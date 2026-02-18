Cum a închis bursa: Trei maxime istorice consecutive. Acţiunile BRD ating un nou record după aproape 20 de ani. Indicele BET se apropie de 29.000 de puncte

18:15

Anul 2025 a fost marcat de o serie de provocări econo­mice, fiind adoptate măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului bugetar, ceea ce a dus implicit la creşterea costurilor în economie şi la scăderea nivelului de trai al românilor. Totuşi, asta nu i-a speriat pe români, care au continuat să călătorească şi să cheltuiască pe vacanţe chiar mai mult decât în anii anteriori, stabilind astfel un nou record.