligenţei Artificiale # G4Media
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea „Iniţiativei de Conectare India-America”, un proiect de infrastructură care va desfăşura cabluri submarine pentru conectivitatea în Inteligenţa Artificială (IA) între India, Statele Unite şi punte strategice din emisfera sudică, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Vorbind la „Summitul India-Impactul Inteligenţei Artificiale”, care se desfăşoară în […] © G4Media.ro.
Acum o oră
22:40
Rolul organelor de control pe litoral va fi de informare, prevenţie şi apoi de control şi de sancţiune (secretar de stat) # G4Media
Rolul organelor de control ale statului, pe perioada sezonului estival, va trebui să fie de informare, prevenţie şi apoi de control şi de sancţiune, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Laurenţiu Gîdei, secretar de stat responsabil de turism la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), transmite Agerpres. „Avem toleranţă zero […] © G4Media.ro.
22:30
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin intermediul nervului vag (studiu) # G4Media
O noapte sau două de somn insuficient poate însemna mai mult decât o simplă stare de oboseală, putând afecta celulele stem din intestin, făcând acest organ să fie mai susceptibil la boli inflamatorii, conform rezultatelor unui nou studiu desfăşurat pe şoareci şi publicat la 5 februarie de jurnalul Cell Stem Cell, transmite miercuri Live Science, […] © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei, transmite Agerpres. Declaraţia acestuia vine în contextul deciziei Curţii Constituţionale privind reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare în sistemul judiciar. ”Mă întreabă multă lume […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
Grindeanu, despre Bolojan: Atitudine de felcer, mai întâi taie și apoi măsoară. PSD evaluează dacă rămâne la guvernare. Cât timp măsurile pe care le propunem nu intră în buget, evaluarea e una negativă # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat miercuri seara în emisiune la Digi24 că formațiunea sa „evaluează” dacă rămâne în actuala coaliție de guvernare, subliniind că pachetul de protecție socială care se ridică undeva la 4 miliarde de lei trebuie cuprins în bugetul pentru anul 2026. „Evaluăm dacă rămânem la guvernare și vă spun că PSD […] © G4Media.ro.
22:00
Valul de arestări din Franța în urma uciderii unui naționalist pune presiune pe extrema stângă # G4Media
Alte două persoane au fost reținute de autoritățile franceze care anchetează uciderea unui activist student de extremă dreapta de către prezumtivi militanți radicali de stânga în Lyon, aducând numărul total al persoanelor aflate în custodie la 11, scrie BBC. Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a suferit leziuni cerebrale fatale după ce a […] © G4Media.ro.
21:30
Sorana Cîrstea (locul 32 WTA) a fost eliminată de la turneul de categorie WTA 1000 din Dubai, miercuri seară, în optimile de finală, de către Alexandra Eala (locul 47 WTA). Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
21:30
De secole, oamenii s-au temut că roboții le vor lua locurile de muncă. Pe 1 februarie, paradigma s-a schimbat: roboții creează locuri de muncă. Acum, 518.284 de oameni – și numărul lor crește rapid – își oferă munca agenților AI pe o nouă piață online numită RentAHuman. Există anunțuri pentru numărarea porumbeilor în Washington (30 […] © G4Media.ro.
21:30
Minglr, o aplicație dezvoltată de un antreprenor din Bacău, conectează oameni în timp real pentru business și socializare, în funcție de geolocație # G4Media
Un antreprenor originar din Bacău a creat o aplicație inovatoare, care le permite românilor și străinilor să se conecteze în timp real, fie pentru colaborări profesionale, fie pentru socializare. Minglr.eu, lansată de Călin Spiridon, specialist în marketing cu peste 10 ani de experiență și absolvent al Oxford College of Marketing, funcționează pe baza geolocației și […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:00
O fată de 16 ani a fost descoperită inconștientă pe stradă / Se presupune că ar fi fost electrocutată după ce un copac ar fi căzut pe niște fire de tensiune # G4Media
Polițiștii au intervenit în Sectorul 6 din Capitală după ce au fost sesizați că o persoană ar fi căzut pe stradă, inconștientă, posibil electrocutată. Polițiștii s-au deplasat la fața locului (stradă Iuliu Maniu), unde au identificat o minoră în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconștiență, prezentând semne vitale. Un echipaj […] © G4Media.ro.
