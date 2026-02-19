Fostul președinte al Coreei de Sud riscă pedeapsa cu moartea într-un proces intentat pentru insurecție
HotNews.ro, 19 februarie 2026 06:50
O instanță sud-coreeană urmează să dea verdictul în procesul de insurecție al președintelui Yook Suk Yeol, potrivit BBC. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea, susținând că Yoon a pus la cale mișcarea din decembrie 2024…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
07:20
Apreciatul actor american Ethan Hawke afirmă că artiștii nu sunt neapărat cele mai în măsură persoane să dea sfaturi politice, dar că adesea sunt abordați cu întrebări pe astfel de subiecte împotriva voinței lor. El…
07:20
Piața petrolului este una dintre primele care „aud” sunetul tensiunii geopolitice. Iar când Iranul intră în ecuație, reacțiile sunt imediate. Prețurile țițeiului au crescut miercuri cu aproximativ 4%, după ce vicepreședintele american J.D. Vance a…
Acum 15 minute
07:10
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate # HotNews.ro
DIICOT a confirmat, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat, într-un caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul…
07:10
Participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace împarte intelectualii din România. Cine îl susţine şi cine îl critică # HotNews.ro
Decizia președintelui Nicușor Dan de a merge la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump a stârnit reacții puternice în spațiul public. HotNews a discutat cu mai mulți intelectuali și analiști despre ce cred despre…
07:10
Administratorii de fonduri vor ca fondurile private de pensii să poată investi și în companii din Apărare cotate la bursă # HotNews.ro
Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) inițiază o propunere de modificare legislativă prin care fondurile de pensii românești să își poată extinde investițiile în companii din industria de apărare, securitate și tehnologii dual-use cotate…
07:10
Pentru mandatele președinților Ciolacu și Ciucă cele două partide, PSD și PNL, au raportat recent datorii record, după ce au primit cele mai mari subvenții de la bugetul de stat, arată datele oficiale publicate recent,…
Acum 30 minute
07:00
Compania turcă de investiții Ussuri Capital, care-și anunța în urmă cu doi ani intenția de a dezvolta în România o investiție gigant, de aproape 1 miliard de euro, într-o fabrică de oțel cu emisii reduse…
07:00
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump/ Care sunt temele de pe agendă # HotNews.ro
Summitul Consiliului de Pace va începe joi la Washington, la ora locală 10:00 (17:00 în România), potrivit agendei oficiale anunțate de Administrația Prezidențială. La reuniune va fi prezent și președintele Nicușor Dan, dar în calitate…
Acum o oră
06:50
Fostul președinte al Coreei de Sud riscă pedeapsa cu moartea într-un proces intentat pentru insurecție # HotNews.ro
O instanță sud-coreeană urmează să dea verdictul în procesul de insurecție al președintelui Yook Suk Yeol, potrivit BBC. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea, susținând că Yoon a pus la cale mișcarea din decembrie 2024…
Acum 8 ore
00:50
Contraofensivă a ucrainenilor pe front. N-au mai recucerit atât de mult teritoriu din iunie 2023. Cu ce problemă se confruntă trupele ruse # HotNews.ro
Armata ucraineană a câştigat 63 de kilometri pătraţi de teritoriu în faţa armatei ruse de miercurea trecută şi până duminică, conform unei analize a agenției France Presse plecând de la date ale Institutului pentru studiul…
00:20
Vizibilitate scăzută pe autostrăzi, dar şi pe drumurile din Ilfov şi Capitală. Avertismentul polițiștilor # HotNews.ro
Circulaţia se desfăşoară îngreunat miercuri noapte din cauza ceţii pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti – Cernavodă, A3 Bucureşti – Braşov şi A7 Ploieşti – Adjud, dar şi pe drumurile din Ilfov şi din…
00:00
VIDEO Ministrul Miruță dă asigurări că pensiile din MApN nu se taie. „Militarii nu sunt în situația cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat, într-un clip postat pe Facebook, decizia de miercuri a Curții Constituționale nu va afecta condițiile de pensionare ale militarilor. De asemenea, el a făcut o comparație între situația magistraților…
