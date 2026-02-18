Alege ce citești

16:40

Există o formă de oboseală care nu se rezolvă cu o noapte bună de somn. Nici cu un weekend liber. Nici cu o vacanță scurtă. Este o oboseală difuză, constantă, care nu apare neapărat după efort fizic intens, ci după efort psihic prelungit. Mulți oameni o descriu simplu: „sunt obosit tot timpul". În realitate, această […]