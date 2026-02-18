Prin bani, conexiuni şi promisiuni, SUA instaurează Pax Americana în curtea din spate a Rusiei
Ziarul Financiar, 18 februarie 2026 23:15
Prin bani, conexiuni şi promisiuni, SUA instaurează Pax Americana în curtea din spate a Rusiei
Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook şi CEO al gigantului american Meta, urmează să fie audiat pentru prima dată într-un tribunal din SUA cu privire la efectele Instagram asupra sănătăţii mintale a tinerilor utilizatori # Ziarul Financiar
Presiunea juridică asupra marilor platforme de social media privind impactul asupra minorilor a intrat într-o fază fără precedent. Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms şi fondatorul Facebook, urmează să depună mărturie miercuri la un proces în Los Angeles, California - prima sa audiere într-un tribunal american pe tema efectelor Instagram asupra sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor.
Premierul Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru angajaţii din zona de apărare şi ordine publică. „Vârsta de pensionare de 48-52 de ani nu mai poate fi suportată. Pensia, cât ultimul salariu, nu mai poate fi suportată” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare şi pentru angajaţii din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după ce CCR a decis că Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională.
Cumulul pensiei cu salariul la stat, limitat? Bolojan anunţă modelul cu doar 15% din pensie # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregăteşte adoptarea unui proiect care va modifica regulile privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Modelul va fi similar celui aplicat magistraţilor.
După un final în forţă în trim. 4, cu o creştere de 11,5%, Orange Romania a revenit pe plus în 2025, cu venituri de 1,46 miliarde de euro, mai mari cu 2,9%. Segmentul de servicii pentru companii a avansat cu 14% # Ziarul Financiar
Orange Romania, liderul pieţei locale de telecom, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 1,455 miliarde de euro, în creştere cu 2,9% faţă de anul anterior, potrivit rezultatelor financiare anunţate de companie. Este primul an de creştere după integrarea juridică a Orange Romania şi Orange Romania Communications, finalizată în iunie 2024. Trimestrul al patrulea a fost cel mai puternic din an: 408,6 milioane de euro, în creştere cu 11,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
Guvernul a publicat proiectul de ordonanţă privind reforma administraţiei. Documentul prevede reduceri de 10% ale cheltuielilor de personal în administraţia publică centrală # Ziarul Financiar
Ministerul Dezvoltării a pus miercuri în consultare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind reforma în administraţie, în varianta agreată de coaliţia de guvernare, document care prevede reduceri de posturi şi de cheltuieli de personal, cu excep
Ce spune Comisia Europeană după decizia CCR privind pensiile speciale? „Comisia a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind pensiile speciale”. Bruxelles-ul suspendase anterior 231 de milioane de euro din cauza lipsei reformei # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a confirmat, la solicitarea Mediafax, că a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind pensiile speciale, iar rezultatul evaluării sale privind respectarea jalonului aferent va fi anunţat oficialilor români.
Ce taxe? Ce prăbuşire a consumului? City break-urile şi vacanţele în străinătate au crescut cu 48% în ultimul trimestru din 2025 şi au închis anul la peste 10 mld. euro, record istoric. În ultimul deceniu, suma lăsată de români pe vacanţele în afara ţării a crescut de şase ori # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost marcat de o serie de provocări economice, fiind adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, ceea ce a dus implicit la creşterea costurilor în economie şi la scăderea nivelului de trai al românilor. Totuşi, asta nu i-a speriat pe români, care au continuat să călătorească şi să cheltuiască pe vacanţe chiar mai mult decât în anii anteriori, stabilind astfel un nou record.
ZF Live. Răzvan Dumitru şi Andra Ioana, Roland Berger: Dezvoltarea autostrăzilor A7 şi A8 va schimba radical accesibilitatea în zona Moldovei. Întrebarea este dacă modelul dezvoltării Clujului poate fi replicat în Moldova, în jurul Iaşului, sau în sud, în jurul Craiovei # Ziarul Financiar
Fondurile europene sunt un accelerator, dar România trebuie să îşi definească strategia ca ţară şi zonele de investiţii, să creeze clustere de industrii pentru a asigura bunăstarea în toate regiunile ţării.
Liberty Global preia integral participaţia Vodafone de la joint venture-ul din Olanda pentru 1 mld. euro şi cumpără al doilea operator alternativ de fibră din Marea Britanie pentru 2 mld. de lire sterline # Ziarul Financiar
Liberty Global, grupul american de telecomunicaţii şi media controlat de miliardarul John Malone, a anunţat două tranzacţii separate de peste un miliard de dolari fiecare, care îi consolidează poziţiile în Olanda, Belgia şi Marea Britanie.
Era electricităţii este aici: după 15 ani de stagnare, consumul de energie este gata să crească. Care sunt cele mai înfometate noi specii de consumatori de energie? Aflaţi la ZF Power Summit, 23-25 februarie # Ziarul Financiar
O treime din contractele de tip corporate PPA semnate anul trecut pe plan european au avut ca şi cumpărători companii din zona de tehnologie, arată cel mai recent studiu realizat de Pexapark, platformă care monitorizează mişcările din partea de contractare a energiei verzi.
Când trece România la euro? Isărescu, guvernatorul BNR: Când reuşim să reducem deficitul bugetar sub 3% din PIB şi nu e treabă uşoară. Discuţiile pot începe în cinci ani. Fiecare face comparaţia după cum îi place. A intrat Bulgaria în zona euro, ce ruşine pentru România! Dar de ce nu a intrat Polonia, Cehia, Ungaria? # Ziarul Financiar
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Plimbatul prin lume după bani nu dă bine, mai ales dacă umbli şi te mai şi poticneşti. Atenţie şi la ce ne spun finanţatorii externi pentru că depindem de ei pentru finanţare. O datorie publică de 60% din PIB este mare. Trebuie să o reducem sub acest nivel şi putem să o facem # Ziarul Financiar
