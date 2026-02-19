Exerciţiu de debarcare NATO pe coasta germană a Mării Baltice: Elicoptere, avioane Eurofighter, tancuri amfibii, 15 nave
Circa 3.000 de soldaţi ai NATO au participat miercuri la un amplu exerciţiu de debarcare în nordul Germaniei, în care au fost implicate nave, tancuri amfibie, avioane de luptă şi elicoptere, relatează AFP.
Consilierul principal al preşedintelui Donald Trump critică dur Legea privind Inteligența Artificială adoptată de Bruxelles # Digi24.ro
Un oficial de rang înalt al Statelor Unite a declarat miercuri că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe inovarea în domeniul inteligenţei artificiale şi mai puţin pe reglementare, relatează POLITICO, citată de News.ro.
Trump critică decizia Londrei de a ceda Insulele Chagos către Mauritius: importanța bazei Diego Garcia, folosită și de SUA # Digi24.ro
„Nu renunțați la Diego Garcia”, a declarat președintele american Donald Trump, criticând planul Marii Britanii de a ceda Insulele Chagos către Mauritius și de a închiria înapoi o importantă bază militară, scrie BBC News.
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini. Ce a făcut ministrul # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane F-16 care au fost trimişi pentru trei ani în SUA, la pregătire, primeau aproape jumătate de milion de dolari doar pentru a-şi închiria o maşină pe perioada şederii, pentru a se deplasa de la domiciliu la baza de pregătire. Miruţă a anunţat că a dispus „schimbarea acestei situaţii”.
O avalanșă produsă în munții Sierra Nevada, din California, s-a transformat într-una dintre cele mai grave tragedii montane din Statele Unite din ultimele decenii. Opt schiori au fost găsiți morți, iar un al nouălea este în continuare căutat, după ce grupul a fost surprins de o masă uriașă de zăpadă în timpul unei expediții de schi de tură. Șase persoane au fost salvate, dintre care două au ajuns la spital, informează AFP și Agerpres.
Europa continuă să comande avioane F-35, în ciuda îndoielilor privind angajamentul alianței sale de securitate cu SUA # Digi24.ro
Belgia, care trece treptat la avioanele de luptă F-35 de generația a cincea de la Lockheed Martin, continuă să ia în considerare comenzi pentru astfel de aparate de zbor suplimentare. Guvernul belgian a aprobat achiziționarea a încă 11 avioane F-35A în iulie 2025. S-a pus accentul pe producția finală a acestora, care are loc în fabricile din Italia, unde sunt asamblate avioane pentru forțele aeriene italiene și olandeze, anunță Defense Express.
Polonia ia în considerare posibilitatea de a solicita despăgubiri Rusiei după masacrele din al Doilea Război Mondial. Ce spune Moscova # Digi24.ro
Polonia ia în calcul posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele legate de acțiunile sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un purtător de cuvânt al guvernului afirmând că o echipă de experți evaluează temeiurile juridice, informează TVP World.
Casa Albă îi cere Iranului să încheie un acord, după ce Trump a sugerat posibilitatea unor atacuri militare din partea SUA # Digi24.ro
Casa Albă a avertizat miercuri că Iranul ar fi „înțelept” să încheie un acord cu Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a sugerat din nou posibilitatea unei acțiuni militare. Cele două părți au reluat recent negocierile indirecte, mediate de Oman. O încercare anterioară de negociere a eșuat atunci când Israelul a lansat atacuri surpriză asupra Iranului, în iunie anul trecut, declanșând un război de 12 zile, la care Washingtonul s-a alăturat pentru scurt timp, bombardând instalațiile nucleare iraniene, scriu jurnaliștii France24.
Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că își dorește ca persoanele numite la șefia SRI și SIE să fie, ca profil, „oameni care să știe arhitectura statului român foarte bine, nu să învețe instituțiile la locul de muncă și care să relaționeze foarte bine cu instituțiile statului și cu partidele politice”. Șeful Camerei Deputaților susține că nu-și dorește „persoane care să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”.
Anunțul de ultimă oră al ministrului Apărării, Radu Miruță, cu privire la pensiile militare # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei.
Orban, despre crearea Consiliului pentru Pace: „Moment istoric. Iniţiativa lui Trump e orientată către obţinerea unor rezultate reale” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat miercuri că crearea aşa-numitului Consiliu pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump şi la care el va participa joi la Washington, reprezintă un „moment istoric” la care Ungaria se alătură „cu onoare”, relatează agenţia EFE.