18 februarie 2026
23:40
Sancțiunile împiedică dezvoltarea relațiilor economice dintre SUA și Rusia, spune Kremlinul # HotNews.ro
Sancțiunile impuse Moscovei inhibă dezvoltarea unor bune relații economice și comerciale între Statele Unite și Rusia, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agențiilor de presă ruse, citează Reuters. „Sancțiunile, pe…
23:30
Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol # HotNews.ro
Opt dintre cei nouă schiori daţi dispăruţi într-o avalanşă în California au fost găsiţi morţi, ultimul fiind căutat în continuare, au anunţat miercuri autorităţile locale, notează AFP, preluată de Agerpres. Şase schiori din grupul de…
Acum 12 ore
23:00
Cazare în hoteluri de lux cu numai un cent pe noapte. Escrocheria realizată de un hacker din Spania # HotNews.ro
Poliţia spaniolă a anunţat miercuri arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro, transmite AFP, preluată de Agerpres. Infractorul cibernetic selecta…
22:50
„O mare greșeală”. Trump îl avertizează pe Starmer să nu cedeze o bază militară cheie din Oceanul Indian, de care ar avea nevoie în eventualitatea atacării Iranului # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că premierul britanic Keir Starmer comite „o mare greşeală” cedând o bază militară cheie din Oceanul Indian, afirmând că aceasta ar fi vitală în cazul în care Statele…
22:20
Grindeanu se declară „pesimist” privind construcția autostrăzilor în 2026. „Stau puțin cu frica-n sân” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor în guvernele Ciucă și Ciolacu, a afirmat, miercuri seară, la Digi24, că este „pesimist” în ce privește ritmul construcției autrostrăzilor în acest an din cauza lipsei de predictibilitate…
22:10
„Nu ținem cont de oră atunci când se îndeplinesc pragurile pentru emiterea unui cod roșu”. Noi explicații după mesajul Ro-Alert de la 4 dimineața # HotNews.ro
După ce bucureștenii au fost treziți noaptea trecută, la ora 4.20, de un mesaj Ro-Alert care anunța cod roșu de „ninsoare abundentă”, directoarea departamentului de prognoză din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu,…
21:50
Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permis. Noi modificări agreate de Coaliție # HotNews.ro
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Amenzile neplătite nu se vor mai majora însă, așa cum voia inițial Guvernul. Noile modificări sunt incluse în proiectul…
21:40
Sorin Grindeanu, atac la Bolojan: „Dacă aceste pachete de relansare economică ale PSD ar fi fost aplicate mai repede, poate că nu intram in recesiune” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan a întârziat adoptarea pachetului de relansare economică propus de social-democrați, care ar fi putut evita intrarea României în recesiune tehnică. Sorin Grindeanu a…
21:20
Adolescentă electrocutată pe stradă după ce un copac s-a prăbușit peste firele de tensiune, în București # HotNews.ro
O adolescentă a fost găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat. Au intervenit pompierii, în apropiere fiind găsit un copac căzut peste firele de tensiune,…
21:10
Șeful diviziei DeepMind de la Google estimează când va atinge AI capacitatea umană / Cum va fi folosit „testul Einstein” # HotNews.ro
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani. „Suntem la o distanță de 5-8 ani de a ajunge la…
21:00
Acuzații împotriva lui Zelenski, făcute de fostul șef al armatei ucrainene. De ce a eșuat contraofensiva din 2023 # HotNews.ro
Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene până în februarie 2024, acum ambasador la Londra, a afirmat, într-un interviu pentru Associated Press, că președintele Volodimir Zelesnki poartă responsabilitatea pentru eșecul contraofensivei ucrainene din 2023 și a…
20:50
Opt imigranți africani originari din Senegal, Sierra Leone și Etiopia au ajuns luni în Camerun, după ce au fost expulzați din Statele Unite, au declarat miercuri pentru agenția France Presse mai multe surse concordante. Camerunul…
20:40
Cercetătorii au propus un termen medical pentru angajații îngrijorați că AI le va lua locul de muncă # HotNews.ro
Deși numărul de dovezi care să sugereze că adoptarea inteligenței artificiale (AI) a dus până în prezent la pierderi semnificative de locuri de muncă este deocamdată redus, subiectul a generat numeroase discuții și dezbateri. Un…
