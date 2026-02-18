Universul le dă curajul de care aveau nevoie acestor zodii, pe 19 februarie 2026
Jurnalul.ro, 19 februarie 2026 00:30
Pe 19 februarie 2026, patru zodii se bucură de un dar special din partea Universului, sub influența Lunii în Berbec. Acest tranzit aduce curaj, impuls, inițiativă și dorința de a acționa fără amânări.
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:10
Baraj aproape gata, oprit pentru că era autorizat pe vremea lui Ceaușescu. Finalizată 90%, construcția de la Mihăileni, din Munții Apuseni, este blocată de activiștii Declic # Jurnalul.ro
Construcția barajului Mihăileni din Munții Apuseni primește o nouă lovitură, după ce ONG-ul Declic a reușit să blocheze lucrările.
18 februarie 2026
23:50
Cristiano Bergodi a fost suspendat o lună după derby-ul Clujului. Andrei Cordea, trei meciuri # Jurnalul.ro
Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a fost suspendat o lună de Comisia de Disciplină a FRF, după incidentele de la derby-ul cu CFR Cluj.
Acum 2 ore
23:40
Deputat PNL: „60% din PIB nu e statistică, ci un avertisment pentru viitorul României” # Jurnalul.ro
România a depășit 60% din PIB la datoria publică, iar avertismentele privind sustenabilitatea fiscală și riscurile bugetare se intensifică, susține deputatul PNL Gigel Știrbu.
23:20
Premierul României, Ilie Bolojan, are o relație de circa trei ani cu Ioana Fâșie, asistentă medicală la Spitalul Județean de Urgență Oradea.
23:10
Pe 19 februarie 2026, patru zodii intră într-o etapă favorabilă, în care abundența și norocul se manifestă vizibil. Luna intră în Berbec și formează un context astral puternic alături de Neptun și Saturn, înainte de a se conecta cu Vertexul – Punctul Destinului.
23:10
România se pregătește pentru un nou val de iarnă severă, care va debuta la finalul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut miercuri seară, în direct la Antena 3 CNN, de către Elena Mateescu, directorul general al Administrația Națională de Meteorologie.
22:50
În emisiunea „Meniu de vedetă”, Chef Horia Manea dezvăluie un meniu american clasic – salată coleslaw crocantă, cheeseburger suculent și brownies.
Acum 4 ore
22:40
Ministrul Finanțelor, după decizia CCR: „este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalității” # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, că decizia CCR privind pensiile magistraților reprezintă „un semnal de corectitudine așteptat de întreaga societate”.
22:40
Cât este o pensie medie în MApN? Radu Miruță: La militari nu se taie pensiile, soldele sau indemnizațiile # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad.
22:30
Grindeanu, despre discuțiile cu Nicușor Dan: Președintele vrea să creștem ajutorul pentru Gaza # Jurnalul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele a vizat atât bugetul, cât și mai multe teme legislative sensibile, inclusiv legea privind femicidul și extinderea sprijinului umanitar acordat Fâșiei Gaza.
22:20
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că pensionarea la 50 de ani „e anormală”, dar spune că, în cazul militarilor și al celor trimiși în teatrele de război, măsurile trebuie gândite separat.
22:20
Consumatorii casnici ar urma să plătescă prețuri similare - și chiar mai mici ulterior - decât cele stabilite prin actuala schemă de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale. După expirarea acesteia, în 31 martie, Ministerul Energiei propune o revenire treptată la liberalizarea pieței.
22:10
Testul IQ viral pe internet: Răspunde corect și intri în top 20% cei mai inteligenți oameni din lume # Jurnalul.ro
Un test IQ, alcătuit din doar trei întrebări, este apreciat de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Acesta a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce s-a aflat că doar 20% dintre oameni reușesc să răspundă corect la toate cele trei întrebări.
22:00
Bolojan și Nazare, examen joi la prima oră: testul Moody’s pentru buget, deficit și pensii # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susțin joi dimineață un adevărat „examen” în fața evaluatorilor de la Moody's Ratings, într-o întâlnire programată la ora 8.00, la Palatul Victoria. La discuții participă și șeful Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.
21:50
Adolescentă electrocutată pe o stradă din Sectorul 6. Cablurile de tensiune erau căzute pe trotuar # Jurnalul.ro
O adolescentă de 16 ani a ajuns la spital, în stare de inconştienţă, după ce s-a electrocutat pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei.
21:50
Doi judecători de la Tribunalul București nu au căzut de acord asupra măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, motiv pentru care se va forma un complet de divergenţă.
21:40
Curtea de Apel București (CAB) nu privește cu ochi buni modificările legislative privind pensiile magistraților, despre care spune că pot afecta independența justiției și echilibrul constituțional dintre puterile statului. Potrivit CAB, intervenția intempestivă a acestei legi va genera dezechilibre.
