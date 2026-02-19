Care a fost singura relație publică a lui Fuego. Detalii neștiute despre partenera de atunci a cântărețului
Antena1, 19 februarie 2026 01:50
Descoperă detalii despre singura relație publică a lui Fuego, celebru cântăreț român. Puțini români cunosc aceste detalii.
• • •
Acum 30 minute
01:50
Acum 8 ore
18:40
Iluzie optică virală! Privește atent fotografie și găsește fluturele în cel mult 10 secunde. Unde se află insecta, de fapt # Antena1
Privește atent imaginea de mai jos și încearcă să descoperi unde se află fluturele, de fapt.
Acum 12 ore
18:00
Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii, veste surprinzătoare. Pentru ce se pregătește: „Ador această provocare” # Antena1
Raluca Preda, prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii și-a surprins fanii publicând o imagine cu o carte de anatomie.
17:20
17:10
Apariție-surpriză la JO de Iarnă 2026. Un câine s-a întrecut cu sportivele pe pârtia de schi. Ce au spus stăpânii lui Nazgul # Antena1
Moment savuros la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina. Un câine a apărut pe pista de schi, în calificările probei de sprint feminin pe echipe și chiar s-a întrecut cu sportivele, spre deliciul spectatorilor.
17:10
Mireasa, sezon 13. Alan și Ema, ipostaze apropiate în dormitor. Cum au fost surprinși de camerele de filmat la Task-ul Cătușelor # Antena1
Alan și Ema au fost surprinși în ipostaze neașteptate la Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi n-au mai ținut cont de camerele de filmat și au făcut ceea ce au simțit. Iată cum au fost filmați.
17:10
Bacteria veche de 5.000 de ani care poate provoca haos global, descoperită în România. De ce e atât de periculoasă # Antena1
O bacterie veche de 5.000 de ani, capabilă să provoace haos global, a fost descoperită în România, în Peștera Scărișoara.
16:40
Mireasa, sezon 13. Sora Amaliei a intervenit telefonic în emisia live. Ce a avertizat-o despre Roxi: „Trebuie să înceteze!” # Antena1
Bianca, sora Amaliei, a intervenit în emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 18 februarie 2026. Tânăra a făcut acuzații neașteptate despre Roxi, după Task-ul Cătușelor.
16:00
Ce reacție a avut Mihai Trăistariu atunci când a descoperit că cineva l-a înscris la emisiunea Insula Iubirii # Antena1
Descoperă ce reacție a avut Mihai Trăistariu, după ce a descoperit că cineva l-a înscris la emisiunea Insula Iubirii, de la Antena 1!
16:00
Mireasa, sezon 13. Sebastian și Paula au fost încătușați la Task-ul Cătușelor. Ce a supărat-o pe Roxana la imaginile văzute # Antena1
Paula și Sebastian au primit o provocare de zile mari la Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi au fost nevoiți să stea încătușați peste noapte. Imaginile difuzate cu aceștia în emisia live de miercuri a show-ului matrimonial, de pe 18 februarie 2026, nu au fost pe placul Roxanei.
15:30
Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a ales perechile pentru Task-ul Cătușelor. De ce a plâns Giulia: „Eu am vorbit frumos!” # Antena1
AdrenaLinia a ales perechile pentru Task-ul Cătușelor din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii, după ce concurenții și-au exprimat preferințele. Fetele și băieții au avut parte de o surpriză, iar Giulia a izbucnit în lacrimi.
15:30
Un asistent medical a mers doi kilometri prin zăpadă pentru a ajunge la o femeie care tocmai născuse acasă. Ce a declarat eroul # Antena1
Un asistent medical ieșean a devenit eroul unei mame care a născut singură acasă. În condiții meteo extreme, Marius Andone a mers pe jos 2 kilometri prin nămeți, pentru a ajunge la casa femeii.
15:20
Ce cadou a primit Iustina Loghin de la soțul ei, Cornel Luchian, după ce a aflat că îl va face tată a doua oară # Antena1
Iustina și Cornel Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8 au anunțat de curând că vor deveni părinți pentru a doua oară.
15:00
Horoscop zilnic 19 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 19 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
14:50
Mireasa, sezon 13. Replici acide între Paula și Claudia. S-a lăsat cu amenințări. Cine a intervenit în conflictul celor două # Antena1
Paula și Claudia și-au spus cuvinte grele la Mireasa: Meciul Iubirii, iar doamna Melinda și Daniela au intervenit imediat. Camerele de filmat au surprins și amenințări.
