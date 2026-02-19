VIDEO Părinți care își obligau cei patru copii să cerșească pe străzile din Sectorul 5, reținuți de polițiști
HotNews.ro, 19 februarie 2026 09:20
Polițiștii din București au făcut miercuri percheziții la o familie din Sectorul 5 al Capitalei, într-un dosar de exploatare și cerșetorie, după ce patru copii au fost obligați să aducă bani de pe străzi. „La…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
09:50
Fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață după ce procurorii ceruseră pedeapsa cu moartea # HotNews.ro
Un tribunal sud-coreean a condamnat joi fostul președinte Yoon Suk Yeol la închisoare pe viață după ce l-a găsit vinovat de abuz de autoritate și de organizarea unei insurecții, ca urmare a tentativei sale din…
09:50
Cum funcționează Consiliul pentru Pace: puterea de veto a lui Trump, structura „piramidală”, cele 27 de state membre # HotNews.ro
De data aceasta, Benjamin Netanyahu și-a trimis la Washington ministrul de externe, deoarece în timpul campaniilor electorale este mai bine să nu fii fotografiat strângând mâna trimişilor turci sau qatarezi, scrie Corriere della Sera. Astfel,…
Acum 30 minute
09:40
LOTO. Tragerile LOTO de joi, 19 februarie 2026. Report de peste 10 milioane de euro la Joker, categoria I # HotNews.ro
Joi, 19 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri…
09:30
Industria taie, comerțul îngheață, HoReCa recrutează: România se împarte în mai multe piețe ale muncii, arată arată datele transmise joi de INS. În ultimele luni din 2025 firmele căutau să angajeze mai puțini oameni decât…
Acum o oră
09:20
VIDEO Părinți care își obligau cei patru copii să cerșească pe străzile din Sectorul 5, reținuți de polițiști # HotNews.ro
Polițiștii din București au făcut miercuri percheziții la o familie din Sectorul 5 al Capitalei, într-un dosar de exploatare și cerșetorie, după ce patru copii au fost obligați să aducă bani de pe străzi. „La…
09:20
Instanța Supremă judecă joi o cale extraordinară de atac în dosarul Mario Iorgulescu, formulată de procurori, care contestă că s-a prescris conducerea sub influența drogurilor # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție judecă joi recursul în casație formulat de procurori în dosarul Mario Iorgulescu. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere pedepsirea lui Iorgulescu și pentru că a condus…
Acum 2 ore
08:40
Rusia a afirmat joi dimineață că a distrus în timpul nopții 113 drone ucrainene, atacul vizând în special o rafinărie din nord-vestul țării, unde un rezervor de petrol a luat foc, potrivit autorităților locale, citate…
08:10
Augustin Zegrean explică ce soluții mai au magistrații după decizia CCR: „Nu e nicio bucurie” # HotNews.ro
Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean consideră că decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților nu poate fi considerată o victorie de către societate, spunând că magistrații pot da statul în judecată. După trei luni și…
08:00
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială # HotNews.ro
Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP, preluat de news.ro. După…
Acum 4 ore
07:40
Parlamentarii peruvieni l-au ales miercuri pe Jose Balcazar în funcția de președinte interimar al țării, înaintea alegerilor generale din aprilie, acesta devenind al optulea președinte din Peru din ultimii opt ani, transmite Reuters. Din 2018,…
07:30
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunțat, joi dimineaţa, că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vremii, însă se circulă în condiţii de iarnă, cu zăpadă pe carosabil, pe autostrăzile din partea de…
07:20
Apreciatul actor american Ethan Hawke afirmă că artiștii nu sunt neapărat cele mai în măsură persoane să dea sfaturi politice, dar că adesea sunt abordați cu întrebări pe astfel de subiecte împotriva voinței lor. El…
07:20
Piața petrolului este una dintre primele care „aud” sunetul tensiunii geopolitice. Iar când Iranul intră în ecuație, reacțiile sunt imediate. Prețurile țițeiului au crescut miercuri cu aproximativ 4%, după ce vicepreședintele american J.D. Vance a…
07:10
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate # HotNews.ro