21:20
O tânără de 16 ani a fost găsită inconștientă pe o stradă din Sectorul 6, după ce firele de înaltă tensiune s-au rupt, din cauza unui copac căzut. Un trecător a sunat la 112.
21:10
Premierul Ilie Bolojan a comentat, la Digi24, declarațiile făcute de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, privind recomandarea Fondul Monetar Internațional referitoare la trecerea României la impozitarea progresivă. Șeful Guvernului spune că o astfel de schimbare nu poate fi făcută rapid.
20:50
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 19 februarie 2026. Joi poartă frumoasa energie a Zilei Porților Deschise a Șobolanului de Lemn.
Acum 6 ore
20:40
Ce prevede proiectul de reformă în administrație decis în Coaliție: tăieri de posturi, plafonări și excepții pentru Educație, Sănătate și Apărare # Jurnalul.ro
Potrivit proiectului, în administrația publică locală este vizată o scădere a personalului, iar pentru administrația centrală este prevăzută o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, urmând ca măsurile să fie aplicate în 2026. În același timp, proiectul introduce excepții de la reducerile de personal pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, precum și pentru domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cu mecanisme compensatorii. Aceste măsuri compensatorii includ reducerea sporul pentru doctorat în sistemul de învățământ.
20:20
Rusia cere țărilor europene care au acuzat-o de otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu o toxină provenită de la o broască să vină cu date concrete care să susțină acuzațiile.
20:10
Cumulul pensiei cu salariul la stat, limitat? Bolojan anunță modelul cu doar 15% din pensie # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește adoptarea unui proiect care va modifica regulile privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Modelul va fi similar celui aplicat magistraților.
19:50
Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru angajații din apărare și ordine publică # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare și pentru angajații din apărare, ordine publică și siguranță națională, după ce CCR a decis că Legea privind pensiile magistraților este constituțională.
19:40
Aproximativ114.000 de locuințe sunt în curs de reconectare la rețelele de distribuție a energiei electrice din toată țara, după de peste 200.000 au rămas fără curent din cauza fenomenelor meteo severe care au lovit România în ultima perioadă, în special sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.
19:20
Pompierii clujeni au cerut relocarea de urgență a unei berze care și-a făcut cuib pe hornul postului de poliție din Călățele, județul Cluj, iar soba nu mai poate fi folosită, astfel că polițiștii stau în frig. Ministerul Mediului a emis un proiect de ordin în acest sens.
19:10
Nu fiecare relație se construiește la fel, dar dacă un prieten din viața ta are câteva calități rare, este cineva de care nu vrei să renunți. Unii oameni sunt distractivi la o cafea, în timp ce alții sunt cei pe care îi poți suna atunci când lumea se destramă, la ora două dimineața. Diferența dintre cei doi se reduce de obicei la câteva calități discrete, ușor de trecut cu vederea, dar imposibil de înlocuit odată ce ți-ai dat seama ce ai.
18:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Donald Trump îl presează în mod nejustificat să facă concesii pentru pace. Declarațiile au fost făcute în timp ce negociatori ruși, ucraineni și americani discutau la Geneva, transmite Reuters.
Acum 8 ore
18:40
STB în faliment: Sute de directori și economiști cu salarii mari. 120 de autobuze defecte. AUR și PSD se opun auditului # Jurnalul.ro
Primarul General Capitalei, Ciprian Ciucu, face dezvăluri despre Societatea de Transport București (STB). PSD şi AUR au blocat auditul iar edilul promite că va găsi o metodă să reformeze societatea, care sew află în pragul falimentului deşi are buget de două ori mai mare decât Braşovul.
18:20
Dobrogea scrie istorie gastronomică: „Batogul de sturion”, recunoscut oficial în UE. Ce înseamnă protecția IGP pentru România # Jurnalul.ro
„Batogul de sturion” a fost recunoscut oficial în Uniunea Europeană și a primit protecția IGP. Produs tradițional din Delta Dunării, cu istorie de peste un secol, devine al 16-lea produs românesc protejat la nivel european.
18:20
Papa Leo al XIV-lea a respins invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace, a declarat un înalt oficial al Vaticanului.
18:00
Autorii Andrei Crăciun și Doru Preda pornesc, în luna februarie, într-un turneu de promovare dedicat celor mai recente volume pe care le semnează, „Júnior”, respectiv „Flăcări gemene”, ambele apărute în imprintul n’autor al editurii Nemira în toamna anului trecut.
17:50
O săptămână a contrastelor cu patru titluri emblematice la Opera Națională București: „Madama Butterfly”, „Cenușăreasa”, „Carmen” și „Nabucco” # Jurnalul.ro
Săptămâna 16–22 februarie propune publicului o călătorie emoțională intensă, de la delicatețea tragică a operei italiene, la forța simbolică a dramei biblice, de la farmecul copilăriei transpus în balet, la pasiunea nestăvilită a operei franceze.