14:50
14:40
Bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 care a devenit vedetă peste noapte fără ca măcar să participe. Cum e posibil # Antena1
Mark Callan este bărbatul de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 care a devenit celebru fără ca măcar să participe.
14:40
Mirela Vaida a mers aproape 3 kilometri prin nămeții până la genunchi. Cum s-a filmat prezentatoarea în drumul către Acces Direct # Antena1
Mirela Vaida a avut parte de un drum dificil până la platourile Acces Direct. Prezentatoarea a plecat de acasă în costum de schi și a anunțat că are de parcurs 2 kilometri și jumătate pe jos, până la drumul principal.
14:00
Daniela Costetchi, victima șantajului. Tatăl ei a găsit în fața porții un capac de sicriu. Ce era scris pe el. Tânăra a spus totul # Antena1
Daniela Costetchi, celebra influenceriță de pe TikTok, a dezvăluit faptul că a fost victima șantajului. De aproximativ cinci ani, tânăra trece printr-un adevărat calvar. Atunci când a decis să nu-i mai ofere bani șantajistului, tatăl acesteia a găsit un sicriu și o cruce în fața porții.
Acum 24 ore
13:20
Codul portocaliu, prelungit pentru București și Ilfov! Alte județe, sub Cod galben. Cum va fi vremea pe 18 și 19 februarie 2026 # Antena1
Administrația Națională de Meteorologie a prelungit Codul portocaliu pentru București și Ilfov, dar și pentru alte județe din țară. În alte regiuni este Cod galben. Ce anunță meteorologii pentru pentru 18 și 19 februarie 2026.
13:10
Marius Calotă, surprins alături de o doamnă mai în vârstă cunoscută, la 2 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu # Antena1
La 2 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă a fost surprins de paparazzi în compania altei femei.
12:30
Azi, Dani Oțil provoacă cuplurile la ultima probă înainte de săptămânii finale! Power Couple, lider detașat de audiență # Antena1
Emisiunea Power Couple a fost lider de audiență cu ediția din 17 februarie 2026. Ce surprize aduce ediția de miercuri, 18 februarie 2026.
12:00
Alexandra Stan a fost recent surprinsă de paparazzi în compania noului ei iubit.
11:20
Cod roșu de ninsoare în județul Ilfov și municipiul București. Ce se întâmplă cu traficul aerian în aceste condiții meteo # Antena1
ANM anunță că alte 11 județe din România sunt sub cod porticaliu de viscol și ninsori abundente.
11:10
Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob 2 persoane # Antena1
Echipajul de bob două persoane al României a bifat o performanță remarcabilă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Mihai Tentea şi George Iordache au ieșit pe locul 5 la bob, două persoane.
11:00
Ce fură românii cel mai des la casele de self pay din magazine! Cine suportă pierderile, de fapt # Antena1
S-a aflat care sunt cele mai furate produse de români, la casele de self pay din hypermarketuri și alte magazine.
10:50
10:40
Julia Sauter, performanță incredibilă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. A obținut cel mai bun rezultat al carierei sale # Antena1
Julia Sauter a obținut un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.
10:20
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Victor Rebengiuc la 93 de ani. Ce a dezvăluit abia acum actorul # Antena1
Victor Rebengiuc, actorul în vârstă de 93 de ani, a vorbit deschis despre problemele lui de sănătate.
09:10
Cum gestionează conflictele Marius și Simona Urzică. Ce a dezvăluit sportivul despre soția lui # Antena1
Marius și Simona Urzică formează unul dintre cele mai puternice cupluri de la Power Couple sezonul 3.
Ieri
01:30
Provocare doar pentru experți! Găsește broasca din această iluzie optică. Unde se află vietatea, de fapt # Antena1
Imaginea cu o broască aflată printre frunze s-a transformat într-o iluzie optică virală. Găsește vietatea din imagine, dacă te crezi un expert al provocărilor.
17 februarie 2026
23:20
21:50
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți # Antena1
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a surprins pe mulți români.
17:30
Ce diferență de vârstă este între Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple. Gimnasta este mai mare decât soțul ei # Antena1
Între actorul Răzvan Bănică și fosta gimnastă Sandra Izbașa de la Power Couple 2026 este o diferență mică de vârstă, ea fiind mai mare.
16:40
Cum arată fiul Biancăi și al lui Mihai din sezonul 2 Mireasa. Cei doi au arătat pentru prima oară chipul micuțului # Antena1
Bianca și MIhai, foștii concurenți ai sezonului 2 Mireasa, și-au botezat fiul.Tânăra mămică a publicat pe rețelele sociale o imagine cu chipul băiețelului în vârstă de 4 luni.