20:30
Test NASA al rachetei care va lansa misiunea către Lună cu echipaj uman. Care este etapa critică a repetiției # HotNews.ro
NASA va trece joi la cel de-al doilea test de alimentare a rachetei Space Launch System (SLS), ce va fi folosită pentru misiunea Artemis 2 cu echipaj uman în jurul lumii, transmite miercuri Space.com, preluată…
20:00
MAE infirmă „gafele” ministrului Oanei Țoiu la Londra: „O falsă eroare de comunicare”/ Remarca despre aderarea la UE, într-o ţară care a părăsit Uniunea: „O glumă diplomatică” # HotNews.ro
Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic…
19:40
Mark Zuckerberg va fi interogat în instanță într-un proces despre efectele social media asupra sănătății psihice a copiilor # HotNews.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul rețelei sociale Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, într-un…
19:30
Premierul respinge ideea impozitării progresive, invocată de guvernatorul BNR și de PSD. Argumentele șefului Guvernului # HotNews.ro
Invitat la Digi24 să comenteze posibilitatea introducerii impozitării progresive a venituriiilor persoanelor fizice, premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul „nu este de actualitate”, invocând capacitatea sistemului finanțelor publice de a gestiona schimbarea sistemului de…
19:10
Creșterea salariilor românilor: „O doză prea mare. Firmele n-au putut suporta” – Iancu Guda, consilier onorific al Guvernului Bolojan # HotNews.ro
Analistul financiar Iancu Guda, care face parte și dintr-un grup consultativ de specialiști ce consiliază Guvernului Bolojan, consideră că majorarea salariilor de care au beneficiar lucrătorii din România într-o perioadă de 15 ani „a fost…
19:00
Care este situația în țară după cel mai dur episod de iarnă din acest sezon: zeci de mii de locuinţe fără curent electric, drumuri naționale închise, avarie la CET București Sud # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri, după participarea la Comandamentul de Iarnă, că un număr de 266 localităţi au fost afectate de vremea rea şi că aproximativ 200.000 de locuinţe au rămas fără energie…
19:00
Ilie Bolojan vrea să continue reforma pensiilor speciale cu cele din MAI și MApN: „Ne propunem ca în martie să venim cu proiecte de legi” / Ce spune premierul despre cumulul pensiei cu salariul # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că reforma pensiilor speciale va continua cu pensiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, vizând în primul creșterea vârstei de pensionare. De asemenea, Bolojan intenționează…
18:50
Fotbalistul Robert Sălceanu (22 de ani) s-a accidentat și va rata derby-ul cu Dinamo, a anunțat clubul Rapid București. Jucătorul de bandă stângă nu va mai juca pentru Rapid până la finalul sezonului regular al…
18:50
Impozitele pe venitul persoanelor fizice din majoritatea țărilor au o structură progresivă, ceea ce înseamnă că rata de impozitare plătită de indivizi crește pe măsură ce aceștia câștigă salarii mai mari. Rata plătită diferă semnificativ…
18:30
Ce înseamnă „taxa de solidaritate” impusă producătorilor de medicamente de Guvernul Bolojan. Legătura cu taxa clawback # HotNews.ro
În proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma din administrație publicat miercuri este prevăzută o „taxă de solidaritate” pentru furnizorii de medicamente. Nu este o taxă nouă, ci o majorare „temporară” a vechii taxe clawback,…
18:30
Goana după minereuri rare. SUA, pe cale să pună mâna pe un mare zăcământ de tantal, într-o zonă aflată în război # HotNews.ro
Republica Democrată Congo a adăugat mina de coltan Rubaya, unul dintre cele mai mari zăcăminte de tantal din lume, pe lista de bunuri strategice pe care le oferă Statelor Unite în cadrul unui acord de…
18:30
Care este situația acum pe Aeroportul Otopeni, după ce dimineață nu a aterizat și nu a decolat niciun avion din cauza zăpezii # HotNews.ro
Zborurile pe Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost reluate după ce ninsoarea abundentă și viscolul au blocat temporar traficul aerian în cursul dimineții. În total, 36 de curse au fost anulate din cauza condițiilor meteo.…
Acum 24 ore
18:10
Cât costa o cursă cu Bolt, Uber sau taxi pe traseul Berceni-aeroportul Otopeni în ziua în care Bucureștiul a fost blocat de zăpadă. După câteva ore, prețurile scăzuseră și de trei ori # HotNews.ro