20:40
ADP Alexandria a început fertilizarea parcurilor cu Florovit / Îngrășământul este recomandat a fi folosit începând cu luna aprilie # G4Media
Administrația Domeniului Public Alexandria anunță că a început fertilizarea zonelor verzi din municipiu cu îngrăşământul Florovit, deși site-urile care vând produsul recomandă folosirea sa în lunile aprilie – august. “Ninsoarea recentă creează condiţii ideale pentru ca substanţele nutritive să pătrundă eficient în sol şi să ajute plantele să se dezvolte sănătos în primăvară. Vă informăm […] © G4Media.ro.
20:40
Fost pompier din Oradea, trimis în judecată pentru că s-ar fi dat drept ofițer SRI, obţinând peste 20.000 euro pentru „angajări” la SRI, SIE, SMURD și ISU # G4Media
Un fost pompier din județul Bihor a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce, timp de mai mulți ani, s-ar fi dat drept ofițer al serviciilor de informații și ar fi obținut bani de la persoane cărora le promitea „angajări” în instituții precum SRI, SIE, SMURD sau ISU, relatează ebihoreanul.ro. Ionel Gabor, care […] © G4Media.ro.
20:10
INTERVIU: Interzicerea rețelelor sociale pentru minori – protecție reală sau soluție radicală? # G4Media
Interzicerea rețelelor sociale pentru minori, de la o anumită vârstă. Australia a făcut primul pas. Mai multe state europene analizează măsuri similare. Iar în România, ideea unui „majorat online” a ajuns deja în Parlament. Într-o discuție pentru ENTR, Francesca Cristea, Head of Policy & Programs la Europuls – Centrul de Expertiză Europeană, explică de unde […] © G4Media.ro.
19:50
Hotelurile de pe litoral ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival încă din 20 aprilie, anunță FPTR # G4Media
Hotelurile din toate staţiunile de pe Litoralul românesc ar putea fi pregătite pentru deschiderea sezonului estival încă din 20 aprilie, iar între 15 mai şi 15 septembrie, lucrările ar trebuie să înceteze, cu mici excepţii, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, prim-vicepreşedinte Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Nicolae Bucovală, potrivit […] © G4Media.ro.
19:40
La mai bine de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, iubitul ei este judecat joi, acuzat de omor din culpă gravă, potrivit BBC. Kerstin G a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner, care a luat o […] © G4Media.ro.
19:30
În Ialomița, circulaţia rutieră pe DN 21A şi DJ 213 rămâne închisă din cauza condiţiilor meteo # G4Media
Circulaţia rutieră rămâne închisă pe drumul naţional DN 21A tronsonul dintre Ţăndărei şi limita cu judeţul Brăila şi pe drumul judeţean DJ 213 Chirana – limită cu judeţul Brăila, din cauza condiţiilor meteorologice nefavrabile, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa, în raportul operativ de la ora 18:30, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, circulaţia pe […] © G4Media.ro.
19:20
Războiul dintre SUA și Iran ar putea fi iminent și ar putea dura săptămâni întregi, avertizează surse după ultimele negocieri nucleare # G4Media
O confruntare militară între SUA și Iran ar putea începe în zilele următoare și ar putea fi o campanie intensă, de mai multe săptămâni, în ciuda negocierilor diplomatice în curs între Washington și Teheran, au declarat miercuri surse citate de cotidianul Times of Israel. Fostul șef al serviciului de informații militare al IDF, Amos Yadlin, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:10
Abrudean, după scandalul din plenul Senatului: Situaţiile de acest tip nu vor fi tolerate / Victoria Stoiciu: Extremiștii au transformat Parlamentul în stadion # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a solicitat Comisiei juridice să analizeze incidentul din şedinţa de plen de miercuri şi să acţioneze în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Deontologia parlamentară, abateri şi sancţiuni, potrivit Agerpres. „Referitor la incidentul petrecut în şedinţa de Plen a Senatului României din data de 18 februarie 2026, Preşedintele Senatului a dispus, ca […] © G4Media.ro.
18:50
Opt ore de noi discuţii între Ucraina şi Rusia, fără progrese către pace / Rușii nu cedează solicitarea de a obține întregul Donbas # G4Media
A treia rundă de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, mediate de SUA, a durat opt ore la Geneva şi s-a încheiat miercuri abrupt după o sesiune de discuţii de numai două ore, principalul rezultat cunoscut fiind abordarea modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord, o perspectivă […] © G4Media.ro.
18:40
Bolojan, despre impozitul progresiv: Consider că în situația actuală acest proiect nu este de actualitate # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică la Digi24, că introducerea impozitării progresive a veniturilor nu este un proiect de actualitate. Premierul a explicat că schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta, ci este nevoie de cel puțin un an pentru a face o astfel de […] © G4Media.ro.