16:30
Primarul Robert Negoiță și-a arătat testul de la INML la cocaină. Care a fost rezultatul oficial: „Să nu rămână ceva neclarificat” # Antena1
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a făcut un test pentru cocaină la INML și a arătat rezultatul oficial.
16:30
Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Imagini de la nuntă. Ce rochie a îmbrăcat prezentatoarea TV # Antena1
Olivia Cucoș, fosta concurentă de la Chefi la cuțite și celebra prezentatoare TV, s-a căsătorit cu alesul inimii chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie. Primele imagini de la nuntă au fost publicate în mediul online.
16:20
Mireasa, sezon 13. Halima și Claudia au fost date afară din emisia live. De ce a răbufnit Simona Gherghe: „Pe terasă acum!” # Antena1
Halima și Claudia au fost date afară din emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe nu s-a mai putut abține și le-a invitat pe terasă pentru a putea continua emisiunea.
16:10
Horoscop zilnic 18 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de miercuri, 18 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:50
(P) Cum a ajuns un magazin online să devină reper în ergonomie și confort pe piața din România # Antena1
Piața de e-commerce din România demonstrează o maturizare accelerată, iar platformele autohtone care pariază pe dezvoltarea de produse proprii reușesc să concureze puternic cu importurile generice.
15:40
Mireasa, sezon 13. Roxana a primit o scrisoare de la familie. Ce l-a supărat pe Sebastian: „Suntem puțini dezamăgiți” # Antena1
În emisia live de marți din Mireasa, de pe 17 februarie 2026, Roxana a vorbit despre scrisoarea pe care a primit-o de la familie. Tânăra a fost pusă pe gânduri de vorbele mamei sale, iar un detaliu l-a supărat pe Sebastian.
15:30
Ce se întâmplă când simți „frigul în oase”, de fapt. Experții au descoperit ce se întâmplă în corp, de fapt # Antena1
Experții au dezvăluit ce se întâmplă când simți „frigul în oase”, de fapt, o senzație pe care o au mulți în lunile de iarnă.
15:20
Călin Donca, alături de familie. Cum a sărbătorit fostul concurent Survivor ziua Ariadnei și cum arată tânăra la 14 ani # Antena1
Călin Donca se bucură de timpul petrecut în familie după revenirea din Republica Dominicană. Fostul concurent Survivor a participat recent la aniversarea de 14 ani a fiicei sale Ariadna.
15:10
Ustensilele de bucătărie care ar ajuta la dezvoltarea copiilor. Cu ce poți înlocui jucăriile, potrivit experților # Antena1
Experții au dezvăluit care sunt ustensilele de bucătărie care ar ajuta la dezvoltarea copiilor mai mult decât jucăriile.
15:00
Noul sezon Chefi la cuțite începe pe 2 martie 2026! Ștefan Turian, încrezător în audiții: „Am venit să le sting lumina juraților!” # Antena1
În mai puțin de două săptămâni, Irina Fodor va da startul sezonului 17 Chefi la cuțite, la Antena 1 și AntenaPLAY. Noul sezon începe pe 2 martie 2026.
14:50
Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat, iar Alexandru a fost scos din sărite. Ce au fost puși concurenții să facă: „Falsitate!” # Antena1
Spiritele s-au încins în emisia live de marți, 17 februarie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. AdrenaLinia a sunat, iar vestea pe care a dat-o concurenților a adus haos în casă. Replicile tăioase și situațiile tensionate au apărut imediat.
14:40
Unde s-ar putea afla extratereștrii cu adevărat, potrivit experților. Președintele Obama susține că nu se află în Aria 51 # Antena1
Experții au dezvăluit unde s-ar putea afla extratereștrii, de fapt, după ce președintele Obama a afirmat că există, dar nu sunt ținuți în Aria 51.
14:10
Ce e sindromul Havana și ce a pățit un cercetător care a vrut să demonstreze că nu e real. Arma secretă pe care a folosit-o # Antena1
Te-ai întrebat ce e sindromul Havana? Afecțiunea misterioasă a fost testată recent de un cercetător european convins că nu există, dar efectele au fost reale.
13:50
Bobul tricolor, pe locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026. Cine sunt sportivii care ne reprezintă # Antena1
Bobul tricolor a obținut azi locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă Milano - Cortina 2026.
13:30
Totul despre scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. De la declarații jignitoare, la amenințări și acuzații grave # Antena1
Scandalul momentului din TikTok ia amploare. De la prietenie și apariții comune, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au ajuns la cuțite. Conflictul a început în urmă cu mai mulți ani, însă o scânteie a fost suficientă ca scandalul să ia proporții în februarie 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.