DIICOT a confirmat, în urma unei solicitări adresate de HotNews, că a declanșat urmărirea penală in rem pentru constituirea unui grup infracţional organizat, într-un caz în care sunt implicate patru firme din grupul TINMAR, unul…
07:10
Participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace împarte intelectualii din România. Cine îl susţine şi cine îl critică # HotNews.ro
Decizia președintelui Nicușor Dan de a merge la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump a stârnit reacții puternice în spațiul public. HotNews a discutat cu mai mulți intelectuali și analiști despre ce cred despre…
07:10
Administratorii de fonduri vor ca fondurile private de pensii să poată investi și în companii din Apărare cotate la bursă # HotNews.ro
Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) inițiază o propunere de modificare legislativă prin care fondurile de pensii românești să își poată extinde investițiile în companii din industria de apărare, securitate și tehnologii dual-use cotate…
07:10
Pentru mandatele președinților Ciolacu și Ciucă cele două partide, PSD și PNL, au raportat recent datorii record, după ce au primit cele mai mari subvenții de la bugetul de stat, arată datele oficiale publicate recent,…
07:00
Compania turcă de investiții Ussuri Capital, care-și anunța în urmă cu doi ani intenția de a dezvolta în România o investiție gigant, de aproape 1 miliard de euro, într-o fabrică de oțel cu emisii reduse…
07:00
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de Donald Trump/ Care sunt temele de pe agendă # HotNews.ro
Summitul Consiliului de Pace va începe joi la Washington, la ora locală 10:00 (17:00 în România), potrivit agendei oficiale anunțate de Administrația Prezidențială. La reuniune va fi prezent și președintele Nicușor Dan, dar în calitate…
06:50
Fostul președinte al Coreei de Sud riscă pedeapsa cu moartea într-un proces intentat pentru insurecție # HotNews.ro
O instanță sud-coreeană urmează să dea verdictul în procesul de insurecție al președintelui Yook Suk Yeol, potrivit BBC. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea, susținând că Yoon a pus la cale mișcarea din decembrie 2024…
Acum 12 ore
00:50
Contraofensivă a ucrainenilor pe front. N-au mai recucerit atât de mult teritoriu din iunie 2023. Cu ce problemă se confruntă trupele ruse # HotNews.ro
Armata ucraineană a câştigat 63 de kilometri pătraţi de teritoriu în faţa armatei ruse de miercurea trecută şi până duminică, conform unei analize a agenției France Presse plecând de la date ale Institutului pentru studiul…
00:20
Vizibilitate scăzută pe autostrăzi, dar şi pe drumurile din Ilfov şi Capitală. Avertismentul polițiștilor # HotNews.ro
Circulaţia se desfăşoară îngreunat miercuri noapte din cauza ceţii pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti – Cernavodă, A3 Bucureşti – Braşov şi A7 Ploieşti – Adjud, dar şi pe drumurile din Ilfov şi din…
00:00
VIDEO Ministrul Miruță dă asigurări că pensiile din MApN nu se taie. „Militarii nu sunt în situația cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a afirmat, într-un clip postat pe Facebook, decizia de miercuri a Curții Constituționale nu va afecta condițiile de pensionare ale militarilor. De asemenea, el a făcut o comparație între situația magistraților…
18 februarie 2026
23:40
Sancțiunile împiedică dezvoltarea relațiilor economice dintre SUA și Rusia, spune Kremlinul # HotNews.ro
Sancțiunile impuse Moscovei inhibă dezvoltarea unor bune relații economice și comerciale între Statele Unite și Rusia, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agențiilor de presă ruse, citează Reuters. „Sancțiunile, pe…
23:30
Bilanț negru după o avalanșă în California. Schiorii plecaseră pe munte în vreme de viscol # HotNews.ro
Opt dintre cei nouă schiori daţi dispăruţi într-o avalanşă în California au fost găsiţi morţi, ultimul fiind căutat în continuare, au anunţat miercuri autorităţile locale, notează AFP, preluată de Agerpres. Şase schiori din grupul de…
23:00
Cazare în hoteluri de lux cu numai un cent pe noapte. Escrocheria realizată de un hacker din Spania # HotNews.ro
Poliţia spaniolă a anunţat miercuri arestarea unui tânăr hacker care se caza în hoteluri de lux plătind un cent pe noapte în loc de 1.000 de euro, transmite AFP, preluată de Agerpres. Infractorul cibernetic selecta…