18:30
Ilie Bolojan, live la Digi24: Reforma pensiilor speciale pentru celelalte categorii, în martie / Se elimină cumulul pensie-salariu # G4Media
Premierul Ilie Bolojan este invitat LIVE în studiourile Digi24. G4Media transmite LIVE cele mai importante declarații ale primului ministru: Q: Când aflăm dacă banii nu sunt pierduți? A: Probabil în 2-3 săptămâni după ce ar apărea legea în MO, deci finalul lui februarie – începutul lunii martie Q: Nu sunt magistrații singurii pensionari speciali. Ce […] © G4Media.ro.
18:20
Polonia emite un mandat european de arestare pentru un fost viceministru care a primit azil în Ungaria # G4Media
Polonia a emis un mandat european de arestare pe numele lui Marcin Romanowski, fost viceministru al justiţiei, care beneficiază de azil în Ungaria, transmite miercuri agenţia de presă de stat PAP, preluată de Reuters, pe baza informaţiilor de la biroul de presă al unei instanţe. Romanowski, membru al partidului naţionalist Lege şi Justiţie (PiS) este […] © G4Media.ro.
18:10
Curtea de Apel București, după decizia CCR privind legea pensiilor magistraților: Semnifică un regres în statutul de independență. Va genera grave dezechilibre în activitatea puterii judecătoreşti # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti critică decizia de constituționalitate în privința legii care reformează pensiile magistraților. Potrivit unui comunicat de presă, decizia Curții Constituționale semnifică „un regres în statutul de independenţă”. „Curtea de Apel Bucureşti a luat act cu îngrijorare de decizia Curții Constituționale privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților […] © G4Media.ro.
18:10
Şeful Google DeepMind estimează că AI va atinge capacitatea umană de raționament în 5-8 ani # G4Media
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE preluată de Agerpres. „Suntem la o distanţă de 5-8 ani de a ajunge la o inteligenţă artificială care să poată raţiona în mod similar cu fiinţa umană”, a […] © G4Media.ro.
18:10
Următorii pe lista lui Bolojan: deținătorii titlului științific de doctor – indemnizația de doctorat va fi tăiată cu 47% # G4Media
Următoarele victime ale programului de austeritate marca Bolojan: deținătorii titlului științific de doctorat. Nu doar că aceștia aveau aceeași indemnizație din 2018 (deși salariul minim a crescut în ultimii ani), dar acum, potrivit unui proiect de lege pus în transparență miercuri, guvernul țintește acum deținătorii titlului de doctor, scrie Mediafax. Deținătorii titlului științific de doctor […] © G4Media.ro.
18:00
Dacă vrei să faci un oficial străin să-și dea ochii peste cap în semn de exasperare, întreabă-l despre președintele Donald Trump. Dacă vrei să-l faci să înghețe ca un cerb în lumina farurilor, întreabă-l despre JD Vance, scrie Politico. Vicepreședintele – în prezent cel mai puternic candidat la nominalizarea republicană pentru alegerile prezidențiale din 2028 […] © G4Media.ro.
17:50
EXCLUSIV Primele rezultate ale evaluării institutelor de cercetare, anunțate de președintele Comisiei Naționale, Mădălin Bunoiu: 18 institute sunt în categoria I cu nivel de excelență, 7 sunt în categoria a II-a, iar 2 evaluări vor fi reluate # G4Media
Rezultatele primei evaluări pe clase de performanță a 27 de institute de cercetare și organizații de cercetare din România arată că 18 organizații de cercetare sunt în categoria I cu nivel ridicat de excelență științifică, 7 institute de cercetare sunt în categoria a II-a (adică sunt clasificate ca organizații de cercetare cu performanță medie), iar […] © G4Media.ro.
17:50
Primarul Capitalei: Operatorii de salubrizare de la sectoare ar fi raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate # G4Media
Operatorii de salubrizare de la sectoare se pare că au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti continuă cercetările şi dacă se confirmă, vor trebui să fie amendaţi, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, transmite Agerpres. „Primăria Capitalei nu […] © G4Media.ro.
17:40
Poliția spaniolă a arestat un hacker care rezerva camere de lux cu un cent, care costau până la 1.000 de euro pe noapte / Prejudiciul depășește 20.000 de euro # G4Media
Poliția spaniolă a anunțat miercuri că a arestat un tânăr de 20 de ani care ar fi spart un site de rezervări hoteliere pentru a rezerva camere de lux plătind doar un cent, scrie Mediafax. Suspectul ar fi compromis sistemul de plată al site-ului, modificând procesul de validare al unei platforme de plăți electronice astfel […] © G4Media.ro.