17:50
Românii care merg în Marea Britanie vor avea nevoie de o autorizație electronică de călătorie (ETA).
17:40
Ciprian Șerban, în contextul ninsorilor abundente: Toate instituțiile implicate sunt mobilizate # Jurnalul.ro
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, participă miercuri la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, convocat în contextul ninsorilor abundente în această perioadă.
17:20
Statuia lui Ștefan cel Mare din Iași este veche de aproape un secol și jumătate. Aceasta a stârnit controverse de-a lungul timpului ideoarece nu seamănă cu figura cunoscută a domnitorului Moldovei.
17:10
4 date de naștere care atrag succesul. Aceste persoane reușesc să își atingă obiectivele # Jurnalul.ro
V-ați întrebat vreodată de ce unii oameni atrag cu ușurință succesul? Definiția succesului variază de la o persoană la alta, dar ne putem gândi la succes ca la îndeplinirea diferitelor scopuri.
17:10
Doi senatori români s-au îmbrâncit și au fost la un pas să se ia la bătaie. Scandalul a avut loc în Parlament. Se pare că incidentul a fost provocat de o senatoare care i-a reproșat unui coleg faptul că filmează în ședința de plen.
17:10
De capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, a avut premiera mondială în secțiunea Forum a Berlinalei # Jurnalul.ro
Cel mai recent lungmetraj de ficțiune semnat de regizorul Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru / On Our Own, a avut premiera mondială în cadrul secțiunii Forum a Festivalul Internațional de Film de la Berlin (12–22 februarie 2026), în prezența echipei filmului.
16:50
Cum să îmbunătățești eficiența energetică a locuinței tale cu pompele de căldură aer‑apă? # Jurnalul.ro
Costurile cu energia au devenit mai greu de anticipat, iar confortul termic a ajuns pe lista scurtă a preocupărilor pentru majoritatea proprietarilor de locuințe. Fie că îți construiești o casă nouă, renovezi una existentă sau cauți să reduci consumul actual, eficiența energetică rămâne un obiectiv clar: temperatură constantă, cheltuieli controlabile și un sistem care funcționează stabil ani la rând.
16:50
Chirii ridicole la stat și locatari pe viață. Ciprian Ciucu: "Nu ştiu în ce bază s-au atribuit, dacă au fost pe pile, dacă au fost pe relaţii.." # Jurnalul.ro
În timp ce Guvernul Ilie Bolojan a crescut impozitele pe proprietate, chiriașii din locuințele de stat plătesc de zeci de ani sume simbolice. Majoritatea sunt spațioase și se află în zone ultracentrale ale Capitalei.
Acum 12 ore
16:40
Alertă alimentară. Mai multe loturi de stafide, găsite cu reziduuri de pesticide neautorizate # Jurnalul.ro
Unele loturi de stafide comercializate sub marca „Furnicuța” sunt rechemate miercuri ca măsură de precauție, în urma identificării unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, anunță ANSVSA.
16:20
Anul Calului de Foc 2026 vine cu transformări majore, oportunități financiare și decizii importante. Află ce îți rezervă zodiacul chinezesc și cum să profiți la maximum de energiile anului.
16:20
Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0941 lei, în scădere cu 0,24 bani (-0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0965 lei.
16:10
Tobescu (STB): Circulaţia tramvaielor a fost reluată pe linia 25; Linia 41 este în continuare blocate din cauza zăpezii # Jurnalul.ro
Circulaţia tramvaielor liniei 25 a fost reluată, însă pe linia 41 se intervine în continuare pentru deszăpezirea căii de rulare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Constantin Tobescu, şef Serviciu comunicare în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB).
15:50
Autostrada A7 Ploiești-Adjud rămâne complet închisă, iar zeci de drumuri naționale din centrul, sudul și estul țării sunt blocate sau restricționate din cauza viscolului și ninsorilor abundente.
15:40
Codul roșu de ninsori în București: număr triplu de apeluri la 112, cele mai multe între orele 7-8 # Jurnalul.ro
La centrul de preluare a apelurilor de urgență 112 din București-Ilfov s-a înregistrat, în perioada codului roșu, o creștere semnificativă a solicitărilor din partea cetățenilor. Au fost peste 1.600 de apeluri, triplu față de media zilnică.
15:20
Președintele Nicușor Dan a reușit să plece către Washington DC.
15:10
Trei zodii sunt incredibil de norocoase în anul 2026 al Calului de Foc. Aceste semne se îmbină perfect cu energia proactivă și voința Calului de Foc. Acst an este așteptat să fie plin de descoperiri, inovații și schimbări rapide.
