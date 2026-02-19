Și-a pierdut autoritatea. „Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli” spune Claudiu Năsui

10:40

Senatul a votat două proiecte legislative menite să protejeze tinerii de riscurile asociate jocurilor de noroc. Primul proiect crește vârsta minimă de participare de la 18 la 21 de ani. Acesta a fost adoptat cu 96 de voturi pentru, 8 contra și 2 abțineri. Al doilea proiect interzice publicitatea online pentru jocuri de noroc […]