17:40
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei petroliere Drujba # G4Media
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI, citate de Agerpres. Conform versiunii Kievului, conducta Drujba a fost […] © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Energiei: Vom avea un preţ reglementat la producătorii de gaze şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare # G4Media
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preţ reglementat la producători şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres. „Vorbim despre un mecanism transparent, clar, prin […] © G4Media.ro.
17:20
BREAKING Reație imediată a piețelor după ce CCR a validat reforma Bolojan pentru pensiile magistraților: dobânzile la care se împrumută România au scăzut rapid la cel mai mic nivel din ultimii doi ani # G4Media
Decizia Curții Constituționale de a valida reformă-cheie a pensiilor speciale ale magistraților cerută de UE pentru eliberarea banilor din PNRR a convins piețele să scadă rapid dobânzile la care se împrumută România, transmite Bloomberg. Astfel, dobânda la împrumuturile pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază și a ajuns la cel mai scăzut […] © G4Media.ro.
17:20
BCE estimează că boomul exporturilor chineze către Uniunea Europeană nu este legat neapărat de taxele vamale impuse de Donald Trump # G4Media
Redirecționarea în 2025 a unei părți din exporturile chineze către alte piețe, în special Europa, pare să fie mai degrabă legată de factori structurali decât de taxele vamale americane, potrivit unui articol publicat miercuri de Banca Centrală Europeană și citat de BFM TV. „Deși o parte din scăderea exporturilor chineze către Statele Unite poate fi […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:10
Austria vrea să-şi reducă dependenţa de importurile de GNL americane şi se uită spre România şi Africa # G4Media
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru Energie, Elisabeth Zehetner, în condiţiile în care Europa revizuieşte aprovizionarea cu energie, transmite Reuters, transmite Agerpres. Austria speră să-şi majoreze […] © G4Media.ro.
17:10
Mikaela Shiffrin, medalie de aur la Milano Cortina – Evoluție fantastică în proba de slalom # G4Media
Mikaela Shiffrin a cucerit medalia de aur în proba de slalom contând pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Americanca a avut evoluții fantastice în ambele manșe, iar medalia de aur este una pe deplin meritată. Este a doilea titlu la slalom cucerit de Mikaela la Jocurile Olimpice după cel de la Soci, din 2014. […] © G4Media.ro.
17:00
Un episcop polonez este judecat pentru denunţarea tardivă a abuzurilor sexuale ale unor preoţi pedofili # G4Media
Episcopul catolic Andrzej Jez din dioceza Tarnow din sudul Poloniei a compărut miercuri într-o instanţă din localitate într-un proces în care este acuzat că a denunţat cu întârziere abuzurile sexuale ale unor preoţi asupra unor copii, transmite Reuters, transmite Agerpres. Jez este cel mai înalt prelat catolic din Polonia acuzat de astfel de infracţiuni şi […] © G4Media.ro.
17:00
Ministrul Energiei: Aproximativ 200.000 de locuinţe, deconectate de la reţeaua de energie electrică. 86.000 au fost deja reconectate # G4Media
Aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la reţeaua de furnizare a energiei electrice, iar până la ora actuală au fost reconectate 86.000, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „Au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Între timp, colegii mei s-au mobilizat din […] © G4Media.ro.
16:50
Noile reglementări ale Codului Rutier 2026 stabilesc sancțiuni drastice pentru șoferii care pornesc la drum fără să își curețe complet vehiculul de zăpadă sau gheață. Amenzile pot ajunge până la 4.050 de lei, iar în cazul unui incident rutier provocat de zăpadă căzută de pe mașină, șoferii pot fi obligați să plătească despăgubiri. Iarna nu înseamnă doar […] © G4Media.ro.
16:50
Treizeci și opt de mineri au murit miercuri dimineață în urma unei explozii într-o mină de plumb din statul Plateau, în centrul Nigeriei, au declarat surse locale pentru agenția AFP, citată de Le Figaro. „Au fost confirmate 38 de decese, iar alte 27 de persoane au fost transportate de urgență la spital”, a declarat pentru […] © G4Media.ro.
16:50
În Franţa nu a mai plouat niciodată atât de mult. Ţara a înregistrat 35 de zile ploioase consecutive, cea mai lungă serie de zile cu precipitaţii de la începutul măsurătorilor, în 1959, a anunţat miercuri serviciul Météo-France, citat de AFP. Potrivit serviciului meteorologic francez, această serie de zile ploioase a fost înregistrată în perioada 14 […] © G4Media.ro.