Răspunsul pe care l-a dat Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi următorul prim-ministru, din 2027 # Digi24.ro
Prezent la Digi24, Sorin Grindeanu, președintele PSD a fost întrebat dacă va fi premier, din 2027, conform scenariului „rotativei”.
Ce măsuri ar fi luat Sorin Grindeanu dacă era premier în locul lui Ilie Bolojan: „La TVA cred că m-aș fi gândit de două ori” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că, dacă ar fi fost premier în locul lui Ilie Bolojan, ar fi luat o parte din deciziile acestui executiv, dar s-ar fi gândit de două ori la mărirea TVA.
Sorin Grindeanu spune că ritmul lucrărilor în Transporturi nu mai este ca cel de când era ministru: „Sunt pesimist” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a spus la Digi24 că ritmul lucrărilor în transporturi a scăzut față de anii anteriori, din cauza lipsei de predictibilitate în ceea ce privește plățile făcute către constructori. Fost ministru al Transporturilor, liderul PSD se arată pesimist din acest punct vedere. „Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, și atunci lucrul ăsta s-a văzut”, a afirmat Grindeanu.
Este Bolojan „un dur”? Grindeanu explică relația sa cu premierul: „Nu ne trimitem inimioare pe Whatsapp” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă Ilie Bolojan este, într-adevăr, „un dur”, așa cum a afirmat recent liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele PSD a afirmat că are „o relație instituțională” cu prim-ministrul și că au „viziuni diferite”.
Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că la întâlnirea liderilor din Coaliție cu președintele Nicușor Dan aceștia au discutat despre buget și „despre lucruri care nu țin de buget”, dând exemplu un proiect de lege din Parlament privind femicidul. De asemenea, liderii partidelor din Guvern au discutat despre o dorință a Administrației Prezidențiale de a mări ajutorul acordat refugiaților din Gaza, care să ajungă la aproximativ 1.000 de persoane.
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că dacă pachetul de relansare economică ar fi fost luat în considerare mai devreme, poate nu s-ar fi ajuns în recesiune tehnică. El a susținut la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu că propunerile au fost făcute încă din luna septembrie, însă nimeni nu le-ar fi luat în considerare.
Sorin Grindeanu, despre contribuția PSD la decizia CCR: „N-a contribuit nimeni.” Ce spune despre conflictul dintre Executiv și Justiție # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că PSD nu a avut nicio contribuție privind decizia CCR de respingere a contestației ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților și s-a arătat sceptic privind încheierea conflictului dintre puterea executivă, Guvernul, și cea judecătorească.
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea reformei pensiilor speciale la alte categorii: „Am o problemă” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat, în exclusivitate pentru Digi24, anunțul prim-ministrului Ilie Bolojan de a extinde reforma pensiilor speciale și la alte categorii, după victoria de la CCR, care a decis, miercuri, că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
Ministrul Finanțelor: Decizia privind reforma pensiilor speciale este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, apreciază că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale referitoare la pensiile magistraţilor este „un semnal de corectitudine aşteptat de întreaga societate”, fiind „piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii”. Ministrul afirmă că, odată cu această decizie, România poate reduce cheltuielile statului cu pensiile speciale, banii putând fi direcţoionaţi acolo unde este nevoie de ei şi, în plus, îşi creşte credibilitatea externă, arătând că are capacitatea de a face reformele necesare.
Sorin Grindeanu, în direct la Digi24. Ce spune liderul PSD despre decizia CCR privind pensiile magistraților și tensiunile din Coaliție # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vorbește în direct la Digi24 despre decizia CCR privind pensiile magistraților, impactul asupra fondurilor din PNRR și tensiunile din Coaliție legate de buget.
Taylor Swift, în fruntea topului mondial de vânzări muzicale pe anul 2025. Top 10 cei mai bine vânduți artiști # Digi24.ro
Megastarul american Taylor Swift a ocupat primul loc în topul de vânzări muzicale globale în 2025, pentru al patrulea an consecutiv şi pentru a şasea oară în cariera sa, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI), organizaţie cu sediul la Londra, transmite AFP.
Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India # Digi24.ro
Vizitatorii din China şi India ar urma să compenseze anul acesta o potenţială încetinire a creşterii numărului călătorilor din SUA în Europa, conform datelor publicate miercuri de Comisia europeană a turismului (ECT), sosirile internaţionale spre continent urmând să crească cu 6,2%, transmite Reuters.
