FOTO VIDEO Intervenție, aseară, în cartierul Mândrești: femeie de 47 de ani, transportată dintr-o zonă greu accesibilă cu ajutorul șenilatei

14:30

Scene demne de filmele de acțiune s-au petrecut chiar de Ziua Îndrăgostiților, la prânz, într-un magazin din municipiul Focșani. Vânzătoarea, o femeie de 34 de ani, s-a trezit față în față cu un individ care i-a cerut banii din casa de marcat amenințând-o cu un cuțit. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat pe 14 februarie, ziua […]