16:40
Judecătorul Alin Ene (CSM), ironic după decizia Curţii Constituţionale pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor: Democraţia a murit. Ca orice hoţ care mai întâi neutralizează câinele de pază # G4Media
Judecătorul Alin Ene este primul membru al CSM care reacţionează după decizia Curţii Constituţionale pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor, într-un mesaj ironic pe Facebook, transmite Agerpres. „Democraţia a murit! Trăiască Guvernul! Einstein a învins: totul este relativ. Chiar şi Constituţia. Decizia de azi nu e doar despre pensiile magistraţilor. Este un prim pas dintr-o […] © G4Media.ro.
16:30
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia bolii Alzheimer, arată un studiu de specialitate # G4Media
Persoanele cele mai expuse la poluarea atmosferică pot avea un risc mai mare de a dezvolta boala Alzheimer, o asociere care este mai semnificativă în cazul celor care au suferit un accident vascular cerebral, ceea ce sugerează că această categorie poate fi mai vulnerabilă, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Expunerea la poluarea […] © G4Media.ro.
16:20
Apple lucrează la trei dispozitive noi: ochelari AI, pandantiv AI și AirPods echipate cu camere # G4Media
Potrivit unor rapoarte recente, citate de TechRadar, Apple accelerează puternic dezvoltarea următoarei generații de tehnologie wearable bazată pe inteligență artificială. Până acum, chiar și cele mai bune Apple Watch au fost în mare parte limitate la sănătate și fitness și câteva funcții de comunicare ca extensie a telefonului, în timp ce AirPods Pro 3 au […] © G4Media.ro.
16:20
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ţara a decis să scoată din rezerve 250.000 de tone din rezervele […] © G4Media.ro.
16:10
Zeitenwende: Germania intenționează să acorde spionilor noi puteri extinse, în vederea unei posibile separări de Statele Unite # G4Media
Germania ia măsuri pentru a-și consolida agenția de informații externe, acordându-i noi puteri extinse, în vederea unei posibile separări de Statele Unite. Planul survine în condițiile în care liderii germani și alți lideri europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că președintele american Donald Trump ar putea decide să oprească schimbul de […] © G4Media.ro.
16:10
VIDEO Încăierare în Senat: doi parlamentari s-au îmbrâncit / Victoria Stoiciu (PSD): „Un coleg suveranist umbla să agreseze colegii” # G4Media
O încăierere între doi senatori a avut loc, miercuri, în Parlamentul României, chiar în timpul ședinței de plen. În altercație au fost implicați senatorii Liviu Fodoca (Grupul PACE) și Ionel Floroiu (PSD). La incident a fost martoră senatoarea PSD Victoria Stoiciu, transmite Antena 3. Potrivit imaginilor din Senat, senatorul Fodoca o filma cu telefonul pe senatoarea […] © G4Media.ro.
16:10
Mugur Isărescu: Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin # G4Media
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe facilităţi fiscale, pe 10-20 de ani, transmite Agerpres. „Dacă creşterea economică, spun acum o răutate şi sunt conştient de ea, dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, că nu putem să avem creştere economică decât cu […] © G4Media.ro.
16:10
Primarul Sectorului 1 vrea ca aleșii locali să ia act de încheierea contractului cu Romprest în vara lui 2026 / Societatea de salubrizare susține că o încetare forțată a contractului poate genera un prejudiciu de peste 1,12 miliarde lei # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 1 din Capitală va vota joi, 19 februarie, „ajungerea la termen” a contractului de delegare a serviciului de salubrizare pe 30 iunie 2026. Romprest, societatea de salubrizare, susține că denunțarea unilaterală a contractului de salubrizare de către aleșii locali din Sectorul 1 înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești pe acest subiect […] © G4Media.ro.
16:00
Situația deszăpezirii în București, actualizată la ora 15.00: aproape 300 de utilaje și 1.750 de muncitori pe teren. Marile bulevarde sunt la negru # G4Media
Primăria Municipiului București a transmis, marți, situația actualizată a intervențiilor pentru deszăpezire în Capitală, valabilă pentru ora 15.00. Potrivit datelor comunicate de primăriile de sector responsabile cu deszăpezirea, și centralizate de Primăria Municipiului București, în cursul zilei au acționat pe străzile din București 298 de utilaje și 1.750 de muncitori, fiind utilizate 8.400 de tone […] © G4Media.ro.