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul unităților militare # Digi24.ro
Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în unităţile militare protejate şi să circule în vecinătatea bazelor şi cazărmilor, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
Alpinist judecat după ce și-a lăsat iubita să moară pe cel mai înalt munte din Austria. Gestul care i-a scandalizat pe procurori # Digi24.ro
La mai mult de un an după ce o femeie de 33 de ani a murit înghețată pe cel mai înalt munte din Austria, iubitul ei a avut prima înfățișare înaintea instanței joi, fiind acuzat de omor din neglijență gravă. Femeia a murit de hipotermie în timpul unei excursii de alpinism pe Grossglockner. Iubitul ei este acuzat că a lăsat-o neprotejată și epuizată pe munte, în condiții de furtună, în zorii zilei de 19 ianuarie 2025, în timp ce el s-a dus să caute ajutor, anunță BBC.
Incident în Sectorul 6 al Capitalei: o fată a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice # Digi24.ro
O tânără în vârstă de 16 ani a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a călcat într-o baltă unde erau și firele electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii de noaptea trecută. Fata a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale și a fost transportată la spital.
Tensiuni între SUA și China: Washingtonul susține că Beijingul a efectuat un test nuclear „ilicit”. Ce spun experții independenți # Digi24.ro
Guvernul SUA a publicat noi informații despre ceea ce susține că a fost un test nuclear ilicit al Chinei, efectuat în 2020, potrivit NPR.
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din gură”. Subiectul care l-a enervat pe Theo Francken # Digi24.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre anumite teme sensibile. „Te-aș ruga să taci din gură” a fost reacția sa la un interviu dat, recent de cancelarul german.
Ziua Națională Constantin Brâncuși 2026: Evenimente culturale organizate în București și în alte orașe din țară # Digi24.ro
La 19 februarie, România marchează Ziua Națională Constantin Brâncuși, o ocazie de a celebra moștenirea unuia dintre cei mai importanți artiști ai secolului XX, considerat părintele sculpturii moderne. Cu acest prilej, instituțiile culturale din țară organizează expoziții, conferințe și evenimente dedicate operei sale.
Mark Zuckerberg va fi audiat în instanță, în SUA, într-un proces privind dependența tinerilor de rețele sociale # Digi24.ro
CEO-ul Meta Platforms și miliardarul fondator al Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat miercuri pentru prima dată într-un tribunal american cu privire la efectul Instagram asupra sănătății mintale a tinerilor utilizatori, în cadrul unui proces istoric privind dependența tinerilor de rețelele sociale, scrie Reuters.
Cine are șanse să o înlocuiască pe Christine Lagarde la șefia Băncii Centrale Europene: „bătălie” între un olandez și un spaniol # Digi24.ro
Foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, sunt văzuţi drept favoriţi pentru a o înlocui pe Christine Lagarde în fruntea Băncii Centrale Europene (BCE), probabil în cadrul unui acord politic mai amplu, prin care ambii ar urma în final să deţină o poziţie de top, se arată într-o analiză realizată de Reuters.
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor din administrație. Care sunt măsurile propuse # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat miercuri, 18 februarie, în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care prevede reducerea unor cheltuieli din administrație, tăieri de posturi, limitarea unor cheltuieli de personal și măsuri pentru creșterea veniturilor autorităților locale. Documentul, agreat la nivelul coaliției de guvernare, face parte din planul Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de eficientizare a administrației publice locale și centrale.
Emmanuel Macron conduce topul politicienilor străini în Cehia. Ce loc ocupă Putin și Trump, care au procentaje apropiate # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron este singurul politician străin în care au încredere mai mult de jumătate dintre cehi, informează European Pravda.
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister.
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deterioat în perioada în care a fost pilot. Apelul său către bărbați # Digi24.ro
Prințul de Wales a povestit într-o dezbatere pe tema prevenirii sinuciderilor cum s-a luptat cu probleme de ordin emoțional și mintal în perioada în care a lucrat ca pilot de ambulanță aeriană. El a încurajat bărbații să ceară ajutor, scrie The Times.
