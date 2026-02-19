Evenimente dedicate lui Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea artistului

19:10

Nu fiecare relație se construiește la fel, dar dacă un prieten din viața ta are câteva calități rare, este cineva de care nu vrei să renunți. Unii oameni sunt distractivi la o cafea, în timp ce alții sunt cei pe care îi poți suna atunci când lumea se destramă, la ora două dimineața. Diferența dintre cei doi se reduce de obicei la câteva calități discrete, ușor de trecut cu vederea, dar imposibil de înlocuit odată ce ți-ai dat seama ce ai.