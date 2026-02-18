Cum a închis bursa: Trei maxime istorice consecutive. Acţiunile BRD ating un nou record după aproape 20 de ani. Indicele BET se apropie de 29.000 de puncte
Ziarul Financiar, 18 februarie 2026 18:30
Ce taxe? Ce prăbuşire a consumului? City break-urile şi vacanţele în străinătate au crescut cu 48% în ultimul trimestru din 2025 şi au închis anul la peste 10 mld. euro, record istoric. În ultimul deceniu, suma lăsată de români pe vacanţele în afara ţării a crescut de şase ori # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost marcat de o serie de provocări economice, fiind adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, ceea ce a dus implicit la creşterea costurilor în economie şi la scăderea nivelului de trai al românilor. Totuşi, asta nu i-a speriat pe români, care au continuat să călătorească şi să cheltuiască pe vacanţe chiar mai mult decât în anii anteriori, stabilind astfel un nou record.
ZF Live. Răzvan Dumitru şi Andra Ioana, Roland Berger: Dezvoltarea autostrăzilor A7 şi A8 va schimba radical accesibilitatea în zona Moldovei. Întrebarea este dacă modelul dezvoltării Clujului poate fi replicat în Moldova, în jurul Iaşului, sau în sud, în jurul Craiovei # Ziarul Financiar
Fondurile europene sunt un accelerator, dar România trebuie să îşi definească strategia ca ţară şi zonele de investiţii, să creeze clustere de industrii pentru a asigura bunăstarea în toate regiunile ţării.
Liberty Global preia integral participaţia Vodafone de la joint venture-ul din Olanda pentru 1 mld. euro şi cumpără al doilea operator alternativ de fibră din Marea Britanie pentru 2 mld. de lire sterline # Ziarul Financiar
Liberty Global, grupul american de telecomunicaţii şi media controlat de miliardarul John Malone, a anunţat două tranzacţii separate de peste un miliard de dolari fiecare, care îi consolidează poziţiile în Olanda, Belgia şi Marea Britanie.
Era electricităţii este aici: după 15 ani de stagnare, consumul de energie este gata să crească. Care sunt cele mai înfometate noi specii de consumatori de energie? Aflaţi la ZF Power Summit, 23-25 februarie # Ziarul Financiar
O treime din contractele de tip corporate PPA semnate anul trecut pe plan european au avut ca şi cumpărători companii din zona de tehnologie, arată cel mai recent studiu realizat de Pexapark, platformă care monitorizează mişcările din partea de contractare a energiei verzi.
Când trece România la euro? Isărescu, guvernatorul BNR: Când reuşim să reducem deficitul bugetar sub 3% din PIB şi nu e treabă uşoară. Discuţiile pot începe în cinci ani. Fiecare face comparaţia după cum îi place. A intrat Bulgaria în zona euro, ce ruşine pentru România! Dar de ce nu a intrat Polonia, Cehia, Ungaria? # Ziarul Financiar
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Plimbatul prin lume după bani nu dă bine, mai ales dacă umbli şi te mai şi poticneşti. Atenţie şi la ce ne spun finanţatorii externi pentru că depindem de ei pentru finanţare. O datorie publică de 60% din PIB este mare. Trebuie să o reducem sub acest nivel şi putem să o facem # Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus României un record de investiţii publice de 138 mld. lei (27,6 mld. euro). Dar creşterea economică a fost de doar 0,6%, cea mai mică din 2013 încoace (0,3%), dacă eliminăm 2020, anul pandemiei, când, din cauză că afacerile au fost închise luni de zile, PIB-ul s-a redus cu 3,7% # Ziarul Financiar
Investiţiile publice au explodat, după pandemie. Doar în ultimii doi ani, 2024 şi 2025, investiţiile publice (din buget şi din fonduri UE) au fost de 51 de miliarde de euro (98 mld. euro de la criza Covid încoace). Cu toate acestea, PIB-ul a crescut în 2024 cu 0,9% şi în 2025 cu 0,6%. De ce?
Urmează schimbări majore în Europa. FT: Christine Lagarde vrea să părăsească BCE înainte de expirarea mandatului în 2027, pentru a le permite preşedintelui Macron şi cancelarului Merz să găsească un nou şef pentru una dintre cele mai importante instituţii ale UE înainte de alegerile din Franţa # Ziarul Financiar
Dragan Mrkajic, UNIDO Innovation Lab: Este important să sprijinim companiile aflate în etapele mai avansate ale dezvoltării lor pentru a le ajuta să intre pe pieţe noi. MoonshotX este un exemplu despre cum companiile mai mari şi start-up-urile pot colabora pentru a sprijini scalarea # Ziarul Financiar