22:50
„O mare greșeală”. Trump îl avertizează pe Starmer să nu cedeze o bază militară cheie din Oceanul Indian, de care ar avea nevoie în eventualitatea atacării Iranului # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că premierul britanic Keir Starmer comite „o mare greşeală” cedând o bază militară cheie din Oceanul Indian, afirmând că aceasta ar fi vitală în cazul în care Statele…
22:20
Grindeanu se declară „pesimist” privind construcția autostrăzilor în 2026. „Stau puțin cu frica-n sân” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor în guvernele Ciucă și Ciolacu, a afirmat, miercuri seară, la Digi24, că este „pesimist” în ce privește ritmul construcției autrostrăzilor în acest an din cauza lipsei de predictibilitate…
22:10
„Nu ținem cont de oră atunci când se îndeplinesc pragurile pentru emiterea unui cod roșu”. Noi explicații după mesajul Ro-Alert de la 4 dimineața # HotNews.ro
După ce bucureștenii au fost treziți noaptea trecută, la ora 4.20, de un mesaj Ro-Alert care anunța cod roșu de „ninsoare abundentă”, directoarea departamentului de prognoză din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu,…
21:50
Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permis. Noi modificări agreate de Coaliție # HotNews.ro
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Amenzile neplătite nu se vor mai majora însă, așa cum voia inițial Guvernul. Noile modificări sunt incluse în proiectul…
21:40
Sorin Grindeanu, atac la Bolojan: „Dacă aceste pachete de relansare economică ale PSD ar fi fost aplicate mai repede, poate că nu intram in recesiune” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Digi24, că premierul Ilie Bolojan a întârziat adoptarea pachetului de relansare economică propus de social-democrați, care ar fi putut evita intrarea României în recesiune tehnică. Sorin Grindeanu a…
21:20
Adolescentă electrocutată pe stradă după ce un copac s-a prăbușit peste firele de tensiune, în București # HotNews.ro
O adolescentă a fost găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat. Au intervenit pompierii, în apropiere fiind găsit un copac căzut peste firele de tensiune,…
21:10
Șeful diviziei DeepMind de la Google estimează când va atinge AI capacitatea umană / Cum va fi folosit „testul Einstein” # HotNews.ro
Directorul executiv al Google DeepMind, Demis Hassabis, a declarat miercuri, la New Delhi, că inteligența artificială generală va fi dezvoltată în următorii 5-8 ani. „Suntem la o distanță de 5-8 ani de a ajunge la…
21:00
Acuzații împotriva lui Zelenski, făcute de fostul șef al armatei ucrainene. De ce a eșuat contraofensiva din 2023 # HotNews.ro
Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene până în februarie 2024, acum ambasador la Londra, a afirmat, într-un interviu pentru Associated Press, că președintele Volodimir Zelesnki poartă responsabilitatea pentru eșecul contraofensivei ucrainene din 2023 și a…
Acum 24 ore
20:50
Opt imigranți africani originari din Senegal, Sierra Leone și Etiopia au ajuns luni în Camerun, după ce au fost expulzați din Statele Unite, au declarat miercuri pentru agenția France Presse mai multe surse concordante. Camerunul…
20:40
Cercetătorii au propus un termen medical pentru angajații îngrijorați că AI le va lua locul de muncă # HotNews.ro
Deși numărul de dovezi care să sugereze că adoptarea inteligenței artificiale (AI) a dus până în prezent la pierderi semnificative de locuri de muncă este deocamdată redus, subiectul a generat numeroase discuții și dezbateri. Un…
20:30
Test NASA al rachetei care va lansa misiunea către Lună cu echipaj uman. Care este etapa critică a repetiției # HotNews.ro
NASA va trece joi la cel de-al doilea test de alimentare a rachetei Space Launch System (SLS), ce va fi folosită pentru misiunea Artemis 2 cu echipaj uman în jurul lumii, transmite miercuri Space.com, preluată…
20:00
MAE infirmă „gafele” ministrului Oanei Țoiu la Londra: „O falsă eroare de comunicare”/ Remarca despre aderarea la UE, într-o ţară care a părăsit Uniunea: „O glumă diplomatică” # HotNews.ro
Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic…
19:40