Moscova contraatacă: Rusia cere dovezi după acuzațiile că Navalnîi ar fi fost otrăvit cu toxina unei broaşte # Digi24.ro
Rusia cere ţărilor europene, care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului, Aleksei Navalnîi, cu o toxină provenită de la broasca-săgeată, un batracian periculos din America Latină, să furnizeze date concrete care să le susţină acuzaţia, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, conform Reuters.
Când ar putea obține Guvernul banii reținuți din PNRR pentru pensiile magistraților. Bolojan: Trebuie să facem tot ce ține de noi # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că, după promulgarea proiectului de reformă a pensionării magistraților, Guvernul va continua dialogul cu Comisia Europeană privind obținerea celor 230 de milioane de euro reținuți din granturile PNRR aferente acestui jalon. Reforma avea termen de îndeplinire la sfârșitul lunii noiembrie, dar prim-ministrul spune că „trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a recupera banii, care înseamnă investiții importante pentru România”. El estimează că o concluzie privind acest demers ar trebui să fie publică în câteva săptămâni.
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi adoptat zilele următoare”. Ce prevede legea # Digi24.ro
Ilie Bolojan a spus la Digi24 că un proiect proiect de lege privind cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat de Guvern „zilele următoare”. Premierul a afirmat că o persoană „după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”.
Regele Danemarcei merge în Groenlanda pe fondul presiunilor lui Trump. „Oamenii au fost foarte îngrijoraţi” # Digi24.ro
Regele Danemarcei Frederik al X-lea a început miercuri o vizită oficială de trei zile în Groenlanda, în contextul tensiunilor generate de declarațiile lui Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei arctice. Deplasarea suveranului la Nuuk este interpretată drept un semnal de susținere față de teritoriul autonom danez, aflat recent în centrul unei dispute diplomatice cu Washingtonul, relatează AFP și News.ro.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a readus în discuție acordul României cu FMI și recomandarea trecerii la impozitarea progresivă. Răspunsul nu a întârziat să apară: premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că statul nu are, în acest moment, capacitatea administrativă pentru o astfel de schimbare. „Impozitarea progresivă nu este de actualitate”, spune prim-ministrul.
ANPIS a recuperat peste 370.000 de lei și a dispus peste 100 de măsuri corective pentru alocații și indemnizații acordate necuvenit # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus 139 de măsuri corective și a recuperat sume necuvenite în valoare totală de 373.844 de lei, în urma campaniei naționale privind respectarea condițiilor legale pentru acordarea alocației lunare de plasament și a indemnizației de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani, desfășurată în ultimele trei luni ale anului trecut.
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă # Digi24.ro
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligenţa artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani, transmite agenţia EFE.
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie # Digi24.ro
Ilie Bolojan a fost întrebat, în direct la Digi24, ce intenționează cu celelalte categorii de pensionari speciali, în contextul în care nu doar magistrații au astfel de beneficii. Premierul a explicat că „lucrurile trebuie corectate” în toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă de 50-52 de ani, atunci când un om este în deplinătatea facultăților fizice și intelectuale.
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare # Digi24.ro
Comisia Europeană a adoptat pe 18 februarie o strategie cuprinzătoare pentru sprijinirea regiunilor estice ale UE care au frontiere terestre cu Rusia, Belarus și Ucraina. Potrivit European Pravda, Comisia Europeană a propus măsuri în cinci domenii prioritare, combinând politica de coeziune cu alte instrumente de reglementare ale UE.
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață” # Digi24.ro
Sindicaliştii Europol reclamă, miercuri, o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Sindicaliştii anunţă că, în 24 de ore, vor prezenta propuneri către guvernanţi, subliniind că „şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”.
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență # Digi24.ro
Judecătorii Curții de Apel București (CAB) se declară „îngrijorați” de decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind pensiile speciale ale magistraților și se aliniază punctului de vedere transmis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), anticipând „grave dezechilibre în activitatea puterii judecătorești”.
Autoritățile locale din mediul rural ar putea scăpa de obligația asigurării pazei, dacă au sisteme de supraveghere video # Digi24.ro
Autoritățile locale din mediul rural care au instalate și utilizează sisteme de supraveghere video ar putea să nu mai fie obligate să asigure personal de pază, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Documentul include mai multe măsuri care vizează organizarea serviciilor publice locale, finanțarea unor structuri administrative și întărirea controlului în domeniul construcțiilor.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Digi24.ro
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.
Florin Manole: Am trimis la Parchet dosarul care vizează angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă miercuri că a trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap.