Cei care urmau să zboare miercuri de pe aeroportul Henri Coandă au avut de așteptat ore în șir până ca avioanele să poată decola, dar asta nu a fost singura problemă. O alta provocare a…
18:10
VIDEOINTERVIU. „Domnul Bolojan nu trebuia să-și țină cuvântul față de PSD, trebuia să devină președintele României” # HotNews.ro
„Guvernul Bolojan nu va putea face reforme serioase, profunde. Pentru că, în România, toate formele de risipă bugetară au o uriașă protecție politică, poate și o uriașă protecție în serviciile de informații”, susține intelectualul conservator…
18:00
Trump este „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când poate începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare masive a SUA # HotNews.ro
Negocierile SUA-Iran din Oman nu au adus un progres, și chiar JD Vance a avertizat că deși Donald Trump dorește un acord cu Teheranul, el ar putea decide că diplomația „a ajuns la final”. Surse…
18:00
Reacția Comisiei Europene. Ce se întâmplă cu banii din PNRR pentru reforma pensiilor speciale # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunțat că a luat act de decizia CCR privind reforma sistemului de pensii al magistraților și că analizează cererea autorităților de la București privind cele 251 de milioane de euro pe care…
18:00
Stafide originare din Uzbekistan și vândute în magazinele Lidl din întreaga ţară au fost retrase din magazinele LIDL, după ce analizele au arătat că au reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană, anunță Autoritatea Națională…
18:00
Canadienii renunță tot mai mult la călătoriile în Statelor Unite, iar companiile aeriene din vecina nordică a SUA sunt atente la acest fenomen, relatează Business Insider. Compania Air Transat, cu sediul la Montreal, nu va…
17:40
Sondaj IRES. Aproape jumătate dintre români consideră Europa nesigură / Care sunt principalele amenințări # HotNews.ro
Războiul din proximitatea Uniunii Europene este identificat drept principala amenințare la adresa securității Europei (34%), potrivit unui sondaj efectuat de IRES. În schimb, 22% indică dezinformarea și manipularea online drept principala amenințare pentru securitatea europeană.…
17:40
Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă. Niciun oficial ucrainean nu va fi prezent la vreun eveniment de la Milano-Cortina, în semn de protest faţă de prezenţa sportivilor ruși și belaruși # HotNews.ro
Oficialii ucraineni vor boicota Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina de luna viitoare din cauza participării unui număr de sportivi ruși și belaruși autorizați să concureze sub steagurile lor, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Sportului,…
17:40
O mamă este supusă zilnic la nenumărate provocări. Cred că toate mamele vor înțelege și vor realiza că sunt anumite momente care te fac să-ți pierzi mințile. Însă atunci când ești liniștită, mulțumită și fericită,…
17:10
Ungaria anunță și ea măsuri contra Ucrainei, ca represalii după blocarea conductei cu petrol rusesc # HotNews.ro
Guvernul de la Budapesta a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta ar menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite…
17:10
Creatorul aplicației care a stârnit neliniște în 2026 critică Europa înainte să se mute în SUA și spune că un proiect de reper al UE „pare să se stingă” # HotNews.ro
Tot mai multe voci din Europa au atras atenția în ultimii ani cu privire la motivele pentru care pe continent există foarte puține companii mari și de succes în domeniul tehnologiei. Peter Steinberger, creatorul „agentului”…
17:10
România a devenit speranța Austriei pentru securitate energetică. Viena se teme de SUA ca și de Rusia # HotNews.ro
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru…
16:40
Ce prevede proiectul de reformă în administrație agreat în Coaliție: Lista tăierilor de posturi și unde vor fi excepții de la reducerea de personal # HotNews.ro
Ministerul Dezvoltării a pus miercuri, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma din administrație, în varianta agreată de Coaliție. Proiectul prevede reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația publică locală și…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.