Mark Zuckerberg va fi interogat în instanță într-un proces despre efectele social media asupra sănătății psihice a copiilor # HotNews.ro
Directorul general al Meta Platforms și fondatorul rețelei sociale Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, într-un…
19:30
Premierul respinge ideea impozitării progresive, invocată de guvernatorul BNR și de PSD. Argumentele șefului Guvernului # HotNews.ro
Invitat la Digi24 să comenteze posibilitatea introducerii impozitării progresive a venituriiilor persoanelor fizice, premierul Ilie Bolojan a spus că proiectul „nu este de actualitate”, invocând capacitatea sistemului finanțelor publice de a gestiona schimbarea sistemului de…
19:10
Creșterea salariilor românilor: „O doză prea mare. Firmele n-au putut suporta” – Iancu Guda, consilier onorific al Guvernului Bolojan # HotNews.ro
Analistul financiar Iancu Guda, care face parte și dintr-un grup consultativ de specialiști ce consiliază Guvernului Bolojan, consideră că majorarea salariilor de care au beneficiar lucrătorii din România într-o perioadă de 15 ani „a fost…
19:00
Care este situația în țară după cel mai dur episod de iarnă din acest sezon: zeci de mii de locuinţe fără curent electric, drumuri naționale închise, avarie la CET București Sud # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri, după participarea la Comandamentul de Iarnă, că un număr de 266 localităţi au fost afectate de vremea rea şi că aproximativ 200.000 de locuinţe au rămas fără energie…
19:00
Ilie Bolojan vrea să continue reforma pensiilor speciale cu cele din MAI și MApN: „Ne propunem ca în martie să venim cu proiecte de legi” / Ce spune premierul despre cumulul pensiei cu salariul # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că reforma pensiilor speciale va continua cu pensiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, vizând în primul creșterea vârstei de pensionare. De asemenea, Bolojan intenționează…
18:50
Fotbalistul Robert Sălceanu (22 de ani) s-a accidentat și va rata derby-ul cu Dinamo, a anunțat clubul Rapid București. Jucătorul de bandă stângă nu va mai juca pentru Rapid până la finalul sezonului regular al…
18:50
Impozitele pe venitul persoanelor fizice din majoritatea țărilor au o structură progresivă, ceea ce înseamnă că rata de impozitare plătită de indivizi crește pe măsură ce aceștia câștigă salarii mai mari. Rata plătită diferă semnificativ…
18:30
Ce înseamnă „taxa de solidaritate” impusă producătorilor de medicamente de Guvernul Bolojan. Legătura cu taxa clawback # HotNews.ro
În proiectul de Ordonanță de urgență privind reforma din administrație publicat miercuri este prevăzută o „taxă de solidaritate” pentru furnizorii de medicamente. Nu este o taxă nouă, ci o majorare „temporară” a vechii taxe clawback,…
18:30
Goana după minereuri rare. SUA, pe cale să pună mâna pe un mare zăcământ de tantal, într-o zonă aflată în război # HotNews.ro
Republica Democrată Congo a adăugat mina de coltan Rubaya, unul dintre cele mai mari zăcăminte de tantal din lume, pe lista de bunuri strategice pe care le oferă Statelor Unite în cadrul unui acord de…
18:30
Care este situația acum pe Aeroportul Otopeni, după ce dimineață nu a aterizat și nu a decolat niciun avion din cauza zăpezii # HotNews.ro
Zborurile pe Aeroportul Internațional Henri Coandă au fost reluate după ce ninsoarea abundentă și viscolul au blocat temporar traficul aerian în cursul dimineții. În total, 36 de curse au fost anulate din cauza condițiilor meteo.…
18:10
Cât costa o cursă cu Bolt, Uber sau taxi pe traseul Berceni-aeroportul Otopeni în ziua în care Bucureștiul a fost blocat de zăpadă. După câteva ore, prețurile scăzuseră și de trei ori # HotNews.ro
Cei care urmau să zboare miercuri de pe aeroportul Henri Coandă au avut de așteptat ore în șir până ca avioanele să poată decola, dar asta nu a fost singura problemă. O alta provocare a…
18:10
VIDEOINTERVIU. „Domnul Bolojan nu trebuia să-și țină cuvântul față de PSD, trebuia să devină președintele României” # HotNews.ro
„Guvernul Bolojan nu va putea face reforme serioase, profunde. Pentru că, în România, toate formele de risipă bugetară au o uriașă protecție politică, poate și o uriașă protecție în serviciile de informații”, susține intelectualul conservator…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.